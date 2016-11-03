10 أشكال رائعة وحديثة لغرفة الملابس

يبدو أن اتساع غرفة النوم هذه كان فرصة رائعة لعمل غرفة ملابس صغيرة في الجانب، وقد تم بالفعل تصميمها من الزجاج، إلى جانب وضع طبقة عازلة باللون الرمادي لكي تحجب الرؤية عن الموجودين في الغرفة، وبالتالي يسمح الجزء هذا بتغيير الملابس بسهولة دون الإضطرار للخروج من المكان.

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