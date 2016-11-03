للمطابخ الصغيرة: 7 أفكار عبقرية لأستغلال المساحات

مطبخ صغير ولكن بتصميم خاص ومتميز جداً، مساحة المطبخ لدينا صغيرة كما هو واضح فى الصورة، ولكن بذكاء من مصممى الديكور تم استغلال المساحات بداخله بطريقة عبقرية جداً، المطبخ أثاثه صغير، غلب عليه اللون الأحمر والأسود مع لمسات من اللون الأبيض، ليضيف مزيد من الجمال على تصميم المطبخ بالكامل، ولم تجعل المساحة الصغيرة للمطبخ المصمم يتخلى عن فكرة أنشاء بار، بل بذكاء واستغلال جيد للمساحة أضاف ذلك البار الصغير.