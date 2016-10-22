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5 منازل حديثة ستلهمك بتصميم منزلك الخاص

آية منير آية منير
CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
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تعد العمارة من أجمل الفنون وذائما ما يبدع فيها المتخصصون وأصحاب الموهبة وتظهر لنا جمال وروعة تصميماتهم، سنعرض لك اليوم 5 أفكار هندسية لتصميمات منازل رائعة لترى جمال فنون العمارة وابداع المعماريون ولتساعدك على تصميم منزلك بالطريقة التي تناسبك..

1- منزل أنيق ومعاصر

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

أول تصميم لمنزل مكسيكى مصمم على النمط المعاصر الأنيق، واجهة المنزل مصممة بالكامل من الحجر وممزوجة مع الخشب بلمسة أنيقة ومتميزة، المنزل من طابقين تحاوطه الطبيعة من حوله ولعبت الأضاءة دوراً رائعاً فى أبراز جمال تصميمه بشكل واضح، ليصبح لدينا مزيج مثالى فى تصميم الواجهة بين الطبيعة، الأضاءة، الحجر والخشب فى تصميم واجهة المنزل التى تحوذ على أعجاب كل من يراه.

الواجهة الخلفية ..

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

واجهة المنزل الخلفية لم تختلف فى جمال تصميمها عن باقى المنزل، بل جاءت متميزة وأنيقة جداً وبتفاصيل أكثر روعة كما ستجد الأبواب والشبابيك زجاجية بالكامل مع الإضاءة التى أضافت للواجهة جمال خاص بالطبيعة الخلابة.

تصميم الطابق الأرضي

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

كما هو أمامكم اللوحات التصميمية للطابق الأرضي لهذا المنزل، وهذه الرسومات تسمح لك رؤية تقسيم المنزل بشكل أوضح..

الطابق العلوى ..

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

أما فى تصميم الطابق العلوى للمنزل يمكننا أن نرى ثلاث غرف نوم مع غرفة ملابس وحمام، وغرفة معيشة عائلية ..

2- منزل حديث ومدخل متميز.

Perspectiva noturna Santos Arquitetura منازل
Santos Arquitetura

Perspectiva noturna

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

منزل حديث وتصميم لمدخل متميز وأنيق، منزل من طابقين استطاعت الأضاءة والطبيعة من حوله أضافة الأناقة والجمال لتصميمه بطريقة واضحة جداً.

المنزل من الداخل

Living room Santos Arquitetura غرفة المعيشة
Santos Arquitetura

Living room

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

المنزل من الداخل لم يختلف فى الأناقة والجمال عن الخارج، فى نظرة سريعة على غرفة المعيشة، الأرضيات من السيراميك البيج مزود بخطوط سوداء مموجة لمزيد من الأناقة، مع قطع الأثاث البسيطة التى أضافت أناقة للمنزل مع هذا الدرج البسيط تكتمل اللمسات الفنية .

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الطابق الأرضي..

Planta pavimento térreo Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Planta pavimento térreo

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

أمامنا اللوحات التصميمية لنجد أن الطابق الأرضى مقسم إلى  مرآب، ومدخل رئيسي، غرفة معيشة، ومكتب مع حمام ومطبخ وتراس للشواء.

الطابق العلوى

Planta do pavimento superior Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Planta do pavimento superior

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

وفى الطابق العلوي وجدنا ثلاث غرف نوم لكل منها حمام خاص بها.

3 – منزل كبير ومختلف

CASA GUAZUMA, Yucatan Green Design Yucatan Green Design منازل
Yucatan Green Design

Yucatan Green Design
Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

منزل كبير ومختلف فى تصميمه يناسب أسرة كبيرة ويلبى احتياجاتها كاملة، منزل من طابقين حيث نجد أن الواجهة الأمامية للمنزل تعطى انطباع بوسع المنزل وأناقته من الداخل..

المنزل من الداخل

CASA GUAZUMA, Yucatan Green Design Yucatan Green Design مطبخ
Yucatan Green Design

Yucatan Green Design
Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

المنزل من الداخل أيضاً متميز ودافئ مثل تصميمه الخارجى، فى نظرة سريعة على تصميم غرفة السفرة والمطبخ نجد استخدام الألوان الحيوية مع الأبيض أضاف لمسة من البهجة والانتعاش..

الطابق الأرضى

CASA GUAZUMA, Yucatan Green Design Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

Yucatan Green Design
Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

في الطابق الأرضي رأينا مستويات مختلفة  فى تصميم المنزل بما في ذلك شجرة كبيرة تتوسطه وبركة مياة..

الطابق العلوى

CASA GUAZUMA, Yucatan Green Design Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

Yucatan Green Design
Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

فى الطابق العلوى وجدنا ثلاث غرف نوم داخل المنزل .

4- منزل من طابق واحد لكنه متميز

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

وهذا المنزل كما نرى مصمم من طابق واحد، وبسيط بطريقة واضحة جداً فى كل تفاصيله التى لم تخلو أى منها من البساطة والرقة، الطبيعة المحيطة به مع بعض اللمسات البسيطة من الخشب والزجاج فى تصميم المنزل أضافوا للمنزل جمال من نوع خاص ..

الواجهة الخلفية للمنزل

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

الواجهة الخلفية للمنزل جمعت بين كل عناصر الرفاهية، فهنا كما نرى منطقة حمام السباحة بسيطة جداً، بالأضافة إلى جلسة عائلية ترى الطبيعة من حولها والتى ستساعدك حتماً على الشعور بالهدوء والأسترخاء اثناء تناول مشروبك الدافئ مع عائلتك بعد عناء يوم طويل.

المنزل من الداخل..

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة المعيشة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

المنزل من الداخل لم يقل جمالا وبساطة عن تصميم المنزل من الخارج، ألوان مبهجة وهادئة وتناغم جمل بين عناسر من الطبيعة وتصميم حداثي بسيط كالمزج بين الخشب فى الأرضيات والزجاج اللامع مع وحدات من النباتات الرائعة فى الديكور.

الرسومات الهندسية

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

نجد هنا أن المنزل على ورق التصميم بسيط جداً، و يتكون من طابق واحد جمع بين غرف النوم والمعيشة والشرفة المفتوحة..

5- منزل من الخشب والحجر

Casa no Royal Boulevard Residence Resort, Santos Arquitetura Santos Arquitetura منازل خشب
Santos Arquitetura

Casa no Royal Boulevard Residence Resort

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

وختاماً مع هذا المنزل البسيط المصمم من الخشب والحجر معاً بطريقة بسيطة وغنية بالأناقة.

الطابق الأرضى..

Casa no Royal Boulevard Residence Resort, Santos Arquitetura Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Casa no Royal Boulevard Residence Resort

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

فى تصميم الطابق الأرضى وجدنا المرآب مع مدخل الطابق، وغرفة معيشة ،غرفة طعام منفصلة متكاملة مع المطبخ والشرفة.

الطابق العلوى

First Floor Plan (Planta do pavimento superior) Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

First Floor Plan (Planta do pavimento superior)

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

وفى الطابق العلوى وجدنا ثلاث غرف للنوم مع حمامين منفصلين بداخل كل غرفة.

و إن كنت من عشاق الديكور تفضل بقراءة هذا المقال: شقة ذات ديكورات مميزة جداً

7 طرق لاستخدام الخشب فى الديكور

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