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5 منازل عصرية مع المخططات الهندسية

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casas de Playa - El Patio -, LUCAS MC LEAN ARQUITECTO LUCAS MC LEAN ARQUITECTO حديقة
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المسقط الأفقي هو عرض بصري لتصميم المساحات والفراغات لكل مبنى حسب المساحة المتاحة، فوظيفته هي عرض الوظيفة لكل الغرف في مخطط واحد ليسهل قراءته. بالطبع المهندس المعماري سوف يساعدك أكثر في قراءة وفهم المساحات بشكل أفضل ولكن من المهم التدريب على قراءة هذه المساقط وخاصة في حالة تصمصميك أو تجديدك لمنزلك الخاص، فيجب عليك فهم القراءة لإصدار القرارات الصحيحة.

ولذلك فقد جئنا لكم ب5 أمثلة مختلفة لتتمكنوا من فهم العلاقة بين المسقط الأفقي والشكل النهائي للمبنى، و بهذه الطريقة يمكننا تخيل المنتج النهائي عند قراءة المخططات المختلفة..

1.​مسقط سهل قراءته

Adecuación de vivienda, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

قمنا باختيار هذه الشقة بسبب سهولة قراءة المسقط الأفقي، فالألوان توضح لنا الغرف المختلفة والوظيفة المختلفة للأثاث والتي تجعل قراءته سهلة بالمقارنة بباقي المساقط.

من ​داخل المنزل

Adecuación de vivienda, Novodeco Novodeco غرفة المعيشة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

كما نرى فيوضح لنا الواقع نسخة طبق الأصل من التصميم المؤثث في المسقط الأفقي حيث يمكننا أن نرى غرفة المعيشة أمامنا والمطبخ في الخلفية أما في الجانب الأيمن فنرى الطرقة المؤدية للغرف والحمام، كما في المسقط أعلاه.

2.​مسقط الدور الأرضي

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

هذا المنزل الرائع والذي قام بتصميمه  Estudio Geya يظهر المسقط الأفقي للدور الأرضي و الذي يحتوي على جراج، مطبخ، حمام منفصل خاص بالجراح. أما المدخل فهو يؤدي لغرفة المعيشة و التي يجاورها المطبخ  من اليمين وغرفة السفرة من الخلف، غرفة السفرة بجاورها سلم يؤدي للدور العلوي وتطل على حديقة في الناحية الأخرى من المنزل من الخلف.

​النتيجة النهائية

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA غرفة المعيشة
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

من هنا يمكنك رؤية غرفة المعيشة الهائلة الحجم والحديقة في الخلفية والتي يمكننا رؤيتها من خلال النافذة. أيضاً يمين غرفة المعيشة يمكنك رؤية المطبخ، مع عمل حدود له بواسطة السقف المعلق بدون الحاجة لوجود حوائط.

3.​المسقط الأفقي والسقف

Casas de Playa - El Patio -, LUCAS MC LEAN ARQUITECTO LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

هنا نعرض لكم مستويين، الأول هو مسقط المنزل أما الثاني فهو يمثل السطح والذي يمثل أكثر العناصر إثارة في هذا المنزل وهو الفناء الداخلي والذي يعطي إضاءة طبيعية من أعلى كما يعمل على تزويد كل الغرف بمنظر جميل للحديقة الداخلية. فبالنظر للمسقط العلوي يمكننا رؤية امتداد الفناء إلى الدور العلوي من خلال المسقط الأفقي للسطح.

​الفناء

Casas de Playa - El Patio -, LUCAS MC LEAN ARQUITECTO LUCAS MC LEAN ARQUITECTO حديقة
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

مثلما قال المخطط، فهذا المبنى ذو الدور الواحد يحيط بفناء يتوسط الغرف، يمكنك رؤية الأشجار كما هي موضحة، بالرسم كما يمكنك أيضاً رؤية غرفة المعيشة على الجهة اليسرى من الصورة.

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4.​مسقط داخلي وخارجي

CASA VC - BARRIO SAN SEBASTIÁN- FUNES, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

في هذا المخطط يظهر أمامنا مساحتين داخلية وخارجية، فالمساحة الخارجية ممثلة بواسطة اللون الرمادي مع اللون الأزرق للمسبح أما المساحة الداخلية فهي تأخذ اللون الأبيض.  هذا المخطط مزود بخريطة رقمية ومفتاح به دلالة كل رقم ليسهل عليك قراءته.

​لقطة خارجية

CASA VC - BARRIO SAN SEBASTIÁN- FUNES, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

هذه اللقطة تبين الشكل النهائي للمساحة الخارجية مع حمام السباحة في المقدمة. هل ترى التشابة الرائع بين المسقط والمبنى النهائي؟

​منزل ذو تصميم غير معتاد

Jorge Guedes's House 100 Planos Arquitectura Lda المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
100 Planos Arquitectura Lda

Jorge Guedes's House

100 Planos Arquitectura Lda
100 Planos Arquitectura Lda
100 Planos Arquitectura Lda

هذا المخطط قد يكون صعب استيعابة نتيجة لخطوطة الغريبة والغير معتادة. ولكن يظهر أمامنا خطوط الحوائط والأرقام التي تدل على كل فراغ ليمكنك من قراءة المخطط بسهولة.

​الكتلة النهائية

Jorge Guedes's House 100 Planos Arquitectura Lda المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
100 Planos Arquitectura Lda

Jorge Guedes's House

100 Planos Arquitectura Lda
100 Planos Arquitectura Lda
100 Planos Arquitectura Lda

رؤية الشكل النهائي للمبنى المودرن والغريب يجعلنا ندرك الفارق بين المخطط وشكل المبنى، هل لاحظت الفارق في المساحة؟

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