أسرار المنزل الخامل (صديق البيئة)

هل سمعت من قبل عن المنزل الخامل؟! أو كما يطلق عليها صديقة البيئة؟! من المؤكد أنك قد سمعت هنه يوما.. فهو منزل وفر الطاقة ويعزز من الخصوصية كما تحظي بمستويات عالية من الراحة والرفاهية، مصادر الطاقة في مثل هذه المنازل مبتكرة وغريبة فربما تكون حرارة أجسام ساكنيها أو طاقة الشمس الحرارية مما يسهل كثيرا من التدفئة، إذا كنت ترغب في العيش في بيت كهذا ولكن الشكوك تراودك بشأن مدي فعاليته فإننا ندعوك لجولة في هذا البيت لنساعدك في أن تقطع الشك باليقين.