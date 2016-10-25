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أسرار المنزل الخامل (صديق البيئة)

آية منير آية منير
homify مطبخ
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هل سمعت من قبل عن المنزل الخامل؟! أو كما يطلق عليها صديقة البيئة؟! من المؤكد أنك قد سمعت هنه يوما.. فهو منزل وفر الطاقة ويعزز من الخصوصية كما تحظي بمستويات عالية من الراحة والرفاهية، مصادر الطاقة في مثل هذه المنازل مبتكرة وغريبة فربما تكون حرارة أجسام ساكنيها أو طاقة الشمس الحرارية مما يسهل كثيرا من التدفئة، إذا كنت ترغب في العيش في بيت كهذا ولكن الشكوك تراودك بشأن مدي فعاليته فإننا ندعوك لجولة في هذا البيت لنساعدك في أن تقطع الشك باليقين.

​الحمام

homify حمام
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homify
homify
homify

كما نرى حمام بسيط على الرغم من كبر مساحته نسيبا، اعتني المصمم بالتفاصيل الصغيرة ليضيف وجه خاص أجمل للتصميم، وتمنحه المرأة التى تغطي الخزانة أعلى الحوض إحساس بالاتساع وتظهره بمظهر يوحي بمساحة أكبر من مساحته الفعلية، يظهر الإهتمام البالغ بأناقة اللون المستخدم في بلاطات الحائط السفلي المواجه، كما تم التحكم في الرطوبة من خلال العزل الذي يعد أهم ما يميز البيت الخامل.

​الواجهة الخارجية

homify منازل
homify

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homify

هذا المنزل الخامل قد صمم بواسطة مكتب ROY HOUSE وفيه قد تم استخدام ألواح عالية العزل HIP-z وإلحاقها بالخامات الغير معزولة مع غلق الفتحات والوصلات. والذي يعطي المستخدم الفرصة لبناء منزل خامل بتكاليف معقولة. مساحة المنزل لا تتعدى 100 م مربع وتم بناؤه في كوريا الجنوبية. 

واجه المنزل أنيقة و مودرن فياترى كيف تم تصميم تفاصيله الداخلية؟

​غرفة المعيشة

homify غرفة السفرة
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homify
homify
homify

بمجرد أن تطأ قدميك داخل هذا البيت تجد نفسك أمام غرفة معيشة تتمتع بنافذة بطول الحائط تؤدي إلي الشرفة وتتميز بالعزل الكامل الذي يشكل سمة أساسية من سمات البيوت الخاملة بالإضافة إلي نظام الإحتفاظ بالحرارة والذي يمنح هذا البيت الكثير من الكفاءة. تم عمل تصميم أنيق للسقف يتميز بإضاءة غير مباشرة وموزعة في جوانبه.

​المطبخ و غرفة الطعام

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

بعدما رأينا غرفة المعيشة حان الوقت لنأخذ جولة في المطبخ ومساحة الطعام. لبناء بيت خامل يتطلب الأمر اختيار خامات صديقة للبيئة في كل مكوناته وهو ما ينتج عنه جواْ يبعث علي الدفء والاستقرار فبالنظر إلي هذه الصورة تشعر بالانتعاش والعملية في كل ركن ن الأركان.

​السلالم

homify الممر والمدخل
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homify
homify
homify

نتجه الآن إلي الطابق العلوي حيث نجد أن درج السلم في معظم البيوت هو مكان بارد ولكن الأمر يختلف في البيت الخامل فهو ليس ببارد ولا مظلم، فقد تم تصميمه بحيث يدخل إليه الضوء الطبيعي فيصل حتي إلي أسفل السلم.

​غرفة علوية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تتمتع الغرف الخاصة بأهمية كبيرة نظراً لما نقضيه من وقت طويل بها، فتحصل هذه الغرف في البيت الخامل الذي يتجه صوب الجنوب علي ضوء الشمس مما يمنحها الدفء في الشتاء مع الحرص علي توفر التهوية الملائمة لفصل الصيف.

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​شرفة الدور الثاني

homify بلكونة أو شرفة
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الدور الثاني به شرفة تؤدي إلى الخارج. الشرفة في الدور الثاني نظيفة و خالية من أية فوضى، كما أن جزء الدرابزين مصمم من الزجاج أما الأرضية و السقف فمصممان من الخشب

​حائط إعلاني في الطرقة

homify الممر والمدخل
homify

homify
homify
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هذا الحائط يظهر عليه رسومات و تفاصيل المنزل الخامل حتى يتعرف مستخدميه على كيفية استخدامه و الحصول على أفضل النتائج حتى يحصلوا على أقصى عزل حراري بدون أجهزة كهربية.

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