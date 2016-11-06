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10 أفكار لتشطيب واجهة منزلك الصغيره بشكل فريد !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Casa MRT, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra منازل
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واجهة المنزل المميزه تحكي الكثير من القصص الرائعه عن أصحابه ، فجمال الواجهة يعبر عن شخصية فريده و اختيارات ناجحه . ويوجد في عصرنا الحالي مجموعه كبيره من الخامات التى يمكن استخدامها في تجميل واجهة المنزل ، بغض النظر عن كونها كبيره أو صغيره ، و من حسن الحظ أن هذه الخامات و المواد متعددة الأشكال و الألوان و تناسب جميع الأنماط و الأذواق ، فهناك الخرسانه و الخشب و الأحجار و المعادن و غيرهم من المواد التى تصلح في تشطيب واجهة المنزل .

و نحن اليوم سنركز على الواجهات الصغيره و كيفية تشطيبها بهذه الخامات المتنوعه…

1- الخشب

M4-house 「重なり合う家」, Architect Show Co.,Ltd Architect Show Co.,Ltd منازل
Architect Show Co.,Ltd

Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd

الأخشاب من المواد المستخدمه على نطاق واسع في عملية بناء المنازل و تشطيبها ، و هذا لم يأتي من فراغ ، بل بفضل مميزاته العديده . فالخشب يوفر عزل حراري ممتاز في المناطق ذات درجات الحراره المرتفعه ، كما ان مظهره دافيء و مرحب بالضيوف.

لكن هناك عدة احتياطات يجب أن تؤخذ في الإعتبار عند استعمال الأخشاب في الواجهه، كما يتوجب إجراء عمليات صيانه دوريه بشكل سليم لتجنب تلف الأخشاب.

و بالنسبة لأنواع الخشب التى تصلح لتشطيب الواجهه ، فالأفضلية تأتي لأخشاب الصنوبر و الساج و خشب الأرز الشرقي الأحمر ، وذلك لأنها قوية التحمل بشكل ملحوظ ، وهذا لا ينفي ضرورة طلاء هذه الأخشاب و معالجتها بحيث تقاوم عوامل التعريه المختلفه.

2- الطوب

Vivienda Unifamiliar , AGUIRRE+VAZQUEZ AGUIRRE+VAZQUEZ منازل
AGUIRRE+VAZQUEZ

AGUIRRE+VAZQUEZ
AGUIRRE+VAZQUEZ
AGUIRRE+VAZQUEZ

لابد و أن تشطيب الواجهه بالطوب يناسب جميع المنازل ، فالطوب هو الماده الأساسية للبناء و بالطبع وجودة في الواجهه لن يكون غريباً أو منفراً . و ذلك لأن الطوب يتمتع بقدر عالي من المرونه فهو يتناغم مع غيره من الخامات بسهوله شديده!

و في هذه الواجهه من تصميم aguirre vazquez نجد أن اللون الأحمر -اللون الأصلي- لقوالب الطوب كان مثالياُ لبث الحياه في هذه الواجهه بجانب الخرسانه الرماديه و الجرانيب في إطار و أرضية المدخل .

3- الأحجار

Casa G, NODO Arquitectura NODO Arquitectura منازل
NODO Arquitectura

NODO Arquitectura
NODO Arquitectura
NODO Arquitectura

للأحجار أهميه تاريخيه كبيره في بناء المنازل في العصور السابقه ، قبل ظهور الخرسانه و الصلب ليشغلوا مكانتهها ، ولكنها الآن عادت لتشارك في ديكورات المنازل بداية من الواجهة و حتى غرف النوم !

و للأحجار شخصية فريده تعكس الإرتباط الوثيق بالطبيعه ، كما أن صلابتها وقوة تحملها تجعل واجهة المنزل تعيش طويلاً ، خاصة عند دمجها مع سياج من الصلب المقاوم للصدأ كما في هذه الواجهة من تصميم nodo-arquitectura .

4- الأحجار ولكن بلمسات عصريه

Casa MRT, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra منازل
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

يمكن أيضاُ للأحجار أن تأتي بشكل عصري و مواكب للأنماط الحداثيه ، كما أن هناك الكثير من الأشكال و الألوان للحجر تناسب كافة الأذواق ، ونرى هنا واجهة هادئه بالحجر من تصميم  canatelli-arquitetura-e-design ، وهي تتسم بالعصريه و يسيطر عليها اللون البيج الفاتح الذي يشجع على السلام الداخلي و الترحيب بالزائرين.

5- الزجاج

Maison B1, Vincent Coste Architecte Vincent Coste Architecte منازل
Vincent Coste Architecte

Vincent Coste Architecte
Vincent Coste Architecte
Vincent Coste Architecte

استخدام الزجاج في البناء بدأ على استحياء ثم أصبح في تزايد مطرد ، وهذا بفضل خصائصه المميزه التى لا تتوفر في سواه ، فالزجاج يتمتع بشفافية عاليه تسمح بمرور الآشعه الشمسيه بنورها و دفئها الرائع ، كما أنها سهلة التنظيف و تلمع كالكريستال بعد جليها ! .. وهناك تطور ملحوظ في صناعة الزجاج بشكل يدعم مقاومته للكسر و الخدوش ، و هي أمور تتحسن في خامات الزجاج مع مرور الوقت و زيادة التقدم التكنولوجي في الصناعه.

6- المرايا!

Mirrors, bandesign bandesign مساحات تجارية مطاعم
bandesign

Mirrors

bandesign
bandesign
bandesign

واجهة هذا المنزل مزينه بمرايا سحريه تظهر الأشياء بطريقة مموهه و بأبعاد غير حقيقيه ، و هي طريقة مبتكره لتشطيب الواجهه قد تكون تشاهدها لأول مره .

و بسبب هذه المرايا ظهرت واجهة المنزل كبيره و مشرقه ، و هو ما يجعل الضيف متشوق لخوض تجربة الدخول لهذا المنزل .

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7- المعدن

Ｔ邸, Osamu Sano Architect ＆ associates Osamu Sano Architect ＆ associates منازل
Osamu Sano Architect ＆ associates

Osamu Sano Architect ＆ associates
Osamu Sano Architect ＆ associates
Osamu Sano Architect ＆ associates

تعد تغطية واجهة المنزل بالألواح المعدنيه من الخيارات الرائعه و ذلك لأنها سهلة التشكيل و التثبيت و تنجز التشطيب في وقت قياسي ! ، كما أن الأسعار منخفضه مقارنة بغيرها من الخامات المستخدمه .

و أكثر المعادن شيوعاً في الواجهات هي ألواح الزنك و االفولاذ و الألمونيوم .

ولكن تكسية كل الواجهة بالمعدن قد يبعث على البروده و القسوه التى يمكنك تجنبها بدمج الأخشاب في أجزاء منها كما في هذا المنزل من إبداع osamu-sano-architect-associates.

8- الخرسانه

homify منازل
homify

homify
homify
homify

تعد الخرسانه منذ الخمسينات و حتى الآن عروس البناء الأوحد سواء في المنازل الصغيره أو الأبراج العاليه ،فهي تستخدم في عمليات البناء و التشطيب سواء في الأرضيات أو الحوائط ، يمكن جعلها لامعه أو مطفيه بملمس ناعم أو خشن .

و الخرسانه بلونها الرمادي الأنيق تختصر الكثير من الحيره في الإختيار ، فهي مناسبة تماماّ لكافة الأنماط ، و في هذه الواجهه ذات الإضاءه المميزه بالأصفر الدافيء ، من تصميم adi-arquitectura-y-diseno-interior ، نجد الخرسانه في تناغم تام مع الأخشاب و الطلاء الأبيض و الزجاج على حد سواء.

9- البلاط

Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 منازل
coil松村一輝建設計事務所

coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所

البلاط أو السيراميك الصغير المرصوص بجانب بعضة البعض بعناية ، من الأفكار الجديده لتغطية واجهات المنازل ، ولكنها لاقت استحسان الكثير من أصحاب المنازل ، خاصة بعد معرفة أسعارها المناسبة للميزانيات الصغيره . وهناك أشكال و ألوان لا تعد من البلاط يمكن استخدامها في الواجهه.

و في الصورة مثال على استخدام السيراميك الأبيض مع باب خشبي بالمظهر الطبيعي في الواجهه مما أكسبها طلة هادئه و رائعه مقارنة بتكاليفها البسيطه.

10- المزيج الغني

Casa Las Aguilas, Besana Studio Besana Studio منازل Beige
Besana Studio

Besana Studio
Besana Studio
Besana Studio

لا داعي لتقييد اختياراتك ، و تعلم من هذه الواجهة فن المزج بين الخامات ، حيث نرى مجموعه واسعه من المواد المتناقضه المستخدمه بحرفية في واجهة واحده جنباّ إلى جنب بدون الشعور بأي تنافر بينهما. فالمعدن و الخرسانه يسيطران و يساعدهما الخشب و الزجاج بأدوار ثانوية في المظهر النهائي الملي بالأناقه و الرقي!

والآن أخبرنا ما أكثر خامه أعجبتك ؟


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