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20 فكرة لواجهات صغيرة يجب أن تراها قبل تجديد واجهة منزلك

آية منير آية منير
MISION DE LANDA, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO منزل عائلي صغير
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إذا كان منزلك صغيرا فهذا لا عني أنه عائق عند تصميم واجهته، فلديك العديد من الأفكار التي تناسب ذوقك الخاص وسيمكنك تصميم المنزل بشكل مختلف وينساب شخصيتك، فأولى الانطباعات التى تؤخذ عن منزلك تكون سببها واجهته لذا فاختار جيدا حتى تنجح في تصميم لافت للأنظار ويضيف إلى منزلك، ستعرض عليك اليوم 20 فكرة رائعة لمنازل صغيرة ذات واجهة مميزة قد تساعدك في اختيار أفضل و أسرع ..

1 – خامات محتلفة

San Marcos, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO منازل
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

مع أول مثال نجد التعدد في الخامات والتباين في الملمس، حيث اختار المصمم الحجر للكتلة الصغيرة أما باقي الكتل فاستخدم لهم اللونين الأبيض والأسود بشكل عصري ..

2 – تصميم حديث..

MISION DE LANDA, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO منزل عائلي صغير
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

للمنزل ذو طابق واحد عليك بالاهتمام بالواجهة بشكل كبير لانها سر أناقته، كما نري في هذا التصميم اهتمام بالمدخل بشكل كبير ليضيف لمسة من الإبداع للمنزل ..

3 – الغموض سر الجمال

homify منازل حجر White
homify

homify
homify
homify

من أجل هؤلاء محبي الغموض والخصوصية فإليكم هذا التصميم، واجهة صامتة بها باب المدخل فقط، كتل بيضاء مع خطوط من الجرانيت جعلت من الواجهة لوحة غامضة قليلة التفاصيل ..

4 – لمسات إبداعية..

Yuriria, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO منازل
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

هنا اختار المصمم أن يضيف لمساته الإبداعية، كتلة رئيسية مرتفعة من الخرسانة، وخصص للمدخل جدار داكن اللون بجوار الباب ليعمل على تقسيم الفناء إلأى جزأين، الأول للجراج والثاني للمدخل ..

5 – لمسة بسيطة..

Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 منازل
coil松村一輝建設計事務所

coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所

اللون الأبيض هو السائد في كل أركان هذه الواجهة مع تباين رائع يخلقه الباب الخشبي للمدخل مما ترك لمسة أنيقة من قيمته..

6 – شخصية قوية

Casa Habitación. Amézquita Córdova, 810 Arquitectos 810 Arquitectos منازل
810 Arquitectos

810 Arquitectos
810 Arquitectos
810 Arquitectos

تجمع من تفاصيل رائعة معا أرضية حجرية وبوابة من تصميم شبكي ، ولون أحمر أنيق، واستخدام الحجر مع اللون الأبيض خلق واجهة رائعة ومتميزة ..

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7 – التكيف مع الطبيعة

​River side house / House in Horinouchi, 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier منازل
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

​River side house / House in Horinouchi

水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

لن تكن الطبيعة من اليوم عائق يمنع تصميم منزل في أقل مساحة متاحة، كما نرى منزل ذوعرض صغير ولكنه مصمم بشكل متميز..

8 – حديقة مفتوحة

Fenster zur Natur, Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt منازل
Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt

Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt
Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt
Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt

تصميم بسيط للواجهة متناسب مع الحديقة المفتوحة مع إطارات خشبية للنوافذ الزجاجية ليجعل منها لوحة بسيطة رائعة ..

9 – أناقة وبساطة معا..

Casa con estructura de madera SCS, RIBA MASSANELL S.L. RIBA MASSANELL S.L. منازل حجر
RIBA MASSANELL S.L.

RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.

استخدام الخشب في الأبواب والشبابيك مع الحجر الطبيعي والقرميد يجعل من الواجهة تصميم بسيط وأنيق وغير ممل على الإطلاق..

10 – واجهة موحدة..

Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS منازل
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
Casas inHAUS

هذا المنزل الصغيرذو طابق واحد والذي يأخذ شكل مستطيل مما يتيح له الحصول على توزيع عادل وتوازن لعناصر الواجهة، فإذا تخيلنا أنا هناك خط رأسي يقسم الواجهة نصفين من المنتصف تجد أنهم متطابقين..

11- البساطة ومحبيها..

Casa Alborada, La Maquiladora / taller de ideas La Maquiladora / taller de ideas منازل
La Maquiladora / taller de ideas

La Maquiladora / taller de ideas
La Maquiladora / taller de ideas
La Maquiladora / taller de ideas

تصميم بسيط يشبه المكعبات المتداخلة ليعطي منزل على الطراز المينيمال لهواة البساطة.

12 – تصميم عملي ..

homify منازل
homify

homify
homify
homify

كما نرى اختيار المصمم هنا هو تحقيق الجانب الوظيفي أولا واستغلال كل عنصر في الواجهة بشكل مناسب، فقد تم استخدام الكتلة العلوية وكأنها مظلة للجراج .. نموذج للاستغلال الأمثل للمساحات ..

13 – استغلال المساحة

57ALI Reforma y ampliación de casa entre medianeras al Centro de Terrassa, Vallribera Arquitectes Vallribera Arquitectes منازل
Vallribera Arquitectes

Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes

نظراً للعرض البسيط فقد تم استغلال المساحة رأسياً، باب حديد بسيط وكأنه جراج، واختيار للواجهة لون مميز يتناسب مع ألوان الواجهات المجاورة.

14 – تفاصيل رائعة

Casa Nacarino-Pozo, EPG-Arquitécnico EPG-Arquitécnico منازل
EPG-Arquitécnico

EPG-Arquitécnico
EPG-Arquitécnico
EPG-Arquitécnico

رغم بساطة هذا التصميم إلا أنها واجهة جميلة بكل تفاصيلها حيث اللون الأبيض والبلاطات الحجرية ليخلق تباين بصري رائع..

15 – بدون شبابيك

Vivienda en Villagarcía, Nan Arquitectos Nan Arquitectos منازل
Nan Arquitectos

Nan Arquitectos
Nan Arquitectos
Nan Arquitectos

منزل ذو طابق واحد له واجهة خطية رائعة مكونة لونين فقط الأبيض والأسود ولكن أكثر ما هو لافت للأنظار عدم وجود نوافذ مما يجعلها مختلفة..

16 – برتقالي رائع..

Precio de las casas modulares prefabricadas, MODULAR HOME MODULAR HOME منازل
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

نقف أمام هذا المنزل نجد كتلة ضخمة باللون البرتقالي هي أهم ما يميزه مع برجولة بسيط تغطي الفناء الخارجي ..

17 – تكوين متداخل

Valle 239, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO منازل
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

نلاحظ هنا تداخل كتل مختلفة الأحجام ذات لون موحد مع تمييز المدخل بجدار حجري وباب خشبي أنيق..

18 – كتلة عائمة

Casa Zaragoza, Abraham Cota Paredes Arquitecto Abraham Cota Paredes Arquitecto منازل
Abraham Cota Paredes Arquitecto

Abraham Cota Paredes Arquitecto
Abraham Cota Paredes Arquitecto
Abraham Cota Paredes Arquitecto

الكتلة العلوية والأكبر في هذا المشروع  صممت بحيث تكون متقدمة عن الكتل الأخرى والتي تعطي احساس أنها عائمة.

19 – واجهة من الطوب

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

الطوب الأحمر المكشوف يعطي دائماً نتائج رائعة، ففي هذا المشروع  تم مزجه بشكل رائع مع النوافذ الزجاجية وحمام السباحة الذي يأخذ شكل حرف L.

20 – واجهة خرسانية..

CASA FLH, lab arquitectura lab arquitectura منازل
lab arquitectura

lab arquitectura
lab arquitectura
lab arquitectura

أخيراً معنا واجهة من الخرسانة مع إضافة بعض الخطوط المثيرة من المعدن والإضاءة  مما يجعله اختيار موفق لمن يفضلون منازل بسيطة ذات شخصية قوية. 

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