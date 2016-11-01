الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

20 فكرة لإخفاء أجزاء قبيحة في منزلك

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Brave With Colour - A Waterside Apartment, Design by Deborah Ltd Design by Deborah Ltd غرفة نوم
Loading admin actions …

من منا لا يرى أن منزله جميل ولا يحتوي على أي شيء يمكن أن يجعله قبيح لكن علينا أن نخبرك بحقيقة الأمر أن كل شخص يرى أي شيء يملكه جميلًا وخالي من العيوب، أعين الضيوف فقط قادرة على التقاط نقاط القبح في منزلك حتى وإن كنت لا تلاحظها هم سيلاحظونها بالتأكيد، لذا خبراء هوميفاي يقدمون لك 21 فكرة لإخفاء نقاط القبح في كل متر في منزل من غرف وحديقة ومرآب وكل ركن، دعنا نوضح لك هذا مع الصور . 

1- إخفاء الأسلاك الكهربائية

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة الميديا
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

الوصلات والأسلاك الخاصة بالأجهزة الكهربائية من أكثر الأمور المزعجة سواء للرؤية أو للحركة وتركها مكشوفة تجعل مظهر المساحة يبدو سيئًا، كما أنها من الممكن أن تتشابك وتعطي مظهر أسوأ وتعرقل الحركة، لذا لابد من إخفائها خلف الأجهزة للحفاظ على مظهر جيد للغرفة . 

2 – طلاء دواخل أبواب المرأب

Wooden garages, Quick garden LTD Quick garden LTD مرآب~ كراج
Quick garden LTD

Wooden garages

Quick garden LTD
Quick garden LTD
Quick garden LTD

طلاء دواخل أبواب المرأب يساعدك في إخفاء الأجزاء التالفة منه وجعل المظهر العام له مقبولًا.  

3- رمي سجادة في الهواء الطلق

Bedroom 3 Terrace TG Studio بلكونة أو شرفة
TG Studio

Bedroom 3 Terrace

TG Studio
TG Studio
TG Studio

يمكنك الاستعانة بسجادة لتغطية أرضية الفناء القبيحة أو الكسور في بلاط أو خشب الأرضية أو حتى البقع التي لم تنجح المنظفات في إزالتها . 

4 – النسيج المبهج للكراسي المؤسفة

South London Apartment Bhavin Taylor Design غرفة المعيشة
Bhavin Taylor Design

South London Apartment

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

إذا كان لديك كراسي في غرفة معيشتك مظهرها مؤسف يمكنك التخلص من ذلك باستخدام نسيج مرسوم برسومات مبهجة تتناسب مع ألوان الطلاء . 

5 – استخدم الألوان الطبيعية في أرجل الأثاث

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS غرفة المعيشة
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

6 – تغطية مفاتيح الإضاءة

Crystal Glass 1 Gang Rocker Light Switch White with Chrome Trim Retrotouch Limited مطبخالأجهزة الكهربائية dimmer,rocker,switches,plug socke
Retrotouch Limited

Crystal Glass 1 Gang Rocker Light Switch White with Chrome Trim

Retrotouch Limited
Retrotouch Limited
Retrotouch Limited

مفاتيح الإضاءة يمكن أن يكون مظهرها قبيح لذا ننصحك بوضع شرائط عليها حتى تحسن من مظهرها . 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7 – ضع مستحضرات التجميل الخاصة بك في زجاجة بدون تسمية

Bamboo Pixers حمام wall mural,wallpaper,bamboo
Pixers

Bamboo

Pixers
Pixers
Pixers

إذا كنت تعاني من قشرة الرأس فمن غير الضروري أن كل ما يدخل حمامك يعرف هذا الأمر لذا ننصحك بوضع مستحضراتك في زجاجات بدون تسمية .

8 – ضع أرفف في مرآبك

Elfa Project Photos : Storage solutions for every room, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify مرآب~ كراج
Pamela Kilcoyne – Homify

Elfa Project Photos : Storage solutions for every room

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

المرآب يمكن أن يكون منظم بوضع بعض الأرفف البسيطة التي تحتوي وتنظم أغراضك الخاصة دون أن تشغل مساحة كبيرة . 

9 – خزانات المرآب

Our brand new case study! Garageflex مرآب~ كراج garageflex,garage storage,designer garage,garage transformatio,garage shelving,garagetek
Garageflex

Our brand new case study!

Garageflex
Garageflex
Garageflex

وجود الخزانات في المرآب تمنع عنك الفوضى والعشوائية والتي لو وجدت حتمًا سيكون مظهرها قبيح، لذا حاول وضعها في المرآب الخاص بك حتى تحفظ لك المعدات وكل شيء تريد تخزينه.  

10 – ضع خزانة عند مدخل المنزل

Boot Warmer Hart Design and Construction البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Hart Design and Construction

Boot Warmer

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

وجود خزانة عند مدخل منزلك ستوفر عليك مظهر قبيح لتجمع الأحذية بطريقة عشوائية أنت فى غنى عنه، لذا ينصحك الخبراء بوجود خزانة للأحذية عند مدخل منزلك أو شقتك .

11 – خلفية حية من ورق الحائط

Peacock Wallpaper Feature Wall in White Bedroom Design by Deborah Ltd غرفة نوم
Design by Deborah Ltd

Peacock Wallpaper Feature Wall in White Bedroom

Design by Deborah Ltd
Design by Deborah Ltd
Design by Deborah Ltd

إذا لم تتاح لك الفرصة في الحصول على جدران مميزة اخلص هذه الفرصة واستعن بورق الحائط لتزيينها . 

12 – اخفي صندوق القمامة بعيدًا

Katzentürme, stylecats® stylecats® المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
stylecats®

stylecats®
stylecats®
stylecats®

إذا كنت من محبي تربية الحيوانات وخاصة القطط أنت إذا عليك مهمة لابد أن تقوم بها وهي إخفاء صندوق القمامة بعيدًا عنهم حتى لا يمتليء منزلك بالقمامة .

13 – امنح السور المزيد من الخضرة

pergola, CHRISTIAN THEILL DESIGN CHRISTIAN THEILL DESIGN حدائقصيوان الحديقة الخارجية
CHRISTIAN THEILL DESIGN

CHRISTIAN THEILL DESIGN
CHRISTIAN THEILL DESIGN
CHRISTIAN THEILL DESIGN

لف السور بالنباتات فكرة عملية جدًا وجميلة أيضًا ويمكن أن تخفي تحت هذه النباتات الخضراء مظهر قبيحًا . 

14- طلاء جدران المطبخ القديمة

Apartment Renovation, Paul D'Amico Remodels Paul D'Amico Remodels مطبخ
Paul D&#39;Amico Remodels

Apartment Renovation

Paul D'Amico Remodels
Paul D&#39;Amico Remodels
Paul D'Amico Remodels

جدران المطبخ وبلاط أرضيته عندما يمر عليهم السنين يفقدوا بريقهم وزهوتهم مع الزمن لذا كل حين يحتاجوا إلى تجديد حتى نحافظ على مظهر المطبخ جميل . 

15 – طلاء المدفأة

Fireplace Ruth Noble Interiors غرفة المعيشة
Ruth Noble Interiors

Fireplace

Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors

إذا كانت مدفأتك من النحاس الأصفر يمكن أن يشكل ذلك خطر على مظهرها أثناء إشعال النار بها لذا ننصحك بطلائها حتى تصبح وكأنها مصنوعة من الحديد الزهر . 

16 – طلاء رؤوس المسامير

Fireplace. Shoootin غرفة المعيشةرفوف
Shoootin

Fireplace.

Shoootin
Shoootin
Shoootin

يمكنك التخلص من المظهر السيء لرؤوس المسامير في الحوائط أو الأثاث بطلائها بنفس لون الحائط أو قطعة الأثاث التي توجد بها . 

17 – إخفاء صناديق الدراجات داخل سقيفة

Wooden garages, Quick garden LTD Quick garden LTD مرآب~ كراج
Quick garden LTD

Wooden garages

Quick garden LTD
Quick garden LTD
Quick garden LTD

يمكن أن تحتفظ بصناديق الدراجات الخاصة بك داخل سقيفة من الخشب ولن تحتاج لأي مظهر جمالي آخر دونها . 

18 – إخفاء الجدران القبيحة بالصور

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يمكن أن تكون تعيس الحظ ولديك أحد الجدران قبيحة لكن أمامك فرصة دائمًا مع خبراء هوميفاي لإصلاح ما تلفه حظك، وينصحوك في هذه الحالة باستخدام مجموعة من الصور الجميلة لأخفاء الجدران القبيحة .

19 – طلاء الأسطح المملة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يمكن أن يحتوي منزلك على أسطح كثيرة مظهرها ممل وكئيب لكن بطلائها تعود إليها الحياة مرة أخرى . 

20 – احفظ المنشفة في الخزانة

Stonearth - Finesse Oak washstand double basins Stonearth Interiors Ltd حمام
Stonearth Interiors Ltd

Stonearth – Finesse Oak washstand double basins

Stonearth Interiors Ltd
Stonearth Interiors Ltd
Stonearth Interiors Ltd

المجففات والمنشفة ليست قطعة ديكور للعرض لذا يجب أن تبقيها في مكانها الطبيعي وهي خزانة الحمام، بالطبع خزانة الحمام لم تصنع لكي تضم مساحيق التجميل والمنظفات بل لحفظ المنشفة أيضًا . 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا : 15 فكرة للحصول على خزانة ملابس منسقة

شقة مساحتها 185م ² عصرية رائعة
هل ترى شيء قبيح في منزلك تريد أن تخفيه؟ 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً