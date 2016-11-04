10 أشياء تجعل بيتك يبدو نظيفًا وأنيقًا دائمًا

البيت الذي يبدو نظيفا ومرتبا يحتاج أكثر من مجرد مطبخ نظيف وأرضية لا يوجد بها بقعة واحدة. النظافة والترتيب فن يجعل المنزل لا يبدو مملًا وكأنه بيت في معرض لا يوجد عليه أثر أن هناك أشخا تعيش فيه، فتتحكم في الفوضى قبل أن تحدث قدر الإمكان وتنظم كل شيء في مكانه.

هناك شعرة بين تطبيق الطريقة الصحيحة في ترتيب ونظافة المنزل وجعله يبدو كمنزل طالب يحاول أن يسيطر على شقته ولكن بالكاد يفعل.

إليكم 10 أشياء تحدث هذا الفارق وتجعل منزلك يبدو أنيقًا ومرتبًا فور تطبيقهم باستمرار.