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12 فكرة لحدائق مودرن تبهرك بجمالها !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حديقة
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لحديقة المنزل مكانه كبيره في قلوب الكثير ، و لكنها أيضاً مهمله في منازل الكثيرين ، عن قصد أو بدون ، فهناك من يبحثون عن طرق لتجديد حديقتهم بعدما اعتادوا عليها و بدأ الملل يدب في نفوسهم ، وهناك من لم يعرفوا بعد أهمية الحديقه في دعم الدفء العائلي و السلام الداخلى لأفراد الأسره .

و هكذا تختلف انطباعات كل منا عن الحديقه ، ولكن من المؤكد أن ارائنا ستتوافق عند مشاهدة مجموعة من أجمل الحدائق المنزليه التى ستبهرنا بجمالها ، و سيستطيع كلاً منا الإستفاده منها في تجديد أو تصميم حديقته الخاصه…

1- مستويات مختلفه

moderner Garten, Neues Gartendesign by Wentzel Neues Gartendesign by Wentzel حديقة
Neues Gartendesign by Wentzel

Neues Gartendesign by Wentzel
Neues Gartendesign by Wentzel
Neues Gartendesign by Wentzel

في الحدائق الصغيره تتعدي فائدة التدرجات الغرض الجمالي إلى أغراض وظيفيه تساهم في استغلال الفراغ بشكل أفضل.

2- الحجر الطبيعي

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حديقة
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

و تطبيق بعض اللمسات الأنيقه في حديقتك  مثل الأحجار الطبيعيه في ركن منها بجانب بعض النباتات البريه مع وحدات الإضاءه المميزه ، بغض النظر عن مساحتها كبيره أو صغيره ، من شانه إعادة الحياه و البهجه إلى الحديقه .

3- نوافير مياه

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS مسبح
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

 وجود جرعة بسيطة في حديقتك من كافة عوامل الجمال المتمثله في النباتات خضراء و الأخشاب و المياه المترقرقه ، كفيل بجعلها جنة صغيره على الأرض.

4- الحصى

Galileo 350, PHia PHia حديقة
PHia

PHia
PHia
PHia

لسهوله الإعتناء بالحديقه ، قم بتطبيق الحدائق الحجريه من الأحجار الصغيره و الحصى ، والتى تعتبر مثاليه لمن لا يستطيعون العناية الدائمه بالعشب و بأرضية الحديقه.

5- الحدائق العموديه

Casa Marilola, Urban Landscape Urban Landscape حديقة
Urban Landscape

Urban Landscape
Urban Landscape
Urban Landscape

تعد الحدائق العمودية خياراً مثالياُ لمن يحتاجون إلى تزيين مساحات صغيره ، فهي تجعل حديقتك الضيقه مكاناّ رائعاً ، يأخذك إلى مستوى آخر من الراحه.

6- انتبه إلى الإضاءه

Casa Las Alondras, 21arquitectos 21arquitectos حديقة
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

تلعب الإضاءه دوراً مهم في تزيين الحدائق الحديثه ، فهي تستخدم لتسليط الضوء على بعض الجوانب أو الأزهار كما يمكن أن تثبت إلى جانب درجات السلالم و الممرات لسهولة رؤيتها خلال الليل.

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7- مصدر يجمع بين الماء و الضوء

Casa MT, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حديقة
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

لحديقه عصرية تبهر جميع زوارك ، ادمج مصدر الإضاءه في مصدر الماء و بالتالي تحصل على نافورات مضيئه في حديقتك و هو ما يجعل للتواجد في الحديقه متعه خاصه.

8- حديقه عائمه

Moderne tuin met zwemvijver en poolhouse, Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen حديقة
Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen

Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen
Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen
Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen

تواجد حوض المياه الكبير وسط أشجار الحديقه جعله يبدو مثل حديقة عائمه بفضل انعكاس صورة النباتات على المياه ، كما أن الجلوس لمشاهدة انعكاسات الشمس أثناء الغروب ، و انعكاس القمر خلال الليل سيشكل تجربة فريدة خاصة أثناء الإستماع إلى موسيقتك المفضلة.

9- حيوية و بهجه

Moroccan style garden Gullaksen Architects حديقة
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

تلوين احواض الزرع الأسمنتيه باللون البينك الفاتح له دور كبير في جعل الحديقه مبتكره ، و بهذا نستنتج أن تطبيق لمساتك الشخصيه على الحديقه سيؤدي حتما إلى منطقة ترفيهيه فريده من نوعها تستمتع فيها جميع أفراد العائله!

10- حديقة مفتوحه على المنزل؟

Mayadeni – Jardim Paulista – SP, Gigi Botelho Paisagismo Gigi Botelho Paisagismo حديقة
Gigi Botelho Paisagismo

Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo

إن وجود حديقه في منزلك لهو نعمه كبيره و دليل على كونك محظوظاً ، و استغلال هذه الحديقه بصورة مثالية سينعكس على سعادتك أنت و أسرتك ، و في هذه الحديقه نجد حمام سباحه و مكتبات و كراسي مريحه و هي أشياء تساعد كلاً من الكبار و الصغار على الإستمتاع بيومهم وسط العائله.

11- مٌلهمه

Un JARDIN DESIGN chez soi , E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille حديقة
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille

E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille

إذا كنت تمتلك حديقك كبيره فهذه فرصتك للإستفاده منها في خلق منطقة راحه خاصة بك ، حيث يمكنك صنع برجوله خشبيه ذات ستائر بيضاء لحجب الآشعه الشمسيه نهاراً ، لتجلس فيها مع من تحب أو بمفردك لتصفية ذهنك بعد يوم طويل!.

12- معسكر خاص بك

Campinas Decor, Garden Light Garden Light حديقة
Garden Light

Garden Light
Garden Light
Garden Light

جميعنا كان يحب رحلات الإستكشاف ، عندما كنا نذهب إلى الصحراء و نحن صغار ، و نقيم معسكراً و نشعل النار تحت ضوء القمر و نلتف حولها ، يمكن استعادة هذه الذكريات من خلال اقتناء مدفأة حطب صغيره في حديقتك ، و بهذا تستفيد من الحديقه في الشتاء كما كنت تفعل في فصل الصيف.

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