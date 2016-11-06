10 أفكار لتشطيب واجهة منزلك الصغيره بشكل فريد !

واجهة المنزل المميزه تحكي الكثير من القصص الرائعه عن أصحابه ، فجمال الواجهة يعبر عن شخصية فريده و اختيارات ناجحه . ويوجد في عصرنا الحالي مجموعه كبيره من الخامات التى يمكن استخدامها في تجميل واجهة المنزل ، بغض النظر عن كونها كبيره أو صغيره ، و من حسن الحظ أن هذه الخامات و المواد متعددة الأشكال و الألوان و تناسب جميع الأنماط و الأذواق ، فهناك الخرسانه و الخشب و الأحجار و المعادن و غيرهم من المواد التى تصلح في تشطيب واجهة المنزل .

و نحن اليوم سنركز على الواجهات الصغيره و كيفية تشطيبها بهذه الخامات المتنوعه…