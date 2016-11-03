12 فكرة رائعة لأرضيات الروف والفناء

إن أفضل ما يحصل عليه الفرد في منزله هو وجود مساحة مناسبة لعمل شرفة صغيرة أو روف أو حتى فناء يمكن تحويله إلى حديقة، ويمكنك اختيار ما يناسبك لعمل أرضيتهم، فلديك الكثير من الخيارات التي يمكن الاعتماد عليها لعمل هذه الأرضية، فهي خشبية وسيراميكية ورخامية وعشبية، وأنواع أخرى كثيرة تجمع أكثر من مادة معًا في وقت واحد، فقط يتطلب منك تحديد نوع وشكل الأرضية التي تريدها مع النظر إلى ميزانيتك واختيار البدائل المناسبة.
في هذا الروف تم استخدام السيراميك لعمل أرضية بسيطة تسمح بتهيئة المكان لجلسة في الهواء الطلق، ويبدو السيراميك انواع وأشكال مختلفة، وقد تم استخدام السيراميك غير اللامع فهو أقرب لملمس البلاط، ولكنه يبدو مناسبًا للروف بلونه الرمادي الذي يتجانس مع اللمسات الخضراء في المكان ويعطي أجواء من الطبيعة.
يتوفر البلاط بأشكال وأحجام مختلفة ويتماشى مع ظروف أي مكان، وهو ممتاز تمامًا لعمل أرضيات في الهواء الطلق، يمتص الرطوبة ويمكن أن يتداخل بأشكال مختلفة مع الأعشاب الخضراء والإضاءة الأنيقة ليعطي لمسة أنيقة في الفناء، بحيث يبدو كحديقة صغيرة أمام منزلك.
لا شك أن اتحاد الخزف والرخام معًا يبدو رائعًا لعمل أرضية مميزة في الفناء أو التراث الخاص بمنزلك، ويمكنك الحصول عليه بمختلف الألوان، سواء كان منقوشًا أو سادة، في النهاية تحصل على أرضية مميزة من خلالهما.
إذا كنت تريد الحصول على أرضية أكثر أناقة ومظهر يبعث الدفء، فيمكنك الاعتماد على الخشب، كما إنه يتحد بشكل جيد جدًا مع الأعشاب والحجارة.
كما أن العشب يبدو الحل الأمثل لؤلائك الذين لا يملكون وقت للعناية بالحدائق، فيبدو الأسهل هو استخدام العشب الصناعي مع عمل ممرات للسير من الخشب مع بعض الزهور التي تضفي إلى المكان أناقة.
يبدو استخدام الحصى واتحاده بشكل مميز مع الزهور هو الخيار الأفضل لمُحبي الطبيعة، فقد يعطيهم الإطلالة الطبيعية المميزة بكامل أناقتها، بحيث تكون الأرضية مفروشة بالحصى الأبيض والرمادي، مع ممرات خشبية أنيقة ليمشي عليها الأشخاص، وتلك الأزهار الرائعة التي تملىء المكان وتعطيه رونقه.
تبدو الأرضية الداكنة فكرة رائعة لتسليط الضوء على الأثاث نفسه، ولذلك فإن وحدات البلاط المستطيلة الداكنة تعطي إليه تلك الظلال وتجعل الضوء مًسلطًا على الأثاث، في جلسة مميزة بالروف.
إذا كنت تعيش في بلدان أجوائها رطبة وفصولها شتوية معظم أيام السنة فإن البلاط المانع للانزلاق يبدو الحل الأمثل لك في عمل أرضية لتراس مفتوح، لتكون حلًا أمثل لتجنب الحوادث والانزلاق في الطرقات، كما إنها تتناغم مع اللمسات الخضراء للمكان فتعطي مظهر أنيق.
يعد استخدام البلاط القديم مع وضع الطين في الفراغات بينه أحد أجمل أشكال تركيب الأرضيات، ويبدو مناسبًا للفناء بحيث يعطي نمط كأنه حديقة مميزة بالمنزل، كما إنه يعطي نمط ريفي أنيق، ويبدو جذابًا وطبيعي.
لا يشطرت أن تكون مجموعة البلاطات موضوعة بجانب بعضها، فوجودها في ممر كهذا إلى جانب العشب يعطيها رونق خاص، ويجعلها جميلة ووسيلة للمرور بين الزهور في الحديقة.
الأرضية الحجرية أحد أشكال الأرضيات التي يمكنك تصميمها وتشكيلها بطريقة رائعة، فتعطي رطوبة للمكان وتصميم مختلف الألوان وبسيط، ويمكن عملها في الشرفة مع وضع لمسات خضراء بسيطة تزيد من جمال المنظر.
وتأتي الأرضية المصنوعة من الحصى والألواح الخشبية كأحد أجمل أشكال تصميم الأرضيات، وهي مناسبة لفناء كبير، وتعطيه صلابة ومتانة وتميز، بالإضافة إلى الزهور الجميلة التي تزين المكان.
تعد الأرضية الخشبية غير المنتظمة من الطرق الرائعة التي يمكن الاعتماد عليها في عمل حديقة منزلية صغيرة، إلى جانب العشب والزهور، فهي تعطي دفء وأناقة للمكان كما إنها تتأقلم مع أي مساحة في المنزل، سواء كانت داخل أو خارج المنزل.
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