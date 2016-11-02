40 فكرة لمطابخ صغيرة يمكنك إقتباسها

المطبخ هو من أهم الأماكن في المنزل ولذلك يجب العناية به وجعله في أفضل حال مهما كان حجمة. وخاصة في المطابخ الصغيرة حيث يجب استغلال كل شبر بها للحصول على أفضل النتائج. اليوم سنتعلم معكم الجانب الإيجابي من امتلاك مطبخ صغير الحجم، وبعض النقاط الهامة التي يجب أن نذكرها، فتعالوا نبدأ الجولة والتي ستلهمكم لتجديد مطابخكم.

- قم أولاً بتحليل المساحة لديك لتعرف الأثاث المناسب للمساحة الخاصة لديك

- عندما يكون المطبخ صغير فإنك تحصل على مساحة أقل في التنظيف، ومساحة أقل من الخزانات أيضاً وبالتالي فهي تكلفة أقل. لاحظ شكل المطبخ وقم باختيار تصميم مميز يظهر في المساحة الصغيرة و يجعلها مشوقة ومثيرة لك.

- قم بتنظيم أجهزتك الكهربائية حسب الاستخدام والمساحة فلا يفضل وضع ثلاجة، ميكروويف أو غسالة بحجم كبير في حالة صغر المساحة.

- إذا سمحت لك المساحة فقم باتشاء بار كجزء من السفرة كما يمكنه أن يكون جزء لاعداد الطعام أيضاً.

- إذا كانت مساحة منزلك صغيرة يمكنك تخبئة مطبخك بالكامل خلف باب منزلق للاستفادة من كل المساحة بشكل كامل، كما يجعل استخدام المساحة عملي أكثر خاصة في حالة الشقق الأستدويو.

- قم بتسخير المساحة للحصول على أفضل النتائج ، فعندما لا تتسع المساحة غير لمطبخ صغير فيجب عليك وضع المطبخ في مكان استراتيجي حتى لا يؤثر على انسجام عناصر البيت المختلفة.

المطبخ الصغير يجعلك تشعر بالترحاب والدفئ، فإذا كانت عائلتك صغيرة أو تسكن وحدك فلا تحتاج للكثير من المساحة، فما يهم في حالة صغر المساحة هي العملية.

- قم بوضع الحوض تحت النافذة للحصول على الإضاءة الطبيعية أثناء غسيلك للصحون.

- قم بدمج غرف منزلك للحصول على مساحات مزدوجة عملية، فيمكنك دمج المطبخ مع غرفة السفرة، ثم قم باطلاق العنان لخيالك للحصول على أكثر الحلول ابداعاً.

- استخدم الخزانات لتخزين الأواني فيها، الأدراج حيث يمكنك وضع الأواني الزجاجية بدون الحاجة لعرضها في خزانة خاصة. ولكن في حالة عدم توافر المساحة الكافية للخزانات يمكنك عمل وحدة خاصة لتخزين أدوات المطبخ بالكامل، أجهزة، أواني، أطباق وأكواب بدون مشاكل.

- إذا كان مطبخك مصمم بشكل طولي فقم باتباع البساطة في التصميم و الطابع المينمال الأبواب المنزلقة بدلاً من الأبواب المفصلية في الخزانات. كما ينصح ايضاً بفتح النوافذ قدر المستطاع لجعل الضوء الطبيعي يدخل بشكل أكبر.

- لجعل مطبخك يظهر بشكل مريح فيمكنك عمل الخزانات بحيث تأخذ نفس لون الحوائط وهذه الحيلة ستجعل المطبخ يبدو متسع و أكبر في الحجم من حجمه الطبيعي.

- إبحث عن أفكار لدمج المطبخ وغرفة السفرة بشكل أنيق و عملي. فأفضل المطابخ هي المطابخ التي تظهر بأبسط الأشكال والتصاميم فكل مساحة يمكنها أن تحتوي على جانب ديكوري وعملي .

الآن أترككم مع هذه الأفكار للتصاميم المختلفة والتي ستساعدكم في تصميم مطابخكم الصغيرة..