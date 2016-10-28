10 منازل صغيرة ستجعلك تريد مثلها

المنازل لا يجب أن تكون كبيرة لتصبح رائعة، الروعة تكمن في التفاصيل، التصميم المعماري، الطراز والمكان الذي يقبع فيه المبنى، فهي عناصر تؤدي في النهاية لراحة المستخدمين و طبيعة شخصياتهم التى تترك بصمة على تصميم المنازل الخارجي.
سنأخذكم في جولة اليوم لنرى 10 تصاميم مختلفة لمنازل صغيرة كلها عبارة عن دور واحد أو اثنين و لكن عنصر واحد كان مشترك بين كل النماذج وهو التصميم الفريد و الذي يلفت نظر المارة و يثير إعجابهم.
هذا المنزل يجعلك على الفور تود الذهاب في عطلة في بلد من بلاد البحر المتوسط، فنوافذه تأخذ شكل مميز والخشب يمتزج مع الواجهة البيضاء الرائعة والذي يتناسب كله مع نباتات الحديقة التى تنبض بالحياة و الطاقة إيجابية.
الأسقف غير المتماثلة هي طريقة مثالية لإضافة لمسة مميزة للمنزل. هذه الفكرة البسيطة تغير شكل المبنى بالكامل و تجعل شكله ديناميكي وملفت للنظر، على الرغم من بساطة خامات الواجهة والمكونة من خشب ودهان أبيض اللون ولكن شكله مميز حقاً.
هذا التصميم الرائع الخشبي يجعل هذا المنزل النموذج المثالي لعطلات الصيف، فهو تقليدي ولكنه رائع و مميز ببساطته، فهو يشع بالدفئ والسلام النفسي.
لمحبى الطابع الريفي العتيق جئنا اليوم بهذا المنزل لينال إعجابكم بالتأكيد، فهو مكون من مواد طبيعية و صديقة للبيئة.
الآن مع المنازل ذات التصميم المودرن، إليكم هذا المنزل البسيط المينمال مصمم بخطوط انيقة واجهة زجاجية ومزين بحديقة من حوله تعطيه مساحة إضافية للتنفس بالإضافة إطلالة رائعة على حمام السباحة مفروش بأثاث مودرن ذو ألوان مميزه..
هذا المنزل الملفت للنظر قد يبدو مثل اللعبة في بداية الأمر. فهو مصنوع من الخشب و لكن تم دهانه بألوان مشرقة ليعطي احساس البحر والعطلة والحرية.
هنا مثال آخر للعمارة على الطراز المينمال، فهذا المنزل الصغير الأنيق المكون من دور واحد يمكن أن يلبي حاجات أسرة صغيرة. واجهة سوداء اللون مع سطح مستوى ليكون كتله ذات شخصية بسيطة..
هذا المشروع يمثل واحة حديثة فهي مكان مثالي للراحة والاسترخاء. التصميم الأنيق للمنزل يكتمل بوجود خلايا شمسية على السقف، لاستغلال شمس الصيف الساطعة لتزويد المنزل بالطاقة.
أكثر ما يميز هذا المنزل هي الشرفة في الدور العلوي والتي تسمح لقاطنيه بالاستمتاع بالهواء المنعش من داخل حدود المنزل.
في النهاية نأتيكم بتصميم بديع لمنزل خشبي على حافة صخرة عملاقة فتم تصميمه بعناية فائقة بأعمدة ظاهرة و بتصميم أنيق.