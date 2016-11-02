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دليلك لتشطيب حمام منزلك باستخدام الدهانات

Marwa Hasan Marwa Hasan
the blue whale, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura حمام
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هناك إعتقاد خاطئ في البلاد العربية  أن الحمامات يجب أن تكون أرضيتها وحوائطها (وأحياناً الأسقف) مكسية بالكامل ببلاطات سيراميكية أو رخامية لحمايتها من المياه. ولكن على عكس المعتاد فيمكننا الحصول على حمام ذو تصميم رائع وأنيق ومحمي من المياه والرطوبة بالكامل حتى باستخدام الدهانات في الحمام.

في مقال اليوم سوف نعرض لكم مميزات وخصائص الدهانات المستخدمة في الحمامات لتسهل عليكم المهمة في حالة إذا أردتم الحصول على تصاميم متميزة وأنيقة في منازلكم، فتابعونا.

الدهانات تعطيك مرونة الحصول على ​طرز وألوان مختلفة

BATH ROOM DESIGNS BY HOLLY KEELING, holly keeling interiors and styling holly keeling interiors and styling حمام
holly keeling interiors and styling

BATH ROOM DESIGNS BY HOLLY KEELING

holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling

باستخدام الدهانات وبعض التفاصيل، يمكنكم الحصول على طرز مختلفة في الحمام على عكس المعتاد في شكل الحمامات، كما يمكنك استخدام وخلط الألوان المختلفة.

أيضاً يمكنك مزج خامات مختلفة للحصول على أناقة إضافية وملمس رائع

homify حمام
homify

homify
homify
homify

أماكن يجب تغطيتها بخامة مثل السراميك أو الرخام

New life for a 1920s home - extension and full renovation, Thames Ditton, Surrey, TOTUS TOTUS حمام
TOTUS

New life for a 1920s home – extension and full renovation, Thames Ditton, Surrey

TOTUS
TOTUS
TOTUS

هناك مفهوم شائع أن الاستخدام المصري أو العربي للمياه (في الوضوء وغيره) هو ما يبرر الاستخدام المفرط في السيراميك ولكن من الناحية العملية والتقنية كل ما عليك تجليده بالسيراميك أو الرخام  يقع على ارتفاع متر تقريباً خلف الحوض أوالمرحاض، فهي المساحة التى يتم تركيب المواسير داخلها كما أنها معرضة للمياه أغلب الوقت. 

أيضاً الحائط المحيط بالدوش أو البانيو يجب تغطيته ولكن يمكنك الاستغناء عن تجليد باقى الحمام بالسيراميك واستبداله بالدهانات

Apartamento Jatobá, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حمام
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

عند دهانك لحوائط الحمام إحرص على إختيار دهانات مقاومة للماء، متاحة في الأسواق، أيضاً لأفضل النتائج فقم باستحدام دهانات نص لمعة لتسهل عملية التنظيف.

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos حمام بلاط Grey
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

السيراميك لا يمنع مشكلات تسرب المياه

Bathroom homify حمام
homify

Bathroom

homify
homify
homify

هناك نقطة دائماً ما نهملها وهي  شيوع  حدوث مشاكل تسرب المياه في الحمامات في مصر، رغم الاستخدام المفرط للسيراميك، وتوقع من الطبقة الخارجية أن تحمي الحوائط و لكن الحقيقة هي أن تشطيب الحوائط والاسقف بالسيراميك قد يؤجل استيعابك للمشكلة، فيؤخرظهورها بشكل واضح، أما في حالة التشطيب بواسطة الدهانات فتظهر الرطوبة و يسهل حل المشكلة، على عكس حالة السيراميك فإن المشكلة تتفاقم إلى أن تؤدي إلى خلع البلاطات وسقوطها وربما يؤثر على السلامة العامة لأسرتك.

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يجب أن ندرك أن المسؤول عن الحماية الكاملة ليس خامة التشطيب وإنما عمل الطبقة العازلة بشكل صحيح (مع إختبار فاعليتها) في أثناء عملية التشطيب الأولية

Bathroom WN Interiors + WN Store حمام
WN Interiors + WN Store

Bathroom

WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store

لمنع تكون الرطوبة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

بعد التأكد من سلامة الحائط وعدم وجود تسريب ما وأيضاً التأكد من سلامة العزل، ولمنع تكون الرطوبة والتقشرعلى سطح الحائط ينصح بعمل تجفيف للحائط بالكامل قبل الدهان لتجنب هذه المشكلة، مع استخدام معجون مقاوم للمياه ودهانات مقاومة للرطوبة ولا تنسى عمل الإختبارات لمعامل الأمان.

يمكنك أيضاً استخدام ورق الحائط في الحمامات بدلاً من استخدام الدهانات لأناقة إضافية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

مرونة الدهانات

the blue whale, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura حمام
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

إذا كنت من هواة تغير الديكور الخاص بمنزلك فإن تغيير السيراميك يعتبر أصعب كما أنه مكلف، فعند الحاجة إلى تغيره قد تضطر إلى اللجوء للمتخصصين وتكسيره والتعامل مع الكسر مع وجود خامات كثيرة لاستبداله مثل الرمل والأسمنت، على عكس الدهان الذي يمكنك تغيره بنفسك ببساطة.

أشكال السيراميك متجددة دائماً

A casa di Giulia, Plastudio Plastudio حمام
Plastudio

Plastudio
Plastudio
Plastudio

شكل السيراميك قد يحددك حيث أن له زمانه وموضته، فاليوم ظهرت صيحة جديدة من أشكال السيراميك قد تبطل بعد 5 سنوات ويبقى حمامك ببلاطات عفى عليها الزمن، على عكس الدهانات، فهي غير مرتبطة بأي صيحات أو أزمنة و يمكنك تجديدها بكل سهولة.

فإليكم بعض الإختيارات والأفكار للمزج بين السيراميك والدهانات لحمام لا يتأثر بالصيحات الجديدة المتغيرة..

يمكنك عمل لمسة فنية في حمامك باستخدام السيراميك وألوانه لتكون محط لفت الأنظار مع دهان باقي الحوائط بلون محايد

MAISON VITORIA, Barbara Dundes | ARQ + DESIGN Barbara Dundes | ARQ + DESIGN حمام
Barbara Dundes | ARQ + DESIGN

Barbara Dundes | ARQ + DESIGN
Barbara Dundes | ARQ + DESIGN
Barbara Dundes | ARQ + DESIGN

مزج الأسود والأبيض هو من الإختيارات الكلاسيكية والتي تصلح لكل الأزمنة

En-suite To Main Bathroom - As Built Arc 3 Architects & Chartered Surveyors حمام
Arc 3 Architects &amp; Chartered Surveyors

En-suite To Main Bathroom – As Built

Arc 3 Architects & Chartered Surveyors
Arc 3 Architects &amp; Chartered Surveyors
Arc 3 Architects & Chartered Surveyors

استخدام الفسيفساء لتجليد مساحة الدوش للحصول على اناقة إضافية للحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

​في حمام الضيوف تكون استخدام الدهانات في الحوائط هي أكثر الأفكار عملية لتعبر عن شخصيتك أمام ضيوفك

Estilo Pilar 2015, Azora Estudio Azora Estudio حمام
Azora Estudio

Azora Estudio
Azora Estudio
Azora Estudio
10 تصاميم مختلفة لنجف كلاسيكي مناسب لكل الأذواق
ما رأيك في استخدام الدهانات في الحمامات؟ شاركنا بتعليقك

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