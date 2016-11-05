8 نماذج رائعة لمنزل الأحلام

المنازل التي تقع على شواطيء البحر و القريبة منها تمتاز ببعض الخصوصية و و بعض الانفتاح لعدم تضييع فرصة الرؤية الثابتة للبحر و جمال الطبيعة الساحرة، و لازالت هي النمط الذي لا يتغير في العقول الحالمة و المحبة للرومانسية و الشاعرية ، و تمتاز بان العمل بداخلها من الإبداع أقل بكثير من خارجها ، لأن البيت من الخارج يحتاج ليكون منصة جميلة لرؤية الطبيعة بشكلها الساحر دون تقييد