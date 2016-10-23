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9 أفكار لفناء خلفي عليك تصميمه الآن

آية منير آية منير
Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura حدائقأثاث خشب Wood effect
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هل تتمنى أن تمتلك حديقة خاصة بمنزلك؟ فإن كنت تمتلك مساحة خلفية لمنزلك لتحصل من خلالها على حالة من الاسترخاء والهدوء في الهواء الطلق مع الحفاظ على الخصوصية بشكل كبير وبطرق مختلفة، سنقدم لك اليوم 9 من أجمل التصميمات سهلة التنفيذ وقد تساعدك على استغلال المساحة الخلفية لمنزلك بالشكل الأمثل بدلا من كونها مهملة وغير مستخدمة ..

1 – نباتات معلقة..

Mayadeni – Jardim Paulista – SP, Gigi Botelho Paisagismo Gigi Botelho Paisagismo حديقة
Gigi Botelho Paisagismo

Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo

حين تقف حائرا بين الخصوصية والإبداع والشكل الجمالي لحديقتك فستجد ما تبحث عنه في النباتات المعلقة رأسيا فهي تحقق المعادلة الصعبة، يراعي الاختيار الدقيق للألوان والأنواع التى تناسب شكل حديقتك الخلفية ولا غني عن مسبح صغير أو حتى نافورة صغيرة ..

2 – شجيرات صغيرة..

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura حدائقأثاث خشب Wood effect
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

يمكنك أن تزين حديقتك الخاصة بشجيرات صغيرة ذات سحر خاص مع تصميم خشبي أنيق مع إضاءة مميزة، هذا النموذج مثال رائع لاستخدام الشجيرات الصغير بشكل بسيط وسريع التنفيذ مما يعطي نتيجة مناسبة لمحبي الرومانسية والهدوء..

3 -غرفة معيشة في الهواء الطلق..

Projeto, Hungaro Decor Hungaro Decor حديقة
Hungaro Decor

Hungaro Decor
Hungaro Decor
Hungaro Decor

ما رأيك في تصميم عرفة معيشة في الهواء الطلق، وطاولة طعام مع مطبخ بسيط ومفتوح لتحضير الطعام، لتصميم جلسة عائلية رائعة تجتمع أنت وضيوفك لتستمتعوا بالهواء الطلق مع الاحتفاظ بالخصوصية ..

4 – الإضاءة الساحرة…

Casa R08, Rotoarquitectura Rotoarquitectura منازل
Rotoarquitectura

Rotoarquitectura
Rotoarquitectura
Rotoarquitectura

جمال التصميم يكمن في الإضاءة المناسبة والمميزة، كما ترى في هذا التصميم أسلوب إضاءة بسيط غير مكلف ويسهل تنفيذه، مصابيح معلقة ووحدات إضاءة كروية الشكل على الأرض وإضاءة بشكل غير مباشر، وأهم ما يميز الإضاءة بالأسلوب الحديث هو التحكم في درجات ألوانها وشدتها واتجاهها وشكل الضوء الخارج من وحدة الإضاءة..

5 – برجولة حديثة..

Casa Clemente, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura منازل
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

البرجولة الحديثة مع إضاءة مميزة هي أحد الحلول التى قد تجعل حديقتك كمطعم هادئ وخصوصا إن كان منزلك في مكان مفتوح معرض للهواء الشديد، وفي أوقات النهار تحميك من الشمس وتتوفر لك الظلال التى توفر لك مكان مناسب للجلوس والاستمتاع بالدفء والاسترخاء..

6 – انسجام مع الطبيعة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

ما رأيك أن تصنع لوحة من الطبيعة الخلابة متناغمة مع بعضها بشكل رائع، تصميم الأرضية بشكل انسيابي رائع للجلوس منسجما مع الطبيعة المحيطة بها مع النباتات المتناسقة والأضواء الخافتة والتي تصنع مشهدا رومانسيا ..

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7 – تصميم مناسب ..

Espaço Gourmet S|M, Argollo & Martins | Arquitetos Associados Argollo & Martins | Arquitetos Associados مسبح
Argollo &amp; Martins | Arquitetos Associados

Argollo & Martins | Arquitetos Associados
Argollo &amp; Martins | Arquitetos Associados
Argollo & Martins | Arquitetos Associados

حين تود أن تمتلك مسبحا خاصا بمنزلك وتتمتع بقدر كافي من الخصوصية فعليك بتصميمه في حديقتك الخلفية، مع تصميم لجلسة مخصصة للاسترخاء وقليل من النباتات والنجيل الصناعي، ويمكنك الاختيار بين عدة تصميمات للمسابح سواء كان بالحفر أو مسبح أطفال قابل للنفخ أو مصنوع من السيلكون ..

8 – امتداد لمنزلك..

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura منازل
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

وإن كنت لا تحب أن تشعر أن الحديقة الخلفية منعزلة عن المنزل فأمامك هذا النموذج حيث صمم فيه حديقة تعد كامتداد للمنزل من نفس طرازه وألوانه وفراغات مفتوحة تابعة للمنزل وغير منفصلة، مع إضاءة مناسبة وأثاث متكامل على نفس طراز المنزل من حيث الألوان والأقمشة، كما يمكن أن تترك لمسة جمالية عن طريق جدار حجري ممتد من داخل المنزل إلى فناء منزلك الخلفي..

9 – تصميم متكامل ..

Casa Altos de Trancoso, Vida de Vila Vida de Vila حديقة Green
Vida de Vila

Vida de Vila
Vida de Vila
Vida de Vila

من منا لا يتمنى أن يمتلك مثل هذا التصميم في بيته، حديقة خلفية متكاملة بكل وسائل الراحة، جلسة عائلية مريحة ومراتب بسيطة للاسترخاء على أطراف المسبح، وطاولة الطعام تناسب حفل عشاء صغير، ويمكنك تصميم الحديقة متجانسة تماما مع الطبيعة المحيطة حتى تشعر أنها مقتبسة من الغابات في اختيار الأشجار العملاقة والنخيل وكثافة النباتات المحيطة بالمسبح حتى تشعر أنك في قلب الطبيعة..

وإليك أيضا 12 تصميم لحديقة صغيرة خارج منزلك  لتصميم الحديقة الأمامية لمنزلك ..

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