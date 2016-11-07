9 حيل عبقرية في المطبخ ستساعدك على توفير المال

في هذه الأيام توفير الأموال في المنزل لا يعني التقشف الكامل، فهناك العديد من الحيل والتي قد تساعدك في التحكم وتحسين حالتك الإقتصادية.

فبالإضافة للحلول المعروفة مثل تجهيز الوجبات في منزلك بدلاً الذهاب للمطاعم فهناك بعض الحيل التي قد تكون غير معروفة للكثير منا. فإذا كنت تريد تقليل الديون، زيادة الحرية المالية أو ببساطة البدء في الإدخار، جئنا لك ببعض الحيل، فإقرأ معنا ..