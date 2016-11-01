20 فكرة لإخفاء أجزاء قبيحة في منزلك

من منا لا يرى أن منزله جميل ولا يحتوي على أي شيء يمكن أن يجعله قبيح لكن علينا أن نخبرك بحقيقة الأمر أن كل شخص يرى أي شيء يملكه جميلًا وخالي من العيوب، أعين الضيوف فقط قادرة على التقاط نقاط القبح في منزلك حتى وإن كنت لا تلاحظها هم سيلاحظونها بالتأكيد، لذا خبراء هوميفاي يقدمون لك 21 فكرة لإخفاء نقاط القبح في كل متر في منزل من غرف وحديقة ومرآب وكل ركن، دعنا نوضح لك هذا مع الصور .
الوصلات والأسلاك الخاصة بالأجهزة الكهربائية من أكثر الأمور المزعجة سواء للرؤية أو للحركة وتركها مكشوفة تجعل مظهر المساحة يبدو سيئًا، كما أنها من الممكن أن تتشابك وتعطي مظهر أسوأ وتعرقل الحركة، لذا لابد من إخفائها خلف الأجهزة للحفاظ على مظهر جيد للغرفة .
طلاء دواخل أبواب المرأب يساعدك في إخفاء الأجزاء التالفة منه وجعل المظهر العام له مقبولًا.
يمكنك الاستعانة بسجادة لتغطية أرضية الفناء القبيحة أو الكسور في بلاط أو خشب الأرضية أو حتى البقع التي لم تنجح المنظفات في إزالتها .
إذا كان لديك كراسي في غرفة معيشتك مظهرها مؤسف يمكنك التخلص من ذلك باستخدام نسيج مرسوم برسومات مبهجة تتناسب مع ألوان الطلاء .
مفاتيح الإضاءة يمكن أن يكون مظهرها قبيح لذا ننصحك بوضع شرائط عليها حتى تحسن من مظهرها .
إذا كنت تعاني من قشرة الرأس فمن غير الضروري أن كل ما يدخل حمامك يعرف هذا الأمر لذا ننصحك بوضع مستحضراتك في زجاجات بدون تسمية .
المرآب يمكن أن يكون منظم بوضع بعض الأرفف البسيطة التي تحتوي وتنظم أغراضك الخاصة دون أن تشغل مساحة كبيرة .
وجود الخزانات في المرآب تمنع عنك الفوضى والعشوائية والتي لو وجدت حتمًا سيكون مظهرها قبيح، لذا حاول وضعها في المرآب الخاص بك حتى تحفظ لك المعدات وكل شيء تريد تخزينه.
وجود خزانة عند مدخل منزلك ستوفر عليك مظهر قبيح لتجمع الأحذية بطريقة عشوائية أنت فى غنى عنه، لذا ينصحك الخبراء بوجود خزانة للأحذية عند مدخل منزلك أو شقتك .
إذا لم تتاح لك الفرصة في الحصول على جدران مميزة اخلص هذه الفرصة واستعن بورق الحائط لتزيينها .
إذا كنت من محبي تربية الحيوانات وخاصة القطط أنت إذا عليك مهمة لابد أن تقوم بها وهي إخفاء صندوق القمامة بعيدًا عنهم حتى لا يمتليء منزلك بالقمامة .
لف السور بالنباتات فكرة عملية جدًا وجميلة أيضًا ويمكن أن تخفي تحت هذه النباتات الخضراء مظهر قبيحًا .
جدران المطبخ وبلاط أرضيته عندما يمر عليهم السنين يفقدوا بريقهم وزهوتهم مع الزمن لذا كل حين يحتاجوا إلى تجديد حتى نحافظ على مظهر المطبخ جميل .
إذا كانت مدفأتك من النحاس الأصفر يمكن أن يشكل ذلك خطر على مظهرها أثناء إشعال النار بها لذا ننصحك بطلائها حتى تصبح وكأنها مصنوعة من الحديد الزهر .
يمكنك التخلص من المظهر السيء لرؤوس المسامير في الحوائط أو الأثاث بطلائها بنفس لون الحائط أو قطعة الأثاث التي توجد بها .
يمكن أن تحتفظ بصناديق الدراجات الخاصة بك داخل سقيفة من الخشب ولن تحتاج لأي مظهر جمالي آخر دونها .
يمكن أن تكون تعيس الحظ ولديك أحد الجدران قبيحة لكن أمامك فرصة دائمًا مع خبراء هوميفاي لإصلاح ما تلفه حظك، وينصحوك في هذه الحالة باستخدام مجموعة من الصور الجميلة لأخفاء الجدران القبيحة .
يمكن أن يحتوي منزلك على أسطح كثيرة مظهرها ممل وكئيب لكن بطلائها تعود إليها الحياة مرة أخرى .
المجففات والمنشفة ليست قطعة ديكور للعرض لذا يجب أن تبقيها في مكانها الطبيعي وهي خزانة الحمام، بالطبع خزانة الحمام لم تصنع لكي تضم مساحيق التجميل والمنظفات بل لحفظ المنشفة أيضًا .
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