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9 أشياء تلفت نظر ضيفك ولن تعرفها منه

ريم عوض ريم عوض
Porthleven, LEIVARS LEIVARS مطبخ
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هل أنت متوقع ضيفًا مهمًا في وقت قريب؟ سواء كان ضيفًا آتٍ للمبيت أو مجرد صديق سيشرب معك القهوة، مجرد وجود شخص غريب في المنزل يقلق الكثير من الناس حول كيفية رؤية ذلك الشخص للمنزل. هل أعجبه؟ هل لفت نظره شيئًا سيئًا؟ هل نسيت شيئًا؟ كلها أسئلة تأتي إلى ذهنك وتتزاحم عندما يكون الضيف قد حضر بالفعل أو بعد رحيله. في هذا المقال سنكشف لكم بعض الأشياء التي تلفت انتباه ضيوفكم في المنزل حتى تتفادوها قدر الإمكان فلا تحدث لكم هذه الحالة من القلق.  

1- حمام غير نظيف

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

لا تترك الحمام بدون تنظيف ظنًا منك أن الضيف سيأتي لوقت قصير ولن يستعمله، أنت لا تعرف متى يأتي نداء الطبيعة!  في معظم الأوقات يدخل الضيف الحمام وبما أنه يكون وحده بالطبع فسيكون لديه الوقت والفرصة لتفقّد (رغمًا عنه) وضع الحمام.

اقض 10 دقائق فقط قبل مجئ الضيف لتقوم بتلميع الحوض والحمام ومسح الأرض وتأكد من وجود مناديل ورقية كافية. 

2- أرضية المطبخ

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects مطبخ
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

 خاصة إذا كنت قد دعوت الزوار على العشاء، تأكد أنهم سيدخلون المطبخ ربما للمساعدة أو للثناء على الطعام قبل تقديمه على المائدة أو حتى لمشاركتك الحديث أثناء انتهائك من الطبيخ. ولا شيء أسوأ من المشي على أرضية مطبخ غير نظيفة ومليئة بالضلضة وبقايا الطعام وبقع الزيت. 

ضع المسّاحة بجانبك أثناء الطبيخ وتأكد من مسحها سريعا كلما مر بعض الوقت وقبل أن تسمع جرس الباب!

3- فوط الحمام

Chiswick, Hounslow W4, London | House extension GOAStudio | London residential architecture حمام
GOAStudio | London residential architecture

Chiswick, Hounslow W4, London | House extension

GOAStudio | London residential architecture
GOAStudio | London residential architecture
GOAStudio | London residential architecture

من أسوأ الأشياء أن تدعو أحدا على العشاء ثم عند غسل يديه يكتشف أن الفوطة غير نظيفة! تأكد من إنهاء الأمسية بشكل لائق بتوفير فوط يد نظيفة لكل مدعو. وإذا كانوا سيبيتون (بالرغم من أن المعظم يأتي بفوطه الخاصة به عند المبيت)  ولكن من الذوق أن توفر لهم فوط يد وفوط كبيرة للاستحمام. 

4- عدم تقديم أي مشروب

Jane Foster Range MAKE International مطبخأدوات المطبخ
MAKE International

Jane Foster Range

MAKE International
MAKE International
MAKE International

من الذوق تقديم مشروب لزائريك خاصة إذا كانوا قد أتوا من سفرٍ أو من مكان بعيد. إذا كانوا سيبيتون فربما يكون لديهم حرج من الذهاب في منتصف الليل لمطبخك لشرب الماء أو تناول وجبة خفيفة. فتأكد من وجود وجبات خفيفة ومشروبات في غرفة الزوار.

5- طاولة غير مرتبة

Porthleven, LEIVARS LEIVARS مطبخ
LEIVARS

Porthleven

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

 في العادي نستخدم الطاولات استخدامات عدة خاصة طاولة المطبخ التي تبقى بين كونها طاولة لتناول وجبات خفيفة وبين المذاكرة عليها. عند دخول الزوار ليس من الظريف أبدا أن يروا رزم من الفواتير والعروض والإعلانات ملقاة على الطاولة. 

خصص مكان معين كدرج مثلا وضع فيه كل تلك الأشياء التي تتكدس فوق الطاولة حتى تعيد النظر فيها بعد رحيلهم.

6- الروائح الغريبة

A cosy reading space Bandon Interior Design غرفة المعيشة bay window,living room,reading corner,trunk,wooden floors,period property,period design,snug corner,conservatory
Bandon Interior Design

A cosy reading space

Bandon Interior Design
Bandon Interior Design
Bandon Interior Design

ربما قد تعودت أنفك على رائحة منزلك فلا تشعر بشيء غريب ولكن تأكد أن من سيأتي من الخارج سيشعر بتلك الرائحة المستفزة خاصة إذا كان لديك حيوانات أليفة في البيت. في كل الأحوال قم بتثبيت معطر أوتوماتيكي يرش العطر كل فترة في كل غرف المنزل. 

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7- ثلاجة غير مرتبة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ربما لا تفكر كثيرا في حالة الثلاجة ولكن خاصك إذا كان مطبخك مفتوحا تأكد من أن من يزورك سوف يلاحظ تكدسها واتساخها عندما تفتحها بين الحين والآخر أثناء وجودهم.  وسيلاحظوها بأنفسهم عند فتحهم للثلاجة إذا كانوا سيبيتون عندك. 

اقض 5 دقائق تتخلص فيها من كل الأكل منتهي الصلاحية في الثلاجة ثم امسح الأرفف مسحة سريعة باستخدام منظف الزجاج وفوطة أو اسفنجة. 

يجب أن يكون هذا روتينا أسبوعيا وليس فقط عند استقبال الضيوف ليسهل عليك بعد ذلك. 

8- أغطية سرير غير نظيفة

Master bed by WN Interiors homify غرفة نوم
homify

Master bed by WN Interiors

homify
homify
homify

الضيوف الذين سينامون  الليلة في بيتك سيلفت نظرهم بالطبع مفارش السرير وأغطيته. أعلم أن غرفة الضيوف غالبا لا تُفتح ولا تستخدم إلا كل فترة طويلة ولكن هذا لا يعني أن تترك مفرش السرير دون تغيير بحجة أنه قد وضع جديدًا من عدة أشهر وربما سنة!  المفارش يتراكم عليها الغبار والأتربة وربما الحشرات إذا لم يتم تنظيفها وتنفيضها باستمرار. 

غيّر المفارش قبل دخول ضيوفك للغرفة واعتني بتهوية الغرفة وفتح نوافذها و برش روائح طيبة في الغرفة حتى لا يشعروا بالضيق.

9- مكان غير كافٍ للملابس

Gwel an Treth Perfect Stays غرفة الملابس
Perfect Stays

Gwel an Treth

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

 تأكد من توفّر شماعات ودرج خالٍ كافٍ لوضع الملابس حسب المدة التي سيقضونها في بيتك.  إذا لم يكن لديك مكان ربما قد تلجأ لشراء دولاب السفر المحمول الذي يتم فتحه وتطبيقه بعد الاستخدام ويمكنك تخزينه في أي مكان بدون أن يشغل الكثير من المساحة. 

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