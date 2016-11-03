قبل وبعد: تحول رائع لشقة صغيرة

اكتسب الحمام خامات جديدة وأكثر أناقة كالأرضية الخشبية والجدران الخرسانية، والمراّة الكبيرة التي تزيد من الاتساع وتتغلب على صغر حجم المكان، بالإضافة إلى الأثاث الأبيض للحمام فتبدو الألوان مبهجة وواضحة، ويخرج الحمام من صورته السيئة إلى هذه الصورة الأنيقة الجميلة.

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