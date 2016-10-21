مقالات الأسبوع المختارة

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غرفة المعيشه المثاليه هي التى تلبي احتياجاتك أنت و أسرتك و تتناسب مع ذوقك الخاص ، و التصميم العام للمنزل. و لا شك أن الكثير يقع في فخ التصاميم التقليديه لينال إعجاب الزائرين و يتجاهل رغباته الشخصيه و احتياجاته اليوميه للشعور بالراحة في منزله، و على النقيض هناك أيضاً من يقع في فخ المبالغه و الرغبه الزائده في تحقيق جميع أمنياته و تصوراته لغرفة المعيشه ، مما يؤدي إلى ظهور الغرفه بشكل فج خالي من الأناقه.
و اليوم سنعرض عليك 6 غرف معيشه رائعه نجحت في تجنب أشهر 6 أخطاء شائعه تؤدي إلى تدمير مظهر أي غرفة ، و هذه الأخطاء سوف نوضحها بالتفصيل لتنجح أن أيضاً في تجنبها لتحصل على غرفة معيشه مثاليه و أنيقه.
المنازل التي تتكون من أكثر من طابق يُصبح فيها مساحات أسفل السلالم الداخلية التي تربط الطوابق ببعضها، وعادة ما يكون بيت السلم مساحة مُهملة ولا يستخدمها أصحاب المنزل.
ينصح الخبراء دوما باستخدام كل المساحة المتاحة في منزلك وعدم إهمال أي مكان حتى وإن كان بيت السلم. إن كان لديك سلم داخلي وترغب في استغلال المساحة أسفله، إليك عدة أفكار يمكنك نسخها.
نتجول اليوم داخل منزل مميز للغاية بمدينة ريو دى جانيرو، والمنزل مصمم لأسرة مكونة من زوجين و4 أطفال فما يهدف التصميم الداخلى هنا إلى تحقيقه ثلاث ة عناصر:
1- العملية
2- الحس الفنى
3- مساحة حرة للإبداع والتغيير فى ديكور المنزل. فإنضم إلينا فى هذه الجولة لنشاهد معًا مايحمله هذا المنزل من مفاجآت.
من منا لا يحب أن يتعلم الحيل والنصائح لتصميم المساحات الصغيرة لاستغلال جميع المساحات ولخلق مساحات عملية، مريحة و مميزة؟ المطبخ هو أحد أكثر الغرف استخداماً والتي تحتاج لعناية خاصة في التخزين ووضع الأشياء المختلفة لتسهيل استخدامها والوصول إليها فليس بالسهولة الحصول على نظام عملي بل قد يحتاج الكثير من المجهود والوقت.
قم بالتخطيط الجيد لهذه الحلول الذكية والعملية وراعي بعض النقاط عند التصميم والتي قد تسهل عليك عملية التصميم أو التجديد والتي سوف نقوم بعرض بعض منها لكم الآن..
هل لديك سطح علوي لمنزلك غير مستخدم؟ هل تود في تصميمه وإعادة استخدامه بشكل مناسب؟ ما رأيك في أن تجعل منزلك جزء من الطبيعة حتى مع حداثة تصميمه، سنقدم لك اليوم منزل جمع ما بين الطراز الحديث والريفي مع لمسة رائعة من الطبيعة الخلابة، جولة سريعة بين أركانه ستجعلك تحب هذا النموذج وتسعى لتحقيقه وتصميمه في سطح منزلك ، ستجد مزيج رائع بين طرازين من أجمل أنظمة الديكور، المصمم EGUE Y SETA يطرح هذا التصميم لنا لنرى جمال الطبيعة من خلال عالم الديكور..