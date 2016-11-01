أفكار وأسرار للتخلص من الرطوبة في البيت

لا شك أن الهدف الرئيسي الذي نسعى وراءه جميعاًعندما نشترى منزلاً أو نستأجر واحداً ، هو التمتع بملاذ آمن لجميع أفراد العائله ، يتمتعون فيه بالسلام النفسي و الراحه المثاليه و سط الجو الأسري الدافيء. و هناك الكثير من العوامل التى تؤثر على جودة الحياه في أي منزل ، و بالطبع من أهم هذه العوامل : الديكورات الأنيقه التى تناسب ذوق الأسره ، ولكن من المهم ألا نغفل أيضاً الظروف البيئيه التى تحدث تأثيرات كبيره على البيت سواء بالسلب أو بالإيجاب.

و لكن للأسف كثيراّ ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ، و نكتشف أن منزلنا الذي اخترناه لنعيش فيه ليس هو ما كنا نحلم به ، و يحتاج إلى اصلاحات كثيره و ترميمات أكثر.

و لأن واقعنا الحقيقي يختلف بكثير عن ما نرسمه في خيالنا عن منزل الأحلام ، جلبنا لكم اليوم مجموعه من الحلول الذكيه لواحده من أهم المشكلات التى تعكر صفو واقعنا و تتسبب في فساد الحياه المثاليه في الكثير من المنازل ، و هذه المشكله هي الرطوبه في الأماكن المغلقه.

و يجب أن نعرف أن كلاّ من الرطوبه العاليه جداّ و المنخفضه جداُ تشكل خطراّ على الصحه ، فالرطوبه المثاليه للجو يجب أن تتراوح ما بين 40-55 % ، و لكن هناك الكثير من العوامل التى تعرقل ذلك مثل البناء السيء للمنزل ، التدفئه العاليه للمنزل ، طبيعة مناخ المنطقه التى يتواجد فيها منزلك، أو تلف في الحوائط و مواسير المياه ! ، كل هذا يجعل الحصول على منزل مريح ضرباً من الخيال.

و في مقالنا سوف نهتم بتقديم الحلول لمشكلة الرطوبه النسبيه العاليه في المنازل ، و هي المشكله التى تواجهها الكثير من المنازل في مصر .

قبل البدء يجب أن تعلم أن الرطوبه العاليه من شانها أن تكون مصدر ضرر على بناء منزلك بل و أيضاً على صحة أسرتك ، فالرطوبه قد تتسبب في تلف الأثاث و الكتب و تشقق جدران المنزل و تلف دهانات الحوائط بل قد تؤدي إلى انهيار المنزل بعد عدة سنوات ، و أيضاً ستتسبب في سهولة تكون العفن في أرجاء المنزل و من ثم انتشار الجراثيم التى تسبب الكثير من أمراض الجهاز التنفسي لك و لأسرتك.

لكن لا داعي للقلق فهناك حل لكل مشكله ، و نحن نعرض عليكم اليوم مجموعه من الأفكار و الأسرار التى تؤدي إلى تقليل مستويات الرطوبه في المنزل .