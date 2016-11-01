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19 حيله ذكيه لتجديد منزلك بدون مصاريف!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Home Staging Reetdachhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
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جميعنا نحب أن يكون منزلنا على قدر عالي من الأناقه بشكل ينعكس على سعادة أفراد الأسره أثناء تواجدهم في البيت ، و بشكل مبهر أيضاً للضيوف . و أناقة المنزل قد تأتي من خلال تغيير جميع الديكورات و قطع الأثاث إن كانت الميزانيه كبيره ، و قد تأتي من خلال إعادة تدوير الأشياء القديمه و شراء بعض الأغراض الصغيره ذات المفعول المثالي لتجديد المنزل و هذا في حالة الميزانيه صغيره.

و لا شك أن تحقيق المعادلة الصعبه يكمن في البساطه ، و بقليل من الإبتكار نستطيع تحويل المنزل إلى جنه طالما يلبي احتياجات الآسره و يمتليء بدفء و مودة العائله.

و اليوم سوف نستعرض معكم مجموعه من الحيل الذكيه التى ستساعدك في إعادة تجديد و تزيين المنزل ابتداءا من مدخل المنزل وصولاً إلى غرفة النوم و الحمام ، وكل هذا بدون أن ترهق نفسك بكثرة المصاريف.

1- إعادة طلاء الأثاث القديم ليبدو جديداً و فاخراً ، و هذه المنضده الجانبيه بالأبيض خير دليل على نجاح الحيله!

Home Staging Reetdachhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

2- ارسم لوحات فنيه على الحائط و اصنع جداريتك المحببه بيدك ، و بهذا لن تحتاج لشراء أي لوحه !

Mondrian Pixers غرفة السفرة Multicolored mondrian,art,modern art,wall mural,wallpaper
Pixers

Mondrian

Pixers
Pixers
Pixers

3- كن مبدعاً و اصنع إطار اللوحات بنفسك و زينه بشرائط اللصق الملونه ، بدلاً من شراء إطار و تكبد المصاريف.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

4- انزع ورق الحائط القديم و اكتفي بمظهر قوالب الطوب بدون تكسيه ، قد تستغرب الفكره ولكنها توفر في الميزانيه و تترك انطباعاً بالجرأه و الحداثه !

Shoreditch Project, The Wood Galleries The Wood Galleries جدران
The Wood Galleries

Shoreditch Project

The Wood Galleries
The Wood Galleries
The Wood Galleries

5- استخدم الرفوف البسيطه بأحجام مختلفه و ثبت عليها أغراضك ، كما يمكنك إعادة تدوير بعض الأخشاب و استخدامها كرفوف بعد تلوينها، و سوف يرى الجميع إنها قطعة فنيه رائعه!

PLAN DESK, JAMES TATTERSALL JAMES TATTERSALL جدران
JAMES TATTERSALL

PLAN DESK

JAMES TATTERSALL
JAMES TATTERSALL
JAMES TATTERSALL

6- رتب الكتب في المكتبه حسب تدرجات الألوان مثل الصوره ، ستتفاجأ بالنتيجه النهائيه و تكتشف أنها لا تحتاج إلى أي إكسسوار إضافي ..

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape, BTL Property LTD BTL Property LTD جدران
BTL Property LTD

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape

BTL Property LTD
BTL Property LTD
BTL Property LTD

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7- لأرضيه جديده وبراقه ، استأجر جهاز تلميع الأرضيات و ابدأ في العمل ، الأمر متعب ولكن النتائج مبهره و بأرخص التكاليف !

Upmarket St Johns Wood hair salon installs Designer Stripes, Floorless Floors Ltd Floorless Floors Ltd جدران
Floorless Floors Ltd

Upmarket St Johns Wood hair salon installs Designer Stripes

Floorless Floors Ltd
Floorless Floors Ltd
Floorless Floors Ltd

8- رش المصابيح القديمه باللون الذي تحبه ، ولا تقلق إن كان اللون غير متساوى لأنه سيعطي مظهراً يتناسب مع النمط الصناعي الحديث ..

Lighting detail by WN Interiors of Poole homify غرفة المعيشة
homify

Lighting detail by WN Interiors of Poole

homify
homify
homify

9- اعتمد على تجديد الإضاءه لتزيين المنزل من خلال شراء بعض اللمبات الملونه التى ستغير مظهر المنزل تماماً !

Kensington luxury modern warehouse, Quirke McNamara Quirke McNamara غرفة المعيشة White
Quirke McNamara

Kensington luxury modern warehouse

Quirke McNamara
Quirke McNamara
Quirke McNamara

10- الوسائد الملونه تستطيع ان تبث الحياه بغرفة نومك من جديد ، فقط القليل من النسيج يفعل الكثير ..

Master Bedroom homify غرفة نوم
homify

Master Bedroom

homify
homify
homify

11- قم بتغيير لون أحد الحوائط عن طريق طلائها بأي لون تحبه ، هذا كفيل بإحداث تجديد ملحوظ بالغرفه ..

A Rented NY Apartment with a Sense of History, Heart Home magazine Heart Home magazine غرفة المعيشة
Heart Home magazine

A Rented NY Apartment with a Sense of History

Heart Home magazine
Heart Home magazine
Heart Home magazine

12- استخدم أدوات المطبخ القديمه مثل بعض السلال الشبكيه القديمه في صنع مصباح عصري !

TALL FLOOR LIGHT 'FREE AS A BIRD' it's a light غرفة المعيشة
it&#39;s a light

TALL FLOOR LIGHT 'FREE AS A BIRD'

it's a light
it&#39;s a light
it's a light

13- إن كنت من هواة نحت الأخشاب و بعض أعمال النجاره ، يمكنك صنع بعض الأشكال البسيطه من الخشب مثل الحروف و طلائها باسبراي ملون .. وها هي قطعه فنية جديده !

Falkirk St, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd غرفة نوم
MDSX Contractors Ltd

Falkirk St

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

14- استفد من الطبيعه ، فالنباتات و الورود رخيصة الثمن و ثمينة الفائده و تترك أثراً رائعاً في أي غرفه ..

Falkirk St, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd غرفة نوم
MDSX Contractors Ltd

Falkirk St

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

15- التفاصيل الصغيره تشكل فارقاً ، استعن بقطع الحديد المزخرف و ثبتها في جوانب الغرفه لتحصل على نمط ريفي عتيق ..

Rhiannon's House, Nutshell Construction Nutshell Construction غرفة نوم خشب
Nutshell Construction

Rhiannon's House

Nutshell Construction
Nutshell Construction
Nutshell Construction

16- ألعابك القديمه لا ترميها ، و استخدمها في ترتيب السلاسل و الإكسسوارات بعض طلائها بالأبيض العصري !

A Converted Warehouse in East London , Heart Home magazine Heart Home magazine غرفة نوم
Heart Home magazine

A Converted Warehouse in East London

Heart Home magazine
Heart Home magazine
Heart Home magazine

17- هل أنت دائم السفر و تحتفظ بالكثير من التذكارات؟ إذاً حان الوقت لتستفد من كل هذه الأوشحه و الأكلمه و تقوم باستخدامها كسجاد في غرفة نومك،أو تعليقها على الحائط!

Villa Genève, Peter Kammermann Décorateur Peter Kammermann Décorateur غرفة نوم
Peter Kammermann Décorateur

Peter Kammermann Décorateur
Peter Kammermann Décorateur
Peter Kammermann Décorateur

18- استخدم زجاجات ملونه لحفظ الصابون السائل لتعطي بهجة للمكان و تعمل كإكسسوار مميز ..

Bathroom by WN Interiors homify حمام
homify

Bathroom by WN Interiors

homify
homify
homify

19- الإستعانه بلون حيوي من خلال ستائر البانيو أو بعض الملحقات البسيطه الملونه من الطرق الآمنه لتجديد حمامك الحيادي ، و التى يمكن الإستغناء عنها أو تبديلها عندما تحب!

homify حمام أسمنت Grey
homify

homify
homify
homify

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