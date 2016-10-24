30 فكرة رائعة لمدخل منزلك

مدخل منزلك هو أول ما تراه عند الوصول إلى منزلك، فاختار جيد ما تود رؤيته في البداية، وما تود أن تقوله لكل من يرى منزلك من الخارج، وما الذي يمنعك أن تصممه بشكل راقي وأنيق.. سنعرض عليك اليوم 30 فكرة رائعة لمداخل منازل تناسب مختلف الأذواق ..