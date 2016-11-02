7 أخطاء تجنبها عند تصميم ديكور منزلك!

تتميز مرحلة التصميم الداخلى للمنزل بالمرح، ولكنها ليست بتلك السهولة المتوقعة بداية من اختيار ألوان الستائر إلى ألوان جدران المطبخ.

فنجد الكثير من التصميمات الداخلية للمنازل بعيدة جدًا عن التصميمات المتناسقة المميزة التى نشاهدها فى المجلات، لوجود أخطاء ديكور متعددة، لذلك نبذل قصارة جهدنا لزيادة الوعى بتجنب تلك الأخطاء نظرًا لعدم وجود قواعد محددة لإتباعها ثناء تصميم منزلك.