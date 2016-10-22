20 فكرة لواجهات صغيرة يجب أن تراها قبل تجديد واجهة منزلك

إذا كان منزلك صغيرا فهذا لا عني أنه عائق عند تصميم واجهته، فلديك العديد من الأفكار التي تناسب ذوقك الخاص وسيمكنك تصميم المنزل بشكل مختلف وينساب شخصيتك، فأولى الانطباعات التى تؤخذ عن منزلك تكون سببها واجهته لذا فاختار جيدا حتى تنجح في تصميم لافت للأنظار ويضيف إلى منزلك، ستعرض عليك اليوم 20 فكرة رائعة لمنازل صغيرة ذات واجهة مميزة قد تساعدك في اختيار أفضل و أسرع ..