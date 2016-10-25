أسرار المنزل الخامل (صديق البيئة)

هل سمعت من قبل عن المنزل الخامل؟! أو كما يطلق عليها صديقة البيئة؟! من المؤكد أنك قد سمعت هنه يوما.. فهو منزل وفر الطاقة ويعزز من الخصوصية كما تحظي بمستويات عالية من الراحة والرفاهية، مصادر الطاقة في مثل هذه المنازل مبتكرة وغريبة فربما تكون حرارة أجسام ساكنيها أو طاقة الشمس الحرارية مما يسهل كثيرا من التدفئة، إذا كنت ترغب في العيش في بيت كهذا ولكن الشكوك تراودك بشأن مدي فعاليته فإننا ندعوك لجولة في هذا البيت لنساعدك في أن تقطع الشك باليقين.
كما نرى حمام بسيط على الرغم من كبر مساحته نسيبا، اعتني المصمم بالتفاصيل الصغيرة ليضيف وجه خاص أجمل للتصميم، وتمنحه المرأة التى تغطي الخزانة أعلى الحوض إحساس بالاتساع وتظهره بمظهر يوحي بمساحة أكبر من مساحته الفعلية، يظهر الإهتمام البالغ بأناقة اللون المستخدم في بلاطات الحائط السفلي المواجه، كما تم التحكم في الرطوبة من خلال العزل الذي يعد أهم ما يميز البيت الخامل.
هذا المنزل الخامل قد صمم بواسطة مكتب ROY HOUSE وفيه قد تم استخدام ألواح عالية العزل HIP-z وإلحاقها بالخامات الغير معزولة مع غلق الفتحات والوصلات. والذي يعطي المستخدم الفرصة لبناء منزل خامل بتكاليف معقولة. مساحة المنزل لا تتعدى 100 م مربع وتم بناؤه في كوريا الجنوبية.
واجه المنزل أنيقة و مودرن فياترى كيف تم تصميم تفاصيله الداخلية؟
بمجرد أن تطأ قدميك داخل هذا البيت تجد نفسك أمام غرفة معيشة تتمتع بنافذة بطول الحائط تؤدي إلي الشرفة وتتميز بالعزل الكامل الذي يشكل سمة أساسية من سمات البيوت الخاملة بالإضافة إلي نظام الإحتفاظ بالحرارة والذي يمنح هذا البيت الكثير من الكفاءة. تم عمل تصميم أنيق للسقف يتميز بإضاءة غير مباشرة وموزعة في جوانبه.
بعدما رأينا غرفة المعيشة حان الوقت لنأخذ جولة في المطبخ ومساحة الطعام. لبناء بيت خامل يتطلب الأمر اختيار خامات صديقة للبيئة في كل مكوناته وهو ما ينتج عنه جواْ يبعث علي الدفء والاستقرار فبالنظر إلي هذه الصورة تشعر بالانتعاش والعملية في كل ركن ن الأركان.
نتجه الآن إلي الطابق العلوي حيث نجد أن درج السلم في معظم البيوت هو مكان بارد ولكن الأمر يختلف في البيت الخامل فهو ليس ببارد ولا مظلم، فقد تم تصميمه بحيث يدخل إليه الضوء الطبيعي فيصل حتي إلي أسفل السلم.
تتمتع الغرف الخاصة بأهمية كبيرة نظراً لما نقضيه من وقت طويل بها، فتحصل هذه الغرف في البيت الخامل الذي يتجه صوب الجنوب علي ضوء الشمس مما يمنحها الدفء في الشتاء مع الحرص علي توفر التهوية الملائمة لفصل الصيف.
الدور الثاني به شرفة تؤدي إلى الخارج. الشرفة في الدور الثاني نظيفة و خالية من أية فوضى، كما أن جزء الدرابزين مصمم من الزجاج أما الأرضية و السقف فمصممان من الخشب
هذا الحائط يظهر عليه رسومات و تفاصيل المنزل الخامل حتى يتعرف مستخدميه على كيفية استخدامه و الحصول على أفضل النتائج حتى يحصلوا على أقصى عزل حراري بدون أجهزة كهربية.
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