12 تصميم بالحجارة لتبدو جدران منزلك مذهلة

دائمًا مانفكر كيف نصمم جدران بأفضل الألوان والديكورات، فإن كنت لا تزال تخطط لبناء منزلك تعرف معنا على فكرة جديدة ومميزة لبناء الجدران ويرشحها العديد من المعمارين.
يوجد العديد من الأحجار التى يمكن استخدامها فى بناء الجدران وكذلك العديد من الألوان، ولكن أولًا يجب علينا تحديد الأبعاد ونمط المنزل ومساحات الغرف ككل حتى نستطيع تحديد نوع الأحجار المناسبة لجدارن الغرف.
يعتمد مدخل المنزل على النمط المودرن فيستخدم الزجاج فى الأبواب والجدران مغطاة بالحجارة البيضاء بملمس مختل، مع تزيين المدخل بفازات فنية مميزة.
وتعمل ألوان الجدار الحجرى على إضاءة المدخل وتعطى احساس بالبراح فى مساحة المدخل.
قبل البناء لابد أن نحدد تصميم الغرفة ويفضل التصميمات ثلاثية الأبعاد حتى تقرب لك التصميم وتسهل عليك اختيار الخامات والألوان وكذلك الديكور.
يمتاز تصميم الغرفة بألوان متناسقة بدرجات متفاوتة وتتماشى مع الجدار المكون من الحجارة.
تمتاز طبقة الحجارة المكونة للجدار بسمك رفيع وضيقة ما يؤهلها لأن تصبح مكون للأرضية أيضُا وليست الجدران فقط، والدمج المختلف للأحجار من حيث الألوان يضفى على الجدار تصميم فريد ومتناسق.
نجد فى تصميم الحمام جدار داكن بروح الريف وتتنوع الحجارة بأحجام مختلفة من صغير لضخم، ولتوحيد نمط الحمام استخدم الخشب لسطح الحوض بدلًا من الرخام
لا نستخدم الحجارة لتغطية الجدران الصماء فقط، بل يمكن استخدام الحجارة لتغطية الجدران المقسومة بواسطة الأبواب أو النوافذ أيضًا.
من الأفكار المختلفة أيضًا استخدام الحجارة لجدران غرفة النوم وتركيب إضاءة خافتة بها لتزيد من جودة التصميم.
يمتاز تصميم الجدار بالألوان الجميلة ويتكون من طبقتين حجارة ليغير من ملمسهم والمنظر العام.
يعتمد التصميم على استخدام عنصرين من الطبيعة (الخشب والحجارة) ووزعت الخامات بمنتهى الإحترافية لنحصل على تصميم أنيق وفريد فى النهاية.
لإضافة شعور ببراح أكبر بمدخل المنزل أضفنا جدار من الحجارة الرمادية بملمس ناطق.
فكرة مميزة أخرى لدينا هنا، تصميم أحد الجدران العازلة بين الغرف من الحجارة يرشح لنا التصميم درجات فاتحة من اللون البنى كديكور مميز للغرفة مع الأرضية الخشبية.
اقرأ أيضًا: 15 فكرة لتزين جدران منزلك بالحجارةاقرأ أيضًا: 15 فكرة لتزين جدران منزلك بالحجارة