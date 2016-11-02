5 منازل عصرية مع المخططات الهندسية

المسقط الأفقي هو عرض بصري لتصميم المساحات والفراغات لكل مبنى حسب المساحة المتاحة، فوظيفته هي عرض الوظيفة لكل الغرف في مخطط واحد ليسهل قراءته. بالطبع المهندس المعماري سوف يساعدك أكثر في قراءة وفهم المساحات بشكل أفضل ولكن من المهم التدريب على قراءة هذه المساقط وخاصة في حالة تصمصميك أو تجديدك لمنزلك الخاص، فيجب عليك فهم القراءة لإصدار القرارات الصحيحة.

ولذلك فقد جئنا لكم ب5 أمثلة مختلفة لتتمكنوا من فهم العلاقة بين المسقط الأفقي والشكل النهائي للمبنى، و بهذه الطريقة يمكننا تخيل المنتج النهائي عند قراءة المخططات المختلفة..