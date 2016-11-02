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12 تصميم بالحجارة لتبدو جدران منزلك مذهلة

هنادى موسى هنادى موسى
Majestic Contemporary | BUNGALOW , Design Spirits Design Spirits بلكونة أو شرفة
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دائمًا مانفكر كيف نصمم جدران بأفضل الألوان والديكورات، فإن كنت لا تزال تخطط لبناء منزلك تعرف معنا على فكرة جديدة ومميزة لبناء الجدران ويرشحها العديد من المعمارين.

يوجد العديد من الأحجار التى يمكن استخدامها فى بناء الجدران وكذلك العديد من الألوان، ولكن أولًا يجب علينا تحديد الأبعاد ونمط المنزل ومساحات الغرف ككل حتى نستطيع تحديد نوع الأحجار المناسبة لجدارن الغرف.

1- مدخل أنيق جدًا من الحجارة

House Middelburg, Inside Out Interiors Inside Out Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
Inside Out Interiors

Inside Out Interiors
Inside Out Interiors
Inside Out Interiors

يعتمد مدخل المنزل على النمط المودرن فيستخدم الزجاج فى الأبواب والجدران مغطاة بالحجارة البيضاء بملمس مختل، مع تزيين المدخل بفازات فنية مميزة.

وتعمل ألوان الجدار الحجرى على إضاءة المدخل وتعطى احساس بالبراح فى مساحة المدخل.

2- جدار من الحجارة بدرجات الرمادى

Casa Cuernavaca, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

قبل البناء لابد أن نحدد تصميم الغرفة ويفضل التصميمات ثلاثية الأبعاد حتى تقرب لك التصميم وتسهل عليك اختيار الخامات والألوان وكذلك الديكور.

يمتاز تصميم الغرفة بألوان متناسقة بدرجات متفاوتة وتتماشى مع الجدار المكون من الحجارة.

3- جدار جميل مغطى بالأحجار

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

تمتاز طبقة الحجارة المكونة للجدار بسمك رفيع وضيقة ما يؤهلها لأن تصبح مكون للأرضية أيضُا وليست الجدران فقط، والدمج المختلف للأحجار من حيث الألوان يضفى على الجدار تصميم فريد ومتناسق.

4- لمسة ريفية

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto حمام
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

نجد فى تصميم الحمام جدار داكن بروح الريف وتتنوع الحجارة بأحجام مختلفة من صغير لضخم، ولتوحيد نمط الحمام استخدم الخشب لسطح الحوض بدلًا من الرخام

5- تقسيم الجدار الحجرى بإطار من الخشب

PUERTAS DE DUELAS, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

لا نستخدم الحجارة لتغطية الجدران الصماء فقط، بل يمكن استخدام الحجارة لتغطية الجدران المقسومة بواسطة الأبواب أو النوافذ أيضًا.

6- حجارة كثيرة لزيادة الأدواء الريفية

Appartamento in montagna, Architetto Luigia Pace Architetto Luigia Pace غرفة نوم خشب Wood effect
Architetto Luigia Pace

Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace

من الأفكار المختلفة أيضًا استخدام الحجارة لجدران غرفة النوم وتركيب إضاءة خافتة بها لتزيد من جودة التصميم.

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7- جدار عصرى جدًا

MOLDURAS EN MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

يمتاز تصميم الجدار بالألوان الجميلة ويتكون من طبقتين حجارة ليغير من ملمسهم والمنظر العام.

8- مزج رائع بين الخشب والحجارة الرمادية

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

يعتمد التصميم على استخدام عنصرين من الطبيعة (الخشب والحجارة) ووزعت الخامات بمنتهى الإحترافية لنحصل على تصميم أنيق وفريد فى النهاية.

9- مدخل المنزل مزين بالحجارة

Let The Light In, Spiro Couyadis Architects Spiro Couyadis Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Spiro Couyadis Architects

Spiro Couyadis Architects
Spiro Couyadis Architects
Spiro Couyadis Architects

لإضافة شعور ببراح أكبر بمدخل المنزل أضفنا جدار من الحجارة الرمادية بملمس ناطق.

10- جدار عازل بين الغرف من الحجارة

Majestic Contemporary | BUNGALOW , Design Spirits Design Spirits بلكونة أو شرفة
Design Spirits

Design Spirits
Design Spirits
Design Spirits

فكرة مميزة أخرى لدينا هنا، تصميم أحد الجدران العازلة بين الغرف من الحجارة يرشح لنا التصميم درجات فاتحة من اللون البنى كديكور مميز للغرفة مع الأرضية الخشبية.

اقرأ أيضًا: 15 فكرة لتزين جدران منزلك بالحجارةاقرأ أيضًا: 15 فكرة لتزين جدران منزلك بالحجارة

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