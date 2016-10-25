الأبيض والاحمر معا في شقة متميزة

هل أنت من محبى اللونين
الأبيض والأحمر؟! هل تحلم يوما أن تمتلك منزلا بتفاصيل رائعة بهذين اللونين؟ هوميفاي يقدم لك اليوم نموذج لمنزل كلاسيكي حديث وفي منتهى البساطة يلعب اللون الأبيض دور البطولة ويحمل في أركانه اللون الأحمر ليترك لمسات رائعة، سنأخذك في جولة سريعة لتتعرف جيدا على التصميم فقد يساعدك في تصميم منزل أحلامك..
ومع أول نظرة لهذا التصميم تلمس أناقة لا مثيل لها، تصميم كلاسيكي حديث ذو ألوان مبهجة، استخدم المصمم اللون الأبيض في الأرضيات وقطع الأثاث البسيطة مع لمسات الأحمر في الجدران ولورود وبعض من قطع الديكور الرائعة، أما عن السقف فإنه مصمم بشكل مبتكر حيث استخدم زخارف كلاسيكية ملونة زين بها دائرة تتوسط سقف أبيض مع نجفة بسيطة رائعة..
اختار المصمم أن يجعل المطبخ مفتوحا على فراغ الاستقبال، وذلك ليجعل المنزل يظهر في شكل أوسع ومتآلف بكل تفاصيله معا، استخدام اللون الأبيض مع لمسات من الأحمر هي وسيلة أيضا لزيادة المساحة البصرية للمنزل ..
وحدات تخزين ذات لون أبيض بتصميم كلاسيك حديث مع جدار أحمر لامع يلفت الأنظار، وحدات تخزين علوية ذات غطاء زجاجي لزيادة المساحة ..
جعل المصمم على الإضاءة الطبيعة أن تزين هذا المطبخ الأنيق، فمن أجمل ما تزين به مطبخك هو أن تجعله يرى الشمس وتضئ كل أركان ويحصل على التهوية المناسبة، لصحة جيدة لساكنى المنزل وللراحة النفسية لربة المنزل وكل من يستخدم المطبخ..
دمج المصمم المطبخ مع غرفة الطعام، واختار طاولة صغيرة ذات لون أبيض للتناسق مع الديكور الداخلي للمنزل، ورود حمراء ومقاعد كلاسيكية حديثةوستائر بيضاء شفافة، تفاصيل بسيطة تضيف لمسة من الرومانسية والرقة للتصميم..
لم يتردد المصمم إلى ترك لمسة مجنونة بتصميمه، فصمم حوض سمك مبتكر وجعل منه عمود يفصل فراغ المعيشة عن المطبخ، أضافت هذه اللمسة جمال من نوع خاص للتصميم..
بعد البهجة وروح النشاط في فراغ الاستقبال يأتى ممر المنزل هادئ وأنيق وذو لون موحد وهو الأبيض، اختار المصمم أن يضيف مرآة كبيرة ليعطي مساحة إضافية وشعور بالاتساع..
لمسة من لون هادئ على باب غرفة النوم الرئيسية ليميزها وكأنها باب إلى عالم آخر منفصل عن المنزل..
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