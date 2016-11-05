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8 نماذج رائعة لمنزل الأحلام

Mohammed Awad Mohammed Awad
Musterhaus Mannheim 159, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher منازل
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منزل الأحلام يختلف في مواصفاته في مخيلة أي فرد فينا و لكننا اليوم توصلنا لثمانية نماذج تعتبر الأكثر طلباً و اعجاباً لأكثر من ثقافة ، مختلفة الطراز و الديكور و التصميمات ، سنركز على شكلها العام من الخارج و ستلهمك حتماً في اختيار و تنسيق بيت أحلامك المقبل و كأنه حقيقة على أرض الواقع ، فإليكم تلك الماذج الرائعة التي تستحق اهتمامكم ..

1- واجهة بيضاء

Musterhaus Mannheim 159, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher منازل
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Mannheim 159

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

البيوت ذات الواجهات البيضاء تعد من الأكثر طلباً خصوصاً لمحبي البيوت المصممة  على الطراز المودرن – الحداثي-  و هي مفيدة للغاية في اظهار المنزل براقاً و متألقاً حتى لو كان محاطاً ببعض البنايات الأخرى، يفضل استخدامها في البيوت التي تبتعد عن أماكن التكدس المروري و التلوث بأنواعه لأنها شديدة التأثر بأي شيء في الجو ، لذا يراعى أن تكون محاطة بالأشجار و النباتات التي تعمل كمصدات للرياح و مصفاة للأبخرة والعوادم

2- فيلات حديثة

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS منازل
BUUN MOTTO ARCHITECTS

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

الفيلات الحديثة يقصد بها التي تأخذ من التصميم المودرن منهجاً عاما لها سواء في شكل النوافذ و تداخل لونين أو أكثر ، تنوع التفاصيل و مزيج المكونات في الواجهة كالخشب و الاحجار و الزجاج من أهم مميزاتها وبساطة المدخل دون بهرجة زائدة من أهم مظاهرها 

3- المنزل المبهرج

VİLLA CEPHE ÇALIŞMASI , vanetta mutfak Çankaya vanetta mutfak Çankaya منازل
vanetta mutfak Çankaya

vanetta mutfak Çankaya
vanetta mutfak Çankaya
vanetta mutfak Çankaya

هناك بيوت يقصد في تصميماتها البهرجة و كثرة التفاصيل و أكثر ما يبرز تفاصيل المنزل هو كثرة نوافذة المطلة على واجهته الأمامية ، السقف كذلك يمكن أن يكون حزء منه مستقيم و جزء آخر مخروطي و جزء مائل و هو من أهم النماذج التي تبرز مهارة المصمم و الإبداع الفني للديكور.

4- فيلات الخصوصية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

الخصوصية لا تعني التقوقع بداخل المنزل و لكنها تعني الانفتاح بحساب ، التصميمات الخصوصية يجب أن يكون فيها النوافذ أقل و في حدود، و حجم النوافذ الشفافة قليل للغاية بالمقارنة بالبيوت التي تبحث عن الانطلاق و الانفتاح على البيئة المحيطة في كل الغرف و التفاصيل

5- نوافذ مفتوحة

IJLA - Chic Garden, IJLA IJLA حديقة
IJLA

IJLA – Chic Garden

IJLA
IJLA
IJLA

النوافذ الكبيرة أمر رائع في التصيميات الحديثة تعطيك ميزة الانفتاح على الدنيا حولك ، مناسبة جداً للأشخاص محبي الحياة و البهجة و الذين يمتلكون محيط رائع لايمكن اغفال النظر عنه في اي ثانية

6- الفيلات الصغيرة والحديثة

Moderne recreatiewoning, Bongers Architecten Bongers Architecten حديقة
Bongers Architecten

Bongers Architecten
Bongers Architecten
Bongers Architecten

مفهوم الفيلا الصغيرة مصطلح جديد يجمع بين فخامة الفيلا بمكوناتها و بين صغر المساحة التي تحتاج ابداع في التنسيق و التقسيم و التصميم الداخلي ، لا يوجد أي تفصيلة تغيب عن هذا التصميم و لكن كل شيء أصغر حجماً فقط

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7- البيوت الطبيعية

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

يقصد بتلك النماذج في الصورة البيوت التقليدية في انشائها و التي تطل على طبيعة جبلية أو غابات ،  يمتاز البيت بوجود مساحة كبيرة للحديقة و ملحقات ببنايات اخرى غير متصلة بالبيت كالجراج

8- منازل الشاطئ الحديثة

Gwel-An-Treth, Sennen Cove, Cornwall, Laurence Associates Laurence Associates منازل White
Laurence Associates

Gwel-An-Treth, Sennen Cove, Cornwall

Laurence Associates
Laurence Associates
Laurence Associates

المنازل التي تقع على شواطيء البحر و القريبة منها تمتاز ببعض الخصوصية و و بعض الانفتاح لعدم تضييع فرصة الرؤية الثابتة للبحر و جمال الطبيعة الساحرة، و لازالت هي النمط الذي لا يتغير في العقول الحالمة و المحبة للرومانسية و الشاعرية ، و تمتاز بان العمل بداخلها من الإبداع أقل بكثير من خارجها ، لأن البيت من الخارج يحتاج ليكون منصة جميلة لرؤية الطبيعة بشكلها الساحر دون تقييد

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