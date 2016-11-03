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12 فكرة رائعة لأرضيات الروف والفناء

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
DEPARTAMENTO EN LA CONDESA II, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño بلكونة أو شرفة
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إن أفضل ما يحصل عليه الفرد في منزله هو وجود مساحة مناسبة لعمل شرفة صغيرة أو روف أو حتى فناء يمكن تحويله إلى حديقة، ويمكنك اختيار ما يناسبك لعمل أرضيتهم، فلديك الكثير من الخيارات التي يمكن الاعتماد عليها لعمل هذه الأرضية، فهي خشبية وسيراميكية ورخامية وعشبية، وأنواع أخرى كثيرة تجمع أكثر من مادة معًا في وقت واحد، فقط يتطلب منك تحديد نوع وشكل الأرضية التي تريدها مع النظر إلى ميزانيتك واختيار البدائل المناسبة.

1- سيراميك غير لامع

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN بلكونة أو شرفة
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

في هذا الروف تم استخدام السيراميك لعمل أرضية بسيطة تسمح بتهيئة المكان لجلسة في الهواء الطلق، ويبدو السيراميك انواع وأشكال مختلفة، وقد تم استخدام السيراميك غير اللامع فهو أقرب لملمس البلاط، ولكنه يبدو مناسبًا للروف بلونه الرمادي الذي يتجانس مع اللمسات الخضراء في المكان ويعطي أجواء من الطبيعة.

2- البلاط والإضاءة

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حديقة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

يتوفر البلاط بأشكال وأحجام مختلفة ويتماشى مع ظروف أي مكان، وهو ممتاز تمامًا لعمل أرضيات في الهواء الطلق، يمتص الرطوبة ويمكن أن يتداخل بأشكال مختلفة مع الأعشاب الخضراء والإضاءة الأنيقة ليعطي لمسة أنيقة في الفناء، بحيث يبدو كحديقة صغيرة أمام منزلك.

3- الخزف والرخام

Kupuri , BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS جدران
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

لا شك أن اتحاد الخزف والرخام معًا يبدو رائعًا لعمل أرضية مميزة في الفناء أو التراث الخاص بمنزلك، ويمكنك الحصول عليه بمختلف الألوان، سواء كان منقوشًا أو سادة، في النهاية تحصل على أرضية مميزة من خلالهما.

4- الخشب والعشب الصناعي

Penthouse Terrace makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

إذا كنت تريد الحصول على أرضية أكثر أناقة ومظهر يبعث الدفء، فيمكنك الاعتماد على الخشب، كما إنه يتحد بشكل جيد جدًا مع الأعشاب والحجارة. 

كما أن العشب يبدو الحل الأمثل لؤلائك الذين لا يملكون وقت للعناية بالحدائق، فيبدو الأسهل هو استخدام العشب الصناعي مع عمل ممرات للسير من الخشب مع بعض الزهور التي تضفي إلى المكان أناقة.

5- الحصى والزهور

PAISAGISMO: JARDINS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

يبدو استخدام الحصى واتحاده بشكل مميز مع الزهور هو الخيار الأفضل لمُحبي الطبيعة، فقد يعطيهم الإطلالة الطبيعية المميزة بكامل أناقتها، بحيث تكون الأرضية مفروشة بالحصى الأبيض والرمادي، مع ممرات خشبية أنيقة ليمشي عليها الأشخاص، وتلك الأزهار الرائعة التي تملىء المكان وتعطيه رونقه.

6- وحدات البلاط الداكنة

DEPARTAMENTO EN LA CONDESA II, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño بلكونة أو شرفة
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

تبدو الأرضية الداكنة فكرة رائعة لتسليط الضوء على الأثاث نفسه، ولذلك فإن وحدات البلاط المستطيلة الداكنة تعطي إليه تلك الظلال وتجعل الضوء مًسلطًا على الأثاث، في جلسة مميزة بالروف.

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7- البلاط المانع للانزلاق

REMODELACIÓN AJUCHITLÁN, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos بلكونة أو شرفة
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

إذا كنت تعيش في بلدان أجوائها رطبة وفصولها شتوية معظم أيام السنة فإن البلاط المانع للانزلاق يبدو الحل الأمثل لك في عمل أرضية لتراس مفتوح، لتكون حلًا أمثل لتجنب الحوادث والانزلاق في الطرقات، كما إنها تتناغم مع اللمسات الخضراء للمكان فتعطي مظهر أنيق.

8- البلاط والطين

Casa Artigas, Artigas Arquitectos Artigas Arquitectos بلكونة أو شرفة
Artigas Arquitectos

Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos

يعد استخدام البلاط القديم مع وضع الطين في الفراغات بينه أحد أجمل أشكال تركيب الأرضيات، ويبدو مناسبًا للفناء بحيث يعطي نمط كأنه حديقة مميزة بالمنزل، كما إنه يعطي نمط ريفي أنيق، ويبدو جذابًا وطبيعي.

9- ممر البلاط والعشب

Casa Sotogrande, Terra Terra حديقة
Terra

Terra
Terra
Terra

لا يشطرت أن تكون مجموعة البلاطات موضوعة بجانب بعضها، فوجودها في ممر كهذا إلى جانب العشب يعطيها رونق خاص، ويجعلها جميلة ووسيلة للمرور بين الزهور في الحديقة.

10- الأرضية الحجرية

Club de Golf Santa Anita, Arki3d Arki3d بلكونة أو شرفة
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

الأرضية الحجرية أحد أشكال الأرضيات التي يمكنك تصميمها وتشكيلها بطريقة رائعة، فتعطي رطوبة للمكان وتصميم مختلف الألوان وبسيط، ويمكن عملها في الشرفة مع وضع لمسات خضراء بسيطة تزيد من جمال المنظر.

11- الحصى والأخشاب

CASA MIGUEL ÁNGEL, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos بلكونة أو شرفة
Rousseau Arquitectos

Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos

وتأتي الأرضية المصنوعة من الحصى والألواح الخشبية كأحد أجمل أشكال تصميم الأرضيات، وهي مناسبة لفناء كبير، وتعطيه صلابة ومتانة وتميز، بالإضافة إلى الزهور الجميلة التي تزين المكان.

12- أرضية خشبية غير منتظمة

Construcción de una terraza, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio بلكونة أو شرفة
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

تعد الأرضية الخشبية غير المنتظمة من الطرق الرائعة التي يمكن الاعتماد عليها في عمل حديقة منزلية صغيرة، إلى جانب العشب والزهور، فهي تعطي دفء وأناقة للمكان كما إنها تتأقلم مع أي مساحة في المنزل، سواء كانت داخل أو خارج المنزل.

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