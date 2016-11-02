منزل مبهر وصديق للبيئة

نستكشف اليوم خبايا منزل ألمانى يتمتع بمميزات فريدة، فانضموا معنا بهذه الجولة التى تحمل المفاجآت لما يتضمنه ذلك المنزل العصرى بلمسات معمارية مميزة وإمكانيات تكنولوجية تستغل طاقة المنزل على أكمل وجه وتوفر الآمان والراحة للمقيمين به.
يقع المنزل فى مكان منحدر وعلى رأس تل كصندوق معمارى أنيق وكبير ويحاط بكتل كبيرة من الحجر الرملى تكسر رتابة التصميم الهندسى للمنزل.
رغم حرص المصمم على التصميم المعمارى للمنزل إلا أن الحفاظ على البيئة على نفس القدر من الأهمية، فكما نرى مجموعة من الألواح الشمسية التى تمد المنزل بالكهرباء
فيحرص المصممون على توفير طاقة كبيرة للمنزل لما يتمتع به من مساحة كبيرة.
الطاقة المولدة من الألواح الشمسية والتى لا تستخدم خلال اليوم، تُخزن فى بطاريات عالية الآداء. بالإضافة إلى أن الألواح الشمسية الموجودة بسطح المنزل تسخن مياه المنزل وكذلك مياه المسبح.
وتستمر التكنولوجيا داخل المنزل، فلوحات اللمس تسمح بالتحكم فى الأنطمة داخل المنزل بداية من الأمان إلى الموسيقى والإضاءة.
كذلك يتتبع النظام كمية الطاقة المولدة والمستخدمة خلال اليوم أو الشهر أو العام. ويمكن للمقيمين التحكم بأنظمة المنزل وهم بالخارج بإستخدام الآيفون أو الآيباد.
يعد سيرفر المنزل(جيرا Gira) مركز التحكم الذى يربط بين كل الوحدات الكهربائية فى المنزل.
الأبيض والأسود ألوان المطبخ الرئيسية موزعة على خزائن المطبخ وأسطح العمل ومذلك إطار النافذة فتنتج لنا تصميم عصرى أنيق وبسيط.
كما يتمتع بمزج بين وحدات الإضاءة المختلفة من إضاءة بسقف الغرفة واسبوتات موزعة بالمطبخ وأخيرًا إضاءة مركزة على طاولة الطعام.
نجد بغرفة الطعام طاولة فى غاية الأناقة والعصرية من أجود أنواع الأخشاب وتتناسق ألوانها مع جدران الغرفة، وصممت وحدة تخزين بسيطة على الجدران ويمكنك وضع بعض مقتنايتك الفنية كديكور بسيط.
بإستخدام حيل بسيطة يمكننا تصميم مساحة مفتوحة تشمل أكثر من غرفة وفى نفس الوقت تعمل كوحدة واحدة كغرفة واحدة كبيرة : مثل استخدام أبواب زجاجية واستخدام نفس اللون للأرضية، كما تعمل إضاءة السقف على الشعور باتساع مساحة الغرفة.
كمان أن تصميم نافذة كبيرة يعمل على إنارة الغرفة بإضاءة طبيعية ودافئة.
الترفيه هو الغرض الرئيسى من غرفة المعيشة، فعلى النمط العصرى اختارنا اللون الأبيض والإضاءة الهادئة بسقف الغرفة كما صممنا شاشة كبيرة تغطى جدار الغرفة لتشعر بأنك فى قاعة سينمائية!
على نفس نمط المنزل نتبعه فى المساحات الخاصة مثل الحمام.
فبتصميم معمارى مميز نوفر مساحات تخزين أسفل الحوض بنمط غير تقليدى وإضاءة مبدعة كما نختار أرضية عملية بألوان مناسبة للحمام تسهل من عملية التنظيفة وتمنع الإنزلاق بالحمام فى حال تسرب بعض المياه على الأرضية.
حمام آخر فاخر بالمنزل بحوض استحمام مميز وملىء بالتفاصيل المريحة والتى تتمتع بقدر عالى من الرفاهية.
ومن اللمسات المميزة بالغرفة توفير إضاءة طبيعية من خلال فتحة مربعة بالسقف بمنتصف الغرفة لتنير الغرفة بأكملها وتقلل من استخدام الكهرباء، كما توجد بعض النباتات الطبيعة لتوفر هواء نظيف ومنعش.
وتغطى جدران الحمام بالأحجار مما يزيد من استخدام عناصر الطبيعة داخل الحمام.
التصميم الخارجى لا يقل أهمية عن التصميم الداخلى للمنزل، فبجانب الاستمتاع بالخارج يمكننا الحصول على نفس القدر من الإستمتاع بالداخل عبر نوافذ المنزل الزجاجية.
فحرص المصمم على محاكاة لغرفة المعيشة بالخارج وسط الطبيعة بتزيين الحديقة بالأحجار والمياه وأركان مناسبة للجلوس والإسترخاء.
كأثاث المنزل الداخلى صُنع الكوبرى الخشبى والشرفة فى آسيا ما يعبر عن حب المالك للمعمار الآسيوى فيضفى على التصميم ذوق شخصى خاص ومميز.
يعمل نظام تجميع المياه أثناء الشتاء على إذابة الثلج الموجود بأسطح المنزل فيجمع المياه، كما يمكن التحكم بكمية المياه التى تستخدم للحديقة عبر الآيباد.
هكذا يبدو المنزل من الخارج ليلًا بمنتهى الأناقة الهندسية والإضاءة الهادئة التى تعكسها النوافذ الزجاجية وألوان متناسقة حول واجهة المنزل من لون الجدران وإطارات النوافذ إلى اللون الأخضر المبهج للحديقة!