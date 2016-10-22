5 منازل حديثة ستلهمك بتصميم منزلك الخاص

تعد العمارة من أجمل الفنون وذائما ما يبدع فيها المتخصصون وأصحاب الموهبة وتظهر لنا جمال وروعة تصميماتهم، سنعرض لك اليوم 5 أفكار هندسية لتصميمات منازل رائعة لترى جمال فنون العمارة وابداع المعماريون ولتساعدك على تصميم منزلك بالطريقة التي تناسبك..
أول تصميم لمنزل مكسيكى مصمم على النمط المعاصر الأنيق، واجهة المنزل مصممة بالكامل من الحجر وممزوجة مع الخشب بلمسة أنيقة ومتميزة، المنزل من طابقين تحاوطه الطبيعة من حوله ولعبت الأضاءة دوراً رائعاً فى أبراز جمال تصميمه بشكل واضح، ليصبح لدينا مزيج مثالى فى تصميم الواجهة بين الطبيعة، الأضاءة، الحجر والخشب فى تصميم واجهة المنزل التى تحوذ على أعجاب كل من يراه.
واجهة المنزل الخلفية لم تختلف فى جمال تصميمها عن باقى المنزل، بل جاءت متميزة وأنيقة جداً وبتفاصيل أكثر روعة كما ستجد الأبواب والشبابيك زجاجية بالكامل مع الإضاءة التى أضافت للواجهة جمال خاص بالطبيعة الخلابة.
كما هو أمامكم اللوحات التصميمية للطابق الأرضي لهذا المنزل، وهذه الرسومات تسمح لك رؤية تقسيم المنزل بشكل أوضح..
أما فى تصميم الطابق العلوى للمنزل يمكننا أن نرى ثلاث غرف نوم مع غرفة ملابس وحمام، وغرفة معيشة عائلية ..
منزل حديث وتصميم لمدخل متميز وأنيق، منزل من طابقين استطاعت الأضاءة والطبيعة من حوله أضافة الأناقة والجمال لتصميمه بطريقة واضحة جداً.
المنزل من الداخل لم يختلف فى الأناقة والجمال عن الخارج، فى نظرة سريعة على غرفة المعيشة، الأرضيات من السيراميك البيج مزود بخطوط سوداء مموجة لمزيد من الأناقة، مع قطع الأثاث البسيطة التى أضافت أناقة للمنزل مع هذا الدرج البسيط تكتمل اللمسات الفنية .
أمامنا اللوحات التصميمية لنجد أن الطابق الأرضى مقسم إلى مرآب، ومدخل رئيسي، غرفة معيشة، ومكتب مع حمام ومطبخ وتراس للشواء.
وفى الطابق العلوي وجدنا ثلاث غرف نوم لكل منها حمام خاص بها.
منزل كبير ومختلف فى تصميمه يناسب أسرة كبيرة ويلبى احتياجاتها كاملة، منزل من طابقين حيث نجد أن الواجهة الأمامية للمنزل تعطى انطباع بوسع المنزل وأناقته من الداخل..
المنزل من الداخل أيضاً متميز ودافئ مثل تصميمه الخارجى، فى نظرة سريعة على تصميم غرفة السفرة والمطبخ نجد استخدام الألوان الحيوية مع الأبيض أضاف لمسة من البهجة والانتعاش..
في الطابق الأرضي رأينا مستويات مختلفة فى تصميم المنزل بما في ذلك شجرة كبيرة تتوسطه وبركة مياة..
فى الطابق العلوى وجدنا ثلاث غرف نوم داخل المنزل .
وهذا المنزل كما نرى مصمم من طابق واحد، وبسيط بطريقة واضحة جداً فى كل تفاصيله التى لم تخلو أى منها من البساطة والرقة، الطبيعة المحيطة به مع بعض اللمسات البسيطة من الخشب والزجاج فى تصميم المنزل أضافوا للمنزل جمال من نوع خاص ..
الواجهة الخلفية للمنزل جمعت بين كل عناصر الرفاهية، فهنا كما نرى منطقة حمام السباحة بسيطة جداً، بالأضافة إلى جلسة عائلية ترى الطبيعة من حولها والتى ستساعدك حتماً على الشعور بالهدوء والأسترخاء اثناء تناول مشروبك الدافئ مع عائلتك بعد عناء يوم طويل.
المنزل من الداخل لم يقل جمالا وبساطة عن تصميم المنزل من الخارج، ألوان مبهجة وهادئة وتناغم جمل بين عناسر من الطبيعة وتصميم حداثي بسيط كالمزج بين الخشب فى الأرضيات والزجاج اللامع مع وحدات من النباتات الرائعة فى الديكور.
نجد هنا أن المنزل على ورق التصميم بسيط جداً، و يتكون من طابق واحد جمع بين غرف النوم والمعيشة والشرفة المفتوحة..
وختاماً مع هذا المنزل البسيط المصمم من الخشب والحجر معاً بطريقة بسيطة وغنية بالأناقة.
فى تصميم الطابق الأرضى وجدنا المرآب مع مدخل الطابق، وغرفة معيشة ،غرفة طعام منفصلة متكاملة مع المطبخ والشرفة.
وفى الطابق العلوى وجدنا ثلاث غرف للنوم مع حمامين منفصلين بداخل كل غرفة.
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