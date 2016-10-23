9 أفكار لفناء خلفي عليك تصميمه الآن

وإن كنت لا تحب أن تشعر أن الحديقة الخلفية منعزلة عن المنزل فأمامك هذا النموذج حيث صمم فيه حديقة تعد كامتداد للمنزل من نفس طرازه وألوانه وفراغات مفتوحة تابعة للمنزل وغير منفصلة، مع إضاءة مناسبة وأثاث متكامل على نفس طراز المنزل من حيث الألوان والأقمشة، كما يمكن أن تترك لمسة جمالية عن طريق جدار حجري ممتد من داخل المنزل إلى فناء منزلك الخلفي..