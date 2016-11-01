13 تصميم لأحواض الزرع الأسمنتيه للحدائق و الشرفات !

أحواض الزرع تأتي في أشكال و خامات مختلفه ، و هي مثاليه لمن يعشقون النظام و يتجنبون الفوضى حتى في حديقة منزلهم ، فحوض الزرع من شأنه أن يمنع تسرب المياه التى تسقى بها النبات إلى أرضية الحديقه كما أنه يمنع اتساخ الأقدام بالأتربه و الطين المحيط بالأشجار إذا كنت غير منتبه أين تضع قدمك عند جلوسك في الحديقه.

و سنركز حديثنا اليوم عن الأواني و الأحواض المصنوعه من الأسمنت ، و الأسمنت واحدا من أكثر الخامات المستخدمه مؤخراً ليس فقط في بناء المنازل ، بل و في التشطيبات و الأرضيات داخل المنزل كما ذكرنا من قبل في موضوعنا عن الأرضيات الخرسانيه أو الأسمنيه ، فقوام الأسمنت و مظهره يمكن التحكم به و تسخيره وفق الغايه المطلوبه منه بسهوله.