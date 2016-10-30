9 أشياء تلفت نظر ضيفك ولن تعرفها منه

خاصة إذا كنت قد دعوت الزوار على العشاء، تأكد أنهم سيدخلون المطبخ ربما للمساعدة أو للثناء على الطعام قبل تقديمه على المائدة أو حتى لمشاركتك الحديث أثناء انتهائك من الطبيخ. ولا شيء أسوأ من المشي على أرضية مطبخ غير نظيفة ومليئة بالضلضة وبقايا الطعام وبقع الزيت.

ضع المسّاحة بجانبك أثناء الطبيخ وتأكد من مسحها سريعا كلما مر بعض الوقت وقبل أن تسمع جرس الباب!