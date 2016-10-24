12 فكرة لجدران روعة فى منزلك

الجدران الحجرية تعتبر من أجمل اللمسات في تصميمات الجدران وأكثرهم تميز وأناقة، كما أنها تعطى للمنزل شخصية خاصة جداً، ويليق جداً بالمنازل ذات النمط الكلاسيكي والعصرى والريفي أيضا كما هو أمامنا فهو يعتبر لمسة جوكر فى ديكور المنزل وتصميمه ويناسب أكثر من نمط مختلف.

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