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7 افكار لتوسيع منزلك بأقل التكاليف

آية منير آية منير
homify بلكونات وشرفاتأثاث
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أحياناً عندما نريد توسيع أو خلق إمتدادات لمنازلنا فإننا قد نلجأ للحلول التقليدية و التي فيها الكثير من هدم جدران واستخدام مواد البناء وهذا قد يعرض أثاث منزلك إلى الأتربة والتلف، ويجب عليك تحمل الضوضاء الناتجة عن عملية التوسع ولاسيما أنها تحتاج الكثير من التكاليف المادية.

ولكن هناك حلول تجعل من عملية التوسع أسهل وأقل في التكلفة وهي ما سنتحدث عنه في موضوعنا اليوم..

1.فناء من الخرسانة

homify بلكونات وشرفاتأثاث
homify

homify
homify
homify

لما لا نفكر في عمل امتداد لغرفة المعيشة عن طريق ألواح من الخرسانة المصبوبة بالفعل والتى سهل استخدامها وتطوعيها وقد توفر عليك عناء البناء ولا تكلفك ماديا ولا تحتاج صيانة ..

2.حوائط زجاجية

Wintergarten Wipro Serra, Eco Wintergärten Eco Wintergärten بيت زجاجي
Eco Wintergärten

Eco Wintergärten
Eco Wintergärten
Eco Wintergärten

طريقة بسيطة وسريعة لخلق توسع وإمتداد في منزلك من خلال عمل حوائط زجاجية ذات هيكل معدني. وجود شبابيك كبيرة ستسمح لك برؤية المناظر الطبيعية في حديقتك الخاصة والشعور أنك جزء من الخارج و في أثناء النهار ستسمح بمرور اشعة الشمس لإنعاش الجزء الداخلي وتدفئته وتضيف شعور بالاتساع ومساحبة بصرية أكبرمع عمل أبواب منزلقة للمحافظة على جانب الخصوصية الذي قد نحتاجه في أوقات كثيرة..

3.غرفة الحديقة

JARDÍN DE INVIERNO / LIVING EXTERIOR, Mundo Garden Mundo Garden بيت زجاجي
Mundo Garden

Mundo Garden
Mundo Garden
Mundo Garden

هذه الغرفة الخشبية هي الإقتراح المثالي للحصول على امتداد لغرفة معيشتك، ببناء غرفة إضافية أو مكتب، عمل أو استذكار. كل هذا بدون الكثير من المجهود وبدون الحاجة إلى هدم المباني الحالية.

أنظر لجمال الغرفة الزجاجية و التي تتوسط الحديقة، مبنية من أخشاب معاد استخدامه، شبابيكها كبيرة للاستفادة من المنظر الخارجي الرائع كما أنها تحتوي على باب منزلق وسقف معزول حرارياً.

4.استغلال الإرتفاعات

lucía, osb arquitectos osb arquitectos إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
osb arquitectos

osb arquitectos
osb arquitectos
osb arquitectos

إذا كان لديك غرف ذات إرتفاع دورين فهذا يسمح لك بإضافة غرفة علوية. فقط كل ما تحتاجه هو عمل سلم أبسط ما يكون مثل الصورة، فهيكله مصنوع من المعدن مع إضافة درجات خشبية و تصميم لسقف بسيط علوي يعمل كأرضية للغرفة العلوية والتي يمكن استغلالها كمكتب أو غرفة نوم للحصول على الخصوصية الكاملة.

5.السيراميك و الخشب معاً

Valentino Esterni: strutture ed arredo per esterni, Arredo urbano service srl Arredo urbano service srl حدائقصيوان الحديقة الخارجية
Arredo urbano service srl

Arredo urbano service srl
Arredo urbano service srl
Arredo urbano service srl

تصميم بسيط وخامات ليست مكلفة، فهي تعد كخامات مثالية لأفضل امتداد لمنزلك. فالمثال أمامنا يظهر الأرضية من السيراميك، شبابيك من الزجاج ذات إطارات معدنية مع ألواح من الخشب. أما السقف فقد تم عمله من الأخشاب المعزولة لتجنب الرطوبة والحشرات.

6.حل غير متوقع

Casetas de jardin, Naipex Jardín, S.L.U. Naipex Jardín, S.L.U. كوخ حديقة
Naipex Jardín, S.L.U.

Naipex Jardín, S.L.U.
Naipex Jardín, S.L.U.
Naipex Jardín, S.L.U.

ما رأيك في مساحة إضافية ومتنقلة في منزلك فهذه الغرفة في الحديقة تمثل حل مثالي. فهي مصنوعه من بلاستيك قوي مع وجود حديد مجلفن محيط به في كل الأركان. السقف به أجزاء شفافة لتسمح بدخول الإضاءة لاستخدامها للدراسة أو كاستويو للهوايات.

7.الخشب كخامة أساسية

Casetas de jardin, Naipex Jardín, S.L.U. Naipex Jardín, S.L.U. كوخ حديقة
Naipex Jardín, S.L.U.

Naipex Jardín, S.L.U.
Naipex Jardín, S.L.U.
Naipex Jardín, S.L.U.

هذه الغرفة الخشبية والتي تشبه البيت الصغير يمكن أن يكون اللمسة المفقودة عند عمل امتداد لمنزلك فهي لا تحتاج أعمال بناء بالشكل التقليدي، لا رمل ولا اسمنت ويمكن إنهاءها في غضون أيام، مع الحرص على عزل الخشب المكون لها ليبقى محمي من الحشرات والرطوبة والحرارة أيضاً.

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