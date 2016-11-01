13 تصميم لأحواض الزرع الأسمنتيه للحدائق و الشرفات !

أحواض الزرع تأتي في أشكال و خامات مختلفه ، و هي مثاليه لمن يعشقون النظام و يتجنبون الفوضى حتى في حديقة منزلهم ، فحوض الزرع من شأنه أن يمنع تسرب المياه التى تسقى بها النبات إلى أرضية الحديقه كما أنه يمنع اتساخ الأقدام بالأتربه و الطين المحيط بالأشجار إذا كنت غير منتبه أين تضع قدمك عند جلوسك في الحديقه.
و سنركز حديثنا اليوم عن الأواني و الأحواض المصنوعه من الأسمنت ، و الأسمنت واحدا من أكثر الخامات المستخدمه مؤخراً ليس فقط في بناء المنازل ، بل و في التشطيبات و الأرضيات داخل المنزل كما ذكرنا من قبل في موضوعنا عن الأرضيات الخرسانيه أو الأسمنيه ، فقوام الأسمنت و مظهره يمكن التحكم به و تسخيره وفق الغايه المطلوبه منه بسهوله.
الإستعانه بأحواض الأسمنت لزراعة النباتات في الشرفه تجعل العنايه بالنبات و رعايته أسهل و أسرع ، حيث يمكنك ري الزرع بسهوله و تحجيم نموه دون الحاجه إلى قصه و تهذيبه سوى كل فترة كبيره.
و إيجاد الأواني التى تناسب شرفتك و احتياجاتك يجعلك تقطع نصف الشوط نحو شرفه مرتبه و أنيقه ، و رص الأواني الأسمنتيه فوق أرضية من الحصى مثل الصوره ، يعطي الشرفه مظهرحداثي ملفت .
استخدام الأواني و الأحواض في الهواء الطلق و ملئها بالزهور و النباتات ، يجعل المظهر رائع و مبتكر حيث تبدو النباتات و الأزهار و كأنها تخرج من جوانب الحائط ، كما أنها تسمح بتناغم النباتات مع الديكورات المحيطه مثلما اندمجت الأحواض الأسمنتيه في الصوره مع الحائط الأسمنتى ذو الإضاءه الخافته.
محبي الألوان سيجدون ضالتهم هنا أيضاً ، فأحواض الأسمنت يمكن تلوينها بسهوله و تزيينها بالنقوشات المختلفه حسب ذوقك ، و بهذا تكون قد استمتعت بمتانة الأسمنت و جمال ألوانه كما يظهر في هذه الحديقه العصريه من تصميم gullaksen-architects.
ولا تنس أن اختيار الدهانات لتزيين الأحواض الأسمنتيه يجب أن يكون بمواصفات خاصه،و هي مقاومة المياه و الآشعه الشمسيه كما يجب التأكد من قابليتها للتنظيف .
تصميم مبتكر من إبداع formaementis لأواني الزرع الأسمنتيه التى تتصل بشكل مباشر بمقاعد أسمنتيه بنفس اللون و الخامه ، و هي طريقة مبتكره تجعل الحديقه الأسمنتيه مندمجه تماماً مع جوانب التراس ، مما يوفر أماكن كثيره للجلوس في المناسبات و الحفلات ، كما يوفر مجلساً مريحاً وسط النباتات و الزهور.
فكرة الحدائق الرأسيه أو العموديه قد جائت لحل مشكلة ضيق المساحه ، و لكنها استطاعت أن تحتل مكانه جماليه جعل الكثير يستخدمها في تزيين المكان فوجودها في أي حديقه يجعلها مركز الإهتمام ولن ينساها ضيوفك أبداً.
و هنا نجد صورة لحديقه أسمنتيه عموديه جعلت الشرفه مفعمه بالحياه بدون أن تشغل حيزاً كبيراُ.
نجح المصمم في هذا التراس أن يدمج العديد من الخامات، حيث نجد الأسمنت و الأخشاب و المنسوجات الملونه في مكان واحد مثل لوحة فنيه رائعه. و نلاحظ وجود حوض الزرع الأسمنتي على امتداد الجلسه و كأنه جزءاً منها. و هذه هي أهم مميزات الأحواض الأسمنتيه وهي أنها تجلب الحديقه إلى داخل المنزل و تضعها حيثما نشاء بدون عوائق.
في هذه الشرفه أيضاً نلاحظ تنوع الخامات ، كما نلاحظ النظام الشديد للمكان حيث العريشه الخشبيه ذات الفتحات المتساويه و التى تخلق ظلالاً رائعه و الكراسي المرتبه بعنايه و هذا الشكل العام ساهمت الأحواض الأسمنتيه للنباتات في الحصول عليه بسهوله لأنها سمحت بوجود أرضيه خشبيه نظيفه وهو ما لا يمكن تحقيقه في الحدائق العاديه التى لا تعتمد على الأحواض الأسمنتيه.
نرى هنا اللعب المحترف بأنماط الأحواض و الأواني الأسمنتيه المختلفه ، حيث نجد الأحواض المستطيله القصيره و غيرها بأطوال متفاوته باللون الأبيض و نرى أيضاً الأواني الأسمنتيه المخروطيه باللون الأسود ، مما جعل الصورة العامه غنية و ممتعه بالرغم من بساطة الشرفه.
الأحواض الأسمنتيه تسمح بالإبداع في التصميم ، و ذلك لأنها تقاوم التلف الذي تسببه الكثير من العوامل البيئيه . و في هذه الحديقه الحجريه المميزه من تصميم maz-arquitectos ، نرى الترف في شلال مائي صغير يصب في ممر مغطي بالحصى و الأحجار الصغيره،بجانب أحواض اسمنتيه مقاومة للماء و تكمل الشكل الجمالي الذي يساعد على الإسترخاء و تعزيز السلام النفسي لسكان هذا المنزل.
شرفه بسيطه للغايه كان يمكن أن تكون مقفره لولا الأحواض الأسمنتيه بأشكالها المختلفه و المملوءه بالنباتات و التى حولت المكان تماماً بشكل لا ينافي بساطته ، حقاً هي حديقه بسيطه و تساعد بنجاح في تصفية الذهن و التأمل بفضل ألوانها الحياديه الخاليه من البهرجه.
هنا يحتل الأسمنت دور البطوله في المكان ، حيث يسيطر على الأرضيات و سور الشرفه كما تصنع منه أحواض و أواني الزرع ، بالإضافه إلى الكراسي و الطاولات ، كل ذلك بلون رمادي داكن و بخطوط مستقيمه تنم عن الصلابه مع وسائد مريحه باللون الأحمر العصري مما جعل الصوره النهائيه مذهله!
إذا أردت تمهيد حديقتك بأرضيات نظيفه من الأخشاب أو البلاط بدلأ من الأرض الطينيه و الحشائش، و صنع بعض الممرات التى تتخللها بدون التخلي عن نباتات الحديقه ، من أجل إضافة بعض نقاط النور المميزه في الأرضيه و على جوانب الحديقه ، فيمكنك استخدام أحواض الزرع الأسمنتيه من أجل توزيع رائع للنباتات في المكان و عدم حصرها في ركن واحد.
حديقه رائعه من تصميم شركة paul marie creation ، و التى نجد فيها حسن التقسيم و الراحه المثاليه حيث الأريكه الخشبيه مثبتة وسط الأحواض الأسمنتيه لتجعل جلستك في أحضان الطبيعه ، ومن أسفل تطل النباتات من وسط الحصى الصغير و من ثم تبدأ الأرضيه الخشبيه الأنيقه، حديقه مثاليه وضعت جميع الخامات في مكانها المناسب.
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