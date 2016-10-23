9 أفكار لفناء خلفي عليك تصميمه الآن

هل تتمنى أن تمتلك حديقة خاصة بمنزلك؟ فإن كنت تمتلك مساحة خلفية لمنزلك لتحصل من خلالها على حالة من الاسترخاء والهدوء في الهواء الطلق مع الحفاظ على الخصوصية بشكل كبير وبطرق مختلفة، سنقدم لك اليوم 9 من أجمل التصميمات سهلة التنفيذ وقد تساعدك على استغلال المساحة الخلفية لمنزلك بالشكل الأمثل بدلا من كونها مهملة وغير مستخدمة ..
يمكنك أن تزين حديقتك الخاصة بشجيرات صغيرة ذات سحر خاص مع تصميم خشبي أنيق مع إضاءة مميزة، هذا النموذج مثال رائع لاستخدام الشجيرات الصغير بشكل بسيط وسريع التنفيذ مما يعطي نتيجة مناسبة لمحبي الرومانسية والهدوء..
ما رأيك في تصميم عرفة معيشة في الهواء الطلق، وطاولة طعام مع مطبخ بسيط ومفتوح لتحضير الطعام، لتصميم جلسة عائلية رائعة تجتمع أنت وضيوفك لتستمتعوا بالهواء الطلق مع الاحتفاظ بالخصوصية ..
جمال التصميم يكمن في الإضاءة المناسبة والمميزة، كما ترى في هذا التصميم أسلوب إضاءة بسيط غير مكلف ويسهل تنفيذه، مصابيح معلقة ووحدات إضاءة كروية الشكل على الأرض وإضاءة بشكل غير مباشر، وأهم ما يميز الإضاءة بالأسلوب الحديث هو التحكم في درجات ألوانها وشدتها واتجاهها وشكل الضوء الخارج من وحدة الإضاءة..
البرجولة الحديثة مع إضاءة مميزة هي أحد الحلول التى قد تجعل حديقتك كمطعم هادئ وخصوصا إن كان منزلك في مكان مفتوح معرض للهواء الشديد، وفي أوقات النهار تحميك من الشمس وتتوفر لك الظلال التى توفر لك مكان مناسب للجلوس والاستمتاع بالدفء والاسترخاء..
ما رأيك أن تصنع لوحة من الطبيعة الخلابة متناغمة مع بعضها بشكل رائع، تصميم الأرضية بشكل انسيابي رائع للجلوس منسجما مع الطبيعة المحيطة بها مع النباتات المتناسقة والأضواء الخافتة والتي تصنع مشهدا رومانسيا ..
وإن كنت لا تحب أن تشعر أن الحديقة الخلفية منعزلة عن المنزل فأمامك هذا النموذج حيث صمم فيه حديقة تعد كامتداد للمنزل من نفس طرازه وألوانه وفراغات مفتوحة تابعة للمنزل وغير منفصلة، مع إضاءة مناسبة وأثاث متكامل على نفس طراز المنزل من حيث الألوان والأقمشة، كما يمكن أن تترك لمسة جمالية عن طريق جدار حجري ممتد من داخل المنزل إلى فناء منزلك الخلفي..
من منا لا يتمنى أن يمتلك مثل هذا التصميم في بيته، حديقة خلفية متكاملة بكل وسائل الراحة، جلسة عائلية مريحة ومراتب بسيطة للاسترخاء على أطراف المسبح، وطاولة الطعام تناسب حفل عشاء صغير، ويمكنك تصميم الحديقة متجانسة تماما مع الطبيعة المحيطة حتى تشعر أنها مقتبسة من الغابات في اختيار الأشجار العملاقة والنخيل وكثافة النباتات المحيطة بالمسبح حتى تشعر أنك في قلب الطبيعة..
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