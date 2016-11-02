5 منازل عصرية مع المخططات الهندسية

المسقط الأفقي هو عرض بصري لتصميم المساحات والفراغات لكل مبنى حسب المساحة المتاحة، فوظيفته هي عرض الوظيفة لكل الغرف في مخطط واحد ليسهل قراءته. بالطبع المهندس المعماري سوف يساعدك أكثر في قراءة وفهم المساحات بشكل أفضل ولكن من المهم التدريب على قراءة هذه المساقط وخاصة في حالة تصمصميك أو تجديدك لمنزلك الخاص، فيجب عليك فهم القراءة لإصدار القرارات الصحيحة.
ولذلك فقد جئنا لكم ب5 أمثلة مختلفة لتتمكنوا من فهم العلاقة بين المسقط الأفقي والشكل النهائي للمبنى، و بهذه الطريقة يمكننا تخيل المنتج النهائي عند قراءة المخططات المختلفة..
قمنا باختيار هذه الشقة بسبب سهولة قراءة المسقط الأفقي، فالألوان توضح لنا الغرف المختلفة والوظيفة المختلفة للأثاث والتي تجعل قراءته سهلة بالمقارنة بباقي المساقط.
كما نرى فيوضح لنا الواقع نسخة طبق الأصل من التصميم المؤثث في المسقط الأفقي حيث يمكننا أن نرى غرفة المعيشة أمامنا والمطبخ في الخلفية أما في الجانب الأيمن فنرى الطرقة المؤدية للغرف والحمام، كما في المسقط أعلاه.
هذا المنزل الرائع والذي قام بتصميمه Estudio Geya يظهر المسقط الأفقي للدور الأرضي و الذي يحتوي على جراج، مطبخ، حمام منفصل خاص بالجراح. أما المدخل فهو يؤدي لغرفة المعيشة و التي يجاورها المطبخ من اليمين وغرفة السفرة من الخلف، غرفة السفرة بجاورها سلم يؤدي للدور العلوي وتطل على حديقة في الناحية الأخرى من المنزل من الخلف.
من هنا يمكنك رؤية غرفة المعيشة الهائلة الحجم والحديقة في الخلفية والتي يمكننا رؤيتها من خلال النافذة. أيضاً يمين غرفة المعيشة يمكنك رؤية المطبخ، مع عمل حدود له بواسطة السقف المعلق بدون الحاجة لوجود حوائط.
هنا نعرض لكم مستويين، الأول هو مسقط المنزل أما الثاني فهو يمثل السطح والذي يمثل أكثر العناصر إثارة في هذا المنزل وهو الفناء الداخلي والذي يعطي إضاءة طبيعية من أعلى كما يعمل على تزويد كل الغرف بمنظر جميل للحديقة الداخلية. فبالنظر للمسقط العلوي يمكننا رؤية امتداد الفناء إلى الدور العلوي من خلال المسقط الأفقي للسطح.
مثلما قال المخطط، فهذا المبنى ذو الدور الواحد يحيط بفناء يتوسط الغرف، يمكنك رؤية الأشجار كما هي موضحة، بالرسم كما يمكنك أيضاً رؤية غرفة المعيشة على الجهة اليسرى من الصورة.
في هذا المخطط يظهر أمامنا مساحتين داخلية وخارجية، فالمساحة الخارجية ممثلة بواسطة اللون الرمادي مع اللون الأزرق للمسبح أما المساحة الداخلية فهي تأخذ اللون الأبيض. هذا المخطط مزود بخريطة رقمية ومفتاح به دلالة كل رقم ليسهل عليك قراءته.
هذه اللقطة تبين الشكل النهائي للمساحة الخارجية مع حمام السباحة في المقدمة. هل ترى التشابة الرائع بين المسقط والمبنى النهائي؟
هذا المخطط قد يكون صعب استيعابة نتيجة لخطوطة الغريبة والغير معتادة. ولكن يظهر أمامنا خطوط الحوائط والأرقام التي تدل على كل فراغ ليمكنك من قراءة المخطط بسهولة.
رؤية الشكل النهائي للمبنى المودرن والغريب يجعلنا ندرك الفارق بين المخطط وشكل المبنى، هل لاحظت الفارق في المساحة؟