12 فكرة لحدائق مودرن تبهرك بجمالها !

لحديقة المنزل مكانه كبيره في قلوب الكثير ، و لكنها أيضاً مهمله في منازل الكثيرين ، عن قصد أو بدون ، فهناك من يبحثون عن طرق لتجديد حديقتهم بعدما اعتادوا عليها و بدأ الملل يدب في نفوسهم ، وهناك من لم يعرفوا بعد أهمية الحديقه في دعم الدفء العائلي و السلام الداخلى لأفراد الأسره .
و هكذا تختلف انطباعات كل منا عن الحديقه ، ولكن من المؤكد أن ارائنا ستتوافق عند مشاهدة مجموعة من أجمل الحدائق المنزليه التى ستبهرنا بجمالها ، و سيستطيع كلاً منا الإستفاده منها في تجديد أو تصميم حديقته الخاصه…
في الحدائق الصغيره تتعدي فائدة التدرجات الغرض الجمالي إلى أغراض وظيفيه تساهم في استغلال الفراغ بشكل أفضل.
و تطبيق بعض اللمسات الأنيقه في حديقتك مثل الأحجار الطبيعيه في ركن منها بجانب بعض النباتات البريه مع وحدات الإضاءه المميزه ، بغض النظر عن مساحتها كبيره أو صغيره ، من شانه إعادة الحياه و البهجه إلى الحديقه .
وجود جرعة بسيطة في حديقتك من كافة عوامل الجمال المتمثله في النباتات خضراء و الأخشاب و المياه المترقرقه ، كفيل بجعلها جنة صغيره على الأرض.
لسهوله الإعتناء بالحديقه ، قم بتطبيق الحدائق الحجريه من الأحجار الصغيره و الحصى ، والتى تعتبر مثاليه لمن لا يستطيعون العناية الدائمه بالعشب و بأرضية الحديقه.
تعد الحدائق العمودية خياراً مثالياُ لمن يحتاجون إلى تزيين مساحات صغيره ، فهي تجعل حديقتك الضيقه مكاناّ رائعاً ، يأخذك إلى مستوى آخر من الراحه.
تلعب الإضاءه دوراً مهم في تزيين الحدائق الحديثه ، فهي تستخدم لتسليط الضوء على بعض الجوانب أو الأزهار كما يمكن أن تثبت إلى جانب درجات السلالم و الممرات لسهولة رؤيتها خلال الليل.
لحديقه عصرية تبهر جميع زوارك ، ادمج مصدر الإضاءه في مصدر الماء و بالتالي تحصل على نافورات مضيئه في حديقتك و هو ما يجعل للتواجد في الحديقه متعه خاصه.
تواجد حوض المياه الكبير وسط أشجار الحديقه جعله يبدو مثل حديقة عائمه بفضل انعكاس صورة النباتات على المياه ، كما أن الجلوس لمشاهدة انعكاسات الشمس أثناء الغروب ، و انعكاس القمر خلال الليل سيشكل تجربة فريدة خاصة أثناء الإستماع إلى موسيقتك المفضلة.
تلوين احواض الزرع الأسمنتيه باللون البينك الفاتح له دور كبير في جعل الحديقه مبتكره ، و بهذا نستنتج أن تطبيق لمساتك الشخصيه على الحديقه سيؤدي حتما إلى منطقة ترفيهيه فريده من نوعها تستمتع فيها جميع أفراد العائله!
إن وجود حديقه في منزلك لهو نعمه كبيره و دليل على كونك محظوظاً ، و استغلال هذه الحديقه بصورة مثالية سينعكس على سعادتك أنت و أسرتك ، و في هذه الحديقه نجد حمام سباحه و مكتبات و كراسي مريحه و هي أشياء تساعد كلاً من الكبار و الصغار على الإستمتاع بيومهم وسط العائله.
إذا كنت تمتلك حديقك كبيره فهذه فرصتك للإستفاده منها في خلق منطقة راحه خاصة بك ، حيث يمكنك صنع برجوله خشبيه ذات ستائر بيضاء لحجب الآشعه الشمسيه نهاراً ، لتجلس فيها مع من تحب أو بمفردك لتصفية ذهنك بعد يوم طويل!.
جميعنا كان يحب رحلات الإستكشاف ، عندما كنا نذهب إلى الصحراء و نحن صغار ، و نقيم معسكراً و نشعل النار تحت ضوء القمر و نلتف حولها ، يمكن استعادة هذه الذكريات من خلال اقتناء مدفأة حطب صغيره في حديقتك ، و بهذا تستفيد من الحديقه في الشتاء كما كنت تفعل في فصل الصيف.