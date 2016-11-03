للمطابخ الصغيرة: 7 أفكار عبقرية لأستغلال المساحات

المفهوم الخاطئ عن المطابخ الصغيرة انها مجرد مطابخ محدودة المساحة لا تسمح لك بحرية التصميم والأبتكار بسبب تلك المساحات الصغيرة، ولكن العكس صحيح تماماً، فليس بالضرورة أذا كانت المساحات الصغيرة فى التصميم أن تعوقك عن فعل ما يطمح بخيالك فى تصميم منزلك، فأذا قمت بأستغلال جيد للمساحات لديك ستفعل ما بوسعك، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لكم 7 أفكار مميزة جداً للمطابخ الصغيرة ستساعدك فى استغلال جيد للمساحة وبالتالى فعل ما تطمح إليه فى تصميم مطبخك بكل سهولة.
مطبخ صغير ولكن بتصميم خاص ومتميز جداً، مساحة المطبخ لدينا صغيرة كما هو واضح فى الصورة، ولكن بذكاء من مصممى الديكور تم استغلال المساحات بداخله بطريقة عبقرية جداً، المطبخ أثاثه صغير، غلب عليه اللون الأحمر والأسود مع لمسات من اللون الأبيض، ليضيف مزيد من الجمال على تصميم المطبخ بالكامل، ولم تجعل المساحة الصغيرة للمطبخ المصمم يتخلى عن فكرة أنشاء بار، بل بذكاء واستغلال جيد للمساحة أضاف ذلك البار الصغير.
تصميماً أخر لمطبخ يمتاز بالكلاسيكية والأناقة المفرطة، اللون الأسود غلب على التصميم بالكامل بشكل أضاف للمطبخ جاذبية واضحة، المطبخ رغم مساحته الصغيرة ألا ان طريقة توزيع الأثاث على شكل حرف L أعطى للمطبخ مزيد من المساحات.
لمحبى مواكبة العصر ولمسات الحديثة، هذا المطبخ وتصميم إليكم، مطبخ على النمط الحداثى وتفاصيل عصرية، المطبخ مساحته صغيرة لذلك اختيار تفاصيل كان متميز ومثالى جداً، استغلال المساحات العلوية فى تصميم المطبخ للتخزين كان مثالى جداً لخلق مساحات داخل المطبخ، ولم ينسى المصمم هذا البار فى تصميم المطبه بطريقة عصرية ومثالية جداً.
تصميم ريفى وبسيط جداً ويناسب المطابخ صغيرة المساحة، المطيخ خشبى بالكامل على النمط الريفى وتم استغلال المساحات فى التخزين بطريقة رائعة جداً حتى تتيح أفضل استغلال لمساحة الصغيرة داخل المطبخ
تصميم ديناميكى وحيوى جداً للمطبخ الأمريكان المفتوح على غرفة المعيشة، وبذكاء من المصمم قام بأستخدام البار لفصل المطبخ عن غرفة المعيشة، واستخدم سلاح ذو حادين بار للمطبخ وفى نفس الوقت وسيلة للفصل، كما وضع الكراسى الخاصة بالبار فى اتجاه غرفة المعيشة وليست فى اتجاه المطبخ من الداخل حتى لا يستهلك مساحات من مساحة المطبخ الصغيرة، المطبخ تصميمه ديناميكى وحيوى جداً من حيث اختيار الألوان والأضاءة.
هذا المطبخ تصميمه مميز جداً من الخشب بالكامل مع لمسات من الرخام والزجاج أضافت للمطبخ أانقة وجاذبية واضحة جداً.
بلسمات مبتكرة كالرسم على الجدران وتفاصيل فى الديكور مميزة وأنيقة يمكنك جعل مطبخك الصغير أجمل من أى مطبخ كبير.
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