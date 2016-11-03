بيت تقليدي مساحته 150 متر مربع مع المخطط الهندسي

على مساحة قدرها 150 متر مربع تم تصميم وعمل تفاصيل هذا المنزل، كما تم اقتطاع 21 متر لعمل جراج السيارة و8 متر اّخرين لعمل المرجل.

حيث يحتوي على 3 غرف للنوم، وغرفتين للملابس، وحمامين ومخزن وغرفة للغسيل، حيث تم استخدام السيراميك والخرسانة الصلبة والخشب لبناء وتشييد البيت، الذي تقدر قيمته بأربعة ملايين.