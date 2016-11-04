10 أشياء تجعل بيتك يبدو نظيفًا وأنيقًا دائمًا

البيت الذي يبدو نظيفا ومرتبا يحتاج أكثر من مجرد مطبخ نظيف وأرضية لا يوجد بها بقعة واحدة. النظافة والترتيب فن يجعل المنزل لا يبدو مملًا وكأنه بيت في معرض لا يوجد عليه أثر أن هناك أشخا تعيش فيه، فتتحكم في الفوضى قبل أن تحدث قدر الإمكان وتنظم كل شيء في مكانه.
هناك شعرة بين تطبيق الطريقة الصحيحة في ترتيب ونظافة المنزل وجعله يبدو كمنزل طالب يحاول أن يسيطر على شقته ولكن بالكاد يفعل.
إليكم 10 أشياء تحدث هذا الفارق وتجعل منزلك يبدو أنيقًا ومرتبًا فور تطبيقهم باستمرار.
الانطباع الأول يدوم، هكذا تعلمنا دائما. تأكد من وجود شماعة لتعليق السترات والمعاطف عند الدخول وربما مكان لوضع المفاتيح الأغراض الشخصية كالمحفظة والتليفون المحمول ليسهل الوصول إليهم عند الخروج. وأيضًا جزامة للوقاية من فوضى الأحذية أمام باب المنزل. وتأكد من كنس المدخل يوميًا لتجنب تراكم ما يتعرض له من أوساخ عالقة في الأحذية.
جميل أنك مهتم بنظافة أرضية المطبخ ولا تترك بقع الطبيخ تتراكم عليها مخلفة دهون صعبة التنظيف. ولكن ماذا عن واجهات تلك الخزانات المليئة بنقاط من البقع المتناثرة هنا وهناك وعلامات الأصابع المتسخة التي طبعت عليها أثناء فتحك وغلقك للخزانة وأنت تقوم بتحضير الطعام؟ قم بمسح واجهات الخزانات باستمرار لتجنب حدوث هذا. ولا تنس أيضا الشفاط ومفتاح النور والشباك. تفاصيل صغيرة ولكن تحدث فرقا هائلا في نظافة المطبخ ومنظره.
في كثير من الأحيان تحتاج لوضع بعض الأشياء بعيد بشكل مؤقت لتوفير مكان كإزالة المجلات والجرائد من على طاولة القهوة لتناول وجبة خفيفة مثلا، أو وضع لعب طفلك بشكل سريع لاستقبال ضيف. من أفضل تلك الأدوات السلة المصنوعة من الخوص فهي عملية وفي نفس الوقت أنيقة وبسيطة.
وجود سلات للغسيل في كل غرفة يوفر الكثير من الوقت في البحث عن الملابس المتسخة على الأرض وبين أكوام الملابس قبل غسيلها. تأكد من وضع سلة داخل كل غرفة وفي الحمام ويمكنك إضافة سلة منفصلة للملابس البيضاء حتى توفر جهدا ووقتا أكثر.
إذا كان لون الحائط لديك أبيض فربما من الحلول الذكية استخدام صناديق بيضاء صغيرة لتخزين متعلقاتك وأوراقك المهمة من على مكتبك وفي غرفة المعيشة. ستذوب الصناديق في لون الحائط ولا تشعر بوجودها فتقلل الفوضى مرتين، مرة بتخزين ما تريد ومرة أخرى بعدم استشعار عينك لوجود صناديق.
خاصة إذا كان مكتبك مفتوحًا على غرفة أخرى من المنزل وليس في غرفة منفصلة تأكد من ترتيبه دائما بوضع مكتبة وأرفف مناسبين واستخدام أدراج المكتب بشكل صحيح. فكر في شراء بعض الصناديق الصغيرة وضعها بجانبك على المكتب لتخزين ما تريده عند القيام للمرة التي ستجلس فيها للعمل.
اجعل لكل شيء مكانه في دولابك عن طريق تقسييمه بطريقة ذكية، فالدولاب يحتاج لأكثر من مكان للشماعات لتعليق الملابس وأرفف! ضع أدراج بداخله للشرابات مثلا واجعل مكانا مخصصا للأحذية والأحزمة والكرافاتات وما إلى ذلك من الأشياء التي تحدث فوضى بسرعة ويصعب الوصول لها داخل الدولاب بدون ترتيب.
حتى لا يبدو منزلك كمخزن من كثرة الأرفف وصناديق التنظيم والتخزين، تأكد ألا تهمل الديكور عن طريق وضع بعض التحف وأغراض للديكور والزينة على تلك الأرفف. فكل شيء إذا زاد عن حده انقلب لضده.
الإضاءة لها تأثير كبير في منظر ترتيب البيت وأناقته وأيضا التركيز على أشياء معينة لتبعد النظر عن أماكن التخزين. تأكد من وضع إضاءة مناسبة في كل غرفة بعد استشارة بعد المتخصصين في ذلك.
تحكم في الفوضى قبل حدوثها عن طريق وضع روتين يومي لألا تتراكم الفوضى والأعمال المنزلية. ومختصر الموضوع أن تخصص مكان للتخزين وأدوات للتنظيم في كل غرفة وسترتاح كثيرا في التعامل مع الترتيب والفوضى. اقرأ أيضًا 7 خطوات لمنزل نظيف دائما