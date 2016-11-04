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10 أشياء تجعل بيتك يبدو نظيفًا وأنيقًا دائمًا

ريم عوض ريم عوض
Coussins, Bianka Léone Bianka Léone المنزلديكورات واكسسوارات
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البيت الذي يبدو نظيفا ومرتبا يحتاج أكثر من مجرد مطبخ نظيف وأرضية لا يوجد بها بقعة واحدة. النظافة والترتيب فن يجعل المنزل لا يبدو مملًا وكأنه بيت في معرض لا يوجد عليه أثر أن هناك أشخا تعيش فيه، فتتحكم في الفوضى قبل أن تحدث قدر الإمكان وتنظم كل شيء في مكانه.

هناك شعرة بين تطبيق الطريقة الصحيحة في ترتيب ونظافة المنزل وجعله يبدو كمنزل طالب يحاول أن يسيطر على شقته ولكن بالكاد يفعل.

إليكم 10 أشياء تحدث هذا الفارق وتجعل منزلك يبدو أنيقًا ومرتبًا فور تطبيقهم باستمرار.

1- مدخل مرتب

Aanbouw en interieurplan woning , Jolanda Knook interieurvormgeving Jolanda Knook interieurvormgeving الممر الحديث، المدخل و الدرج
Jolanda Knook interieurvormgeving

Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving

 الانطباع الأول يدوم، هكذا تعلمنا دائما. تأكد من وجود شماعة لتعليق السترات والمعاطف عند الدخول وربما مكان لوضع المفاتيح الأغراض الشخصية كالمحفظة والتليفون المحمول ليسهل الوصول إليهم عند الخروج. وأيضًا جزامة للوقاية من فوضى الأحذية أمام باب المنزل. وتأكد من كنس المدخل يوميًا لتجنب تراكم ما يتعرض له من أوساخ عالقة في الأحذية.

2- واجهات نظيفة لخزانات المطبخ

homify مطبخرفوف وأدراج
homify

homify
homify
homify

جميل أنك مهتم بنظافة أرضية المطبخ ولا تترك بقع الطبيخ تتراكم عليها مخلفة دهون صعبة التنظيف. ولكن ماذا عن واجهات تلك الخزانات المليئة بنقاط من البقع المتناثرة هنا وهناك وعلامات الأصابع المتسخة التي طبعت عليها أثناء فتحك وغلقك للخزانة وأنت تقوم بتحضير الطعام؟ قم بمسح واجهات الخزانات باستمرار لتجنب حدوث هذا. ولا تنس أيضا الشفاط ومفتاح النور والشباك. تفاصيل صغيرة ولكن تحدث فرقا هائلا في نظافة المطبخ ومنظره.

3- سلة للمتفرقات

Coussins, Bianka Léone Bianka Léone المنزلديكورات واكسسوارات
Bianka Léone

Bianka Léone
Bianka Léone
Bianka Léone

في كثير من الأحيان تحتاج لوضع بعض الأشياء بعيد بشكل مؤقت لتوفير مكان كإزالة المجلات والجرائد من على طاولة القهوة لتناول وجبة خفيفة مثلا، أو وضع لعب طفلك بشكل سريع لاستقبال ضيف. من أفضل تلك الأدوات السلة المصنوعة من الخوص فهي عملية وفي نفس الوقت أنيقة وبسيطة.

4- سلّات الغسيل

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

وجود سلات للغسيل في كل غرفة يوفر الكثير من الوقت في البحث عن الملابس المتسخة على الأرض وبين أكوام الملابس قبل غسيلها. تأكد من وضع سلة داخل كل غرفة وفي الحمام ويمكنك إضافة سلة منفصلة للملابس البيضاء حتى توفر جهدا ووقتا أكثر.

5- صناديق تخزين بيضاء

Kerkwoning 1884 , ontwerpplek, interieurarchitectuur ontwerpplek, interieurarchitectuur مكتب عمل أو دراسة
ontwerpplek, interieurarchitectuur

ontwerpplek, interieurarchitectuur
ontwerpplek, interieurarchitectuur
ontwerpplek, interieurarchitectuur

إذا كان لون الحائط لديك أبيض فربما من الحلول الذكية استخدام صناديق بيضاء صغيرة لتخزين متعلقاتك وأوراقك المهمة من على مكتبك وفي غرفة المعيشة. ستذوب الصناديق في لون الحائط ولا تشعر بوجودها فتقلل الفوضى مرتين، مرة بتخزين ما تريد ومرة أخرى بعدم استشعار عينك لوجود صناديق.

6- مكتب مرتب

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

خاصة إذا كان مكتبك مفتوحًا على غرفة أخرى من المنزل وليس في غرفة منفصلة تأكد من ترتيبه دائما بوضع مكتبة وأرفف مناسبين واستخدام أدراج المكتب بشكل صحيح. فكر في شراء بعض الصناديق الصغيرة وضعها بجانبك على المكتب لتخزين ما تريده عند القيام للمرة التي ستجلس فيها للعمل.

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7- تقسييم ذكي للدواليب

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة الملابس
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

اجعل لكل شيء مكانه في دولابك عن طريق تقسييمه بطريقة ذكية، فالدولاب يحتاج لأكثر من مكان للشماعات لتعليق الملابس وأرفف! ضع أدراج بداخله للشرابات مثلا واجعل مكانا مخصصا للأحذية والأحزمة والكرافاتات وما إلى ذلك من الأشياء التي تحدث فوضى بسرعة ويصعب الوصول لها داخل الدولاب بدون ترتيب.

8- وازن بين التخزين والديكور

Fotobehang BN Design Studio, BN International BN International مكتب عمل أو دراسة
BN International

BN International
BN International
BN International

حتى لا يبدو منزلك كمخزن من كثرة الأرفف وصناديق التنظيم والتخزين، تأكد ألا تهمل الديكور عن طريق وضع بعض التحف وأغراض للديكور والزينة على تلك الأرفف. فكل شيء إذا زاد عن حده انقلب لضده.

9- إضاءة مناسبة

419, JUMA architects JUMA architects مكتب عمل أو دراسة
JUMA architects

JUMA architects
JUMA architects
JUMA architects

الإضاءة لها تأثير كبير في منظر ترتيب البيت وأناقته وأيضا التركيز على أشياء معينة لتبعد النظر عن أماكن التخزين. تأكد من وضع إضاءة مناسبة في كل غرفة بعد استشارة بعد المتخصصين في ذلك.

10- أماكن تخزين في كل غرفة

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

تحكم في الفوضى قبل حدوثها عن طريق وضع روتين يومي لألا تتراكم الفوضى والأعمال المنزلية. ومختصر الموضوع أن تخصص مكان للتخزين وأدوات للتنظيم في كل غرفة وسترتاح كثيرا في التعامل مع الترتيب والفوضى. اقرأ أيضًا 7 خطوات لمنزل نظيف دائما

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