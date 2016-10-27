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10 اشياء يفعلها أصحاب البيوت المنظمة

آية منير آية منير
homify مكتب عمل أو دراسة
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اللمسات الجمالية في المنازل الانيقة تعتبر من الاسرار الخفية في كيفية اظهار هذه المنازل بذلك المظهر المتميز، سنستعرض معكم اليوم بعض الأفكار و اللمسات البسيطة للغاية التي تجعل من منزلك أنيقاً في عيون الجميع ، 10 نماذج واضحة في مختلف الغرف و جميعها يصب في عامل النظافة و الترتيب و التنسيق الجيد، و يمكنك ان تقتبسها و تنفذها دون أي تكاليف إضافية او تحضيرات .

1 – استخدامات غير متوقعة للتخزين

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

استخدم أشياءاً غير متوقعة مثل تلك المدفأة المصنوعة من الخشب والمدمجة مع مكتبة عظيمة ، فكيف يعقل ذلك و الإجابة ببساطة ان واجهة المدفأة فقط هي التي من الخشب لكن مكانا لسخونة من عناصر أقوى بالطبع، و من الاشياء غير المتوقعة هو وجود أبواب للتخزين في ذلك الجدار المصمت دون مقدمات و هي أيضاً من دواعي الاناقة و الخروج عن المألوف..

2 – قاعة مرتبة

Aanbouw en interieurplan woning , Jolanda Knook interieurvormgeving Jolanda Knook interieurvormgeving الممر الحديث، المدخل و الدرج
Jolanda Knook interieurvormgeving

Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving

عندما يكون بيتك أنيقاً لابد أن يكون مرتباً لذا كن على حرص أن تخفي أي مظهر من مظاهر الفوضى بعيداً عن المشهد العام ، و تلك الفكرة في وضع معلقات الملابس بخلف الحائط هي فكرة جيدة من جهة تجعلها قريبة من متناولك و من جهة أخرى تخفيها تماماً عن الأنظار .

3 – التنسيق الجبلي (المتدرج) للاغراض

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

استخدام التنسيق المتدرج سواء في الغرفة الرئيسية أو في الغرف الداخلية يجعل من الشكل العام مقبولاً بطريقة مبتكرة ، يكفي أنك لو وضعت أي شيء بشكل متناسق متدرج سيوحي إليك بالكمال و الهدوء النفسي، حاول أن ترتب أغراضك التي تقبل التنسيق على هذه الشاكلة سيجعل ذلك الغرفة بها مزيد من الاناقة.

4 – اظهار اللوازم المكتبية

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

اللوازم المكتبية و الأقلام تساعد على ظهور الغرفة بمظهر جاد و في الوقت ذاته أنيق ، فشكل الكتب المتراصة في تناغم ينعكس على شكل الديكور بالايجاب، فحاول أن تجعل المكتبة في غرفتك مفتوحة و ليست مغلقة و حاول أن تنظم الكتب بطريقة متناغمة…

5 – رفوف التعليق

Fotobehang BN Design Studio, BN International BN International مكتب عمل أو دراسة
BN International

BN International
BN International
BN International

الرفوف التي يمكن أن تنفذها في غرفة السفرة أو المطبخ يمكن أن تحتوي على أغراض متعددة التي تزيدها جمالاً مثل الاباريق و أطقم الشاي و الأطباق المزخرفة و كلهم يجب أن تراعي فيهم التناسق مع اللون العام لما هو حولها..

6 – تصميم مكان خاص بك وحدك

419, JUMA architects JUMA architects مكتب عمل أو دراسة
JUMA architects

JUMA architects
JUMA architects
JUMA architects

حاول أن تصمم مكاناً لك وحدك ، خصوصية و رونق تشبه شخصيتك فقط، مكان يعتبر ملاذك الأكثر امناً في المنزل، كل شيء في ها المكان سيكون منفرداً، الكرسي و المكتب بالاضافة إلى كرسي هزاز أو جهاز حاسوب ، كل شيء لأجل فرد واحد ، كل هذا التخصيص سيجعل من بيتك على درب الاناقة..

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7 – تجميع المهملات إلى جانبها

Kerkwoning 1884 , ontwerpplek, interieurarchitectuur ontwerpplek, interieurarchitectuur مكتب عمل أو دراسة
ontwerpplek, interieurarchitectuur

ontwerpplek, interieurarchitectuur
ontwerpplek, interieurarchitectuur
ontwerpplek, interieurarchitectuur

اجعل مكتبك هو عالمك الخاص ومكانك الآمن لكل تفاصيلك الصغيرة، فإن كنت من هواة الفوضى فلا داعى أن تجعل الغرفة بأكملها هكذا واكتفى بمكتبك ..

8 – تنسيق الملابس بعناية

Inloopkast, slaap/Badkamer, Hoogerheide, Leonardus interieurarchitect Leonardus interieurarchitect غرفة الملابس
Leonardus interieurarchitect

Leonardus interieurarchitect
Leonardus interieurarchitect
Leonardus interieurarchitect

التكرار يجعل العين في حالة سعادة، لو كان لديك ملابس و أغراض مكررة في شكلها و طرازها فإن الخزانات و غرف الملابس المفتوحة ستكون مناسبة لك تماماً، و لو كان غير ذلك فاستخدم الخزانات المغلقة كما في الصورة المقبلة..

9 – استخدام أدراج

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة الملابس
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

استخدام الادراج في أماكن التخزين يحجب كثير من الفوضى، و لا يتطلب مجهود اضافي في التنسيق للملابس بالمقارنة بالخزانات المفتوحة ، لذا يفضل أن تصمم خزانات بأدراج لو كانت اغراضك كثيرة و في الوقت ذاته مختلفة و غير متشابهه..

10 – جعل خزانة ملابسك منطقية

Apto Zanon, Camila Chalon Arquitetura Camila Chalon Arquitetura غرفة الملابس White
Camila Chalon Arquitetura

Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura

اجعل خزانة ملابسك منطقية بمعنى ان تكون على قدر ملابسك فعلاً، ليست أقل و لا أكثر منها، فلو كانت اقل في مساحتها من ملابسك سيكون المشهد غير مرتب ، ولو كانت كبيرة ستكون فارغة و وسكون التصميم ضعيف ..

لو أردت أن تعرف أكثر عن تنظيم خزامة ملابسك ننصحك بقراءة هذا المقال

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