10 اشياء يفعلها أصحاب البيوت المنظمة

اللمسات الجمالية في المنازل الانيقة تعتبر من الاسرار الخفية في كيفية اظهار هذه المنازل بذلك المظهر المتميز، سنستعرض معكم اليوم بعض الأفكار و اللمسات البسيطة للغاية التي تجعل من منزلك أنيقاً في عيون الجميع ، 10 نماذج واضحة في مختلف الغرف و جميعها يصب في عامل النظافة و الترتيب و التنسيق الجيد، و يمكنك ان تقتبسها و تنفذها دون أي تكاليف إضافية او تحضيرات .
استخدم أشياءاً غير متوقعة مثل تلك المدفأة المصنوعة من الخشب والمدمجة مع مكتبة عظيمة ، فكيف يعقل ذلك و الإجابة ببساطة ان واجهة المدفأة فقط هي التي من الخشب لكن مكانا لسخونة من عناصر أقوى بالطبع، و من الاشياء غير المتوقعة هو وجود أبواب للتخزين في ذلك الجدار المصمت دون مقدمات و هي أيضاً من دواعي الاناقة و الخروج عن المألوف..
عندما يكون بيتك أنيقاً لابد أن يكون مرتباً لذا كن على حرص أن تخفي أي مظهر من مظاهر الفوضى بعيداً عن المشهد العام ، و تلك الفكرة في وضع معلقات الملابس بخلف الحائط هي فكرة جيدة من جهة تجعلها قريبة من متناولك و من جهة أخرى تخفيها تماماً عن الأنظار .
استخدام التنسيق المتدرج سواء في الغرفة الرئيسية أو في الغرف الداخلية يجعل من الشكل العام مقبولاً بطريقة مبتكرة ، يكفي أنك لو وضعت أي شيء بشكل متناسق متدرج سيوحي إليك بالكمال و الهدوء النفسي، حاول أن ترتب أغراضك التي تقبل التنسيق على هذه الشاكلة سيجعل ذلك الغرفة بها مزيد من الاناقة.
اللوازم المكتبية و الأقلام تساعد على ظهور الغرفة بمظهر جاد و في الوقت ذاته أنيق ، فشكل الكتب المتراصة في تناغم ينعكس على شكل الديكور بالايجاب، فحاول أن تجعل المكتبة في غرفتك مفتوحة و ليست مغلقة و حاول أن تنظم الكتب بطريقة متناغمة…
الرفوف التي يمكن أن تنفذها في غرفة السفرة أو المطبخ يمكن أن تحتوي على أغراض متعددة التي تزيدها جمالاً مثل الاباريق و أطقم الشاي و الأطباق المزخرفة و كلهم يجب أن تراعي فيهم التناسق مع اللون العام لما هو حولها..
حاول أن تصمم مكاناً لك وحدك ، خصوصية و رونق تشبه شخصيتك فقط، مكان يعتبر ملاذك الأكثر امناً في المنزل، كل شيء في ها المكان سيكون منفرداً، الكرسي و المكتب بالاضافة إلى كرسي هزاز أو جهاز حاسوب ، كل شيء لأجل فرد واحد ، كل هذا التخصيص سيجعل من بيتك على درب الاناقة..
اجعل مكتبك هو عالمك الخاص ومكانك الآمن لكل تفاصيلك الصغيرة، فإن كنت من هواة الفوضى فلا داعى أن تجعل الغرفة بأكملها هكذا واكتفى بمكتبك ..
التكرار يجعل العين في حالة سعادة، لو كان لديك ملابس و أغراض مكررة في شكلها و طرازها فإن الخزانات و غرف الملابس المفتوحة ستكون مناسبة لك تماماً، و لو كان غير ذلك فاستخدم الخزانات المغلقة كما في الصورة المقبلة..
استخدام الادراج في أماكن التخزين يحجب كثير من الفوضى، و لا يتطلب مجهود اضافي في التنسيق للملابس بالمقارنة بالخزانات المفتوحة ، لذا يفضل أن تصمم خزانات بأدراج لو كانت اغراضك كثيرة و في الوقت ذاته مختلفة و غير متشابهه..
اجعل خزانة ملابسك منطقية بمعنى ان تكون على قدر ملابسك فعلاً، ليست أقل و لا أكثر منها، فلو كانت اقل في مساحتها من ملابسك سيكون المشهد غير مرتب ، ولو كانت كبيرة ستكون فارغة و وسكون التصميم ضعيف ..
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