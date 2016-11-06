10 تصاميم مميزة للسرير

غرفة النوم من الغرف ذات المكانه المميزه في المنزل ، فقد تضع مكتبك في غرفة المعيشه ، و قد تستغني عن غرفة المعيشه و تكتفى بغرفة الإستقبال ، و قد تستغني عن السفره و تتناول طعامك في المطبخ و قد تغير الكثير من ترتيبات المنزل ولكنك لن تستطيع الإستغناء عن غرفة النوم .

و غرفة النوم هي مكان تجدد الطاقة اليومي و ملاذنا المريح في نهاية يوم شاق و طويل ، و في حالة كونها جيدة التصميم فإنها ستؤمن لك نوم منتظم و مريح ، و تضمن الإستيقاظ بنشاط و تركيز .

و بالتأكيد السرير هو محور الإرتكاز لوظيفة غرفة النوم ، لذا سنساعدك اليوم في اختيار السرير المناسب لغرفة نومك من خلال 10 سرائر لغرف نوم تفتنك بجمالها !..