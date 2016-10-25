7 خطوات لمنزل نظيف دائما

من منا لا يحب أن يجد منزله دائما نظيفا ومرتبا وفي منتهى الأناقة، من المهم أن تهتم ببضع أمور لكى تجعل منزلك دائما نظيف وخالي من الأتربة والحشرات، حتى يمكنك ان تشعر بالراحة التامة ..
أن تعيش في منزل نظيف ومنظم له أثر ايجابي على حياتك فهو يقلل التوتر والشعور بالإجهاد والمزيد من السلام الداخلي والهدوء، وقد تبدو أن مهما التنظيف في بعض الأحيان معقدة ومرهقة وخاصة عند وجود أطفال أو مهام أخرى كوظيفة متعبة، ولكن إذا تم اتباع خطوات وعادات ثابتة قد تقلل كثيرا من المجهود الذي قد يبذل إذا تخلينا عن هذه الخطوات لبضعة أيام متتابعة، هنا في هذا المقال سنقدم لك يد المساعدة وسنقدم لك بعض النصائح التي قد تجعل منزك نظيفا ومنظما لأطول فترة ممكنة..
عندما تصل إلى منزلك، لا تترك أغراضك في أماكن عشوائية، قليل من الانضباط والتنظيم سيجعل تنظيف المنزل أسهل كثيرا، فقط ضع كل غرض في مكان محدد له ومنظم عند الدخول للمنزل ..
ما قد تؤجله اليوم سيتراكم عليك في الغد وستصبح المهمة صعبة، لذا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، وبالتالي فإذا أصبحت لديك مهام روتينية يومية تقوم بها سيصبح أسلوب حياة ولن يتراكم عليك أي مهام وستحافظ على منزلك نظيفا ومرتبا دائما..
نعلم جميعا أن مهمة تنظيف الحمام هي مهمة صعبة ومملة وغير محببة لدي الكثير، لذا دعنا نساعدك في أن تكن مهمة سهلة، إذا قمت بتنظيف يوميا تنظيف سريع ولا تسمح لتراكم الأوساخ والأتربة ستجعل من المهمة المستحيلة إلى مهمة بسيطة وفي غاية السهولة ، وسيسصبح حمامك دائما نظيف وستحمى عائلتك من أمراض كثيرة..
عليك بتهوية منزلك على الأقل 10 دقائق يوميا، يجب أن تغير أغطية سرير غرفة نومك وأن تتركوا الغرفة ترى الشمس يوميا وبانتظام، دون أنن تشعر ستنشر الطاقة الايجابية بمنزلك..
لا تجعل أطباقك تتراكم في حوض المطبخ، فقط اغسل طبقك وكل أدواتك التى تم استخدامها في وقتها، سيبدوا مطبخك دائما نظيفا ومنظما ولكن إذا تجاهلت ذلك ستتراكم الأدوات الخاص بكل شخص في المنزل وسترى أن مهمة تنظيف المطبخ هي خطوة صعبة ومملة ومرهقة.. فقط اغسل طبقك.
ضع ملابسك المتسخة دائما في سلة الغسيل ولا تترك في أركان الغرفة والحمام، ليس فقط للنظام ولكنه للمحافظة على نظافة المنزل، فالملابس المتسخة تحمل أتربة وروائح غير مرغوب فيها، وذلك يجعل منزلك غير نظيف مع الوقت، لذا تخلص دائما من ملابسك المتسخة ولا تجعلها تتراكم..
هناك نوعان من التنظيف : يومي وأسبوعي، وكما شرحنا من قبل هناك خطوات ستتحول مع الوقت إلى عادات روتينية يومية، ولكن يجب أن تكن لك خطة أسبوعية لتنظيف كل أركان المنزل ولابد أن تجعل ذلك في أولوياتك حتى لا تفاجئ بعد فترة بأن مهمة تنظيف المنزل بالكامل هي مهمة صعبة ومستحيلة..