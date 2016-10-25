الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

الأبيض والاحمر معا في شقة متميزة

آية منير آية منير
homify غرفة المعيشة Red
Loading admin actions …

هل أنت من محبى اللونين الأبيض والأحمر؟! هل تحلم يوما أن تمتلك منزلا بتفاصيل رائعة بهذين اللونين؟ هوميفاي يقدم لك اليوم نموذج لمنزل كلاسيكي حديث وفي منتهى البساطة يلعب اللون الأبيض دور البطولة ويحمل في أركانه اللون الأحمر ليترك لمسات رائعة، سنأخذك في جولة سريعة لتتعرف جيدا على التصميم فقد يساعدك في تصميم منزل أحلامك..

أناقة لا مثيل لها..

homify غرفة المعيشة Red
homify

homify
homify
homify

ومع أول نظرة لهذا التصميم تلمس أناقة لا مثيل لها، تصميم كلاسيكي حديث ذو ألوان مبهجة، استخدم المصمم اللون الأبيض في الأرضيات وقطع الأثاث البسيطة مع لمسات الأحمر في الجدران ولورود وبعض من قطع الديكور الرائعة، أما عن السقف فإنه مصمم بشكل مبتكر حيث استخدم زخارف كلاسيكية ملونة زين بها دائرة تتوسط سقف أبيض مع نجفة بسيطة رائعة..

مطبخ مفتوح..

homify غرفة المعيشة Red
homify

homify
homify
homify

اختار المصمم أن يجعل المطبخ مفتوحا على فراغ الاستقبال، وذلك ليجعل المنزل يظهر في شكل أوسع ومتآلف بكل تفاصيله معا، استخدام اللون الأبيض مع لمسات من الأحمر هي وسيلة أيضا لزيادة المساحة البصرية للمنزل ..

أحمر لامع..

homify مطبخ Red
homify

homify
homify
homify

وحدات تخزين ذات لون أبيض بتصميم كلاسيك حديث مع جدار أحمر لامع يلفت الأنظار، وحدات تخزين علوية ذات غطاء زجاجي لزيادة المساحة ..

إضاءة طبيعية ..

homify مطبخ Red
homify

homify
homify
homify

جعل المصمم على الإضاءة الطبيعة أن تزين هذا المطبخ الأنيق، فمن أجمل ما تزين به مطبخك هو أن تجعله يرى الشمس وتضئ كل أركان ويحصل على التهوية المناسبة، لصحة جيدة لساكنى المنزل وللراحة النفسية لربة المنزل وكل من يستخدم المطبخ..

طاولة طعام صغيرة..

homify مطبخ Red
homify

homify
homify
homify

دمج المصمم المطبخ مع غرفة الطعام، واختار طاولة صغيرة ذات لون أبيض للتناسق مع الديكور الداخلي للمنزل، ورود حمراء ومقاعد كلاسيكية حديثةوستائر بيضاء شفافة، تفاصيل بسيطة تضيف لمسة من الرومانسية والرقة للتصميم..

حوض أسماك ..

homify مطبخ Red
homify

homify
homify
homify

لم يتردد المصمم إلى ترك لمسة مجنونة بتصميمه، فصمم حوض سمك مبتكر وجعل منه عمود يفصل فراغ المعيشة عن المطبخ، أضافت هذه اللمسة جمال من نوع خاص للتصميم..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

ممر هادئ..

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج Beige
homify

homify
homify
homify

بعد البهجة وروح النشاط في فراغ الاستقبال يأتى ممر المنزل هادئ وأنيق وذو لون موحد وهو الأبيض، اختار المصمم أن يضيف مرآة كبيرة ليعطي مساحة إضافية وشعور بالاتساع..

لمسة لون هادئ..

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج Beige
homify

homify
homify
homify

لمسة من لون هادئ على باب غرفة النوم الرئيسية ليميزها وكأنها باب إلى عالم آخر منفصل عن المنزل..

يمكنك أيضا قراءة منزل متكامل وأنيق من طابق واحد لمزيد من الأفكار 

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج Beige
homify

homify
homify
homify
7 خطوات لمنزل نظيف دائما
ما رأيك بهذا التصميم؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً