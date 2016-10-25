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الصغير مرغوب! 20 منزل صغير المساحة

آية منير آية منير
Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG منازل
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المنازل الصغيرة يمكن أن تكون محببة لبعض الاشخاص لما في الطبيعة البشرية للميل لكل صغير، و لكن تلك المساحة مازالت تؤرق الكثيرين في الوقت ذاته و تجعل الاقبال عليها ضعيف أحيانا، اليوم سنغير رأيكم حول البيوت الصغيرة حيث سنقدم لكم 20 نموذج مختلف لبيوت صغيرة رائعة للغاية و لطيفة و متكاملة الأركان في الذوق و التصميم الجيد، و من مختلف الطرازات  بها أكثر من ميزة يمكنكم التعرف عليها عن قرب مع هوميفاي .

1- منزل ساحر

軒家／NOKIYA, 株式会社濱田昌範建築設計事務所 株式会社濱田昌範建築設計事務所 منازل
株式会社濱田昌範建築設計事務所

株式会社濱田昌範建築設計事務所
株式会社濱田昌範建築設計事務所
株式会社濱田昌範建築設計事務所

منزل ساحر يصعب تجاهله، عبارة عن تجريد لفكرة غصن شجرة ملون يرتكز عليه البيت..

2 – بيت بسيط

ルーフバルコニーから富士山＆江ノ島ビュー。進化し続ける葉山のスケルトンハウス, エンジョイワークス一級建築士事務所 エンジョイワークス一級建築士事務所 منازل
エンジョイワークス一級建築士事務所

エンジョイワークス一級建築士事務所
エンジョイワークス一級建築士事務所
エンジョイワークス一級建築士事務所

البناء بواسطة عروق الأشجار له سخر خاص، و يعطي البيت بساطة بمزيج مع شكل دافئ و متطور وعديد من المميزات التصميمية الآخرى..

​3- ألوان هادئة

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG منازل
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

 ألوان هادئة لهذا المنزل الرائع مع بحيرة صغيرة، حيث قد وفق المصمم في اختيار مواد البناء المناسبة في كل موضع..

​4- بيت خرافي

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH منازل
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

بيت خرافي حداثي مندمج مع الطبيعة المحيطة به تماماً و ألوانه المحايدة هي أجمل ما فيه…

5 – البيت الأنيق

Front facade and entrance The Chase Architecture منازل
The Chase Architecture

Front facade and entrance

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

هذا البيت الأنيق العصري صمم في لندن، تم استخدام الخشب الأحمر و الخرسانة مما جعله يبدو جميلاً في شكله الخارجي..

​6- المنزل الريفي

homify منزل ريفي
homify

homify
homify
homify

 نوافذ متشابكة و شاعرية جعلت من هذا المنزل الريفي متالقاً في وسط الغابات..

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​7 – بيت مثير للاهتمام…

記憶を繋ぐコリドー, スタジオアウラ一級建築士事務所 スタジオアウラ一級建築士事務所 منازل
スタジオアウラ一級建築士事務所

スタジオアウラ一級建築士事務所
スタジオアウラ一級建築士事務所
スタジオアウラ一級建築士事務所

 زاوية السقف و البيت بأكمله مثير للاهتمام كما أن الأضواء الظاهرة منه تزيده شاعرية…

​8- بدون زخارف

M邸, 長谷雄聖建築設計事務所 長谷雄聖建築設計事務所 منازل
長谷雄聖建築設計事務所

長谷雄聖建築設計事務所
長谷雄聖建築設計事務所
長谷雄聖建築設計事務所

 أسلوب بسيط و مريح في تصميم المنزل دون زخارف إضافية و أدوار عليا..

​9- ألوان جريئة..

One Bedroom Bespoke Wee House, The Wee House Company The Wee House Company منازل
The Wee House Company

One Bedroom Bespoke Wee House

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

هذا ليس متنزة للأطفال و لكنه منزل رائع استخدمت فيه الالوان الجريئة الأزرق و الطوبي في مشهد غير متوقع تماماً

​10- منزل ياباني..

姫路市飾磨区の家, 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） منازل خشب Grey
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

عرض ياباني فريد للتصميم بالخطوط الرمادية و السوداء، عمارة تقليدية مبسطة و لكنها فريدة في جمالها..

​11- الجدران الجيرية

土佐漆喰の家, 大森建築設計室 大森建築設計室 منازل
大森建築設計室

大森建築設計室
大森建築設計室
大森建築設計室

الجدران الجيرية والسطح المائل للحمرة هي أجمل ما في هذا البيت و النوافذ الصغيرة كذلك تزيده بهاءاً..

12 – منزل ينقلك إلى عالم آخر

Wohnhaus Köln Junkersdorf, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten مسبح
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

نوافذ كبيرة مناسبة للإطلالة على المحيط الخارجي للبيت و ينقل من يعيشون فيه لأفق بعيدة من التأمل..

​13- منزل ملائم للأسرة

姫路市飾磨区大浜の家, 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） منازل
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

منزل ملائم للأسرة حيث تصميم جريء و روح دافئة في استخدام الالوان بالرغم من تناقضها..

​14- منزل أبيض

Wohnhaus Sürth, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten منازل
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

منزل أبيض في قرية أوروبية حاز على اعجاب كل مالاك المنازل المجاورة بسبب بساطته ورقي تصميمه..

​15- منزل مفتوح

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd منازل
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

منزل مفتوح على الخارج لا يوجد به شيء منغلق و مظهره رائع و لطيف..

​16- منزل جرئ

Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento منازل Yellow
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

 منزل سيدهشك قليلا، الجدران الصفراء و الأسقف البنية و النباتات المحيطة به التي تنقلك إلى قلب الخيال الاستوائي الفريد..

​17- منزل هادئ

心地良いスキップハウス, ラブデザインホームズ／LOVE DESIGN HOMES ラブデザインホームズ／LOVE DESIGN HOMES منازل
ラブデザインホームズ／LOVE DESIGN HOMES

ラブデザインホームズ／LOVE DESIGN HOMES
ラブデザインホームズ／LOVE DESIGN HOMES
ラブデザインホームズ／LOVE DESIGN HOMES

نوافذ مستطلية تزين واجهة هذا البيت ، و يتمتع بالسكينة، و لكن الأخشاب البيضاء و البنية تجذب الانتباه بكل تأكيد..

​18- منزل تقليدي

守山の家, Nobuyoshi Hayashi Nobuyoshi Hayashi منازل
Nobuyoshi Hayashi

Nobuyoshi Hayashi
Nobuyoshi Hayashi
Nobuyoshi Hayashi

 سقف تقليدي و نوافذ خيالية و ضوء أصفر رائع للغاية يظهر منها ، منزل شاعري بالدرجة الأولى..

​19- منزل على الطراز الاستوائي

Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA بلكونة أو شرفة خشب نقي White
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

سحر المنازل الاستوائية لا ينقطع عن هذا البيت الراقي ألوانه تعطي مزيج من الحيوية و الانطلاق و حب الحياة..

​20 – نموذج تبسيطى

佐用町の家, 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） منازل خشب White
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

هناك انماط تبسيطية كبيرة للغاية مثل هذا المنزل صغير المساحة و لكن بساطته في الواجهة جعلت هناك انطباع غير مباشر بأنه كبير المساحة ، فهذا المستطيل الابيض و الصغير الأسود جعلا هناك مساحة كبرى لجذب الانتباه و الاهتمام

شقة صغيرة غاية في الأناقة والعملية
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