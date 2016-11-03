سحر البحر الأبيض المتوسط فى 10 تصميمات مميزة

نمط البحر الأبيض المتوسط من أكثر الأنماط الشهيرة فى تصميم الأثاث وهو من الأنماط التى تتميز بروح تصاميم بلاد البحر الأبيض المتوسط، والتى عادةً ما تكون مسنوحاه من النمط الأسبانى والذى يهتم بالأثاث الملئ بالزخارف والجدران المزخرفة والنقوشات الأنيقة، وعادةً ما تكون الألوان التى تميز هذا النمط هى الألوان الفاتحة والمبهحة كالازرق، الأصفر والبرتقالى وهى فى الغالب الألوان التى تشبه الطبيعة، ونحن اليوم فى هوميفاى نقدم لك 10 تصميمات من سحر نمط البحر الأبيض المتوسط للتعرف أكثر على طراز هذا النمط.