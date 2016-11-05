8 نماذج رائعة لمنزل الأحلام

منزل الأحلام يختلف في مواصفاته في مخيلة أي فرد فينا و لكننا اليوم توصلنا لثمانية نماذج تعتبر الأكثر طلباً و اعجاباً لأكثر من ثقافة ، مختلفة الطراز و الديكور و التصميمات ، سنركز على شكلها العام من الخارج و ستلهمك حتماً في اختيار و تنسيق بيت أحلامك المقبل و كأنه حقيقة على أرض الواقع ، فإليكم تلك الماذج الرائعة التي تستحق اهتمامكم ..
البيوت ذات الواجهات البيضاء تعد من الأكثر طلباً خصوصاً لمحبي البيوت المصممة على الطراز المودرن – الحداثي- و هي مفيدة للغاية في اظهار المنزل براقاً و متألقاً حتى لو كان محاطاً ببعض البنايات الأخرى، يفضل استخدامها في البيوت التي تبتعد عن أماكن التكدس المروري و التلوث بأنواعه لأنها شديدة التأثر بأي شيء في الجو ، لذا يراعى أن تكون محاطة بالأشجار و النباتات التي تعمل كمصدات للرياح و مصفاة للأبخرة والعوادم
الفيلات الحديثة يقصد بها التي تأخذ من التصميم المودرن منهجاً عاما لها سواء في شكل النوافذ و تداخل لونين أو أكثر ، تنوع التفاصيل و مزيج المكونات في الواجهة كالخشب و الاحجار و الزجاج من أهم مميزاتها وبساطة المدخل دون بهرجة زائدة من أهم مظاهرها
هناك بيوت يقصد في تصميماتها البهرجة و كثرة التفاصيل و أكثر ما يبرز تفاصيل المنزل هو كثرة نوافذة المطلة على واجهته الأمامية ، السقف كذلك يمكن أن يكون حزء منه مستقيم و جزء آخر مخروطي و جزء مائل و هو من أهم النماذج التي تبرز مهارة المصمم و الإبداع الفني للديكور.
الخصوصية لا تعني التقوقع بداخل المنزل و لكنها تعني الانفتاح بحساب ، التصميمات الخصوصية يجب أن يكون فيها النوافذ أقل و في حدود، و حجم النوافذ الشفافة قليل للغاية بالمقارنة بالبيوت التي تبحث عن الانطلاق و الانفتاح على البيئة المحيطة في كل الغرف و التفاصيل
النوافذ الكبيرة أمر رائع في التصيميات الحديثة تعطيك ميزة الانفتاح على الدنيا حولك ، مناسبة جداً للأشخاص محبي الحياة و البهجة و الذين يمتلكون محيط رائع لايمكن اغفال النظر عنه في اي ثانية
مفهوم الفيلا الصغيرة مصطلح جديد يجمع بين فخامة الفيلا بمكوناتها و بين صغر المساحة التي تحتاج ابداع في التنسيق و التقسيم و التصميم الداخلي ، لا يوجد أي تفصيلة تغيب عن هذا التصميم و لكن كل شيء أصغر حجماً فقط
يقصد بتلك النماذج في الصورة البيوت التقليدية في انشائها و التي تطل على طبيعة جبلية أو غابات ، يمتاز البيت بوجود مساحة كبيرة للحديقة و ملحقات ببنايات اخرى غير متصلة بالبيت كالجراج
المنازل التي تقع على شواطيء البحر و القريبة منها تمتاز ببعض الخصوصية و و بعض الانفتاح لعدم تضييع فرصة الرؤية الثابتة للبحر و جمال الطبيعة الساحرة، و لازالت هي النمط الذي لا يتغير في العقول الحالمة و المحبة للرومانسية و الشاعرية ، و تمتاز بان العمل بداخلها من الإبداع أقل بكثير من خارجها ، لأن البيت من الخارج يحتاج ليكون منصة جميلة لرؤية الطبيعة بشكلها الساحر دون تقييد