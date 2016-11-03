فطار شهى فى بار مطبخك الصغير المتميز

أحد المشاكل الى تواجه المطابخ صغيرة المساحة، هى عدم الحرية فى تصميم المطبخ وتفاصيله، ومن تلك التفاصيل هى البار فليس لأن مطبخك صغير يعنى أنك لن تستطيع الحصول على بار أنيق ومتميز فى مطبخك، بلى يمكنك ذلك بكل السهولة فنحن اليوم فى هوميفاى سنعرض أفكار عبقرية جداً لتصاميم بارات أنيقة للمطابخ صغيرة المساحة لتسمح لك بالأستمتاع بأفطار مميز فى الصباح وقارءة جريدتك المفضلة.
مساحة المطبخ الصغيرة جداً كما نرى، ربماتبدو لا تسمح بوجود بار ولكن ما تم بسبب الأستغلال الجيد لمساحة المطبخ هو خلق هذا البار الخشبي الصغير ، فى ركن من أركان المطبخ حتى لا يستهلك مساحة كبيرة من المطبخ، وهذا كان اختيار ذكى جداً من المصمم، هذا البار يمكنك استخدامه أيضاً كمساحة لتخزين بعض التفاصيل فوقه.
على غرار استغلال المساحات الجانبية والأركان، كان تصميم هذا البار الرخامى بجانب حوض المطبخ، مساحة صغيرة جداً من الرخام بجانب الحوض وأصبح لديك بار بسيط وجميل، ولم تستهلك من مساحة المطبخ الصغيرة أى مساحة اضافية، فقط كل ما تحتاج إلية قطعة رخام وكريى صغير وسيصبجح لديك باراً بسيطاً فى مطبخ الصغير.
تصميم أخر لبار عصرى جداً، يشبه الطاولات الصغيرة فى الحانات وهو من الأختيارات المثالية جداً للمطابخ صغيرة المساحة، لن يستهلك من مطبخ الكثير بأقل من متر يمكنك أن تحصل على هذا البار، بالأضافة إلى شكله العصرى وتصميمه الذى أضاق حيوية وبهجة على تصميم المطبخ بالكامل.
تصميم لبار خشبي وعملى جداً فى زوايا المطبخ الصغير، كل ما تحتاج إليه هو قطعة خشبية بالمقاس المناسب للجدار لديك، وقم بتثبيته مع بعض الكراسى الخشبية واستمتع بأوقاتك وانت تتناول فطارك صباحاً.
بار أبيض بتصميم بسيط جداً على شكل طاولة، عرض البار صغير بعض الشئ حتى لا يشكل عائق عند دخول المطبخ، لونه الأبيض أيضاً كان مثالى مع لمسة الأزرق بدرجاته فى الديكور.
وختام تصميمات البارات للمطابخ الصغيرة مع هذا البار الأنيق والبسيط جداً فى نفس الوقت، يشبه إلى حدً كبير التصميم السابق لكن مع أختلاف المساحات نظراً لأن مساحة المطبخ هنا أكبر.
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