شقة مساحتها 185م ² عصرية رائعة

منزل مساحته 185 م2 يصلح لأن يكون لشاب أو لزوجين في بداية حياتهما، قائم على فكرة الاستديو وهو إيجاد كل ما هو ضروري فقط للسكن من مجموعة غرف أساسية في إطار المساحة المتاحة، لا تنشغل بالمساحة أبدًا مع خبراء هوميفاي، نعرض لك شقة معاصرة وراقية جدًا في الهند دعونا نرى الصور .
كان المنزل عبارة عن غرفة مزدوجة مساحتها كبيرة واحدة للمعيشة متصلة بالمطبخ وأخرى للنوم مفصول بينهما بباب زجاجي منفصل يحدد مساحة كلا منهما، لكن الآن هذا التصميم المفتوح للمساحة يتيح لأكبر قدر من الضوء والهواء للتنقل بحرية تامة في الفضاء، الألوان الشاحبة تساعد على تخفيف الأجواء حتى لا تصبح خانقة كما أنها متطورة وحديثة جدًا .
اعتمد هذا المنزل على الاقتصاد في كل شيء، لذا نجد أن كل شيء موجود هو ضروري جدًا، ووجود غرفة مستقلة للطعام أمر غير ضروري، منزل لا توجد به سوى غرفة نوم واحدة بالطبع لا يوجد به مساحة لغرفة طعام كاملة لذا كرسيين وبار المطبخ فكرة عملية جدًا لتناول الوجبات وفي نفس الوقت توفر علينا مساحة نحن بحاجة إليها.
السطح هو نجم هذا المنزل مكان صُمم بدفء ليضمن لك إتاحة الفرصة للتمتع بهذا الفضاء يمكن قضاء سهرة عائلية بسيطة في هذا السطح، الإضاءة الساطعة له جعلته مكان ساحر على الرغم من بساطته .
الأبواب المنزلقة الزجاجية حل سحري للمنازل الصغيرة، فهي تجعل المساحة مفتوحة وفي نفس الوقت تحفظ خصوصية غرفة النوم لتعطي مظهر مريح في النهاية، على الرغم من أن مساحة الغرفة تبدو محدودة إلا أن سقفها المرتفع أضاف لها لمسة من الرحابة .
حمام على النمط الاستوائي للمغامرين فقط، كما نرى في الصورة جزء من الجدار الجانبي للحمام مكشوف على الخارج لكنه لا يجرح خصوصية الحمام، بل أضاف إليه الإشراق بالتعاون مع النباتات الخضراء، غرفة الاستحمام بسيطة جدًا وغير تقليدية ومشرقة .
دعونا نلقى نظرة أخرى على غرفة المعيشة من زاوية أخرى، الاعتماد على الأريكة المكونة من وحدات مختلفة الحجم فكرة مناسبة جدًا للمساحة واستغلت كل زاوية وعملت كفاصل بين المساحة المخصصة لغرفة المعيشة وغرفة النوم، في النهاية هذا المنزل ملائم جدًا لزوجين في بداية حياتهم أو للشباب .
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