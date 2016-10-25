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7 خطوات لمنزل نظيف دائما

آية منير آية منير
HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design غرفة المعيشة
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من منا لا يحب أن يجد منزله دائما نظيفا ومرتبا وفي منتهى الأناقة، من المهم أن تهتم ببضع أمور لكى تجعل منزلك دائما نظيف وخالي من الأتربة والحشرات، حتى يمكنك ان تشعر بالراحة التامة ..

أن تعيش في منزل نظيف ومنظم له أثر ايجابي على حياتك فهو يقلل التوتر والشعور بالإجهاد والمزيد من السلام الداخلي والهدوء، وقد تبدو أن مهما التنظيف في بعض الأحيان معقدة ومرهقة وخاصة عند وجود أطفال أو مهام أخرى كوظيفة متعبة،  ولكن إذا تم اتباع خطوات وعادات ثابتة قد تقلل كثيرا من المجهود الذي قد يبذل إذا تخلينا عن هذه الخطوات لبضعة أيام متتابعة، هنا في هذا المقال سنقدم لك يد المساعدة وسنقدم لك بعض النصائح التي قد تجعل منزك نظيفا ومنظما لأطول فترة ممكنة..

1 – لكل شئ مكان محدد

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design غرفة المعيشة
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

عندما تصل إلى منزلك، لا تترك أغراضك في أماكن عشوائية، قليل من الانضباط والتنظيم سيجعل تنظيف المنزل أسهل كثيرا، فقط ضع كل غرض في مكان محدد له ومنظم عند الدخول للمنزل ..

2 – لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد..

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details غرفة المعيشة
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

ما قد تؤجله اليوم سيتراكم عليك في الغد وستصبح المهمة صعبة، لذا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، وبالتالي فإذا أصبحت لديك مهام روتينية يومية تقوم بها سيصبح أسلوب حياة ولن يتراكم عليك أي مهام وستحافظ على منزلك نظيفا ومرتبا دائما..

3 – تنظيف يومي للحمام

Apartamento en Lisboa, Berga&Gonzalez - arquitectura y render Berga&Gonzalez - arquitectura y render حمام White
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render

Berga&Gonzalez - arquitectura y render
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render
Berga&Gonzalez - arquitectura y render

نعلم جميعا أن مهمة تنظيف الحمام هي مهمة صعبة ومملة وغير محببة لدي الكثير، لذا دعنا نساعدك في أن تكن مهمة سهلة، إذا قمت بتنظيف يوميا تنظيف سريع ولا تسمح لتراكم الأوساخ والأتربة ستجعل من المهمة المستحيلة إلى مهمة بسيطة وفي غاية السهولة ، وسيسصبح حمامك دائما نظيف وستحمى عائلتك من أمراض كثيرة..

4 – تهوية جيدة..

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores غرفة نوم
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

عليك بتهوية منزلك على الأقل  10 دقائق يوميا، يجب أن تغير أغطية سرير غرفة نومك وأن تتركوا الغرفة ترى الشمس يوميا وبانتظام، دون أنن تشعر ستنشر الطاقة الايجابية بمنزلك..

5 – اغسل طبقك..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لا تجعل أطباقك تتراكم في حوض المطبخ، فقط اغسل طبقك وكل أدواتك التى تم استخدامها في وقتها، سيبدوا مطبخك دائما نظيفا ومنظما ولكن إذا تجاهلت ذلك ستتراكم الأدوات الخاص بكل شخص في المنزل وسترى أن مهمة تنظيف المطبخ هي خطوة صعبة ومملة ومرهقة.. فقط اغسل طبقك.

6 – سلة غسيل..

Двухэтажная квартира в современном стиле для молодой семьи , Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ غرفة الملابس
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

ضع ملابسك المتسخة دائما في سلة الغسيل ولا تترك في أركان الغرفة والحمام، ليس فقط للنظام ولكنه للمحافظة على نظافة المنزل، فالملابس المتسخة تحمل أتربة وروائح غير مرغوب فيها، وذلك يجعل منزلك غير نظيف مع الوقت، لذا تخلص دائما من ملابسك المتسخة ولا تجعلها تتراكم..

7- خطة أسبوعية..

R.K. Konutu, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık غرفة الملابس
Treso İç Mimarlık

Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık

هناك نوعان من التنظيف : يومي وأسبوعي، وكما شرحنا من قبل هناك خطوات ستتحول مع الوقت إلى عادات روتينية يومية، ولكن يجب أن تكن لك خطة أسبوعية لتنظيف كل أركان المنزل ولابد أن تجعل ذلك في أولوياتك حتى لا تفاجئ بعد فترة بأن مهمة تنظيف المنزل بالكامل هي مهمة صعبة ومستحيلة..

أسرار المنزل الخامل (صديق البيئة)
هل ستتبع هذه الخطوات في منزلك؟

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