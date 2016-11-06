10 تصاميم مميزة للسرير

غرفة النوم من الغرف ذات المكانه المميزه في المنزل ، فقد تضع مكتبك في غرفة المعيشه ، و قد تستغني عن غرفة المعيشه و تكتفى بغرفة الإستقبال ، و قد تستغني عن السفره و تتناول طعامك في المطبخ و قد تغير الكثير من ترتيبات المنزل ولكنك لن تستطيع الإستغناء عن غرفة النوم .
و غرفة النوم هي مكان تجدد الطاقة اليومي و ملاذنا المريح في نهاية يوم شاق و طويل ، و في حالة كونها جيدة التصميم فإنها ستؤمن لك نوم منتظم و مريح ، و تضمن الإستيقاظ بنشاط و تركيز .
و بالتأكيد السرير هو محور الإرتكاز لوظيفة غرفة النوم ، لذا سنساعدك اليوم في اختيار السرير المناسب لغرفة نومك من خلال 10 سرائر لغرف نوم تفتنك بجمالها !..
تصميم شديد الخصوصية للسرير ، بفضل الأبواب المنزلقه متوسطة الشفافيه التى جعلت السرير يبدو كالغرفه !. و بداخل هذه الأبواب نجد سرير بسيط مرتفع عن الأرض و بجانبه عدة رفوف تشكل مكتبة بسيطه و ثلاث مصابيح صغيره تتدلى من السقف ، كل هذا في مساحة صغيره تلبي كافة احتياجاتك.
و هذا التصميم الجديد يناسب كثيراُ غرف نوم التى تحتوى على أكثر من شخص كما في منازل العلائلات الكبيرة ، و يناسب أيضاً الشقق الصغيره التى لا تتوفر فيها غرفة نوم كبيره!.
نسمات الصباح الرقيقه تعانق السرير الوثير لهذه الغرفه بالنمط الكلاسيكي من تصميم BUTTON & SPRUNG ، ورأس السرير مرتفع و مبطن بشكل يبعث على الدفء بفضل الخامات الناعمه المصنوع منها . و هذا السرير يتناسب مع أجواء الغرفه الحالمه التى تعتمد على الألوان الفاتحه من الكريمي و الأبيض .
في غرف الشباب نحاول تسليط الضوء على شخصية صاحب الغرفه و نرى هنا سرير بتصميم شبابي جامح ، يجمع بين فكرة السرير و الأرجوحه ، من إبداع hanging-beds . و المصمم قد نجح في خلق حالة عامه مليئة بروح المغامرة بفضل الحبال المستخدمة في تعليق السرير و التى تشبة الحبال المستخدمه لتسلق الجبال و أيضاً النباتات الاستوائيه مع الأرضية الخشبيه جعلت الغرفه بسيطة و مبهره.
يعد هذا السرير مزيج رائع بين الإسترخاء و الطبيعه ، حيث الوسائد الصغيره من الفرو الطبيعي الناعم ، و هيكل خشبي بمظهر ريفي بحت ، و بعض القطع الديكوريه المميزه فوق السرير ، في محاكاه رائعه للحياة البرية الملهمه.
هل تمنيت يوماً المعيشه في كوخ خشبي دافيء لتتذوق جمال الحياه وسط الطبيعه ؟ إذا كانت الإجابه نعم ، فهذه الغرفه تناسبك تماماً! ، فالمهندس البرازيلي في mareines-patalano-arquitetura ، قد صمم المكان ليحاكي المنازل التقليديه في البيئة المحيطه بصورة مدهشه ، حيث السقف الجمالوني من الأخشاب باللون البني الدافيء مع سرير من الأخشاب و الإضاءه الصفراء الرائعه التى تشبة الآشعه الشمسيه التى تتميز بها سواحل البرازيل.
إذا كنت من محبي الطبيعه و تهتم بالحلول البيئيه ، فهذا السرير المعاد تدويره يعتبر مناسباَ لك ، السرير مصنوع من باليتات الخشب المستعمله ، و التى يمكن إعادة طلائها أو تركها بلونها الخشبي البسيط و الطبيعي.
الجميع يحصل على سرير مستطيل ، فلم لا تكون مختلفاً و تحصل على سرير دائري مبتكر ؟ .. هنا نجد غرفة نوم متواضعه و مريحه بفضل بساطتها ، و نلاحظ أن السرير الدائري مناسب تماما لزاوية الغرفه ، وساهم في جعلها تبدو أكثر اتساعاً.
هذه الغرفه ذات تصميم جريء يكسر الكثير من التابوهات ، فبالرغم من كون الغرفه صغيره للغايه ، إلا أن المصمم في totaste-studio لم يتخلى عن رغبتة في تصميم سرير مريح و أنيق ، و استخدم سرير كبير بخلفية مبطنه و ناعمه ، و قام باستغلال الفراغ أعلى السرير في وضع مكتب صغير تؤدي إليه مجموعة درجات ذات إضاءه مميزه .
الفخامه تتجسد في هذه الغرفه من خلال سرير كبير ذو هيكل مبطن بالكامل باللون الأخضر الزمردي الذي يتناغم مع لون الحوائط بالمكان .
هذا السرير الذي طالما رأيناه في القصص الخياليه و أساطير الملوك العظام قد صار اليوم واقع ملموس ، فقد نجحت المبدعون في 3d_designer_alla في جعل الأحلام حقيقه و يقومون بتصميم سرير كلاسيكي بغطاء من قماش الستان الذهبي و تحيطه الستائر الحريريه من جميع الجهات التى أضفت على الغرفه طاقة رومانسيه ساحره.