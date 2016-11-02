12 تصميم بالحجارة لتبدو جدران منزلك مذهلة

دائمًا مانفكر كيف نصمم جدران بأفضل الألوان والديكورات، فإن كنت لا تزال تخطط لبناء منزلك تعرف معنا على فكرة جديدة ومميزة لبناء الجدران ويرشحها العديد من المعمارين.

يوجد العديد من الأحجار التى يمكن استخدامها فى بناء الجدران وكذلك العديد من الألوان، ولكن أولًا يجب علينا تحديد الأبعاد ونمط المنزل ومساحات الغرف ككل حتى نستطيع تحديد نوع الأحجار المناسبة لجدارن الغرف.