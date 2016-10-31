قصر رائع بلمسات كلاسيكية

عندما تمتزج الألوان المختلفة مع الإضاءة المميزة والأثاث الأنيق يأتي هذا القصر بتفاصيلة الرائعة وفخامته، وتلك اللمسة الكلاسكية التي تعطيه رونق خاص وتعود به إلى العصور الملكية القديمة، حيث يقدم لك هوميفاي في هذا المقال مجموعة صور لـقصر رائع بلمسات كلاسيكية
غرفة الصالون الرائعة اعتمدت على الألوان الفاتحة والإنارة الشديدة لتأخذ منهما بهجتها وزهوها، حيث الأثاث الخشبي الفاتح والستائر الرائعة من نفس اللون والمرفوعة على الجانبين، ومن أسفلها الستائر الحريرية الشفافة التي تسمح بمرور الضوء من النافذة ليملىء الغرفة، وتأتي المراّة لتعطي أناقة أكثر للغرفة وتزيد اتساعها، مع وحدات الإضاءة المميزة التي تم اختيارها بعناية لتناسب المكان.
في مدخل الاستقبال الرائع تتجسد الفخامة في الأثاث والديكورات الرائعة للمكان، ويبدو المدخل عنوان للقصر حيث اللمسات الكلاسيكية الواضحة، والتي تُقر بأن القصر يأخذ الطابع الكلاسيكي إلى جانب اللمسات العصرية.
كما أن استخدام الأرضية الخشبية الرائعة يعطي شعورًا بالدفء، إلى جانب بهجة الألوان، فالألوان هي الروح النابضة في المكان، وحسن استخدامها وتوزيعها يعطي الشعور بالراحة والأناقة، إلى جانب بعض الكراسي الخشبية الحمراء والتي يمكن أن تكون استقبال وراحة مبدأية للضيوف.
الاهتمام بنقوش ورسومات المكان يعطيه التميز، ولكن تلك الرسومات الملائكية لم تقتصر على وجودها بجدران الحوائط، إذ امتدت إلى السقف لتعطيه تميز وتزيده أناقة. هذا إلى جانب وحدات الإضاءة الرائعة والمرصعة في السقف، والتي تقوم بتوزيع الضوء في المكان بشكل جيد فيبدو مبهج ومُنير.
تلك النقوش والزخارف الكلاسكية المحفورة في الأعمدة الخرسانية للمكان هي ما تعطي الطابع الكلاسيكي الأكبر للقصر، فإنتشارها في الأرجاء يعطي اللمسة المميزة ويعيدنا إلى فخامة القصور القديمة.
تعتبر الستائر من أساسيات الديكور في الغرف، وكلما كانت ملائمة للمكان كلما أعطته رونق وأناقة وتميز، وقد اعتمد المصمم على الستائر الحريرية الشفافة ومن أعلاها الستائر الستان الثقيلة بألوان مميزة تتماشى مع ديكورات وألوان الأثاث، فتبدو إطلالة الشرفة رائعة.
ويبدو واضح وجود اكثر من غرفة معيشة في المكان، ولكنها مقسمة باختلاف ألوانها، فإن كنت تفضل الهدوء والإضاءة الخافتة فيبدو المكان الأمثل هنا، في تلك الغرفة التي تعتمد على الأثاث الغامق المنقوش، وتبدو إضائتها هادئة وبسيطة.
الأرضية خشبية والجدران خرسانية فاتحة، واستخدام اللوحة التي تعود رسوماتها إلى العصور الملكية، ووحدة الإضاءة البسيطة في السقف الخرساني الذي يحمل الرسوم، كل هذه الأشياء تشترك معًا في اكتمال بساطة الغرفة.
ولدينا تلك اللمسات الخضراء الرائعة كديكور بسيط على جانبي الأريكة، تعطي صفاء وجمال خاص.
وتتميز نوافذ وأبواب القصر بجمالها وطابعها الكلاسيكي الأنيق، حيث إنها خشبية وطويلة، وتحمل على الزجاج رسومات مختلفة تُبرز جمالها، كما إنها تسمح بمرور الضوء للمكان.
تبدو غرفة السفرة رائعة وتشع حيوية وطاقة من كل الجهات، حيث اللون الأحمر القوي الذي يعطيها بهجة وحيوية رائعة، وتلك الجدران التي اعتمدت على ورق الحائط الأحمر المنقوش برسومات ذهبية لتملىء المكان، بالإضافة إلى الستائر المصنوعة من التول الأبيض وتعطي مساحة لإنتشار الضوء وعلى جانبيها تلك الستائر القماشية الحمراء والذهبية.
لا شيء أفضل من استخدام وحدات إضاءة تُبرز تفاصيل الغرفة، ولذلك فقد تم الاعتماد على النجفات الرائعة التي تتدلى من السقف الخرساني كي توفر إضاءة قوية في المكان.
وتتكون الغرفة من أثاث خشبي أبيض وقماش متين أحمر، لتأتي منضدة بيضاء بالمنتصف تجتمع حولها عدة كراسي ويستند بقيتها إلى الحائط، مع الدولاب الخشبي الذي يحمل تحف وكاسات مختلفة.
ويتكون القصر من طابقين يصلهما سًلم رخامي رائع بسور من الحديد الأسود، ويبدو الطابق السفلي عصري أكثر حيث الأرضية الرخامية الرائعة والجدران الخرسانية بألوانها الفاتحة.
وتبدو الطرقات والممرات رائعة ولا تخلو من الرسومات والزخارف المميزة، كما أن الألوان فاتحة والإضاءة شديدة فيبدو المكان مُنيرًا ومُبهج.
وقد تم اختيار وحدات الإضاءة بشكل دقيق فهي كرستالية أنيقة فتبدو كالبنورات متدلية من الأسقف.
كما ان استخدام المرايا يعد أحد الأفكار الرائعة للحصول على اتساع للمكان، ولكن في مثل هذه المساحة الكبيرة التي لا تحتاج إلى شيء يعطيها اتساع، فإن المرايا تبدو أنيقة ولامعة على الجدران، بالإضافة إلى وحدات الإضاءة الصفراء المعلقة عليها فتعطيها رونق وجمال خاص.
وتمتلىء ممرات القصر وغرفه بالكراسي الخشبية الصغيرة، إلى جانب اللمسات الخضراء والزهور البسيطة، وتلك الأرضية الخشبية المنقوشة فتعطي شكلًا كلاسيكيًا مميزًا، وربما تلخو هذه الغرفة من الرسومات ولكنها تمتلىء بوحدات الإضاءة الرائعة، فيكتمل ديكورها وتبدو فخمة.
واستكمالًا لـ اللمسات الكلاسكية بالمكان تأتي تلك المنضدة الخشبية الذهبية منقوشة بطريقة قديمة بعض الشيء، فتعطي طابع مختلف للمكان، وتتشابه مع أثاث القصور القديمة.
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