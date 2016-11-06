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10 مطابخ مودرن ستتمنى اقتنائها في منزلك!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify مطبخ
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المطبخ الجميل و المنظم يعطي انطباعاً رائعاً عن ذوق أصحاب المنزل و أسلوب حياتهم،و العكس صحيح. فأهمية المطبخ في العصر الحديث تعدت كونها مكاناً لإعداد الطعام فقط ، فقد ظهر مؤخراً تصاميم للمطابخ المفتوحه على بقية أجزاء المنزل ، و ظهرت أيضاً المطابخ الملحقة بغرفة الطعام ، أو المطابخ المزودة ببار و كراسي لتناول الوجبات بشكل سهل و سريع بدون الحاجه لغرفة سفرن من الأساس ، لذا فالمطبخ قد تغلغل أكثر في حياتنا اليومية و أصبح مرتبط النشاط اليومي لأفراد الأسره.

و بالطبع نجاحك في اختيار المطبخ المناسب لمنزلك سوف ينعكس على جودة الحياه في المنزل ، و هل سيتسبب لك في المتاعب و الكركبه! أم سيكون مكاناً لتحضير و تناول أشهى الأكلات مع أفراد الأسره.

و اليوم جلبنا لكن مجموعه من المطابخ العصريهبأشكال و خامات مختلفه، و التى سوف تجد فيما بينها ما يناسب ذوقك بالتأكيد!…

1- المطبخ الخشبي: المطبخ المصنوع من الخشب المتين بلونه الفاتح و الطبيعي لن يخرج أبداً عن الموضه و سيظل جديداً على الدوام!

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

2-الأسود ملك الألوان: إذا كانت شخصيتك قوية و تميل للغموض فالمطبخ بالأسود و المعدن الفضي ، سوف يتناسب معك و يعكس جرأه اختياراتك.

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

3- لون حيادي مع لون صريح: مطبخ باللون الكريمي الهاديء مثل الأرضيه ،أكسب المطبخ المزيد من الإتساع واللون النبيتي في الخلفية جعل المكان أكثر أناقة.

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

4- الأبيض الكلاسكي: المطبخ الأبيض يعكس إهتمامك بالنظافه و النظام ، المطبخ المناسب لمحبي المثاليه..

Loft conversion and house remodelling in Wimbledon, TOTUS TOTUS مطبخ
TOTUS

Loft conversion and house remodelling in Wimbledon

TOTUS
TOTUS
TOTUS

5- مطبخ خشبي مودرن : بفضل تصميمه الغير تقليدي مع أسطح عمل بيضاء و لمسة حداثه في تغطية الجدران بالبلاط الأنيق..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

6- مطبخ ذكي: استغلال أمثل للزوايا يجعله مناسب للشق الصغيره التى لا تزيد عن 60 م2 !

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

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7- مطبخ مشرق: بفضل اللون الكريمي للمطبخ و الأرضيه و أسطح تحضير الطعام الخشبيه ، مع بلاط الحوائط بالبيج الفاتح..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

8- مطبخ راقي: المطبخ بالأبيض الناصع مع لون موف هاديء للخلفيه و الكراسي ، و قد تم استبدال الطاوله بالبار لضيق المساحه .

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

9- مطبخ لامع : خامة الأكريليك اللامعه من الصيحات الجديده للمطابخ و لكنها للأسف سريعة الخدش و تتأثر بالمياه ..

Reforma integral de vivienda en barrio de Chueca de Madrid por Traber Obras, Traber Obras Traber Obras مطبخ
Traber Obras

Traber Obras
Traber Obras
Traber Obras

10- مطبخ متكامل: مطبخ غير تقليدي يناسب المساحات الكبيره ، بالأبيض النقى و الأسود الدرامي ،مليء بمساحات التخزين و يحتوى على جزيرة مطبخ كبيره لتحضير الطعام ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify
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