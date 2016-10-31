قصر رائع بلمسات كلاسيكية

في مدخل الاستقبال الرائع تتجسد الفخامة في الأثاث والديكورات الرائعة للمكان، ويبدو المدخل عنوان للقصر حيث اللمسات الكلاسيكية الواضحة، والتي تُقر بأن القصر يأخذ الطابع الكلاسيكي إلى جانب اللمسات العصرية.

كما أن استخدام الأرضية الخشبية الرائعة يعطي شعورًا بالدفء، إلى جانب بهجة الألوان، فالألوان هي الروح النابضة في المكان، وحسن استخدامها وتوزيعها يعطي الشعور بالراحة والأناقة، إلى جانب بعض الكراسي الخشبية الحمراء والتي يمكن أن تكون استقبال وراحة مبدأية للضيوف.