20 فكرة لواجهات صغيرة يجب أن تراها قبل تجديد واجهة منزلك

إذا كان منزلك صغيرا فهذا لا عني أنه عائق عند تصميم واجهته، فلديك العديد من الأفكار التي تناسب ذوقك الخاص وسيمكنك تصميم المنزل بشكل مختلف وينساب شخصيتك، فأولى الانطباعات التى تؤخذ عن منزلك تكون سببها واجهته لذا فاختار جيدا حتى تنجح في تصميم لافت للأنظار ويضيف إلى منزلك، ستعرض عليك اليوم 20 فكرة رائعة لمنازل صغيرة ذات واجهة مميزة قد تساعدك في اختيار أفضل و أسرع ..
مع أول مثال نجد التعدد في الخامات والتباين في الملمس، حيث اختار المصمم الحجر للكتلة الصغيرة أما باقي الكتل فاستخدم لهم اللونين الأبيض والأسود بشكل عصري ..
للمنزل ذو طابق واحد عليك بالاهتمام بالواجهة بشكل كبير لانها سر أناقته، كما نري في هذا التصميم اهتمام بالمدخل بشكل كبير ليضيف لمسة من الإبداع للمنزل ..
من أجل هؤلاء محبي الغموض والخصوصية فإليكم هذا التصميم، واجهة صامتة بها باب المدخل فقط، كتل بيضاء مع خطوط من الجرانيت جعلت من الواجهة لوحة غامضة قليلة التفاصيل ..
هنا اختار المصمم أن يضيف لمساته الإبداعية، كتلة رئيسية مرتفعة من الخرسانة، وخصص للمدخل جدار داكن اللون بجوار الباب ليعمل على تقسيم الفناء إلأى جزأين، الأول للجراج والثاني للمدخل ..
اللون الأبيض هو السائد في كل أركان هذه الواجهة مع تباين رائع يخلقه الباب الخشبي للمدخل مما ترك لمسة أنيقة من قيمته..
تجمع من تفاصيل رائعة معا
أرضية حجرية وبوابة من تصميم شبكي ، ولون أحمر أنيق، واستخدام الحجر مع اللون الأبيض خلق واجهة رائعة ومتميزة ..
لن تكن الطبيعة من اليوم عائق يمنع تصميم منزل في أقل مساحة متاحة، كما نرى منزل ذوعرض صغير ولكنه مصمم بشكل متميز..
تصميم بسيط للواجهة متناسب مع الحديقة المفتوحة مع إطارات خشبية للنوافذ الزجاجية ليجعل منها لوحة بسيطة رائعة ..
استخدام الخشب في الأبواب والشبابيك مع الحجر الطبيعي والقرميد يجعل من الواجهة تصميم بسيط وأنيق وغير ممل على الإطلاق..
هذا المنزل الصغيرذو طابق واحد والذي يأخذ شكل مستطيل مما يتيح له الحصول على توزيع عادل وتوازن لعناصر الواجهة، فإذا تخيلنا أنا هناك خط رأسي يقسم الواجهة نصفين من المنتصف تجد أنهم متطابقين..
تصميم بسيط يشبه المكعبات المتداخلة ليعطي منزل على الطراز المينيمال لهواة البساطة.
كما نرى اختيار المصمم هنا هو تحقيق الجانب الوظيفي أولا واستغلال كل عنصر في الواجهة بشكل مناسب، فقد تم استخدام الكتلة العلوية وكأنها مظلة للجراج .. نموذج للاستغلال الأمثل للمساحات ..
نظراً للعرض البسيط فقد تم استغلال المساحة رأسياً، باب حديد بسيط وكأنه جراج، واختيار للواجهة لون مميز يتناسب مع ألوان الواجهات المجاورة.
رغم بساطة هذا التصميم إلا أنها واجهة جميلة بكل تفاصيلها حيث اللون الأبيض والبلاطات الحجرية ليخلق تباين بصري رائع..
منزل ذو طابق واحد له واجهة خطية رائعة مكونة لونين فقط الأبيض والأسود ولكن أكثر ما هو لافت للأنظار عدم وجود نوافذ مما يجعلها مختلفة..
نقف أمام هذا المنزل نجد كتلة ضخمة باللون البرتقالي هي أهم ما يميزه مع برجولة بسيط تغطي الفناء الخارجي ..
نلاحظ هنا تداخل كتل مختلفة الأحجام ذات لون موحد مع تمييز المدخل بجدار حجري وباب خشبي أنيق..
الكتلة العلوية والأكبر في هذا المشروع صممت بحيث تكون متقدمة عن الكتل الأخرى والتي تعطي احساس أنها عائمة.
الطوب الأحمر المكشوف يعطي دائماً نتائج رائعة، ففي هذا المشروع تم مزجه بشكل رائع مع النوافذ الزجاجية وحمام السباحة الذي يأخذ شكل حرف L.
أخيراً معنا واجهة من الخرسانة مع إضافة بعض الخطوط المثيرة من المعدن والإضاءة مما يجعله اختيار موفق لمن يفضلون منازل بسيطة ذات شخصية قوية.
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