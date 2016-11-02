7 أخطاء تجنبها عند تصميم ديكور منزلك!

تتميز مرحلة التصميم الداخلى للمنزل بالمرح، ولكنها ليست بتلك السهولة المتوقعة بداية من اختيار ألوان الستائر إلى ألوان جدران المطبخ.
فنجد الكثير من التصميمات الداخلية للمنازل بعيدة جدًا عن التصميمات المتناسقة المميزة التى نشاهدها فى المجلات، لوجود أخطاء ديكور متعددة، لذلك نبذل قصارة جهدنا لزيادة الوعى بتجنب تلك الأخطاء نظرًا لعدم وجود قواعد محددة لإتباعها ثناء تصميم منزلك.
المشكلة: وضع الأثاث بعيدًا عن الجدران فالآن تواجه مساحة خالية فى منتصف الغرف مما يضيق من مساحة الغرفة.
الحل: حرك الأثاث إلى منتصف الغرفة ستلاحظ وجود مساحة أكبر.
نصيحة هوميفاى: وإن كنت تحب المساحات المفتوحة فعليك بترك عدة سنتيمترات بين الجدران والأثاث سيعطيك الإنطباع بأن الجدران بعيدة.
المشكلة: تصميم الغرفة بأكملها بألوان متقاربة مما يجعل كل شىء ممتزج بالآخر ما يعطى انطباع بصغر مساحة الغرفة.
الحل: التنوع بين الألوان والخامات والموديلات لمكونات الغرفة بطريقة متناسقة.
نصيحة هوميفاى: ازدحام الغرفة ليس من الموضة فى شىء، فيفضل تحديد نمط للجدران ونمط للأقمشة وهكذا.
المشكلة: استخدام ورق جدران داكن يصغر مساحة الغرفة.
الحل: استخدام درجات ألوان فاتحة للأثاث والاكسسوارات فتساعد على وجود براح ومساحة بالمكان.
نصيحة هوميفاى: إن كنت تحب استخدام الألوان الداكنة يمكنك تخصيص جدار فقط بلون داكن.
المشكلة: امتلاء كل ركن بالغرفة بالاكسسوارات والتحف ما يعطى احساس بالفوضى.
الحل: ضع كل شىء معًا فى خزانة وصنفهم بترتيبات مختلفة كل فترة لتغيير المظهر.
نصيحة هويمفاى: إن كنت لا تحتاج تحف أو اكسسوارت مما تملكها فتخلص منهم ليستفيد به غيرك وتوفر لك مساحة بالغرفة.
المشكلة: الستائر القصيرة البعيدة عن الأرض تعطى انطباع بإنخفاض سقف الغرفة.
الحل اختيار ستائر بمساحات دقيقة تصل لأرضية الغرفة فتعطى انطباع بمساحة أكبر للغرفة.
نصيحة هوميفاى: ما يمكنك فعله تقريب تركيب الستائر قدر الإمكان من سقف الغرفة يعطى انطباع بعلو سقف الغرفة.
المشكلة: لديك الكثير من الأثاث بالغرفة فتجد صعوبة بالتحرك داخلها.
الحل: حرك بعض الأثاث لغرف أخرى فمثلًا حرك كرسى من غرفة المعيشة لغرفة نومك فتستخدمه أثناء القراءة.
نصيحة هوميفاى: لا تضع الأثاث أمام النوافذ لتضاعف من مساحة الغرفة الخالية.
المشكلة: يوجد لمبة واحدة فقط بالغرفة فنشعر بصغر مساحة الغرفة وظلامها.
الحل: اختار ثلاث وحدات إضاءة ووزعها على الغرفة فالإضاءة الإضافية تكسر الظلام وتضىء الأركان المختلفة.