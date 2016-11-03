تبدو غرفة الملابس هي النظام العصري الأنيق الذي يسمح لنا بان نجمع كل أغراضنا وملابسنا والأحذية والحقائب في مكانٍ واحد، بجانب وجود مساحة تسمح بالحركة والاختيار بين البدائل المختلفة، فلو كان لديك مساحة مناسبة لعمل خزانة كبيرة وغرفة ملابس لا تتردد في أن يكون لديك هذه الفرصة الأنيقة في منزلك، ولذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال 10 أشكال رائعة وحديثة لغرفة الملابس.
تبدو غرفة خلع الملابس بسيطة وعلى شكل حرف L، وتتكون من مجموعة أرفف ودواليب خشبية منظمة بطريقة بسيطة، كما إنها مطلية باللون البيج الغامق، وأمامها مساحة واسعة للحركة وتغيير الملابس، وإلى جانب ذلك فإن إضاءة الغرفة مناسبة تأتي من تلك الفتحات الموجودة بالسقف، والتي تستطيع نشر الإضاءة في الغرفة وتُظهر تفاصيل الخزانة.
استخدام الخشب والزجاج معًا لعمل غرفة ملابس يجعلها أنيقة ورائعة، فتبدو لا معة بالزجاج ويملئها الدفء بالخشب، وقد تم فصلها عن الغرفة بباب جرار من الزجاج الأسود، وذلك بجانب الأرضية الخشبية الفاتحة التي تعطي أناقة مميزة للمكان، ويأتي التصميم على هيئة أرفف خشبية أنيقة لوضع الملابس، وإلى جانب ذلك فإن الإضاءة مناسبة تملىء الغرفة وتأتي من تلك الفتحات الموجودة بالسقف المائل أعلى الخزانة.
يبدو أن شخصية الأفراد تظهر في اختياراتهم للألوان والديكور والأثاث في المنزل، كما تظهر أيضًا في طريقة صناعة غرفة الملابس وترتيبها، وقد تم عمل خزانة الملابس في غرفة كاملة، وذلك من الخشب الزان المطلي باللون البني، وإضافة إلى ذلك فقد تم استخدام وحدات إضاءة مميزة لإنارة المكان بوضوح، إلى جانب وضع أكثر من أريكة جلدية بنية، وتلك الأرضية الخشبية الرائعة التي تبعث دفء وهدوء للغرفة.
إذا كانت الغرفة للمتزوجين، فبإمكانك تجهيزها بحيث تنقسم إلى جزئين أحدهما للرجل والأخر للأنثى، كما إنه كبير وأنيق، يتكون من عدة أرفف ودواليب خشبية، ومطلية باللون البني، في شكل عصري وحديث، مع وجود مقعدين للجلوس، وقد تم استخدام الأرضية الخشبية للتلائم مع أثاث المكان، ذلك بجانب النجفة الرائعة بالمنتصف والتي تعطيه رونق جميل ومظهر جذاب، ووحدات الإضاءة المرصعة بالسقف وتزيد من إنارة المكان.
يبدو اللون الأبيض أنيق ومناسب تمامًا لعمل غرفة الملابس، حيث إنه ينيز المكان مما يعطي إضاح أفضل لتفاصيل الغرفة والأرفف والدواليب، كما أن الغرفة لا ترتبط بغرفة نوم فهي منفصلة في مكان بمفردها، مع أرضية خشبية ووحدات إضاءة بيضاء متدلية من السقف الخرساني البسيط.
تصميم هذه الغرفة يبدو أكثر اناقة وحداثة، وبالرغم من اعتماده على ألوان قاتمة وخاصة اللون البني المطلي به الخشب، إلا ان استخدام المرايا يعطي لمسات لامعة للغرفة ويزيد من مساحة واتساع واضح، وإلى جانب كل هذا فوجود أريكة (شيزلونج) أخضر، يعطي أناقة للمكان، مع الأرضية الخشبية التي تجعل من الغرفة ممرًا دافىء ورائع، يبدو جذابًا بتلك أضواء التي تنبعث من بين الوحدات الخشبية للمكان.
تشبه هذه الغرفة المحلات والمتاجر الكبيرة، فاتساع المكان مكن أصحابه من تصميم غرفة من نصفين كبيرين تجمع عدة أرفف مختلفة لحمل الأغراض المختلفة، كما إنها جزءًا كبيرًا مقتطع من غرفة النوم الأصلية، بجانب الأرضية الخشبية التي تبعث دفء وأناقة للمكان، وقد تم استخدام وحدات إضاءة بسيطة تعطي إنارة خافتة وبسيطة للمكان، فيبدو رائع تمامًا.
تبدو المرايا هي اكثر ما يميز هذه الغرفة، ولكن باتحادها مع وحدات الإضاءة والنجفات اللامعة تظهر الغرفة جذابة بلمسات فضية أنيقة، إلى جانب تناغمها مع اللمسات الذهبية التي يعطيها التصميم الخشبي من دواليب وأرفف خشبية أنيقة، كما أن الأرضية الخشبية تبدو مناسبة جدًا للأجواء التي تجمع الذهبي والفضي والإضاءة الساطعة.
يبدو وجود غرفة الملابس في مكان واحد مع الحمام ميزة تحقق الحد الأدنى من الراحة في المكان، مما يتيح فرصة الخروج من الحمام ودخول الغرفة لتغيير الملابس مباشرة، في حين ان الغرفة بسيطة وأنيقة تجمع الكثير من الأرفف والدواليب التي تمكن أصحابها من تخزين ممتلكاتهم بشكل جيد، بالإضافة إلى وجود إضاءة عالية لفرز الملابس والاختيار بين البدائل الخاصة بك، فهي تجمع بين الأناقة وتحقيق أعلى أداء وظيفي.
يبدو أن اتساع غرفة النوم هذه كان فرصة رائعة لعمل غرفة ملابس صغيرة في الجانب، وقد تم بالفعل تصميمها من الزجاج، إلى جانب وضع طبقة عازلة باللون الرمادي لكي تحجب الرؤية عن الموجودين في الغرفة، وبالتالي يسمح الجزء هذا بتغيير الملابس بسهولة دون الإضطرار للخروج من المكان.
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