الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

15 فكرة ستجعل بيتك من الخارج مبهرًا

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Chelsea Creek: High End Roof Terraces, Aralia Aralia حديقة حديد Grey
Loading admin actions …

لابد وأن نشعر بالأمان أثناء عودتنا إلى منزلنا، ونحن في هوميفاي لا نهتم فقط بغرف المنزل الداخلية لكن نهتم بالمنزل من داخله وخارجه حتى يصبح منزلك مريح دائمًا بالنسبة لك، لذا سنتاول في هذا الموضوع 15 فكرة لإضاءة خارج منزلك، سواء كان ذلك في حديقة المنزل أو الواجهة أو حتى حمام السباحة، لخلق منطقة ودودة وجميلة في الهواء الطلق .  

1 – تزيين الجدران مع أضواء مذهلة

Villa in Frankreich, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 حديقة
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

الجدران يمكن أن تكون فرصة جميلة لوضع الشمعدانات مختلفة الأنماط وتوجيهها لأسفل أو لأعلى أو في الاتجاهين معًا لإنارة الفضاء، لتزيين المنزل من الخارج وخلق جو أكثر حميمية في فناء المنزل يمكن أن يصلح لجلسة سمر مع الأصدقاء أو الأسرة . 

2 – الدفء والراحة

Campinas Decor, Garden Light Garden Light حديقة
Garden Light

Garden Light
Garden Light
Garden Light

أضواء الشمعدانات قادرة على صقل المكان الموجودة به وجعل المنطقة بأسرها مثيرة للاهتمام  لما لها من سحر خلاب أيًا كانت المادة المصنوعة منها، الإضاءة الذهبية الساقطة والصاعدة في الاتجاهين من المصابيح المعدنية كأنها الشمس التي تحيي هذه النباتات الخضراء، تعاونت الإضاءة مع النار في المدفأة وخلفت نوع من الدفء في المساحة فريد جدًا أعطى طابع مختلف للفناء .  

3 – الأجواء الخاصة

Iluminación exterior casa rústica con piscina, OutSide Tech Light OutSide Tech Light حديقة
OutSide Tech Light

OutSide Tech Light
OutSide Tech Light
OutSide Tech Light

إذا كنت ترغب فقط في إضاءة المنزل من الخارج ولا تأبه بأي شيء آخر في الديكور، يقترح عليك الخبراء هذه الفكرة البسيطة لإضاءة المنزل من الخارج وفي نفس الوقت المظهر النهائي لها مبهر للغاية، الإضاءة الصفراء مع الحجر جعلت المنزل يبدو وكأنه معبد فرعوني في أحدى الليالي القمرية. 

4 – جمال الحديقة

Villa particulier ALPES MARITIMES, Artlight Design Artlight Design حديقة
Artlight Design

Artlight Design
Artlight Design
Artlight Design

إذا كانت لديك أشجار في الحديقة يمكنك استغلالها لتزيينها بالإضاءة حتى تصبح مثيرة للاهتمام  كما ترون في الصورة . 

5 – إبراز تفاصيل المواد

Côte d’Azur - Feeling zwischen Rhein und Eifel, Solarlux GmbH Solarlux GmbH مسبح
Solarlux GmbH

Solarlux GmbH
Solarlux GmbH
Solarlux GmbH

يمكن أن يكون الجزء الخارجي للمنزل بالنسبة لنا أكثر راحة خاصة وإذا كنا نملك حديقة أو فناء يساعدنا على جعل المساحة تبدو أفضل،  وإذا كان هناك مواد مميزة يجب علينا التركيز على تفاصيلها وإبرازها كنا هو الحال في هذه الجدران الحجرية عند تسليط الضوء عليها تبدو ساحرة حقًا . 

6 – مصابيح ممتعة ومبتكرة

Pergola Earth Designs حديقة خشب نقي
Earth Designs

Pergola

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

إذا كنت لا تريد انفاق الكثير من المال في تزيين الجزء الخارجي من منزلك فهذه الفكرة حديثة وراقية ومناسبة لرغبتك، التعريشة هي الحل الأنسب لك وتجمع لك أحاسيس متنوعة من الرقي والراحة .  

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7 – التفاصيل

Chelsea Creek - copyright St George Plc Aralia حديقة حديد Grey roof terrace,rooftop garden,roof garden,garden design,landscape architecture,landscape architect,landscape design,garden designer,architecture
Aralia

Chelsea Creek – copyright St George Plc

Aralia
Aralia
Aralia

تسليط الضوء على مختلف الأشياء ذات الأهمية في الفضاء من النباتات والأرض جعلت المنطقة تبدو ساحرة .

8 – الوصول للمنزل

Casas Trapecio, INDICO INDICO حديقة
INDICO

INDICO
INDICO
INDICO

لإضاءة المدخل الرئيسي للمنزل هناك مقترحات عديدة وتصاميم تناسب مختلف الأنماط، والاعتماد على لمبات الليد في إضاءة المدخل الرئيسي للمنزل فكرة توفر لنا الراحة والأمان .

9 – الدرج

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

الدرج من أكثر الأماكن التي تحتاج إلى إضاءة جيدة حتى نتجنب الحوادث، كما نرى الصورة تلهمك بكثير من الأفكار في إضاءته أبرزها الإضاءة الجانبية على الجدران بمحاذاة كل درجة منه . 

10 – أضواء خفية

Contemporary Garden Design Balham homify حديقة
homify

Contemporary Garden Design Balham

homify
homify
homify

توفر الإضاءة الجيدة للمكان الراحة والسكينة، وهناك عدة أنواع للإضاءة منها الظاهر ومنها المخفي، والإضاءة عند سفح الأرضية والجدران من أفضل الأنواع، بجانب توفيرها لإضاءة جيدة فهي تخلق ديكور جيد أيضًا.  

11 – التنوع في الإضاءة

homify المنزل اكسسوارات النباتات رخام Grey
homify

homify
homify
homify

استخدام الإضاءة المشتركة التي تعكس الضوء المباشر وغير المباشر على الجدران تجعل المساحة تبدو أكثر أمانًا وراحة. 

12 – الواجهة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

لإضاءة مدخل المنزل يجب أن نضع استراتيجية لتحديد النقاط التي ستكون مركز الإضاءة لضمان إضاءة جيدة، وإبراز جمال منطقة عديدة من المنزل مثل المرأب والواجهة . 

13 – مدخل مريح

Casa EV, ze|arquitectura ze|arquitectura منازل
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

الإضاءة في المناطق الخارجية مثل الحدائق والواجهات أمر فارق جدًا في المظهر العام لهما لذا يجب استخدام طرق مختلفة لتسليط الضوء على الحديقة الخاصة بك .  

14 – إضاءة الباب الأمامي

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura شبابيك خشب Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

الباب الأمامي يجب أن يكون مضاء جيدًا حتى تسهل عليك وضع المفاتيح في مكانها الصحيح لفتحه، والإضاءة الساقطة من السقف ملائمة جدًا لتحقيق ذلك. 

15- حوض السباحة

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos مسبح
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

لإنهاء رحلة الكاملة من الضوء والسطوع سنناقش منطقة حوض السباحة وتصميم إضاءته الجذابة على جانبي الحوض وفي مناطق مختلفة في الحديقة. 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا :  15 فكرة للحصول على خزانة ملابس منسقة

20 فكرة لإخفاء أجزاء قبيحة في منزلك
هل ترى الإضاءة عنصر فارق في جمال منزلك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً