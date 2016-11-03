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فطار شهى فى بار مطبخك الصغير المتميز

منة اسماعيل منة اسماعيل
Niza 582 Ostende, Arquitecto Oscar Alvarez Arquitecto Oscar Alvarez مطبخ
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أحد المشاكل الى تواجه المطابخ صغيرة المساحة، هى عدم الحرية فى تصميم المطبخ وتفاصيله، ومن تلك التفاصيل هى البار فليس لأن مطبخك صغير يعنى أنك لن تستطيع الحصول على بار أنيق ومتميز فى مطبخك، بلى يمكنك ذلك بكل السهولة فنحن اليوم فى هوميفاى سنعرض أفكار عبقرية جداً لتصاميم بارات أنيقة للمطابخ صغيرة المساحة لتسمح لك بالأستمتاع بأفطار مميز فى الصباح وقارءة جريدتك المفضلة.

بار خشبي بسيط

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP مطبخ White
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

مساحة المطبخ الصغيرة جداً كما نرى، ربماتبدو لا تسمح بوجود بار ولكن ما تم بسبب الأستغلال الجيد لمساحة المطبخ هو خلق هذا البار الخشبي الصغير ، فى ركن من أركان المطبخ حتى لا يستهلك مساحة كبيرة من المطبخ، وهذا كان اختيار ذكى جداً من المصمم، هذا البار يمكنك استخدامه أيضاً كمساحة لتخزين بعض التفاصيل فوقه.

بار رخامى

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

على غرار استغلال المساحات الجانبية والأركان، كان تصميم هذا البار الرخامى بجانب حوض المطبخ، مساحة صغيرة جداً من الرخام بجانب الحوض وأصبح لديك بار بسيط وجميل، ولم تستهلك من مساحة المطبخ الصغيرة أى مساحة اضافية، فقط كل ما تحتاج إلية قطعة رخام وكريى صغير وسيصبجح لديك باراً بسيطاً فى مطبخ الصغير.

بار عصري جداً

Departamento en Punta del Este , Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova مطبخ Red
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

تصميم أخر لبار عصرى جداً، يشبه الطاولات الصغيرة فى الحانات وهو من الأختيارات المثالية جداً للمطابخ صغيرة المساحة، لن يستهلك من مطبخ الكثير بأقل من متر يمكنك أن تحصل على هذا البار، بالأضافة إلى شكله العصرى وتصميمه الذى أضاق حيوية وبهجة على تصميم المطبخ بالكامل.

بار خشبي وعملى

Niza 582 Ostende, Arquitecto Oscar Alvarez Arquitecto Oscar Alvarez مطبخ
Arquitecto Oscar Alvarez

Arquitecto Oscar Alvarez
Arquitecto Oscar Alvarez
Arquitecto Oscar Alvarez

تصميم  لبار خشبي وعملى جداً فى زوايا المطبخ الصغير، كل ما تحتاج إليه هو قطعة خشبية بالمقاس المناسب للجدار لديك، وقم بتثبيته مع بعض الكراسى الخشبية واستمتع بأوقاتك وانت تتناول فطارك صباحاً.

بار أبيض متميز جدا

Remodelación Cocina y Comedor de Diario, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry مطبخ
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

بار أبيض بتصميم بسيط جداً على شكل طاولة، عرض البار صغير بعض الشئ حتى لا يشكل عائق عند دخول المطبخ، لونه الأبيض أيضاً كان مثالى مع لمسة الأزرق بدرجاته فى الديكور.

بار أنيق وبسيط

EL ENCUENTRO, Estudio Claria Estudio Claria مطبخ
Estudio Claria

Estudio Claria
Estudio Claria
Estudio Claria

وختام تصميمات البارات للمطابخ الصغيرة مع هذا البار الأنيق والبسيط جداً فى نفس الوقت، يشبه إلى حدً كبير التصميم السابق لكن مع أختلاف المساحات نظراً لأن مساحة المطبخ هنا أكبر.

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شاركنا برأيك أى من تلك التصاميم للبارات نال أعجابك؟

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