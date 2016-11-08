منزل فنى لعشاق الجمال

الجمال لعشاق الجمال، يظهر بوضوح فى تصميم ذلك المنزل الأنيق الذى صممت كل تفاصيله بلمسات جمالية أنيقة جداً وأسلوب فنى، ولأن دائماً هدفنا فى هوميفاى هو القاء الضوء على كل الفنون المعمارية المتميزة بشكل واضح، حتى تستطيع أن تتعرف على الجمال الذى يميز الفنون المعمارية المختلفة حول العالم، لذلك دعونا نبدأ جولاتنا مع تصميم هذا المنزل الفنى الأنيق.
البداية مع الواجهة وتصميمها المتميز كما نرى، الواجهة مصنوعة بالكامل من مزيج من المواد الطبيعة كالحجر، والخشب والرخام مع اطلالة على الطبيعة التى تحاوطها، والتى تحتاج للعبور إلى مدخل المنزل إلى المرور على تلك الخطوات الصخرية.
وهنا نرى تصميم واجهة هذا المنزل ولكن من زاوية مختلفة قريبة أكثر من المدخل لنشاهد تصميم المدخل وتفاصيله عن قرب، باب المنزل خشبى كما نرى، ليضيف مزيد من الجمال والأناقة على المدخل خاصةً مع تصميم السقف البارز من فوقه والذى زينته سبوتات الأضاءة، ولم ننسى دور تلك الحديقة المصغرة التى اعطت بهجة وجمال واضح على تصميم واجهة المنزل.
ومن واجهة المنزل مررنا للداخل إلى غرفة المعيشة وتصميمها الجذاب والأنيق، الأرضيات مصممة من الخشب الباركيه الذى يعتبر ملك الأناقة فى تصميم الأرضيات، لتمر بعد ذلك بتفاصيل الأثاث الذى مزج بين اللونين البيج والأحمر مع لمسات من اللون الأسود، ولم يتخلى المصمم عن لمسات من الطبيعة فى تصميم غرفة المعيشة ليضيف لمسة متميزة من النباتات فى اركان الغرفة المختلفة.
ومن غرفة المعيشة مررنا على غرفة السفرة، لنجد تصميماً مثالياً مثل باقى تصميم المنزل ، غرفة السفرة لم تنفصل عن غرفة المعيشة بفاصل واضح، بل الفاصل كان الفضاء المحيط بالغرفة، امتازت غرفة السفرة بالبساطة فى التصميم والأناقة معاً، اللون البيج الهادئ كان هو اللون السائد لتصميم غرفة السفرة، بالأضافة إلى الأضاءة التى زينت بساطة تصميم غرفة السفرة بالكامل.
ومررنا على تصميم المطبخ داخل المنزل، الذى كان تصميماً عصرياً يمتلئ بكل العناصر التى تحتاجها فى مطبخك ، على رغم من مساحة المنزل الصغيرة ألا أن المطبخ لم يخلو من أى تفاصيل مهمة تحتاجها، الرخام كان هو السمة الأساسية فى تصميم المطبخ بالكامل.
وهنا نرى تصميم الدرج الذى امتاز بشكله الحلزونى، والدرج الحلزونى هو تصميم من أشهر تصميمات الدرج المتميزة جداً ويعتبر من اوائل تصميمات السلالم، تصميم الدرج هنا تم المزج بين الخشب، الزجاج ولمسات من الرخام فى درجات السلم المختلفة ليخلق بذلك جمالاً متميزاً لتصميم الدرج.
أما غرفة النوم فكانت مثالاً واضحاً للأناقة والراحة، غرفة مصممة بتفاصيل تبعث على الشعور بالراحة والهدوء بدايةً من اختيار الألوان التى مزجت بين ـ ثم يأتى دور الأثاث وهذا السرير الرائع الذى بمجرد النظر إليه تستشعر الكثير من الراحة، الغرفة فى المجمل عبارة عن لوحة فنية مريحة ومحفزة للأسترخاء والراحة.
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