9 حيل عبقرية في المطبخ ستساعدك على توفير المال

في هذه الأيام توفير الأموال في المنزل لا يعني التقشف الكامل، فهناك العديد من الحيل والتي قد تساعدك في التحكم وتحسين حالتك الإقتصادية.
فبالإضافة للحلول المعروفة مثل تجهيز الوجبات في منزلك بدلاً الذهاب للمطاعم فهناك بعض الحيل التي قد تكون غير معروفة للكثير منا. فإذا كنت تريد تقليل الديون، زيادة الحرية المالية أو ببساطة البدء في الإدخار، جئنا لك ببعض الحيل، فإقرأ معنا ..
بدلاً من دفع أموال طائلة على المنتجات الكيماوية فجرب صناعة بعض البدائل البسيطة بنفسك، لن توفر لك المال فحسب ولكن ستحميك من الكيماويات الضارة والتي قد تؤثر على بشرتك وجهازك التنفسي.
قم بإيقاف الزيارات المعتادة للمطاعم وإبدأ بأكل وجباتك اليوميه في المنزل. وبهذا ستعم الفائدة على جسدك وعلى محفظة أموالك.
بدلاً من شراء منتجات تم استيردها من بلاد بعيدة وبالتالي ستكون تكلفتها أعلى فقم بالذهاب إلى السوق المحلي، فالمنتجات الموسمية بالطبع أرخص في الثمن، وتكون طازجة دائماً كما أنها أفضل للبيئة.
بدلاً من تبديد المال على الاكسسوارات الغالية في مطبخك، لما لا تجرب أن تصنعها بنفسك؟
قارن سعر كوب القهوة الذي تشتريه في رحلتك إلى العمل كل يوم و بين ما ستوفره في نهاية الشهر إذا شربت القهوة كل صباح في منزلك .
في هذا المثال قام المصمم بعمل تصميم بحيث يكون كل محتويات الدرج ظاهرة أمامك بسهولة لتعرف ما لديك و ما قد تحتاج إليه.
قم بمراجعة خزانات المطبخ من أدوات الطبخ، الأواني، الأكواب، الصحون والاكسسوارات قبل شراء غيرها، فكثيراً ما نكرر شراء أغراض نمتلكها بالفعل لأنها قد تكون غير ظاهرة أمامنا.
قد تبدو هذه الحيلة عكس ما نحاول تنفيذه في هذا المقال ولكن إذا لاحظت أن أجهزتك القديمة قد تكون مستهلكة للكثير من الطاقة، والذي يعني زيادة في فاتورة الكهرباء كل شهر.
فيجب عليك استبدال هذه الأجهزة القديمة بغيرها ولكن احرص على شراء أجهزة ذكية و موفرة في الطاقة والتي ستوفر الكثير من الأموال على المدى البعيد.
الزراعة بشكل عام في مطبخك تغير الجو العام وتعطيه حيوية على الفور. فزراعة الأعشاب توفر الكثير من المال كما أنها توفر لك أعشاب طازجة طوال العام، يمكنك استخدامها طازجة أو يمكنك حفظها بالتجفيف أو في مكعبات مع زيت الزيتون في الفريزر واستخدامها في أي وقت تحب.
عمل الصلصات الخاصة بك ليست فقط توفر لك المال ولكن عملها ممتع ومسلي أيضاً. قم بعمل عدد من الصلصات وحفظها بدلاً من شراء الصلصات الأخرى المحفوظة بالمواد الحافظة التي قد تؤذيك وتؤذي عائلتك.
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