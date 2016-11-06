10 أفكار لتشطيب واجهة منزلك الصغيره بشكل فريد !

واجهة المنزل المميزه تحكي الكثير من القصص الرائعه عن أصحابه ، فجمال الواجهة يعبر عن شخصية فريده و اختيارات ناجحه . ويوجد في عصرنا الحالي مجموعه كبيره من الخامات التى يمكن استخدامها في تجميل واجهة المنزل ، بغض النظر عن كونها كبيره أو صغيره ، و من حسن الحظ أن هذه الخامات و المواد متعددة الأشكال و الألوان و تناسب جميع الأنماط و الأذواق ، فهناك الخرسانه و الخشب و الأحجار و المعادن و غيرهم من المواد التى تصلح في تشطيب واجهة المنزل .
و نحن اليوم سنركز على الواجهات الصغيره و كيفية تشطيبها بهذه الخامات المتنوعه…
الأخشاب من المواد المستخدمه على نطاق واسع في عملية بناء المنازل و تشطيبها ، و هذا لم يأتي من فراغ ، بل بفضل مميزاته العديده . فالخشب يوفر عزل حراري ممتاز في المناطق ذات درجات الحراره المرتفعه ، كما ان مظهره دافيء و مرحب بالضيوف.
لكن هناك عدة احتياطات يجب أن تؤخذ في الإعتبار عند استعمال الأخشاب في الواجهه، كما يتوجب إجراء عمليات صيانه دوريه بشكل سليم لتجنب تلف الأخشاب.
و بالنسبة لأنواع الخشب التى تصلح لتشطيب الواجهه ، فالأفضلية تأتي لأخشاب الصنوبر و الساج و خشب الأرز الشرقي الأحمر ، وذلك لأنها قوية التحمل بشكل ملحوظ ، وهذا لا ينفي ضرورة طلاء هذه الأخشاب و معالجتها بحيث تقاوم عوامل التعريه المختلفه.
لابد و أن تشطيب الواجهه بالطوب يناسب جميع المنازل ، فالطوب هو الماده الأساسية للبناء و بالطبع وجودة في الواجهه لن يكون غريباً أو منفراً . و ذلك لأن الطوب يتمتع بقدر عالي من المرونه فهو يتناغم مع غيره من الخامات بسهوله شديده!
و في هذه الواجهه من تصميم aguirre vazquez نجد أن اللون الأحمر -اللون الأصلي- لقوالب الطوب كان مثالياُ لبث الحياه في هذه الواجهه بجانب الخرسانه الرماديه و الجرانيب في إطار و أرضية المدخل .
للأحجار أهميه تاريخيه كبيره في بناء المنازل في العصور السابقه ، قبل ظهور الخرسانه و الصلب ليشغلوا مكانتهها ، ولكنها الآن عادت لتشارك في ديكورات المنازل بداية من الواجهة و حتى غرف النوم !
و للأحجار شخصية فريده تعكس الإرتباط الوثيق بالطبيعه ، كما أن صلابتها وقوة تحملها تجعل واجهة المنزل تعيش طويلاً ، خاصة عند دمجها مع سياج من الصلب المقاوم للصدأ كما في هذه الواجهة من تصميم nodo-arquitectura .
يمكن أيضاُ للأحجار أن تأتي بشكل عصري و مواكب للأنماط الحداثيه ، كما أن هناك الكثير من الأشكال و الألوان للحجر تناسب كافة الأذواق ، ونرى هنا واجهة هادئه بالحجر من تصميم canatelli-arquitetura-e-design ، وهي تتسم بالعصريه و يسيطر عليها اللون البيج الفاتح الذي يشجع على السلام الداخلي و الترحيب بالزائرين.
استخدام الزجاج في البناء بدأ على استحياء ثم أصبح في تزايد مطرد ، وهذا بفضل خصائصه المميزه التى لا تتوفر في سواه ، فالزجاج يتمتع بشفافية عاليه تسمح بمرور الآشعه الشمسيه بنورها و دفئها الرائع ، كما أنها سهلة التنظيف و تلمع كالكريستال بعد جليها ! .. وهناك تطور ملحوظ في صناعة الزجاج بشكل يدعم مقاومته للكسر و الخدوش ، و هي أمور تتحسن في خامات الزجاج مع مرور الوقت و زيادة التقدم التكنولوجي في الصناعه.
واجهة هذا المنزل مزينه بمرايا سحريه تظهر الأشياء بطريقة مموهه و بأبعاد غير حقيقيه ، و هي طريقة مبتكره لتشطيب الواجهه قد تكون تشاهدها لأول مره .
و بسبب هذه المرايا ظهرت واجهة المنزل كبيره و مشرقه ، و هو ما يجعل الضيف متشوق لخوض تجربة الدخول لهذا المنزل .
تعد تغطية واجهة المنزل بالألواح المعدنيه من الخيارات الرائعه و ذلك لأنها سهلة التشكيل و التثبيت و تنجز التشطيب في وقت قياسي ! ، كما أن الأسعار منخفضه مقارنة بغيرها من الخامات المستخدمه .
و أكثر المعادن شيوعاً في الواجهات هي ألواح الزنك و االفولاذ و الألمونيوم .
ولكن تكسية كل الواجهة بالمعدن قد يبعث على البروده و القسوه التى يمكنك تجنبها بدمج الأخشاب في أجزاء منها كما في هذا المنزل من إبداع osamu-sano-architect-associates.
تعد الخرسانه منذ الخمسينات و حتى الآن عروس البناء الأوحد سواء في المنازل الصغيره أو الأبراج العاليه ،فهي تستخدم في عمليات البناء و التشطيب سواء في الأرضيات أو الحوائط ، يمكن جعلها لامعه أو مطفيه بملمس ناعم أو خشن .
و الخرسانه بلونها الرمادي الأنيق تختصر الكثير من الحيره في الإختيار ، فهي مناسبة تماماّ لكافة الأنماط ، و في هذه الواجهه ذات الإضاءه المميزه بالأصفر الدافيء ، من تصميم adi-arquitectura-y-diseno-interior ، نجد الخرسانه في تناغم تام مع الأخشاب و الطلاء الأبيض و الزجاج على حد سواء.
البلاط أو السيراميك الصغير المرصوص بجانب بعضة البعض بعناية ، من الأفكار الجديده لتغطية واجهات المنازل ، ولكنها لاقت استحسان الكثير من أصحاب المنازل ، خاصة بعد معرفة أسعارها المناسبة للميزانيات الصغيره . وهناك أشكال و ألوان لا تعد من البلاط يمكن استخدامها في الواجهه.
و في الصورة مثال على استخدام السيراميك الأبيض مع باب خشبي بالمظهر الطبيعي في الواجهه مما أكسبها طلة هادئه و رائعه مقارنة بتكاليفها البسيطه.
لا داعي لتقييد اختياراتك ، و تعلم من هذه الواجهة فن المزج بين الخامات ، حيث نرى مجموعه واسعه من المواد المتناقضه المستخدمه بحرفية في واجهة واحده جنباّ إلى جنب بدون الشعور بأي تنافر بينهما. فالمعدن و الخرسانه يسيطران و يساعدهما الخشب و الزجاج بأدوار ثانوية في المظهر النهائي الملي بالأناقه و الرقي!
والآن أخبرنا ما أكثر خامه أعجبتك ؟