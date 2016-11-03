فطار شهى فى بار مطبخك الصغير المتميز

وختام تصميمات البارات للمطابخ الصغيرة مع هذا البار الأنيق والبسيط جداً فى نفس الوقت، يشبه إلى حدً كبير التصميم السابق لكن مع أختلاف المساحات نظراً لأن مساحة المطبخ هنا أكبر.

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