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30 فكرة رائعة لمدخل منزلك

آية منير آية منير
Casa em Taquara/RS, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres مرآب~ كراج
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مدخل منزلك هو أول ما تراه عند الوصول إلى منزلك، فاختار جيد ما تود رؤيته في البداية، وما تود أن تقوله لكل من يرى منزلك من الخارج، وما الذي يمنعك أن تصممه بشكل راقي وأنيق.. سنعرض عليك اليوم 30 فكرة رائعة لمداخل منازل تناسب مختلف الأذواق ..

1 – الاستغلال الأمثل للطبيعة، وإثارة إعجاب الجيران..

RESIDENCIA 02 - S. J. CAMPOS, Felipe Mascarenhas Paisagismo Felipe Mascarenhas Paisagismo حديقة
Felipe Mascarenhas Paisagismo

Felipe Mascarenhas Paisagismo
Felipe Mascarenhas Paisagismo
Felipe Mascarenhas Paisagismo

2 – درجات من الرخام تصلك إلى باب منزلك..

RESIDENCIA EN MÉRIDA, JC-ROA, AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO منزل سلبي
AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

3 – برجلة رائعة .. ترحب بضيوفك

Casa em Taquara/RS, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres مرآب~ كراج
Plena Madeiras Nobres

Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres

4 – معادلة الأناقة .. الخشوب والزجاج والحجر

RESIDENCIA LOPEZ, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño منازل
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

5 – اختلاف المستويات يخلق ممر رائع ..

N14, aaestudio aaestudio منازل
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

6 – جدار شو تصميم مختلف يفصل المدخل ويجعله أكثر خصوصية..

homify منازل
homify

homify
homify
homify

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7 – مدخل ذو خصوصية عالية..

Casa La Lagartija, alexandro velázquez alexandro velázquez منازل
alexandro velázquez

alexandro velázquez
alexandro velázquez
alexandro velázquez

8 – ممر رائع .. على جانبيه الطبيعة وتفاصيلها ..

Casa Mo, FGO Arquitectura FGO Arquitectura ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج بوص/ بامبو Wood effect
FGO Arquitectura

FGO Arquitectura
FGO Arquitectura
FGO Arquitectura

9 – سحر التراث..

CASA EN HIPÓDROMO CONDESA, TW/A Architectural Group TW/A Architectural Group منازل
TW/A Architectural Group

TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group

10 – الدفء والأناقة في تصميم خشبي رائع..

Moradia no Cadaval, MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA شبابيك
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA

Moradia no Cadaval

MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA

11 – إطار حجري يبرز المدخل ويؤكده..

homify منازل
homify

homify
homify
homify

12- مدخل رائع على الطراز الريفي..

Casas de Playa - El Patio -, LUCAS MC LEAN ARQUITECTO LUCAS MC LEAN ARQUITECTO منازل
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

13 – برجولة صغيرة رائعة

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

14 – شرفة أنيقة إلى جانب المدخل..

Casa con estructura de madera VDP, RIBA MASSANELL S.L. RIBA MASSANELL S.L. منازل خشب
RIBA MASSANELL S.L.

RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.

15 – تصميم حديث بألوان مبهجة..

residencia Chapultepec, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño منازل خشب White
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

16 – لمسات بسيطة في ممر من أنيق مع تصميم خشبي رائع..

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

17 – مدخل ذو مستوى مرتفع..

Residencia Unifamiliar, Marcelo John Arquitetura e Interiores Marcelo John Arquitetura e Interiores حديقة
Marcelo John Arquitetura e Interiores

Marcelo John Arquitetura e Interiores
Marcelo John Arquitetura e Interiores
Marcelo John Arquitetura e Interiores

18 – جدار حجري مرتفع ورائع ..

San José del Tajo, 2M Arquitectura 2M Arquitectura شبابيك
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

19 – مدخل متميز ذو تصميم مختلف..

Casa SL, Elias Braun Architecture Elias Braun Architecture منازل
Elias Braun Architecture

Elias Braun Architecture
Elias Braun Architecture
Elias Braun Architecture

20- أقصى درجات الأناقة ..

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest منازل
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

21 – ممر طويل مع المياه والزرع للفت الأنظار..

homify منازل
homify

homify
homify
homify

22 – حديقة رائعة وبسيطة على الطراز الحديث..

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura أبواب رئيسية حديد White
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

23 – ممر طويل ..

Casa O44, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS منازل
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

24 – ألوان مبهجة ومختلفة..

CASA GABRIELA, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual منازل
TACO Taller de Arquitectura Contextual

TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual

25 – مدخل كلاسيكي رائع..

Casa Sierra Alta, fc3arquitectura fc3arquitectura منازل
fc3arquitectura

fc3arquitectura
fc3arquitectura
fc3arquitectura

26 – استخدام الألوان والإضاءة بشكل مناسب و محترف..

Casa La Escondida, fc3arquitectura fc3arquitectura شبابيك
fc3arquitectura

fc3arquitectura
fc3arquitectura
fc3arquitectura

27 – مدخل أنيق مع أرضية لامعة..

homify المنزل اكسسوارات النباتات رخام Grey
homify

homify
homify
homify

28 – الخشب ولا أروع ..

residencia Gallardo, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك خشب نقي Brown
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

29 – حديقة أمام مدخلك ..

Diseno de Interiores, D.I. Liliana López Zanatta D.I. Liliana López Zanatta حديقة
D.I. Liliana López Zanatta

D.I. Liliana López Zanatta
D.I. Liliana López Zanatta
D.I. Liliana López Zanatta

30 – خطوات مضيئة لمدخل منزلك..

Fachada frontal Santos Arquitetura مرآب~ كراج
Santos Arquitetura

Fachada frontal

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
روعة التصميم والألوان في شقة 53 متر
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