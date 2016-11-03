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8 ممرات داخلية ستخطف أنفاسك من الجمال

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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الممرات هى حلقة الوصل بين المنزل وغرفه، لذلك يجب الأهتمام بها وبشدة فى اختيار أثاثها وديكوراتها لأنك ستمر عليها دائماً أثنار مرورك لأى مكان فى المنزل لذلك يجب الأهتمام والعناية الشديدة بتصميماتها واختيار ديكوراتها، لذلك نقدم لكم اليوم فى هوميفاى مجموعة من الأفكار والتصميمات للممرات الداخلية فى منزلك، وكيفية توزيع الأضاءة والديكورات بشكل يخطف أنفاسك من الجمال.

8- ممر متميز بالجمال

pavimenti in seminato alla veneziana , vigo mosaici s.n.c vigo mosaici s.n.c جدران
vigo mosaici s.n.c

vigo mosaici s.n.c
vigo mosaici s.n.c
vigo mosaici s.n.c

وختامه مسك مع هذا الممر، بالنسبة لى المصمم الذى قام بتصميم هذا الممر مصمم عبقرى جداً، الممر رائع بلمسات جمالية أنيقة جداً ومتميزة، الأرضيات من الرخام  الموازييك برسوماته الزخرفية الأنيقة جداً، الجدران كان أختيار تصميمها عبقرى كأنها قطعة من القماش على الجدار وليست مجرد جدران بدهانات عادية زينتها تلك اللوحة الفنية الأنيقة جداً.

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2-ممر هادئ وأنيق

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design الممر الحديث، المدخل و الدرج
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

ممر أنيق جداً بتصميم رائع وديكورات جذابة، الأرضيات الخشبية أضافت جاذبية للممر مع الأضاءة وسبوتات السقف لتأتى لمسة النباتات بلونها الأخضر المبهج وتفاصيل الديكور البسيطة لتكمل جمال تصميم الممر.

3- ممر كلاسيكي جذاب

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

عشاق الكلاسيكية والنمط الكلاسيكى الجذاب اين أنتم؟ هذا الممر بتصميمه مهدى إليكم ولكل عشاق الكلاسيكية والجمال، تم المزج بين الرمادى للجدران الصخرية، البنى لأرضيات الخشبية والأبيض ليضيف مزيد من الكلاسيكة على تصميم الممر، بالأضافة إلى الأضاءة التى أتت على هيئة سبوتات فى السقف، مع تلك السجادة ذات الزخارف الأنيقة التى غطت الأرضيات الخشبية، الممر رائع جداً فى تصميمه أتحداك أن لا ينال أعجابك.

4- جمال واضح

Casa sulle colline Versiliesi, Massimo Fiorido Associati Massimo Fiorido Associati الممر الحديث، المدخل و الدرج
Massimo Fiorido Associati

Massimo Fiorido Associati
Massimo Fiorido Associati
Massimo Fiorido Associati

ممر مصمم بتصميم رائع وجميل جداً، الأرضيات عبارة عن زخارف من اللون الأبيض والأسود، جدران بيضاء وتفاصيل الأضاءة المميزة التى زينت الممر وتصميمها بالكامل.

1- ممر فنى على الجمال

VIVIENDA TRAVESSERA, The Room Studio The Room Studio ممر الاستعماري، الرواق والدرج
The Room Studio

The Room Studio
The Room Studio
The Room Studio

أول تصميم معنا اليوم للممرات هو تصميم متميز جداً بطابع فنى جذاب لعشاق الفنون والجمال، الأرضيات خشبية مما أعطى للممر لمسة متميزة جداً بشكل واضح، الممر ضيق لكن تم استغلاله بشكل مثالى جداً فى اختيار قطع الأثاث الصغيرة، كتلك الخزانة الكلاسيكية والتى استخدمت كوسيلة للتخزين والديكور معاً، والذى جاء بشكل رائع فيمكننا القول ان ذوق المصمم فى تصميم ذلك الممر كان مبهراً جداً فى اختياره لقطع الديكور الفنية مثل التمثال والمرايا الأنيقة والبسيطة فى التصميم.

5- ممر بسيط وجذاب

Территория комфорта, VVDesign VVDesign راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
VVDesign

VVDesign
VVDesign
VVDesign

ممر أخر بتصميم بسيط جداً، كان الخشب فيه من اللمسات الأساسية والواضحة كما نرى فى لمسة الجدران بألوانه الفاتحة، أما الأرضيات فهى التى جاءت بتصميم عبقرى، عبارة عن رسومات بسيطة متناثرة، لتجعلك تستمتع بالجمال أثناء مرورك فى الممر.

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6- تصميم عصرى ومتميز

Трехкомнатная квартира для молодой семьи в современном стиле с элементами поп-арта, Studio 25 Studio 25 الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج Multicolored
Studio 25

Studio 25
Studio 25
Studio 25

تصميماً أخر لممر عصرى جداً، الممر مساحته صغيرة، لذلك كان اختيارالألوان الهادئة اختياراً صائباً، فهى بدورها أعطت للممر بساطة وجمال ومساحة أضافية، فمزج الأبيض مع الأزرق من مزيج الألوان المحببة جداً فى الديكور وتعطى أناقة فى التصميم، ولم يقتصر جمال تصميم الممر على اختيار الألوان فقط بل لعبت الأضاءة دوراً واضحاً فى ابراز جمال التصميم وأضاءته، الاضاءة المتدلية من السقف أيضاً أضافت لمسات من الجمال واضحة على الديكور، ثم تأتى الأرضيات بتصميمها الغير تقليدى وبمزيج من الرمادى، الابيض والأسود لتضيف أناقة لا حدود لها بلمسة عصرية.

7- التفاصيل لممر كلاسيكى جذاب

Таунхаус в г. Королёв, Московская область, Aledoconcept Aledoconcept الآسيوي، الممر، رواق، &، درج
Aledoconcept

Aledoconcept
Aledoconcept
Aledoconcept

ونرى هنا فى تصميم هذا الممر المفعم بالتفاصيل الكلاسيكية الأنيقة لعشاق التمييز والأناقة، أرضيات ذات رسومات متميزة وجذابة جداً لتشعرك بالأختلاف والأناقة بشكل واضح.

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شاركنا برأيك اى تصميم لتلك الممرات أعجبك أكثر؟

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