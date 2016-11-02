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منزل مبهر وصديق للبيئة

هنادى موسى هنادى موسى
Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik مطبخ
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نستكشف اليوم خبايا منزل ألمانى يتمتع بمميزات فريدة،  فانضموا معنا بهذه الجولة التى تحمل المفاجآت لما يتضمنه ذلك المنزل العصرى بلمسات معمارية مميزة وإمكانيات تكنولوجية تستغل طاقة المنزل على أكمل وجه وتوفر الآمان والراحة للمقيمين به.

عمارة عصرية بروح آسيوية

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik منازل
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

يقع المنزل فى مكان منحدر وعلى رأس تل كصندوق معمارى أنيق وكبير ويحاط بكتل كبيرة من الحجر الرملى تكسر رتابة التصميم الهندسى للمنزل. 

اكتفاء ذاتى بالطاقة الشمسية

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik منازل
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

رغم حرص المصمم على التصميم المعمارى للمنزل إلا أن الحفاظ على البيئة على نفس القدر من الأهمية، فكما نرى مجموعة من الألواح الشمسية التى تمد المنزل بالكهرباء

فيحرص المصممون على توفير طاقة كبيرة للمنزل لما يتمتع به من مساحة كبيرة.

بطاريات النظام الشمسى تدعم كفاءة الطاقة

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik غرفة الميديا
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

الطاقة المولدة من الألواح الشمسية والتى لا تستخدم خلال اليوم، تُخزن فى بطاريات عالية الآداء. بالإضافة إلى أن الألواح الشمسية الموجودة بسطح المنزل تسخن مياه المنزل وكذلك مياه المسبح.

تكنولوجيا اللمس

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik غرفة الميديا
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

وتستمر التكنولوجيا داخل المنزل، فلوحات اللمس تسمح بالتحكم فى الأنطمة داخل المنزل بداية من الأمان إلى الموسيقى والإضاءة.

كذلك يتتبع النظام كمية الطاقة المولدة والمستخدمة خلال اليوم أو الشهر أو العام. ويمكن للمقيمين التحكم بأنظمة المنزل وهم بالخارج بإستخدام الآيفون أو الآيباد.

مركز التحكم بالمنزل

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik غرفة الميديا
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

يعد سيرفر المنزل(جيرا Gira)  مركز التحكم الذى يربط بين كل الوحدات الكهربائية فى المنزل.

مطبخ أنيق ومبهر

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik مطبخ
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

الأبيض والأسود ألوان المطبخ الرئيسية موزعة على خزائن المطبخ وأسطح العمل ومذلك إطار النافذة فتنتج لنا تصميم عصرى أنيق وبسيط.

كما يتمتع بمزج بين وحدات الإضاءة المختلفة من إضاءة بسقف الغرفة واسبوتات موزعة بالمطبخ وأخيرًا إضاءة مركزة على طاولة الطعام.

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غرفة عشاء بجو دافىء

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik غرفة السفرة
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

نجد بغرفة الطعام طاولة فى غاية الأناقة والعصرية من أجود أنواع الأخشاب وتتناسق ألوانها مع جدران الغرفة، وصممت وحدة تخزين بسيطة على الجدران ويمكنك وضع بعض مقتنايتك الفنية كديكور بسيط.

غرفة معيشة مفتوحة وحيوية

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik مطبخ
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

بإستخدام حيل بسيطة يمكننا تصميم مساحة مفتوحة تشمل أكثر من غرفة وفى نفس الوقت تعمل كوحدة واحدة كغرفة واحدة كبيرة : مثل استخدام أبواب زجاجية واستخدام نفس اللون للأرضية، كما تعمل إضاءة السقف على الشعور باتساع مساحة الغرفة.

كمان أن تصميم نافذة كبيرة يعمل على إنارة الغرفة بإضاءة طبيعية  ودافئة.

غرفة المالتميديا

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik غرفة المعيشة
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

الترفيه هو الغرض الرئيسى من غرفة المعيشة، فعلى النمط العصرى اختارنا اللون الأبيض والإضاءة الهادئة بسقف الغرفة كما صممنا شاشة كبيرة تغطى جدار الغرفة لتشعر بأنك فى قاعة سينمائية!

تصميم غير تقليدى

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik حمام
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

على نفس نمط المنزل نتبعه فى المساحات الخاصة مثل الحمام.

فبتصميم معمارى مميز نوفر مساحات تخزين أسفل الحوض بنمط غير تقليدى وإضاءة مبدعة كما نختار أرضية عملية بألوان مناسبة للحمام تسهل من عملية التنظيفة وتمنع الإنزلاق بالحمام فى حال تسرب بعض المياه على الأرضية.

حمام فاخر

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik حمام
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

حمام آخر فاخر بالمنزل بحوض استحمام مميز وملىء بالتفاصيل المريحة والتى تتمتع بقدر عالى من الرفاهية.

ومن اللمسات المميزة بالغرفة توفير إضاءة طبيعية من خلال فتحة مربعة بالسقف بمنتصف الغرفة لتنير الغرفة بأكملها وتقلل من استخدام الكهرباء، كما توجد بعض النباتات الطبيعة لتوفر هواء نظيف ومنعش.

وتغطى جدران الحمام بالأحجار مما يزيد من استخدام عناصر الطبيعة داخل الحمام.

غرفة معيشة بالخارج

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik مسبح
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

التصميم الخارجى لا يقل أهمية عن التصميم الداخلى للمنزل، فبجانب الاستمتاع بالخارج يمكننا الحصول على نفس القدر من الإستمتاع بالداخل عبر نوافذ المنزل الزجاجية.

فحرص المصمم على محاكاة لغرفة المعيشة بالخارج وسط الطبيعة بتزيين الحديقة بالأحجار والمياه وأركان مناسبة للجلوس والإسترخاء.

برجولا على نمط المعابد الآسيوية

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik حديقة
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

كأثاث المنزل الداخلى صُنع الكوبرى الخشبى والشرفة فى آسيا ما يعبر عن حب المالك للمعمار الآسيوى فيضفى على التصميم ذوق شخصى خاص ومميز.

وحدة تجميع المياه

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik منازل
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

يعمل نظام تجميع المياه أثناء الشتاء على إذابة الثلج الموجود بأسطح المنزل فيجمع المياه، كما يمكن التحكم بكمية المياه التى تستخدم للحديقة عبر الآيباد.

تعريف جديد للمنزل العصرى

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik منازل
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

هكذا يبدو المنزل من الخارج ليلًا بمنتهى الأناقة الهندسية والإضاءة الهادئة التى تعكسها النوافذ الزجاجية وألوان متناسقة حول واجهة المنزل من لون الجدران وإطارات النوافذ إلى اللون الأخضر المبهج للحديقة!

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