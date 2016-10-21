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مقالات الأسبوع المختارة

جحا جحا
homify غرفة المعيشة
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نستعرض لكم أكثر خمسة مقالات قراءة ومشاركة خلال الأسبوع!، ستجدون من خلال هذا المقال روابط لإكمال قراءة هذه المواضيع.

سنقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم الجمعة وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم.

أكثر 6 أخطاء يقع فيها الجميع عند تصميم غرفة المعيشه

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

غرفة المعيشه المثاليه هي التى تلبي احتياجاتك أنت و أسرتك و تتناسب مع ذوقك الخاص ، و التصميم العام للمنزل. و لا شك أن الكثير يقع في فخ التصاميم التقليديه لينال إعجاب الزائرين و يتجاهل رغباته الشخصيه و احتياجاته اليوميه للشعور بالراحة في منزله، و على النقيض هناك أيضاً من يقع في فخ المبالغه و الرغبه الزائده في تحقيق جميع أمنياته و تصوراته لغرفة المعيشه ، مما يؤدي إلى ظهور الغرفه بشكل فج خالي من الأناقه.

و اليوم سنعرض عليك 6 غرف معيشه رائعه نجحت في تجنب أشهر 6 أخطاء شائعه تؤدي إلى تدمير مظهر أي غرفة ، و هذه الأخطاء سوف نوضحها بالتفصيل لتنجح أن أيضاً في تجنبها لتحصل على غرفة معيشه مثاليه و أنيقه.

الرابط هنا

10 أفكار رائعة لاستغلال بيت السلم

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

المنازل التي تتكون من أكثر من طابق يُصبح فيها مساحات أسفل السلالم الداخلية التي تربط الطوابق ببعضها، وعادة ما يكون بيت السلم مساحة مُهملة ولا يستخدمها أصحاب المنزل.

ينصح الخبراء دوما باستخدام كل المساحة المتاحة في منزلك وعدم إهمال أي مكان حتى وإن كان بيت السلم. إن كان لديك سلم داخلي وترغب في استغلال المساحة أسفله، إليك عدة أفكار يمكنك نسخها.

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منزل عائلي كبير مبهر للغاية

Apartamento na Barra da Tijuca, Ana Adriano Design de Interiores Ana Adriano Design de Interiores غرفة المعيشة
Ana Adriano Design de Interiores

Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores

نتجول اليوم داخل منزل مميز للغاية بمدينة ريو دى جانيرو، والمنزل مصمم لأسرة مكونة من زوجين و4 أطفال فما يهدف التصميم الداخلى هنا إلى تحقيقه ثلاث ة عناصر:

1- العملية

2- الحس الفنى

 3- مساحة حرة للإبداع والتغيير فى ديكور المنزل. فإنضم إلينا فى هذه الجولة لنشاهد معًا مايحمله هذا المنزل من مفاجآت.

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40 فكرة مبتكرة لتصميم المطابخ الصغيرة

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper مطبخ
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

من منا لا يحب أن يتعلم الحيل والنصائح لتصميم المساحات الصغيرة لاستغلال جميع المساحات ولخلق مساحات عملية، مريحة و مميزة؟ المطبخ هو أحد أكثر الغرف استخداماً والتي تحتاج لعناية خاصة في التخزين ووضع الأشياء المختلفة لتسهيل استخدامها والوصول إليها فليس بالسهولة الحصول على نظام عملي بل قد يحتاج الكثير من المجهود والوقت. 

قم بالتخطيط الجيد لهذه الحلول الذكية والعملية وراعي بعض النقاط عند التصميم والتي قد تسهل عليك عملية التصميم أو التجديد والتي سوف نقوم بعرض بعض منها لكم الآن..

الرابط هنا 

سطح منزل يتحول إلى شقة مثالية

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

هل لديك سطح علوي لمنزلك غير مستخدم؟ هل تود في تصميمه وإعادة استخدامه بشكل مناسب؟ ما رأيك في أن تجعل منزلك جزء من الطبيعة حتى مع حداثة تصميمه، سنقدم لك اليوم منزل جمع ما بين الطراز الحديث والريفي مع لمسة رائعة من الطبيعة الخلابة، جولة سريعة بين أركانه ستجعلك تحب هذا النموذج وتسعى لتحقيقه وتصميمه في سطح منزلك ، ستجد مزيج رائع بين طرازين من أجمل أنظمة الديكور،  المصمم EGUE Y SETA يطرح هذا التصميم لنا لنرى جمال الطبيعة من خلال عالم الديكور..

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