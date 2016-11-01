أرضيات رخاميه لرفاهيه بلا حدود !

و هناك الكثير من الناس تظن أن الرخام هو نفسه الجرانيت ، ولكننا نصحح هذا الخطأ، فهما بالرغم من كونهما متشابهات كثيراً إلا أنهم يختلفان في الخامات الأوليه فهما يصنعان من نوعان مختلفان من الصخور الطبيعيه ، و غالباً ما يكون الرخام أفتح في لونه من الجرانيت ، كما أن الرخام أكثر فخامه و أعلى في التكلفه ، لكن هناك الكثير من التصاميم التى تجمع بين الرخام و الجرانيت معاً للإستفادة من اختلاف ألوانهم.

و في موضوع اليوم سنركز اهتمامنا على استخدام الرخام في أرضيات الغرف المختلفه للمنزل ، و سنشرح مميزاته و أهمية اقتناء النوعيات عالية الجودة و الإبتعاد عن الأنواع الرديئه أو المغشوشه، من خلال مجموعة صورلتصاميم مذهله تضمن لك قراءة ممتعه…