9 أشياء تلفت نظر ضيفك ولن تعرفها منه

هل أنت متوقع ضيفًا مهمًا في وقت قريب؟ سواء كان ضيفًا آتٍ للمبيت أو مجرد صديق سيشرب معك القهوة، مجرد وجود شخص غريب في المنزل يقلق الكثير من الناس حول كيفية رؤية ذلك الشخص للمنزل. هل أعجبه؟ هل لفت نظره شيئًا سيئًا؟ هل نسيت شيئًا؟ كلها أسئلة تأتي إلى ذهنك وتتزاحم عندما يكون الضيف قد حضر بالفعل أو بعد رحيله. في هذا المقال سنكشف لكم بعض الأشياء التي تلفت انتباه ضيوفكم في المنزل حتى تتفادوها قدر الإمكان فلا تحدث لكم هذه الحالة من القلق.
لا تترك الحمام بدون تنظيف ظنًا منك أن الضيف سيأتي لوقت قصير ولن يستعمله، أنت لا تعرف متى يأتي نداء الطبيعة! في معظم الأوقات يدخل الضيف الحمام وبما أنه يكون وحده بالطبع فسيكون لديه الوقت والفرصة لتفقّد (رغمًا عنه) وضع الحمام.
اقض 10 دقائق فقط قبل مجئ الضيف لتقوم بتلميع الحوض والحمام ومسح الأرض وتأكد من وجود مناديل ورقية كافية.
خاصة إذا كنت قد دعوت الزوار على العشاء، تأكد أنهم سيدخلون المطبخ ربما للمساعدة أو للثناء على الطعام قبل تقديمه على المائدة أو حتى لمشاركتك الحديث أثناء انتهائك من الطبيخ. ولا شيء أسوأ من المشي على أرضية مطبخ غير نظيفة ومليئة بالضلضة وبقايا الطعام وبقع الزيت.
ضع المسّاحة بجانبك أثناء الطبيخ وتأكد من مسحها سريعا كلما مر بعض الوقت وقبل أن تسمع جرس الباب!
من أسوأ الأشياء أن تدعو أحدا على العشاء ثم عند غسل يديه يكتشف أن الفوطة غير نظيفة! تأكد من إنهاء الأمسية بشكل لائق بتوفير فوط يد نظيفة لكل مدعو. وإذا كانوا سيبيتون (بالرغم من أن المعظم يأتي بفوطه الخاصة به عند المبيت) ولكن من الذوق أن توفر لهم فوط يد وفوط كبيرة للاستحمام.
من الذوق تقديم مشروب لزائريك خاصة إذا كانوا قد أتوا من سفرٍ أو من مكان بعيد. إذا كانوا سيبيتون فربما يكون لديهم حرج من الذهاب في منتصف الليل لمطبخك لشرب الماء أو تناول وجبة خفيفة. فتأكد من وجود وجبات خفيفة ومشروبات في غرفة الزوار.
في العادي نستخدم الطاولات استخدامات عدة خاصة طاولة المطبخ التي تبقى بين كونها طاولة لتناول وجبات خفيفة وبين المذاكرة عليها. عند دخول الزوار ليس من الظريف أبدا أن يروا رزم من الفواتير والعروض والإعلانات ملقاة على الطاولة.
خصص مكان معين كدرج مثلا وضع فيه كل تلك الأشياء التي تتكدس فوق الطاولة حتى تعيد النظر فيها بعد رحيلهم.
ربما قد تعودت أنفك على رائحة منزلك فلا تشعر بشيء غريب ولكن تأكد أن من سيأتي من الخارج سيشعر بتلك الرائحة المستفزة خاصة إذا كان لديك حيوانات أليفة في البيت. في كل الأحوال قم بتثبيت معطر أوتوماتيكي يرش العطر كل فترة في كل غرف المنزل.
ربما لا تفكر كثيرا في حالة الثلاجة ولكن خاصك إذا كان مطبخك مفتوحا تأكد من أن من يزورك سوف يلاحظ تكدسها واتساخها عندما تفتحها بين الحين والآخر أثناء وجودهم. وسيلاحظوها بأنفسهم عند فتحهم للثلاجة إذا كانوا سيبيتون عندك.
اقض 5 دقائق تتخلص فيها من كل الأكل منتهي الصلاحية في الثلاجة ثم امسح الأرفف مسحة سريعة باستخدام منظف الزجاج وفوطة أو اسفنجة.
يجب أن يكون هذا روتينا أسبوعيا وليس فقط عند استقبال الضيوف ليسهل عليك بعد ذلك.
الضيوف الذين سينامون الليلة في بيتك سيلفت نظرهم بالطبع مفارش السرير وأغطيته. أعلم أن غرفة الضيوف غالبا لا تُفتح ولا تستخدم إلا كل فترة طويلة ولكن هذا لا يعني أن تترك مفرش السرير دون تغيير بحجة أنه قد وضع جديدًا من عدة أشهر وربما سنة! المفارش يتراكم عليها الغبار والأتربة وربما الحشرات إذا لم يتم تنظيفها وتنفيضها باستمرار.
غيّر المفارش قبل دخول ضيوفك للغرفة واعتني بتهوية الغرفة وفتح نوافذها و برش روائح طيبة في الغرفة حتى لا يشعروا بالضيق.
تأكد من توفّر شماعات ودرج خالٍ كافٍ لوضع الملابس حسب المدة التي سيقضونها في بيتك. إذا لم يكن لديك مكان ربما قد تلجأ لشراء دولاب السفر المحمول الذي يتم فتحه وتطبيقه بعد الاستخدام ويمكنك تخزينه في أي مكان بدون أن يشغل الكثير من المساحة.