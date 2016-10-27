10 اشياء يفعلها أصحاب البيوت المنظمة

اجعل خزانة ملابسك منطقية بمعنى ان تكون على قدر ملابسك فعلاً، ليست أقل و لا أكثر منها، فلو كانت اقل في مساحتها من ملابسك سيكون المشهد غير مرتب ، ولو كانت كبيرة ستكون فارغة و وسكون التصميم ضعيف ..

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