الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

13 تصميم لأحواض الزرع الأسمنتيه للحدائق و الشرفات !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify بلكونة أو شرفة
Loading admin actions …

أحواض الزرع تأتي في أشكال و خامات مختلفه ، و هي مثاليه لمن يعشقون النظام و يتجنبون الفوضى حتى في حديقة منزلهم ، فحوض الزرع من شأنه أن يمنع تسرب المياه التى تسقى بها النبات إلى أرضية الحديقه كما أنه يمنع اتساخ الأقدام بالأتربه و الطين المحيط بالأشجار إذا كنت غير منتبه أين تضع قدمك عند جلوسك في الحديقه.

و سنركز حديثنا اليوم عن الأواني و الأحواض المصنوعه من الأسمنت ، و الأسمنت واحدا من أكثر الخامات المستخدمه مؤخراً ليس فقط في بناء المنازل ، بل و في التشطيبات و الأرضيات داخل المنزل كما ذكرنا من قبل في موضوعنا عن الأرضيات الخرسانيه أو الأسمنيه ، فقوام الأسمنت و مظهره يمكن التحكم به و تسخيره وفق الغايه المطلوبه منه  بسهوله.

1- في الشرفه الأمور أسهل

Apto 70 5 , AMR ARQUITECTOS AMR ARQUITECTOS بلكونة أو شرفة
AMR ARQUITECTOS

AMR ARQUITECTOS
AMR ARQUITECTOS
AMR ARQUITECTOS

الإستعانه بأحواض الأسمنت لزراعة النباتات في الشرفه تجعل العنايه بالنبات و رعايته أسهل و أسرع ، حيث يمكنك ري الزرع بسهوله و تحجيم نموه دون الحاجه إلى قصه و تهذيبه سوى كل فترة كبيره.

و إيجاد الأواني التى تناسب شرفتك و احتياجاتك يجعلك تقطع نصف الشوط نحو شرفه مرتبه و أنيقه ، و رص الأواني الأسمنتيه  فوق أرضية من الحصى مثل الصوره ، يعطي الشرفه مظهرحداثي ملفت .

2- تتناغم مع الديكور

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

استخدام الأواني و الأحواض في الهواء الطلق و ملئها بالزهور و النباتات ، يجعل المظهر رائع و مبتكر حيث تبدو النباتات و الأزهار و كأنها تخرج من جوانب الحائط ، كما أنها تسمح بتناغم النباتات مع الديكورات المحيطه مثلما اندمجت الأحواض الأسمنتيه في الصوره مع الحائط الأسمنتى ذو الإضاءه الخافته.

3- ألوان تنبض فيها الحياه

Moroccan style garden Gullaksen Architects حديقة
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

محبي الألوان سيجدون ضالتهم هنا أيضاً ،  فأحواض الأسمنت يمكن تلوينها بسهوله و تزيينها بالنقوشات المختلفه حسب ذوقك ، و بهذا تكون قد استمتعت بمتانة الأسمنت و جمال ألوانه كما يظهر في هذه الحديقه العصريه من تصميم  gullaksen-architects.

ولا تنس أن اختيار الدهانات لتزيين الأحواض الأسمنتيه يجب أن يكون بمواصفات خاصه،و هي مقاومة المياه و الآشعه الشمسيه كما يجب التأكد من قابليتها للتنظيف .

4- أحواض زرع أم مقاعد للجلوس

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis بلكونة أو شرفة
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

تصميم مبتكر من إبداع formaementis لأواني الزرع الأسمنتيه التى تتصل بشكل مباشر بمقاعد أسمنتيه بنفس اللون و الخامه ، و هي طريقة مبتكره تجعل الحديقه الأسمنتيه مندمجه تماماً مع جوانب التراس ، مما يوفر أماكن كثيره للجلوس في المناسبات و الحفلات ، كما يوفر مجلساً مريحاً وسط النباتات و الزهور.

5- الحدائق العموديه

steppe, neubert und fuchs_gartenabteilung neubert und fuchs_gartenabteilung بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
neubert und fuchs_gartenabteilung

neubert und fuchs_gartenabteilung
neubert und fuchs_gartenabteilung
neubert und fuchs_gartenabteilung

فكرة الحدائق الرأسيه أو العموديه قد جائت لحل مشكلة ضيق المساحه ، و لكنها استطاعت أن تحتل مكانه جماليه جعل الكثير يستخدمها في تزيين المكان فوجودها في أي حديقه يجعلها مركز الإهتمام ولن ينساها ضيوفك أبداً.

و هنا نجد صورة لحديقه أسمنتيه عموديه جعلت الشرفه مفعمه بالحياه بدون أن تشغل حيزاً كبيراُ.

6- الأحواض بداخل الأثاث

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES بلكونة أو شرفة
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

نجح المصمم في هذا التراس أن يدمج العديد من الخامات، حيث نجد الأسمنت و الأخشاب و المنسوجات الملونه في مكان واحد مثل لوحة فنيه رائعه. و نلاحظ وجود حوض الزرع الأسمنتي على امتداد الجلسه و كأنه جزءاً منها. و هذه هي أهم مميزات الأحواض الأسمنتيه وهي أنها تجلب الحديقه إلى داخل المنزل و تضعها حيثما نشاء بدون عوائق.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- نظام مثالي

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN بلكونة أو شرفة
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

في هذه الشرفه أيضاً نلاحظ تنوع الخامات ، كما نلاحظ النظام الشديد للمكان حيث العريشه الخشبيه ذات الفتحات المتساويه و التى تخلق ظلالاً رائعه و الكراسي المرتبه بعنايه و هذا الشكل العام ساهمت الأحواض الأسمنتيه للنباتات في الحصول عليه بسهوله لأنها سمحت بوجود أرضيه خشبيه نظيفه وهو ما لا يمكن تحقيقه في الحدائق العاديه التى لا تعتمد على الأحواض الأسمنتيه.

8- أشكال و أحجام و ألوان

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

نرى هنا اللعب المحترف بأنماط الأحواض و الأواني الأسمنتيه المختلفه ، حيث نجد الأحواض المستطيله القصيره و غيرها بأطوال متفاوته باللون الأبيض و نرى أيضاً الأواني الأسمنتيه المخروطيه باللون الأسود ، مما جعل الصورة العامه غنية و ممتعه بالرغم من بساطة الشرفه.

9- تسمح بالإبداع

Casa 4 Puntos / Club de Golf BR, MAZ Arquitectos MAZ Arquitectos بلكونة أو شرفة
MAZ Arquitectos

MAZ Arquitectos
MAZ Arquitectos
MAZ Arquitectos

الأحواض الأسمنتيه تسمح بالإبداع في التصميم ، و ذلك لأنها تقاوم التلف الذي تسببه الكثير من العوامل البيئيه . و في هذه الحديقه الحجريه المميزه من تصميم maz-arquitectos ، نرى الترف في شلال مائي صغير يصب في ممر مغطي بالحصى و الأحجار الصغيره،بجانب أحواض اسمنتيه مقاومة للماء و تكمل الشكل الجمالي الذي يساعد على الإسترخاء و تعزيز السلام النفسي لسكان هذا المنزل.

10- بساطه مطلقه !

Calderón de la Barca 114, Gantous Arquitectos Gantous Arquitectos بلكونة أو شرفة
Gantous Arquitectos

Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos

شرفه بسيطه للغايه كان يمكن أن تكون مقفره لولا الأحواض الأسمنتيه بأشكالها المختلفه و المملوءه بالنباتات و التى حولت المكان تماماً بشكل لا ينافي بساطته ، حقاً هي حديقه بسيطه و تساعد بنجاح في تصفية الذهن و التأمل بفضل ألوانها الحياديه الخاليه من البهرجه.

11- تناسب التصاميم العصريه

Terrasse Paris 16, FIORELLINO paysagiste FIORELLINO paysagiste بلكونة أو شرفة
FIORELLINO paysagiste

FIORELLINO paysagiste
FIORELLINO paysagiste
FIORELLINO paysagiste

هنا يحتل الأسمنت دور البطوله في المكان ، حيث يسيطر على الأرضيات و سور الشرفه كما تصنع منه أحواض و أواني الزرع ، بالإضافه إلى الكراسي و الطاولات ، كل ذلك بلون رمادي داكن و بخطوط مستقيمه تنم عن الصلابه مع وسائد مريحه باللون الأحمر العصري مما جعل الصوره النهائيه مذهله!

12- حكاية شرفه !

A Roof Garden, Chelsea, Bowles & Wyer Bowles & Wyer بلكونة أو شرفة
Bowles &amp; Wyer

A Roof Garden, Chelsea

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

إذا أردت تمهيد حديقتك بأرضيات نظيفه من الأخشاب أو البلاط بدلأ من الأرض الطينيه و الحشائش،  و صنع بعض الممرات التى تتخللها بدون التخلي عن نباتات الحديقه ، من أجل إضافة بعض نقاط النور المميزه في الأرضيه و على جوانب الحديقه ، فيمكنك استخدام أحواض الزرع الأسمنتيه من أجل توزيع رائع للنباتات في المكان و عدم حصرها في ركن واحد.

13- حديقه تستمر طويلاً

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

حديقه رائعه من تصميم شركة paul marie creation ، و التى نجد فيها حسن التقسيم و الراحه المثاليه حيث الأريكه الخشبيه مثبتة وسط الأحواض الأسمنتيه لتجعل جلستك في أحضان الطبيعه ، ومن أسفل تطل النباتات من وسط الحصى الصغير و من ثم تبدأ الأرضيه الخشبيه الأنيقه، حديقه مثاليه وضعت جميع الخامات في مكانها المناسب.

للمزيد من الأفكار شاهد  كيف تجعل سلالم منزلك آمنه لأطفالك من هنا

أفكار وأسرار للتخلص من الرطوبة في البيت
ما رأيك في هذه الحدائق العصريه ؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً