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10 تصاميم مميزة للسرير

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Лофт, ToTaste.studio ToTaste.studio غرفة نوم
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غرفة النوم من الغرف ذات المكانه المميزه في المنزل ، فقد تضع مكتبك في غرفة المعيشه ، و قد تستغني عن غرفة المعيشه و تكتفى بغرفة الإستقبال ، و قد تستغني عن السفره و تتناول طعامك في المطبخ و قد تغير الكثير من ترتيبات المنزل ولكنك لن تستطيع الإستغناء عن غرفة النوم .

و غرفة النوم هي مكان تجدد الطاقة اليومي و ملاذنا المريح في نهاية يوم شاق و طويل ، و في حالة كونها جيدة التصميم فإنها ستؤمن لك نوم منتظم و مريح ، و تضمن الإستيقاظ بنشاط و تركيز . 

و بالتأكيد السرير هو محور الإرتكاز لوظيفة غرفة النوم ، لذا سنساعدك اليوم في اختيار السرير المناسب لغرفة نومك من خلال 10 سرائر لغرف نوم تفتنك بجمالها !..

1- سرير أم غرفة خاصة ؟!

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT غرفة نوم
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

تصميم شديد الخصوصية للسرير ، بفضل الأبواب المنزلقه متوسطة الشفافيه  التى جعلت السرير يبدو كالغرفه !. و بداخل هذه الأبواب نجد سرير بسيط مرتفع عن الأرض و بجانبه عدة رفوف تشكل مكتبة بسيطه و ثلاث مصابيح صغيره تتدلى من السقف ، كل هذا في مساحة صغيره تلبي كافة احتياجاتك.

و هذا التصميم الجديد يناسب كثيراُ غرف نوم التى تحتوى على أكثر من شخص كما في منازل العلائلات الكبيرة ، و يناسب أيضاً الشقق الصغيره التى لا تتوفر فيها غرفة نوم كبيره!.

2- الأناقه مع الراحه

Camelia Divan Button & Sprung غرفة نومأسرة نوم
Button &amp; Sprung

Camelia Divan

Button & Sprung
Button &amp; Sprung
Button & Sprung

نسمات الصباح الرقيقه تعانق السرير الوثير لهذه الغرفه بالنمط الكلاسيكي من تصميم BUTTON & SPRUNG ، ورأس السرير مرتفع و مبطن بشكل يبعث على الدفء بفضل الخامات الناعمه المصنوع منها . و هذا السرير يتناسب مع أجواء الغرفه الحالمه التى تعتمد على الألوان الفاتحه من الكريمي و الأبيض . 

3- السرير المعلق

Wiszące łóżko Imperial Couch, Hanging beds Hanging beds غرفة نومأسرة نوم
Hanging beds

Hanging beds
Hanging beds
Hanging beds

في غرف الشباب نحاول تسليط الضوء على شخصية صاحب الغرفه و نرى هنا سرير بتصميم شبابي جامح ، يجمع بين فكرة السرير و الأرجوحه ، من إبداع hanging-beds . و المصمم قد نجح في خلق حالة عامه مليئة بروح المغامرة بفضل الحبال المستخدمة في تعليق السرير و التى تشبة الحبال المستخدمه لتسلق الجبال و أيضاً النباتات الاستوائيه مع الأرضية الخشبيه جعلت الغرفه بسيطة و مبهره.

4- نمط ريفي

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc غرفة نوم
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

يعد هذا السرير مزيج رائع بين الإسترخاء و الطبيعه ، حيث الوسائد الصغيره من الفرو الطبيعي الناعم ، و هيكل خشبي بمظهر ريفي بحت ، و بعض القطع الديكوريه المميزه فوق السرير ، في محاكاه رائعه للحياة البرية الملهمه.

5- الخشب يسيطر!

Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura غرفة نوم
Mareines+Patalano Arquitetura

Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura

هل تمنيت يوماً المعيشه في كوخ خشبي دافيء  لتتذوق جمال الحياه وسط الطبيعه ؟ إذا كانت الإجابه نعم ، فهذه الغرفه تناسبك تماماً! ، فالمهندس البرازيلي في mareines-patalano-arquitetura ، قد صمم المكان ليحاكي المنازل التقليديه في البيئة المحيطه بصورة مدهشه ، حيث السقف الجمالوني من الأخشاب باللون البني الدافيء مع سرير من الأخشاب و الإضاءه الصفراء الرائعه التى تشبة الآشعه الشمسيه التى تتميز بها سواحل البرازيل.

6- حلول مبتكره و سهله

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إذا كنت من محبي الطبيعه و تهتم بالحلول البيئيه ، فهذا السرير المعاد تدويره يعتبر مناسباَ لك ، السرير مصنوع من باليتات الخشب المستعمله ، و التى يمكن إعادة طلائها أو تركها بلونها الخشبي البسيط و الطبيعي.

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7- سرير دائري!

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. غرفة نوم
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

الجميع يحصل على سرير مستطيل ، فلم لا تكون مختلفاً و تحصل على سرير دائري مبتكر ؟ .. هنا نجد غرفة نوم متواضعه و مريحه بفضل بساطتها ، و نلاحظ أن السرير الدائري مناسب تماما لزاوية الغرفه ، وساهم في جعلها تبدو أكثر اتساعاً.

8- الراحه و العمليه

Лофт, ToTaste.studio ToTaste.studio غرفة نوم
ToTaste.studio

ToTaste.studio
ToTaste.studio
ToTaste.studio

هذه الغرفه ذات تصميم جريء يكسر الكثير من التابوهات ، فبالرغم من كون الغرفه صغيره للغايه ، إلا أن المصمم في totaste-studio لم يتخلى عن رغبتة في تصميم سرير مريح و أنيق ، و استخدم سرير كبير بخلفية مبطنه و ناعمه ، و قام باستغلال الفراغ أعلى السرير في وضع مكتب صغير تؤدي إليه مجموعة درجات ذات إضاءه مميزه .

9- سرير مبطن

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الفخامه تتجسد في هذه الغرفه من خلال سرير كبير ذو هيكل مبطن بالكامل باللون الأخضر الزمردي الذي يتناغم مع لون الحوائط بالمكان .

10- سرير الأحلام

LORA BERGIY "daughter room", 3D_DESIGNER_ALLA 3D_DESIGNER_ALLA غرفة نوم
3D_DESIGNER_ALLA

3D_DESIGNER_ALLA
3D_DESIGNER_ALLA
3D_DESIGNER_ALLA

هذا السرير الذي طالما رأيناه في القصص الخياليه و أساطير الملوك العظام قد صار اليوم واقع ملموس ، فقد نجحت المبدعون في 3d_designer_alla في جعل الأحلام حقيقه و يقومون بتصميم سرير كلاسيكي بغطاء من قماش الستان الذهبي و تحيطه الستائر الحريريه من جميع الجهات التى أضفت على الغرفه طاقة رومانسيه ساحره.

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