12 فكرة لجدران روعة فى منزلك

جدران منزلك هي من أهم العناصر الأساسية التى تضيف إلى التصميم جمال من نوع خاص، وتساعد في تحقيقي الجانب الوظيفي بشكل كبير، فهو من أكثر العناصر التي تخلق الكثير من العناصر، خاصة وإن كان لها تصميم مبتكر أو ملمس مختلف أو زخارف أنيقة، سنقدم لك اليوم 12 فكرة رائعة وأنيقة لتصميم جدران مختلف داخل منزلك لكسر الملل والروتين ..
ما رأيك أن تمتلك جزء من الطبيعة داخل منزلك، لتنشر الحياة في كل أركانه، في هذا التصميم تأتي الجدران على هيئة نباتات معلقة وبشكل منسق ذات لون أخضر منعش وجميل وبراق لتبدو وكأنها جزء لا يتجزأ من التصميم كما نرى
الجدران الحجرية تعتبر من أجمل اللمسات في تصميمات الجدران وأكثرهم تميز وأناقة، كما أنها تعطى للمنزل شخصية خاصة جداً، ويليق جداً بالمنازل ذات النمط الكلاسيكي والعصرى والريفي أيضا كما هو أمامنا فهو يعتبر لمسة جوكر فى ديكور المنزل وتصميمه ويناسب أكثر من نمط مختلف.
ويمكنك أيضا قراءة هذا المقال لمعرفة المزيد عن استخدامات الحجر في الديكور
الخشب من العناصر الأساسية فى تصميم المنزل وديكوراته وهو من اللمسات الأنيقة ويمكن استخدامه في الأرضيات والجدران والأثاث، وتعطى مع الأضاءة الجيدة شكلاً عبقرى لديكورات المنزل.
لمزيد من الجمال هنا تم تصميم الجدران بلمسة من التشطيبات المعدنية جنباً إلى جنب مع الخشب والطبيعة في منزل على الطراز الريفي الحديث، هذا المزيج أعطى جمال من نوع خاص لتصميم المنزل بالكامل وأضاف عليه مزيد من التمييز.
لمزيد من الدفئ فى تصميم المنزل يمكنك الأستعانة بالجدران الصخرية، فهى ستشعرك أن المنزل وكأنه كوخ دافئ ولكن على هيئة تصميم حديث وديكوراته متميزة، ولمزيد من اللمسات الدافئة لعبت تلك المدفأة دوراً كبيراً في ترك لمسة من الحميمية لهذا المنزل..
وهنا تأتى لمسة الجدران الحجرية مرة أخرى لتضيف مزيد من الأناقة ولكن بطريقة أكثر بهجة، فكما نرى تلك الجدران تم الأستعانة فيها باللون الأحمر ليزيد من جمال وأناقة الحجر.
جدران بلمسات 3D ستعطى لمنزلك مزيد من الحيوية والجمال، قم بتجربتها اذا اردت لمسة مختلفة ومتميزة لمنزلك.
واحدة من المواد الأكثر استخداما لخلق القوام على الجدران هو PVC لأنها من المواد التي تستخدم لمقاومة للتكاثف والرطوبة، لذلك هى تناسب أي غرفة في المنزل، وعملية وسهلة التنظيف والصيانة، بجانب اللمسة الجمالية التى تعطيها للمنزل.
الزخارف والنقوش على الجدران من اللمسات المتميزة جداً فى تصميم المنزل، فقط بعض الزخارف وستحصل على جدران نابضة بالحياة.
الجبس من أكثر المواد استخداماً فى عمليات التشطيب المختلفة وهو واحد من المواد الرئيسية أيضاُ فى الديكور وتصميماته المتميزة، وهنا تم الأستعانة بالجبس لاضفاء لمسة مميزة على جدران المنزل.
الزهور دائماً تفعل الكثير حتى وهى على هيئة زخارف على الجدران، تعطيك لمسة من البهجة، وهنا تم الأستعانة بزخارف من الزهور البارزة لتعطى مزيد من الحيوية والبهجة على المنزل.
استخدام المنسوجات لعمل بطانة للجدران حيث تضيف لمسة من الملكية والأناقة على تصميم، كما أنا مفضلة جداً فى تصميم جدران غرف النوم الكلاسيكية لأنها تعمل على عزل الصوت.
عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال كيف تجعل جدران منزلك قطعة فنية