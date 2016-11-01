شقة مساحتها 185م ² عصرية رائعة

منزل مساحته 185 م2 يصلح لأن يكون لشاب أو لزوجين في بداية حياتهما، قائم على فكرة الاستديو وهو إيجاد كل ما هو ضروري فقط للسكن من مجموعة غرف أساسية في إطار المساحة المتاحة، لا تنشغل بالمساحة أبدًا مع خبراء هوميفاي، نعرض لك شقة معاصرة وراقية جدًا في الهند دعونا نرى الصور .