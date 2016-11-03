بيت تقليدي مساحته 150 متر مربع مع المخطط الهندسي

هذا البيت قد تم تصميمه طبقًا للطريقة والمعايير البولندية، بحيث يجمع بين الإسلوب التقليدي من الخارج فيبدو كالكوخ على الطريقة الأوروبية، والإسلوب العصري الحديث الذي يضم تفاصيله من الداخل، ويعرض لك هوميفاي مجموعة من الصور لـ بيت تقليدي مساحته 150 متر مربع بقيمة 4 ملايين.
على مساحة قدرها 150 متر مربع تم تصميم وعمل تفاصيل هذا المنزل، كما تم اقتطاع 21 متر لعمل جراج السيارة و8 متر اّخرين لعمل المرجل.
حيث يحتوي على 3 غرف للنوم، وغرفتين للملابس، وحمامين ومخزن وغرفة للغسيل، حيث تم استخدام السيراميك والخرسانة الصلبة والخشب لبناء وتشييد البيت، الذي تقدر قيمته بأربعة ملايين.
في واجهة المنزل نستطيع أن نرى باب البيت، ونافذة المطبخ، وباب جراج السيارة، وقد تم استخدام نوعين من انواع الجبس، والطوب والأعمدة الخشبية لتصميم واجهة البيت.
في مساحة تقدر بحوالي 11 متر مربع تم عمل المطبخ الأنيق هذا، والذي قام على التصميم العصري والحديث، والألوان الفاتحة الجذابة وعمل البار الحديث للإفطار، مع الإطلالة الرائعة على المنظر الخارجي.
تأتي غرفة الطعام بتصميمها الزجاجي الأنيق والحديث حيث المنضدة الزجاجية التي تلتف حولها الكراسي من الجانبين، والنوافذ الطويلة كأبواب الشرفة، في مساحة تبلغ 10 متر مربع من مساحة البيت.
وتأتي هنا غرفة المعيشة الانيقة مفتوحة على غرفة الطعام، حيث تحتوي على موقد للتدفئة وأريكة رمادية، بجانب الجدران المصنوعة من عدة ألواح خشبية بسيطة، لتبدو الغرفة رائعة في مساحة قدرها حوالي 22 متر مربع.
حمام الضيوف الأنيق يقع في الطابق الأرضي، ويحتوي على دش وجانب زجاجي رائع، مع استخدام السيراميك والألواح الخشبية لعمل الجدران، مع الحوض والمرحاض من السيراميك الأبيض.
غرفة تكفي طفلان، حيث يشتركان في غرفة خلع الملابس والحمام نفسه، وذلك في الطابق الثاني من المنزل، كما تتميز الغرفة بألوانها الهادئة ووجود مساحات تخزينية كثيرة.
غرفة نوم رئيسية للاّباء والامهات، تبدو في شكلها أصغر من غرفة الأطفال، ولكنها تحتوي على غرفة ملابس أكثر اتساعًا منقسمة بين أجزاء للرجل وأجزاء للمرأة.
يكتمل تصميم غرفة النوم في شكل جناح رئيسي للبيت، ويبدو الأثاث بسيط حيث العديد من وحدات التخزين (الأدراج) تحت التلفزيون، مع إضاءة رائعة للغرفة.
وهنا الحمام الرئيسي للبيت بمساحة 10 متر مربع، يحتوي على دش بأبواب زجاجية، وحوض وجه سيراميكي أبيض مزدوج، بالإضافة إلى أن غرفة غسيل الملابس تقع بالقرب منه.
وقد تم تقسيم الطابق الأول إلى
شرفة أنيقة من أكثر من 60 متر مربع، إلى جانب المطبخ وغرفة الطعام المفتوحان على بعضهما، بجانب استهلاك جزء للجراج، مع غرفة المعيشة التي تحمل أريكة وموقد، وغرفة للمرجل، مع حمام للضيوف، حيث أن غرفة المعيشة مع غرفة الطعام يأخذون مساحة 32 متر، مع قاعة صغيرة من 6 متر.
في الطابق الثاني نجد ثلاث غرف نوم مع المساحة الفعلية لهم وهي 13.5 و 14 و 17 متر مربع، والحمام الذي تبلغ مساحته حوالي 10 متر مربع، ومنطقة غسيل من 7 متر وحجرتين أخرتين كل منهما 7 متر. كما أن المساحات في الطابق الثاني تبدو مضغوطة ولكنها مريحة.
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