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9 حيل عبقرية في المطبخ ستساعدك على توفير المال

Marwa Hasan Marwa Hasan
Longboard by chris+ruby, chris+ruby chris+ruby مطبخرفوف وأدراج
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في هذه الأيام توفير الأموال في المنزل لا يعني التقشف الكامل، فهناك العديد من الحيل والتي قد تساعدك في التحكم وتحسين حالتك الإقتصادية.

فبالإضافة للحلول المعروفة مثل تجهيز الوجبات في منزلك بدلاً الذهاب للمطاعم فهناك بعض الحيل التي قد تكون غير معروفة للكثير منا. فإذا كنت تريد تقليل الديون، زيادة الحرية المالية أو ببساطة البدء في الإدخار، جئنا لك ببعض الحيل، فإقرأ معنا ..

1.إصنع منظفات منزلك بنفسك

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited مطبخ
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

بدلاً من دفع أموال طائلة على المنتجات الكيماوية فجرب صناعة بعض البدائل البسيطة بنفسك، لن توفر لك المال فحسب ولكن ستحميك من الكيماويات الضارة والتي قد تؤثر على بشرتك وجهازك التنفسي.

2.توقف عن الأكل خارج منزلك

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

قم بإيقاف الزيارات المعتادة للمطاعم وإبدأ بأكل وجباتك اليوميه في المنزل. وبهذا ستعم الفائدة على جسدك وعلى محفظة أموالك.

3.شجع المنتجات المحلية والموسمية

GW's RESIDENCE, arctitudesign arctitudesign مطبخ
arctitudesign

arctitudesign
arctitudesign
arctitudesign

بدلاً من شراء منتجات تم استيردها من بلاد بعيدة وبالتالي ستكون تكلفتها أعلى فقم بالذهاب إلى السوق المحلي، فالمنتجات الموسمية بالطبع أرخص في الثمن، وتكون طازجة دائماً كما أنها أفضل للبيئة.

4.إصنع اكسسوارات مطبخك بنفسك

Home Decor, EMOH Modern Furniture Store HK EMOH Modern Furniture Store HK مطبخأواني المطبخ
EMOH Modern Furniture Store HK

EMOH Modern Furniture Store HK
EMOH Modern Furniture Store HK
EMOH Modern Furniture Store HK

بدلاً من تبديد المال على الاكسسوارات الغالية في مطبخك، لما لا تجرب أن تصنعها بنفسك؟

5.إشرب قهوتك في المنزل

Bespoke Kitchen., Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture مطبخرفوف وأدراج
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

قارن سعر كوب القهوة الذي تشتريه في رحلتك إلى العمل كل يوم و بين ما ستوفره في نهاية الشهر إذا شربت القهوة كل صباح في منزلك .

6.راجع الأواني والأدوات أولاً بأول

DanKuchen keukenimpressies, DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo مطبخمخزن
DanKüchen Studio Hengelo

DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo

في هذا المثال قام المصمم بعمل تصميم بحيث يكون كل محتويات الدرج ظاهرة أمامك بسهولة لتعرف ما لديك و ما قد تحتاج إليه. 

قم بمراجعة خزانات المطبخ من أدوات الطبخ، الأواني، الأكواب، الصحون والاكسسوارات قبل شراء غيرها، فكثيراً ما نكرر شراء أغراض نمتلكها بالفعل لأنها قد تكون غير ظاهرة أمامنا.

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7.استبدل الأجهزة الكهربية القديمة

House in Kitaichinosawa, Mimasis Design／ミメイシス デザイン Mimasis Design／ミメイシス デザイン مطبخألواح المطبخ خشب Wood effect
Mimasis Design／ミメイシス デザイン

Mimasis Design／ミメイシス デザイン
Mimasis Design／ミメイシス デザイン
Mimasis Design／ミメイシス デザイン

قد تبدو هذه الحيلة عكس ما نحاول تنفيذه في هذا المقال ولكن إذا لاحظت أن أجهزتك القديمة قد تكون مستهلكة للكثير من الطاقة، والذي يعني زيادة في فاتورة الكهرباء كل شهر.

فيجب عليك استبدال هذه الأجهزة القديمة بغيرها ولكن احرص على شراء أجهزة ذكية و موفرة في الطاقة والتي ستوفر الكثير من الأموال على المدى البعيد.

8.إزرع أعشابك المفضلة ثم قم بحفظهم

Longboard Cherry by chris+ruby chris+ruby مطبخرفوف وأدراج
chris+ruby

Longboard Cherry by chris+ruby

chris+ruby
chris+ruby
chris+ruby

الزراعة بشكل عام في مطبخك تغير الجو العام وتعطيه حيوية على الفور.  فزراعة الأعشاب توفر الكثير من المال كما أنها توفر لك أعشاب طازجة طوال العام، يمكنك استخدامها طازجة أو يمكنك حفظها بالتجفيف أو في مكعبات مع زيت الزيتون في الفريزر واستخدامها في أي وقت تحب.

9.إصنع الصلصات المفضلة لديك

homify مطبخمخزن
homify

homify
homify
homify

عمل الصلصات الخاصة بك ليست فقط توفر لك المال ولكن عملها ممتع ومسلي أيضاً. قم بعمل عدد من الصلصات وحفظها بدلاً من شراء الصلصات الأخرى المحفوظة بالمواد الحافظة التي قد تؤذيك وتؤذي عائلتك.

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