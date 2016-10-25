الأبيض والاحمر معا في شقة متميزة

ومع أول نظرة لهذا التصميم تلمس أناقة لا مثيل لها، تصميم كلاسيكي حديث ذو ألوان مبهجة، استخدم المصمم اللون الأبيض في الأرضيات وقطع الأثاث البسيطة مع لمسات الأحمر في الجدران ولورود وبعض من قطع الديكور الرائعة، أما عن السقف فإنه مصمم بشكل مبتكر حيث استخدم زخارف كلاسيكية ملونة زين بها دائرة تتوسط سقف أبيض مع نجفة بسيطة رائعة..