12 فكرة رائعة لأرضيات الروف والفناء

إذا كنت تريد الحصول على أرضية أكثر أناقة ومظهر يبعث الدفء، فيمكنك الاعتماد على الخشب، كما إنه يتحد بشكل جيد جدًا مع الأعشاب والحجارة.

كما أن العشب يبدو الحل الأمثل لؤلائك الذين لا يملكون وقت للعناية بالحدائق، فيبدو الأسهل هو استخدام العشب الصناعي مع عمل ممرات للسير من الخشب مع بعض الزهور التي تضفي إلى المكان أناقة.