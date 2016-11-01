أرضيات رخاميه لرفاهيه بلا حدود !

يتصدر الرخام دائماً قائمة الخامات الراقيه المستخدمه في تشطيبات المنازل ، سواء في الأرضيات أو الحوائط أو حتى في أسطح العمل في المطابخ . و الرخام من الصخورالطبيعيه التى تشكلت تحت ظروف نادرة من الضغط و درجة الحراره ، و هذا ما يرجع إليه ارتفاع سعره خاصة في أنواعه الفاخره .
و هناك الكثير من الناس تظن أن الرخام هو نفسه الجرانيت ، ولكننا نصحح هذا الخطأ، فهما بالرغم من كونهما متشابهات كثيراً إلا أنهم يختلفان في الخامات الأوليه فهما يصنعان من نوعان مختلفان من الصخور الطبيعيه ، و غالباً ما يكون الرخام أفتح في لونه من الجرانيت ، كما أن الرخام أكثر فخامه و أعلى في التكلفه ، لكن هناك الكثير من التصاميم التى تجمع بين الرخام و الجرانيت معاً للإستفادة من اختلاف ألوانهم.
و في موضوع اليوم سنركز اهتمامنا على استخدام الرخام في أرضيات الغرف المختلفه للمنزل ، و سنشرح مميزاته و أهمية اقتناء النوعيات عالية الجودة و الإبتعاد عن الأنواع الرديئه أو المغشوشه، من خلال مجموعة صورلتصاميم مذهله تضمن لك قراءة ممتعه…
يعطي الرخام أناقه مبهره لكل مكان يتواجد فيه ، و هذا بفضل تدرجات ألوانه المموهه و الممزوجه بشكل طبيعي خالص يوحى بالصفاء المبهر. لذا فالرخام مناسب للغايه في غرف الإستقبال و مداخل المنازل لأنه يعطي انطباع فوري برقي الذوق العام لأصحاب المنزل كما نري هنا في هذا الدوبليكس من تصميم aum-architects .
من أهم مميزات الرخام هو استحالة إحداث خدوش به ، مهما استخدمت السكاكين و أدوات التقطيع عليه يظل متمتعاً بجاذبيته و رونقه!. كما أنه يتحمل الحراره العاليه و البروده الشديده ، مما يعني أنه مناسب للغايه في المطابخ حيث يمكن استخدامه في الأرضيات و أسطح تحضير الطعام بل و في تزيين الحوائط أيضاً ، استعن بالرخام في مطبخك و ستشعر أن مطبخك غير تقليدي مثل هذا المطبخ من تصميم marmi-di-carrara.
قابلية الأرضيات للتنظيف من أهم الصفات التى يجب البحث عنها عند الشراء ، و خاصة عندما يتعلق الأمر بأرضيات الحمام التى تتعرض للمياه و الإتساخ بسبب الإستخدام اليومي المتكرر . و الرخام من الخامات القابله للتنظيف بسهوله ، كما أنه بعد غسله و تلميعه يعطي مظهراً براقاً كالكريستال و هذا من الصعب وجوده في الكثير من الخامات.
و نري في الصورة حمام بالرخام الملكي الرائع من تصميم УЮТНОЕ РЕШЕНИЕ.
قوة التحمل و الصلابه التى يتمتع بها الرخام جعلت المصممين يعتمدون عليه في تنفيذ أغلب تصاميمهم ، و خاصة عند الأماكن التى تشهد الكثير من الحركه مثل : مدخل المنزل أو غرف الإستقبال و سلالم المنزل كما في هذه الفيلا من تصميم arq-bernardo-hinojosa .
نجد هناغرفة استقبال راقيه من تصميم anna buczny projektowanie wnetrz ، بأرضيات رخاميه لامعه و مشرقه بفضل انعكاس آشعة الشمس عليها ، و قد استخدم المصمم الرخام لمواكبة الخامات الشفافه المستخدمه في المكان مثل الكريستال في ثريا السقف و الزجاج المعالج في طاولة القهوه .
استخدام الرخام في حواف حمامات السباحه ، من الأفكار المحبذه و خاصة في الفيلات و القصور الفاخره ، فبالإضافه إلى كونه أنيق بلا مبالغه فهو أيضاً مقاوم للمياه بجداره و يتحمل العوامل الجويه من حرارة الشمس و الأمطار.و نرى هنا جلسة من الرخام على حافة المسبح لإسترخام لا يٌقاوم من تصميم eliane-fanti-arquitetura.
أفخر نوعيات الرخام هي التى تأتي من إيطاليا التى تحتل مرتبة الصداره في إنتاج الرخام عالي الجوده ثم تركيا و فلسطين و هما متقاربان في الجوده ، ولكن ابتعد عن النوعيات الرديئه و الرخيصه لأنها تمتص البقع و تتطلب عناء في التنظيف ، كما انها تتعرض للكسر و الخدوش و لن تجد فيها مميزات الرخام عالى الجوده التى كنت تبحث عنها !..
والآن أترككم مع مجموعة من الغرف المميزه التى استعان فيها المصممين بالرخام لإتمام الأناقه…