دليلك لتشطيب حمام منزلك باستخدام الدهانات

هناك إعتقاد خاطئ في البلاد العربية أن الحمامات يجب أن تكون أرضيتها وحوائطها (وأحياناً الأسقف) مكسية بالكامل ببلاطات سيراميكية أو رخامية لحمايتها من المياه. ولكن على عكس المعتاد فيمكننا الحصول على حمام ذو تصميم رائع وأنيق ومحمي من المياه والرطوبة بالكامل حتى باستخدام الدهانات في الحمام.
في مقال اليوم سوف نعرض لكم مميزات وخصائص الدهانات المستخدمة في الحمامات لتسهل عليكم المهمة في حالة إذا أردتم الحصول على تصاميم متميزة وأنيقة في منازلكم، فتابعونا.
باستخدام الدهانات وبعض التفاصيل، يمكنكم الحصول على طرز مختلفة في الحمام على عكس المعتاد في شكل الحمامات، كما يمكنك استخدام وخلط الألوان المختلفة.
هناك مفهوم شائع أن الاستخدام المصري أو العربي للمياه (في الوضوء وغيره) هو ما يبرر الاستخدام المفرط في السيراميك ولكن من الناحية العملية والتقنية كل ما عليك تجليده بالسيراميك أو الرخام يقع على ارتفاع متر تقريباً خلف الحوض أوالمرحاض، فهي المساحة التى يتم تركيب المواسير داخلها كما أنها معرضة للمياه أغلب الوقت.
هناك نقطة دائماً ما نهملها وهي شيوع حدوث مشاكل تسرب المياه في الحمامات في مصر، رغم الاستخدام المفرط للسيراميك، وتوقع من الطبقة الخارجية أن تحمي الحوائط و لكن الحقيقة هي أن تشطيب الحوائط والاسقف بالسيراميك قد يؤجل استيعابك للمشكلة، فيؤخرظهورها بشكل واضح، أما في حالة التشطيب بواسطة الدهانات فتظهر الرطوبة و يسهل حل المشكلة، على عكس حالة السيراميك فإن المشكلة تتفاقم إلى أن تؤدي إلى خلع البلاطات وسقوطها وربما يؤثر على السلامة العامة لأسرتك.
بعد التأكد من سلامة الحائط وعدم وجود تسريب ما وأيضاً التأكد من سلامة العزل، ولمنع تكون الرطوبة والتقشرعلى سطح الحائط ينصح بعمل تجفيف للحائط بالكامل قبل الدهان لتجنب هذه المشكلة، مع استخدام معجون مقاوم للمياه ودهانات مقاومة للرطوبة ولا تنسى عمل الإختبارات لمعامل الأمان.
إذا كنت من هواة تغير الديكور الخاص بمنزلك فإن تغيير السيراميك يعتبر أصعب كما أنه مكلف، فعند الحاجة إلى تغيره قد تضطر إلى اللجوء للمتخصصين وتكسيره والتعامل مع الكسر مع وجود خامات كثيرة لاستبداله مثل الرمل والأسمنت، على عكس الدهان الذي يمكنك تغيره بنفسك ببساطة.
شكل السيراميك قد يحددك حيث أن له زمانه وموضته، فاليوم ظهرت صيحة جديدة من أشكال السيراميك قد تبطل بعد 5 سنوات ويبقى حمامك ببلاطات عفى عليها الزمن، على عكس الدهانات، فهي غير مرتبطة بأي صيحات أو أزمنة و يمكنك تجديدها بكل سهولة.
فإليكم بعض الإختيارات والأفكار للمزج بين السيراميك والدهانات لحمام لا يتأثر بالصيحات الجديدة المتغيرة..