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سحر البحر الأبيض المتوسط فى 10 تصميمات مميزة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine غرفة المعيشة
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نمط البحر الأبيض المتوسط من أكثر الأنماط الشهيرة فى تصميم الأثاث وهو من الأنماط  التى تتميز بروح تصاميم بلاد البحر الأبيض المتوسط، والتى عادةً ما تكون مسنوحاه من النمط الأسبانى والذى يهتم بالأثاث الملئ بالزخارف والجدران المزخرفة والنقوشات الأنيقة، وعادةً ما تكون الألوان التى تميز هذا النمط هى الألوان الفاتحة والمبهحة كالازرق، الأصفر والبرتقالى وهى فى الغالب الألوان التى تشبه الطبيعة، ونحن اليوم فى هوميفاى نقدم لك 10 تصميمات من سحر نمط البحر الأبيض المتوسط للتعرف أكثر على طراز هذا النمط.

1- غرفة معيشة روعة

Le Baie di Levante, TecMa Solutions TecMa Solutions منازل
TecMa Solutions

TecMa Solutions
TecMa Solutions
TecMa Solutions

أول تصميم معنا اليوم على نمط البحر الأبيض المتوسط لغرفة معيشة مطلة على البحر والطبيعة من حولها، الغرفة بالكامل مصممة باللون الأبيض الهادئ، بالأضافة إلى لمسة نمط البحر الأبيض المتميزة جداً فى الأرضيات المزخرفة الملونة.

2-اندماج لونى

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine غرفة المعيشة
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

تصميم أخر لمنزل يظهر لنا تصميم  لغرفة السفرة وجزء من منطقة المعيشة  بداخله على نمط البحر الأبيض المتوسط، الأثاث  يمتاز بالبساطة والبوهيمية بعض الشئ، بالأضافة إلى الأندماج اللونى بين الألوان المبهجة كالأزرق، الأبيض والبرتقالى والتى تعتبر من لمسات نمط البحر الأبيض المتوسط الواضحة جداً.

3- منزل حديث بلمسات تقليدية

Living Room TG Studio غرفة المعيشة
TG Studio

Living Room

TG Studio
TG Studio
TG Studio

تصميم أخر لمنزل من قلب مدينة ايبيزا الأيطالية يظهر لنا تفاصيل الجمع بين اللمسات القليدية ومزجها مع تصميم المنزل الحديث، المنزل يمتاز بتصميمه على نمط البحر الأبيض المتوسط، يستحيل أن لا تقع فى غرامه.

4- الأزرق والأبيض معاً

Ristrutturazione di una villa fronte mare: Villa TiMe, DEFPOINT STUDIO architettura & interni DEFPOINT STUDIO architettura & interni غرفة المعيشة
DEFPOINT STUDIO architettura &amp; interni

DEFPOINT STUDIO architettura & interni
DEFPOINT STUDIO architettura &amp; interni
DEFPOINT STUDIO architettura & interni

المزج بين الأبيض والأزرق فى هذا المشروع يجعلك تشعر حقاً بروح النمط البحر الأبيض المتوسط بمجرد رؤيته، خاصةً النافذة المطلة بالفعل على البحر الأبيض المتوسط، منزل من المنازل حقاً التى ستخطف أنفاسك من جمالها.

5-قطعة من الطبيعة

Piscina coperta di Casa del Vescovo, Francesco Della Femina Francesco Della Femina مسبح
Francesco Della Femina

Francesco Della Femina
Francesco Della Femina
Francesco Della Femina

قطعة من الطبيعة وليست تصميماً عادياً لشرفة منزل، تصميم رائع جداً وسط الطبيعة والهواء الطلق لتشعر براحة وهدوء ليس لها مثيل وسط الطبيعة وألوانها المبهجة.

6- جمال التفاصيل

A Salina , sospesi sul mare, Archigiano Archigiano
Archigiano

Archigiano
Archigiano
Archigiano

للتفاصيل عشق، لا يدركه ألا عشاق التركيز وليس فقط من يحب أن يرى اللوحة متكاملة فى النهاية، ولذلك نحن أمام هذا التصميم الملئ بالتفاصيل الجميلة جداً والتى حتماً ستثير أعجابك اذا كنت هؤلاء الذين يعشقون التفاصيل، روح نمط البحر الأبيض المتوسط بدت واضحة جداً فى اختيار الألوان، الأثاث وتصميم الأرضيات حتى لمسة الخشب فى السقف عبقرت بقوة عن هذا النمط.

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7- مطبخ متميز

Mediterranean Style Rencraft مطبخ خشب Blue
Rencraft

Mediterranean Style

Rencraft
Rencraft
Rencraft

وهذا نموذج لتصميم مطبخ على نمط البحر الأبيض المتوسط، المطبخ تصميمه مثالى ورائع جداً من حيث اختيار الألوان وتفاصيل الديكور المتميزة.

8- أطلالة على البحر

SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata غرفة المعيشة
Stefano Dorata

Stefano Dorata
Stefano Dorata
Stefano Dorata

منزل يطل بتصميمه البسيط على البحر الأبيض المتوسط، المنزل تصميمه بالكامل من اللون الأبيض الهادى الذى امتزج مع زرقة البحر بشكل رائع ومبهج.

9- لمسات جميلة وبسيطة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

أجمل ما يميز نمط البحر الأبيض المتوسط هو جمال بساطته وبساطة تفاصيله، التى ببعض اللمسات البسيطة تبرز جمال أى تصميم داخل منزلك.

10- منزل من الأحلام

homify منازل
homify

homify
homify
homify

وختاماً مع تصميم هذا المنزل المتميز فى الهواء الطلق لتشعر انك فى منزل للأحلام والجمال وليس مجرد منزلاً عادياً.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 10 أفكار لدمج غرفة المعيشة والمطبخ معاً

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