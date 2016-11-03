8 ممرات داخلية ستخطف أنفاسك من الجمال

تصميماً أخر لممر عصرى جداً، الممر مساحته صغيرة، لذلك كان اختيارالألوان الهادئة اختياراً صائباً، فهى بدورها أعطت للممر بساطة وجمال ومساحة أضافية، فمزج الأبيض مع الأزرق من مزيج الألوان المحببة جداً فى الديكور وتعطى أناقة فى التصميم، ولم يقتصر جمال تصميم الممر على اختيار الألوان فقط بل لعبت الأضاءة دوراً واضحاً فى ابراز جمال التصميم وأضاءته، الاضاءة المتدلية من السقف أيضاً أضافت لمسات من الجمال واضحة على الديكور، ثم تأتى الأرضيات بتصميمها الغير تقليدى وبمزيج من الرمادى، الابيض والأسود لتضيف أناقة لا حدود لها بلمسة عصرية.