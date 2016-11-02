منزل مبهر وصديق للبيئة

رغم حرص المصمم على التصميم المعمارى للمنزل إلا أن الحفاظ على البيئة على نفس القدر من الأهمية، فكما نرى مجموعة من الألواح الشمسية التى تمد المنزل بالكهرباء

فيحرص المصممون على توفير طاقة كبيرة للمنزل لما يتمتع به من مساحة كبيرة.