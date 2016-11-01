15 فكرة ستجعل بيتك من الخارج مبهرًا

لابد وأن نشعر بالأمان أثناء عودتنا إلى منزلنا، ونحن في هوميفاي لا نهتم فقط بغرف المنزل الداخلية لكن نهتم بالمنزل من داخله وخارجه حتى يصبح منزلك مريح دائمًا بالنسبة لك، لذا سنتاول في هذا الموضوع 15 فكرة لإضاءة خارج منزلك، سواء كان ذلك في حديقة المنزل أو الواجهة أو حتى حمام السباحة، لخلق منطقة ودودة وجميلة في الهواء الطلق .
الجدران يمكن أن تكون فرصة جميلة لوضع الشمعدانات مختلفة الأنماط وتوجيهها لأسفل أو لأعلى أو في الاتجاهين معًا لإنارة الفضاء، لتزيين المنزل من الخارج وخلق جو أكثر حميمية في فناء المنزل يمكن أن يصلح لجلسة سمر مع الأصدقاء أو الأسرة .
أضواء الشمعدانات قادرة على صقل المكان الموجودة به وجعل المنطقة بأسرها مثيرة للاهتمام لما لها من سحر خلاب أيًا كانت المادة المصنوعة منها، الإضاءة الذهبية الساقطة والصاعدة في الاتجاهين من المصابيح المعدنية كأنها الشمس التي تحيي هذه النباتات الخضراء، تعاونت الإضاءة مع النار في المدفأة وخلفت نوع من الدفء في المساحة فريد جدًا أعطى طابع مختلف للفناء .
إذا كنت ترغب فقط في إضاءة المنزل من الخارج ولا تأبه بأي شيء آخر في الديكور، يقترح عليك الخبراء هذه الفكرة البسيطة لإضاءة المنزل من الخارج وفي نفس الوقت المظهر النهائي لها مبهر للغاية، الإضاءة الصفراء مع الحجر جعلت المنزل يبدو وكأنه معبد فرعوني في أحدى الليالي القمرية.
إذا كانت لديك أشجار في الحديقة يمكنك استغلالها لتزيينها بالإضاءة حتى تصبح مثيرة للاهتمام كما ترون في الصورة .
يمكن أن يكون الجزء الخارجي للمنزل بالنسبة لنا أكثر راحة خاصة وإذا كنا نملك حديقة أو فناء يساعدنا على جعل المساحة تبدو أفضل، وإذا كان هناك مواد مميزة يجب علينا التركيز على تفاصيلها وإبرازها كنا هو الحال في هذه الجدران الحجرية عند تسليط الضوء عليها تبدو ساحرة حقًا .
إذا كنت لا تريد انفاق الكثير من المال في تزيين الجزء الخارجي من منزلك فهذه الفكرة حديثة وراقية ومناسبة لرغبتك، التعريشة هي الحل الأنسب لك وتجمع لك أحاسيس متنوعة من الرقي والراحة .
تسليط الضوء على مختلف الأشياء ذات الأهمية في الفضاء من النباتات والأرض جعلت المنطقة تبدو ساحرة .
لإضاءة المدخل الرئيسي للمنزل هناك مقترحات عديدة وتصاميم تناسب مختلف الأنماط، والاعتماد على لمبات الليد في إضاءة المدخل الرئيسي للمنزل فكرة توفر لنا الراحة والأمان .
الدرج من أكثر الأماكن التي تحتاج إلى إضاءة جيدة حتى نتجنب الحوادث، كما نرى الصورة تلهمك بكثير من الأفكار في إضاءته أبرزها الإضاءة الجانبية على الجدران بمحاذاة كل درجة منه .
توفر الإضاءة الجيدة للمكان الراحة والسكينة، وهناك عدة أنواع للإضاءة منها الظاهر ومنها المخفي، والإضاءة عند سفح الأرضية والجدران من أفضل الأنواع، بجانب توفيرها لإضاءة جيدة فهي تخلق ديكور جيد أيضًا.
استخدام الإضاءة المشتركة التي تعكس الضوء المباشر وغير المباشر على الجدران تجعل المساحة تبدو أكثر أمانًا وراحة.
لإضاءة مدخل المنزل يجب أن نضع استراتيجية لتحديد النقاط التي ستكون مركز الإضاءة لضمان إضاءة جيدة، وإبراز جمال منطقة عديدة من المنزل مثل المرأب والواجهة .
الإضاءة في المناطق الخارجية مثل الحدائق والواجهات أمر فارق جدًا في المظهر العام لهما لذا يجب استخدام طرق مختلفة لتسليط الضوء على الحديقة الخاصة بك .
الباب الأمامي يجب أن يكون مضاء جيدًا حتى تسهل عليك وضع المفاتيح في مكانها الصحيح لفتحه، والإضاءة الساقطة من السقف ملائمة جدًا لتحقيق ذلك.
لإنهاء رحلة الكاملة من الضوء والسطوع سنناقش منطقة حوض السباحة وتصميم إضاءته الجذابة على جانبي الحوض وفي مناطق مختلفة في الحديقة.
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