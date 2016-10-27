استوديو صغير بأفكار كثيرة ستود تقليدها

أختيار أحجام و أوضاع الثوابت مثل المغسلة هنا هو في غاية الذكاء فهي صغيرة و عملية كي لا تأخذ حيز كبير من المساحة. أيضاً كان اختيار السيراميك موفق لما فيه من أنماط مبدعة و بسيطة.

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