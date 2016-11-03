سحر البحر الأبيض المتوسط فى 10 تصميمات مميزة

نمط البحر الأبيض المتوسط من أكثر الأنماط الشهيرة فى تصميم الأثاث وهو من الأنماط التى تتميز بروح تصاميم بلاد البحر الأبيض المتوسط، والتى عادةً ما تكون مسنوحاه من النمط الأسبانى والذى يهتم بالأثاث الملئ بالزخارف والجدران المزخرفة والنقوشات الأنيقة، وعادةً ما تكون الألوان التى تميز هذا النمط هى الألوان الفاتحة والمبهحة كالازرق، الأصفر والبرتقالى وهى فى الغالب الألوان التى تشبه الطبيعة، ونحن اليوم فى هوميفاى نقدم لك 10 تصميمات من سحر نمط البحر الأبيض المتوسط للتعرف أكثر على طراز هذا النمط.
أول تصميم معنا اليوم على نمط البحر الأبيض المتوسط لغرفة معيشة مطلة على البحر والطبيعة من حولها، الغرفة بالكامل مصممة باللون الأبيض الهادئ، بالأضافة إلى لمسة نمط البحر الأبيض المتميزة جداً فى الأرضيات المزخرفة الملونة.
تصميم أخر لمنزل يظهر لنا تصميم لغرفة السفرة وجزء من منطقة المعيشة بداخله على نمط البحر الأبيض المتوسط، الأثاث يمتاز بالبساطة والبوهيمية بعض الشئ، بالأضافة إلى الأندماج اللونى بين الألوان المبهجة كالأزرق، الأبيض والبرتقالى والتى تعتبر من لمسات نمط البحر الأبيض المتوسط الواضحة جداً.
تصميم أخر لمنزل من قلب مدينة ايبيزا الأيطالية يظهر لنا تفاصيل الجمع بين اللمسات القليدية ومزجها مع تصميم المنزل الحديث، المنزل يمتاز بتصميمه على نمط البحر الأبيض المتوسط، يستحيل أن لا تقع فى غرامه.
المزج بين الأبيض والأزرق فى هذا المشروع يجعلك تشعر حقاً بروح النمط البحر الأبيض المتوسط بمجرد رؤيته، خاصةً النافذة المطلة بالفعل على البحر الأبيض المتوسط، منزل من المنازل حقاً التى ستخطف أنفاسك من جمالها.
قطعة من الطبيعة وليست تصميماً عادياً لشرفة منزل، تصميم رائع جداً وسط الطبيعة والهواء الطلق لتشعر براحة وهدوء ليس لها مثيل وسط الطبيعة وألوانها المبهجة.
للتفاصيل عشق، لا يدركه ألا عشاق التركيز وليس فقط من يحب أن يرى اللوحة متكاملة فى النهاية، ولذلك نحن أمام هذا التصميم الملئ بالتفاصيل الجميلة جداً والتى حتماً ستثير أعجابك اذا كنت هؤلاء الذين يعشقون التفاصيل، روح نمط البحر الأبيض المتوسط بدت واضحة جداً فى اختيار الألوان، الأثاث وتصميم الأرضيات حتى لمسة الخشب فى السقف عبقرت بقوة عن هذا النمط.
وهذا نموذج لتصميم مطبخ على نمط البحر الأبيض المتوسط، المطبخ تصميمه مثالى ورائع جداً من حيث اختيار الألوان وتفاصيل الديكور المتميزة.
منزل يطل بتصميمه البسيط على البحر الأبيض المتوسط، المنزل تصميمه بالكامل من اللون الأبيض الهادى الذى امتزج مع زرقة البحر بشكل رائع ومبهج.
أجمل ما يميز نمط البحر الأبيض المتوسط هو جمال بساطته وبساطة تفاصيله، التى ببعض اللمسات البسيطة تبرز جمال أى تصميم داخل منزلك.
وختاماً مع تصميم هذا المنزل المتميز فى الهواء الطلق لتشعر انك فى منزل للأحلام والجمال وليس مجرد منزلاً عادياً.
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