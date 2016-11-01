أفكار وأسرار للتخلص من الرطوبة في البيت

لا شك أن الهدف الرئيسي الذي نسعى وراءه جميعاًعندما نشترى منزلاً أو نستأجر واحداً ، هو التمتع بملاذ آمن لجميع أفراد العائله ، يتمتعون فيه بالسلام النفسي و الراحه المثاليه و سط الجو الأسري الدافيء. و هناك الكثير من العوامل التى تؤثر على جودة الحياه في أي منزل ، و بالطبع من أهم هذه العوامل : الديكورات الأنيقه التى تناسب ذوق الأسره ، ولكن من المهم ألا نغفل أيضاً الظروف البيئيه التى تحدث تأثيرات كبيره على البيت سواء بالسلب أو بالإيجاب.
و لكن للأسف كثيراّ ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ، و نكتشف أن منزلنا الذي اخترناه لنعيش فيه ليس هو ما كنا نحلم به ، و يحتاج إلى اصلاحات كثيره و ترميمات أكثر.
و لأن واقعنا الحقيقي يختلف بكثير عن ما نرسمه في خيالنا عن منزل الأحلام ، جلبنا لكم اليوم مجموعه من الحلول الذكيه لواحده من أهم المشكلات التى تعكر صفو واقعنا و تتسبب في فساد الحياه المثاليه في الكثير من المنازل ، و هذه المشكله هي الرطوبه في الأماكن المغلقه.
و يجب أن نعرف أن كلاّ من الرطوبه العاليه جداّ و المنخفضه جداُ تشكل خطراّ على الصحه ، فالرطوبه المثاليه للجو يجب أن تتراوح ما بين 40-55 % ، و لكن هناك الكثير من العوامل التى تعرقل ذلك مثل البناء السيء للمنزل ، التدفئه العاليه للمنزل ، طبيعة مناخ المنطقه التى يتواجد فيها منزلك، أو تلف في الحوائط و مواسير المياه ! ، كل هذا يجعل الحصول على منزل مريح ضرباً من الخيال.
و في مقالنا سوف نهتم بتقديم الحلول لمشكلة الرطوبه النسبيه العاليه في المنازل ، و هي المشكله التى تواجهها الكثير من المنازل في مصر .
قبل البدء يجب أن تعلم أن الرطوبه العاليه من شانها أن تكون مصدر ضرر على بناء منزلك بل و أيضاً على صحة أسرتك ، فالرطوبه قد تتسبب في تلف الأثاث و الكتب و تشقق جدران المنزل و تلف دهانات الحوائط بل قد تؤدي إلى انهيار المنزل بعد عدة سنوات ، و أيضاً ستتسبب في سهولة تكون العفن في أرجاء المنزل و من ثم انتشار الجراثيم التى تسبب الكثير من أمراض الجهاز التنفسي لك و لأسرتك.
لكن لا داعي للقلق فهناك حل لكل مشكله ، و نحن نعرض عليكم اليوم مجموعه من الأفكار و الأسرار التى تؤدي إلى تقليل مستويات الرطوبه في المنزل .
يعد عزل المنزل لمنع الرطوبه من التسرب لداخله ، من أهم الحلول المستخدمه لتجنب الرطوبه و خاصة إذا تواجد المنزل في منطقة ذات طبيعه مناخيه تتسم بالرطوبه العاليه.
أيضاّ يمكن عزل المنزل بهدف منع تسرب الهواء الجاف من داخل المنزل سواء كان بارداّ أو دافئاً.
و هناك الكثير من الوسائل التى يمكننا الإستعانه بها في عصرنا الحديث ، منها الوسائل التى يمكن تضمينها داخل الجدران عند بناء المنزل، أو تركيبها خارج المنزل كما في هذه الصوره، و هي الوسيله المناسبه لعزل الرطوبه عن منزل تم بناؤه بالفعل ، بدون الحاجه إلى مغادرة المنزل أثناء العمل .
و حتى تستطيع تنفيذ إحدى هذه الوسائل يمكنك استخدام بطاطين الصوف لسد فتحات الزجاج أو الشرائط اللاصقه، كما يمكنك وضع نشارة الخشب في تصدعات الأبواب.
التهويه الجيده للمكان من أهم الأفكار للتخلص من الرطوبه العاليه ، في حالة كونها ناشئه من داخل المنزل ، فهناك أماكن في البيت مثل المطبخ و الحمام ، غالباً ما تكون رطوبتها مرتفعه نتيجة بخار المياه المتراكم و تحتاج إلى تهويه مستمره.
و هناك نوعان من وسائل التهويه ، وهما : التهويه الطبيعيه من خلال النوافذ و الشبابيك و المداخن ، و التهويه الصناعيه من خلال شفاطات الهواء و المراوح.
و في الصورة حمام من تصميم til the end studio و هو حمام مفعم بالأناقه بفضل نظافته الشديده و الحوائط و الأرضيات ذات المظهر الرخامي الفاخر ، و هو ما جعل المصمم يحافظ على تألق الحمام من الرطوبه و العفن فقام بتثبيت شفاط هواء أعلى الدش و بجانبه شباك كبير ليضمن بذلك التهويه الجيده من جميع الجهات.
النباتات لها أثراً رائعاً في النفس و أثرا كبيراً في تجميل المنزل ، و من المعروف أن النباتات تنتج بخار الماء أثناء عملية تنفسها ، و هو ما يتسبب في ارتفاع الرطوبه خاصة و إن كان المنزل يحتوى على بناتات كثيره.
لكن هذه ليست دعوه لرمى النباتات و التخلص منها ، بل هي دعوه لاختيار الأماكن المناسبه لوضع النباتات المنزليه للتمتع بفوائدها دون أضرارها، و من الأماكن التى تناسب النباتات : باحة المنزل بالطبع و الشرفات و أيضاً بجانب النوافذ. كما عليك اختيار أنواعاً مناسبه من النباتات التى لا تحتاج إلى مياه كثيره و من ثم تنتج لك الكثير من بخار الماء ، مثل الصبار و اليشم الذي ينمو في تربة جافه بصورة آمنه لا ترفع مستويات الرطوبه.
تركيب أجهزة لقياس مستويات الرطوبه في انحاء المنزل أو إلحاقها بالتكييفات المثبته في البيت ، من أحد الأشياء التى تساعدك على ملاحظة المشكله عند حدوثها و التعامل معها بأسرع الطريق ، لأن الرطوبه العاليه لفترات طويله من شأنها إتلاف تجهيزات البيت.
أما إذا كانت الميزانيه محدوده فيمكنك الإستعانه ببعض معدات قياس الرطوبه زهيدة السعر و إخفائها وسط ديكورات البيت حتى لا يكون شكلها لافت و يفسد المظهر الجمالي.
للتخلص من الرطوبه و السيطره عليها في المستويات المناسبه يمكنك استخدام تكييفات الهواء التى توفر هواء جاف و صحي للأفراد بداخل المنزل، و هناك الكثير من التكييفات السبليت التى يمكنها تدفئة الأجواء و تبريدها مع الحفاظ على مستويات الرطوبه منخفضه و هو ما يوفر عليك شراء جهاز لكل وظيفه و يوفر أيضاً في فاتورة الكهرباء.
بالطبع لايوجد ما هو أفضل من الحلول الطبيعيه لمشكلة الرطوبه ، فهي الحل الأكثر عمليه لتقليل الرطوبه من المنزل ، كما أن جميع الأساليب الأخرى مستلهمه و مستمده من الحلول الطبيعيه .
و هذه الحلول تمثل في فتح الشبابيك و النوافذ مما يمنع تراكم بخار المياه الناتج عن التنفس و الحمام و أعمال الطبخ ، كما أنها تسمح بدخول الشمس التى تحارب عوامل العفن و تقضى على الجراثيم مما يحسن من رفاهية الحياه بالمنزل.
لذا إن كنت تقوم ببناء منزلك احرص على التخطيط الصحيح للنوافذ لأن هذا سيوفر عليك الكثير من المصاريف و المجهود في المستقبل.
و إلى هنا نكون قد أتممنا موضوعنا
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