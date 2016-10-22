5 منازل حديثة ستلهمك بتصميم منزلك الخاص

أول تصميم لمنزل مكسيكى مصمم على النمط المعاصر الأنيق، واجهة المنزل مصممة بالكامل من الحجر وممزوجة مع الخشب بلمسة أنيقة ومتميزة، المنزل من طابقين تحاوطه الطبيعة من حوله ولعبت الأضاءة دوراً رائعاً فى أبراز جمال تصميمه بشكل واضح، ليصبح لدينا مزيج مثالى فى تصميم الواجهة بين الطبيعة، الأضاءة، الحجر والخشب فى تصميم واجهة المنزل التى تحوذ على أعجاب كل من يراه.