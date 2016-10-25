الصغير مرغوب! 20 منزل صغير المساحة

المنازل الصغيرة يمكن أن تكون محببة لبعض الاشخاص لما في الطبيعة البشرية للميل لكل صغير، و لكن تلك المساحة مازالت تؤرق الكثيرين في الوقت ذاته و تجعل الاقبال عليها ضعيف أحيانا، اليوم سنغير رأيكم حول البيوت الصغيرة حيث سنقدم لكم 20 نموذج مختلف لبيوت صغيرة رائعة للغاية و لطيفة و متكاملة الأركان في الذوق و التصميم الجيد، و من مختلف الطرازات بها أكثر من ميزة يمكنكم التعرف عليها عن قرب مع هوميفاي .
منزل ساحر يصعب تجاهله، عبارة عن تجريد لفكرة غصن شجرة ملون يرتكز عليه البيت..
البناء بواسطة عروق الأشجار له سخر خاص، و يعطي البيت بساطة بمزيج مع شكل دافئ و متطور وعديد من المميزات التصميمية الآخرى..
ألوان هادئة لهذا المنزل الرائع مع بحيرة صغيرة، حيث قد وفق المصمم في اختيار مواد البناء المناسبة في كل موضع..
بيت خرافي حداثي مندمج مع الطبيعة المحيطة به تماماً و ألوانه المحايدة هي أجمل ما فيه…
هذا البيت الأنيق العصري صمم في لندن، تم استخدام الخشب الأحمر و الخرسانة مما جعله يبدو جميلاً في شكله الخارجي..
نوافذ متشابكة و شاعرية جعلت من هذا المنزل الريفي متالقاً في وسط الغابات..
زاوية السقف و البيت بأكمله مثير للاهتمام كما أن الأضواء الظاهرة منه تزيده شاعرية…
أسلوب بسيط و مريح في تصميم المنزل دون زخارف إضافية و أدوار عليا..
هذا ليس متنزة للأطفال و لكنه منزل رائع استخدمت فيه الالوان الجريئة الأزرق و الطوبي في مشهد غير متوقع تماماً
عرض ياباني فريد للتصميم بالخطوط الرمادية و السوداء، عمارة تقليدية مبسطة و لكنها فريدة في جمالها..
الجدران الجيرية والسطح المائل للحمرة هي أجمل ما في هذا البيت و النوافذ الصغيرة كذلك تزيده بهاءاً..
نوافذ كبيرة مناسبة للإطلالة على المحيط الخارجي للبيت و ينقل من يعيشون فيه لأفق بعيدة من التأمل..
منزل ملائم للأسرة حيث تصميم جريء و روح دافئة في استخدام الالوان بالرغم من تناقضها..
منزل أبيض في قرية أوروبية حاز على اعجاب كل مالاك المنازل المجاورة بسبب بساطته ورقي تصميمه..
منزل مفتوح على الخارج لا يوجد به شيء منغلق و مظهره رائع و لطيف..
منزل سيدهشك قليلا، الجدران الصفراء و الأسقف البنية و النباتات المحيطة به التي تنقلك إلى قلب الخيال الاستوائي الفريد..
نوافذ مستطلية تزين واجهة هذا البيت ، و يتمتع بالسكينة، و لكن الأخشاب البيضاء و البنية تجذب الانتباه بكل تأكيد..
سقف تقليدي و نوافذ خيالية و ضوء أصفر رائع للغاية يظهر منها ، منزل شاعري بالدرجة الأولى..
سحر المنازل الاستوائية لا ينقطع عن هذا البيت الراقي ألوانه تعطي مزيج من الحيوية و الانطلاق و حب الحياة..
هناك انماط تبسيطية كبيرة للغاية مثل هذا المنزل صغير المساحة و لكن بساطته في الواجهة جعلت هناك انطباع غير مباشر بأنه كبير المساحة ، فهذا المستطيل الابيض و الصغير الأسود جعلا هناك مساحة كبرى لجذب الانتباه و الاهتمام