استوديو صغير بأفكار كثيرة ستود تقليدها

ولظروف مختلفة قد نقرر المعيشة وحدنا و قد تتغير الأسباب من شخص إلى آخر بين الرغبة في الاستقلال أو لسبب السفر إلى عمل خارج بلده، و أياً كان السبب بلا شك ستظهر تحديات وصعوبات مع أولى أيام تنفيذ هذا القرار المصيري . لأننا هنا لمساعدتك دائماً دعنا نخلصك من أحد هذه الصعوبات وهو تحدي توظيف استوديو صغير و تصميمه بحيث يحقق كل احتياجاتك بميزانية صغيرة، و سنقوم بهذا من خلال عرض أحد الشقق الصغيرة المصممة باحتراف و بساطة تلائم أي شخص يمتلك استوديو صغير. دعنا نوضح لك أنه كما يوجد عيوب لهذا القرار بسبب الكم الهائل من المسؤولية التي انكبت عليك وحدك في يوم و ليلة إلا أن لها مزايا أكثر مثل شعورك بالاستقلال و حرية اختيار نمط حياة يلائمك وحدك، لذا لكي تساعد نفسك أن تستمتع بمزايا هذه المرحلة عليك أن تسكن في بيت يحقق لك كل الوظائف بسهولة و يسر. الخبر السار هو أننا هنا لنريك أن المعيشة في شقة صغيرة هو بالتحديد ما سيجعل حياتك في هذه المرحلة ممتعة وستكون تجربة مثالية، لنبدأ معاً رحلة التعرف على هذا المثال الرائع وكيف تستطيع استغلال هذه الفرصة الذهبية..
نلاحظ كيف أن الواجهة توضح أهتمامات الساكن فأدخال الأضاءة الطبيعية وتصميم شباك كبير لتهوية قوية و منعشة كانا من أحد أبرز الأولويات في التصميم الخارجي، و قد تم هذا بلا التضحية بعامل الأمان فالشباك محصن بهيكل حديدي متين فهذا شيء ضروري بالتحديد لمن يقطن في الطابق الأرضي. باب المدخل الكلاسيكي الجميل يعبر أيضاً عن الذوق الراقي حتى في أصغر التفاصيل و هو باللون الأبيض الصافي لمدخل فيه رحابة و أناقة، لذا يجب عليك أن تقوم بأختيار باب يعكس ذوقك حتى وإن أكتفيت بلون جذاب فقط.
بضع خطوات داخل المنزل و نصل إلى هذا الركن متعدد الوظائف ليعمل الأستوديو على تحقيق كل الوظائف الضرورية لمعيشة مريحة. طاولة الطعام لفردين تبدو عصرية و عملية وتزينها بآنية الورد أظهر نصاعة الأبيض وأناقة الكراسي و يوجد بجوار الطاولة ما يبدو أنه وحدة مختفية من جهة و من الجهة الأخرى يوجد مكتبة هائلة لتخزين كل المقتنيات الهامة والديكورية. مع أرتفاع السقف لهذا الاستوديو يسيطر اللون الأبيض على جميع العناصر من الأثاث والدهانات كي تتسع الشقة بصرياً و تبدو منعشة و هو في أغلب الأوقات أختيار مثالي في المساحات الصغيرة. لن نغفل عن التعليق على الكراسي الشفافة فهو أيضاً أختيار قمة في الذكاء لما فيه من عدم تحديد لأي أبعاد فلا يبدو الأثاث كأنه عائق كبير في حيز مساحي صغير.
من بين هذه التصاميم البسيطة يوجد بعض التفاصيل الرائعة التي ترفع من قيمة المنزل كثيراً و بإمكان أياً منا أتباعها بدون ميزانية كبيرة، فعلى سبيل المثال نجد عروق خشبية في السقف مما يترك أنطباع نمط ريفي دافئ و منعش بدلاً من ترك السقف المرتفع بدون تصميم أو إضافة. نجد أيضاً التلفاز معلق شكل احترافي وكأنك في غرفة فندقية و هذا يحتاج فقط لتخطيط مسبق ذكي.
بالرغم من المساحة الصغيرة للاستوديو إلا أنها كانت كافية لأختيار سرير مزدوج، و قد يبدو هذا اختيار غير عملي من جهة المساحة و لكن هذا لتذكيرك أن راحتك هي أهم الأولويات. أنت في هذه المرحلة عليك أن توازن بذكاء بين تدليل نفسك وأخذ المسؤولية بجدية، لأنك إن أهملت نفسك لن تجد من يرعاها وتصميم البيت هو أولى الخطوات لتحقيق ذلك . من هذا المنطلق أيضاً جاء أختيار تصميم السرير فهو غاية في الرقي مع بساطة وأناقة.
تظهر لنا هنا الوحدة المتخفية ردأ على تساؤلنا من قبل و هي في الواقع مطبخ ذكي و فيه تتحقق كل وظائف المطبخ الطبيعي لشخصين و هو بالتحديد ما تحتاجه.
أختيار أحجام و أوضاع الثوابت مثل المغسلة هنا هو في غاية الذكاء فهي صغيرة و عملية كي لا تأخذ حيز كبير من المساحة. أيضاً كان اختيار السيراميك موفق لما فيه من أنماط مبدعة و بسيطة.
إن كانت مثل هذه المشاريع تثير فضولك سيلقي أعجابك شقة اقتصادية بمساحة 33 م²