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أرضيات رخاميه لرفاهيه بلا حدود !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
STARDUST, Turri srl Turri srl غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
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يتصدر الرخام دائماً قائمة الخامات الراقيه المستخدمه في تشطيبات المنازل ، سواء في الأرضيات أو الحوائط أو حتى في أسطح العمل في المطابخ . و الرخام من الصخورالطبيعيه التى تشكلت تحت ظروف نادرة من الضغط و درجة الحراره ، و هذا ما يرجع إليه ارتفاع سعره خاصة في أنواعه الفاخره .

piano smoking homify جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات marble flooring,luxury marble floor
homify

piano smoking

homify
homify
homify

و هناك الكثير من الناس تظن أن الرخام هو نفسه الجرانيت ، ولكننا نصحح هذا الخطأ، فهما بالرغم من كونهما متشابهات كثيراً إلا أنهم يختلفان في الخامات الأوليه فهما يصنعان من نوعان مختلفان من الصخور الطبيعيه ، و غالباً ما يكون الرخام أفتح في لونه من الجرانيت ، كما أن الرخام أكثر فخامه و أعلى في التكلفه ، لكن هناك الكثير من التصاميم التى تجمع بين الرخام و الجرانيت معاً للإستفادة من اختلاف ألوانهم.

و في موضوع اليوم سنركز اهتمامنا على استخدام الرخام في أرضيات الغرف المختلفه للمنزل ، و سنشرح مميزاته و أهمية اقتناء النوعيات عالية الجودة و الإبتعاد عن الأنواع الرديئه أو المغشوشه، من خلال مجموعة صورلتصاميم مذهله تضمن لك قراءة ممتعه…

1- مميزات : أناقة مبهره

homify غرفة المعيشة رخام Beige
homify

homify
homify
homify

يعطي الرخام أناقه مبهره لكل مكان يتواجد فيه ، و هذا بفضل تدرجات ألوانه المموهه و الممزوجه بشكل طبيعي خالص يوحى بالصفاء المبهر. لذا فالرخام مناسب للغايه في غرف الإستقبال و مداخل المنازل لأنه يعطي انطباع فوري برقي الذوق العام لأصحاب المنزل كما نري هنا في هذا الدوبليكس من تصميم aum-architects .

2- مميزات : لا يتعرض للخدش!

Kitchens, Marmi di Carrara Marmi di Carrara مطبخألواح المطبخ
Marmi di Carrara

Kitchens

Marmi di Carrara
Marmi di Carrara
Marmi di Carrara

من أهم مميزات الرخام هو استحالة إحداث خدوش به ، مهما استخدمت السكاكين و أدوات التقطيع عليه يظل متمتعاً بجاذبيته و رونقه!. كما أنه يتحمل الحراره العاليه و البروده الشديده ، مما يعني أنه مناسب للغايه في المطابخ حيث يمكن استخدامه في الأرضيات و أسطح تحضير الطعام بل و في تزيين الحوائط أيضاً ، استعن بالرخام في مطبخك و ستشعر أن مطبخك غير تقليدي مثل هذا المطبخ من تصميم marmi-di-carrara.

3- مميزات : سهولة التنظيف

le luxe de la simplicité, Dara Design Dara Design حمام رخام
Dara Design

Dara Design
Dara Design
Dara Design

قابلية الأرضيات للتنظيف من أهم الصفات التى يجب البحث عنها عند الشراء ، و خاصة عندما يتعلق الأمر بأرضيات الحمام التى تتعرض للمياه و الإتساخ بسبب الإستخدام اليومي المتكرر . و الرخام من الخامات القابله للتنظيف بسهوله ، كما أنه بعد غسله و تلميعه يعطي مظهراً براقاً كالكريستال و هذا من الصعب وجوده في الكثير من الخامات.

و نري في الصورة حمام بالرخام الملكي الرائع من تصميم УЮТНОЕ РЕШЕНИЕ.

4- مميزات: متانة وصلابه

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN درج
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

قوة التحمل و الصلابه التى يتمتع بها الرخام جعلت المصممين يعتمدون عليه في تنفيذ أغلب تصاميمهم ، و خاصة عند الأماكن التى تشهد الكثير من الحركه مثل : مدخل المنزل أو غرف الإستقبال و سلالم المنزل كما في هذه الفيلا من تصميم arq-bernardo-hinojosa .

5- مميزات : لامع كالمرايا

Projekt aranżacji wnętrz z kompleksowym wyposażeniem Domu pod klucz , Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب رخام Beige
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

نجد هناغرفة استقبال راقيه من تصميم anna buczny projektowanie wnetrz ، بأرضيات رخاميه لامعه و مشرقه بفضل انعكاس آشعة الشمس عليها ، و قد استخدم المصمم الرخام لمواكبة الخامات الشفافه المستخدمه في المكان مثل الكريستال في ثريا السقف و الزجاج المعالج في طاولة القهوه .

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6- مميزات : مقاوم للمياه

Condomínio dos Bosques - Atlântida, Eliane Fanti Arquitetura Eliane Fanti Arquitetura مسبح
Eliane Fanti Arquitetura

Eliane Fanti Arquitetura
Eliane Fanti Arquitetura
Eliane Fanti Arquitetura

استخدام الرخام في حواف حمامات السباحه ، من الأفكار المحبذه و خاصة في الفيلات و القصور الفاخره ، فبالإضافه إلى كونه أنيق بلا مبالغه فهو أيضاً مقاوم للمياه بجداره و يتحمل العوامل الجويه من حرارة الشمس و الأمطار.و نرى هنا جلسة من الرخام على حافة المسبح لإسترخام لا يٌقاوم من تصميم eliane-fanti-arquitetura.

ما هي أفخر أنواع الرخام ؟

STARDUST, Turri srl Turri srl غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Turri srl

Turri srl
Turri srl
Turri srl

أفخر نوعيات الرخام هي التى تأتي من إيطاليا التى تحتل مرتبة الصداره في إنتاج الرخام عالي الجوده ثم تركيا و فلسطين و هما متقاربان في الجوده ، ولكن ابتعد عن النوعيات الرديئه و الرخيصه لأنها تمتص البقع و تتطلب عناء في التنظيف ، كما انها تتعرض للكسر و الخدوش و لن تجد فيها مميزات الرخام عالى الجوده التى كنت تبحث عنها !..

والآن أترككم مع مجموعة من الغرف المميزه التى استعان فيها المصممين بالرخام لإتمام الأناقه…

الرخام في أرضيات و حوائط غرف النوم

ORIGIN/1 PREMIO FERIA MARMOMACC 2015, Ruiz Velázquez Ruiz Velázquez مساحات تجارية رخام صالات عرض
Ruiz Velázquez

Ruiz Velázquez
Ruiz Velázquez
Ruiz Velázquez

الرخام الفاتح في غرف المعيشه

homify غرفة المعيشة رخام Green
homify

homify
homify
homify

تنوع الخامات : الرخام في الأرضيات و الأحجار في الحوائط

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة السفرة
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

الرخام الداكن لأرضيات لامعه

homify غرفة نوم رخام Black
homify

homify
homify
homify

الرخام في أرضيات غرف السفره

homify غرفة السفرة رخام Metallic/Silver
homify

homify
homify
homify

الرخام مع الأخشاب في الأرضيات

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

الرخام في غرف التلفاز مع ألوان حياديه

Casa Bosques de las Lomas, México Distrito Federal , Nómada Studio Nómada Studio غرفة نوم رخام White
Nómada Studio

Nómada Studio
Nómada Studio
Nómada Studio

الرخام المطفي في غرف النوم الحالمه

Ibiza Style, Kabaz Kabaz غرفة نوم
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz
13 تصميم لأحواض الزرع الأسمنتيه للحدائق و الشرفات !
ما رأيك في مميزات الرخام الفريده ؟

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