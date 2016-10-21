مقالات الأسبوع المختارة

غرفة المعيشه المثاليه هي التى تلبي احتياجاتك أنت و أسرتك و تتناسب مع ذوقك الخاص ، و التصميم العام للمنزل. و لا شك أن الكثير يقع في فخ التصاميم التقليديه لينال إعجاب الزائرين و يتجاهل رغباته الشخصيه و احتياجاته اليوميه للشعور بالراحة في منزله، و على النقيض هناك أيضاً من يقع في فخ المبالغه و الرغبه الزائده في تحقيق جميع أمنياته و تصوراته لغرفة المعيشه ، مما يؤدي إلى ظهور الغرفه بشكل فج خالي من الأناقه.

و اليوم سنعرض عليك 6 غرف معيشه رائعه نجحت في تجنب أشهر 6 أخطاء شائعه تؤدي إلى تدمير مظهر أي غرفة ، و هذه الأخطاء سوف نوضحها بالتفصيل لتنجح أن أيضاً في تجنبها لتحصل على غرفة معيشه مثاليه و أنيقه.

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