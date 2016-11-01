20 فكرة لإخفاء أجزاء قبيحة في منزلك

من منا لا يرى أن منزله جميل ولا يحتوي على أي شيء يمكن أن يجعله قبيح لكن علينا أن نخبرك بحقيقة الأمر أن كل شخص يرى أي شيء يملكه جميلًا وخالي من العيوب، أعين الضيوف فقط قادرة على التقاط نقاط القبح في منزلك حتى وإن كنت لا تلاحظها هم سيلاحظونها بالتأكيد، لذا خبراء هوميفاي يقدمون لك 21 فكرة لإخفاء نقاط القبح في كل متر في منزل من غرف وحديقة ومرآب وكل ركن، دعنا نوضح لك هذا مع الصور .