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10 منازل صغيرة ستجعلك تريد مثلها

آية منير آية منير
BEACH HOUSE - TRAMANDAÍ/RS, Arquitetando ideias Arquitetando ideias منازل
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المنازل لا يجب أن تكون كبيرة لتصبح رائعة، الروعة تكمن في التفاصيل، التصميم المعماري، الطراز والمكان الذي يقبع فيه المبنى، فهي عناصر تؤدي في النهاية لراحة المستخدمين و طبيعة شخصياتهم التى تترك بصمة على تصميم المنازل الخارجي.

سنأخذكم في جولة اليوم لنرى 10 تصاميم مختلفة لمنازل صغيرة  كلها عبارة عن دور واحد أو اثنين و لكن عنصر واحد كان مشترك بين كل النماذج وهو التصميم الفريد و الذي يلفت نظر المارة و يثير إعجابهم.

1.منزل على طراز البحر المتوسط

homify منازل
homify

homify
homify
homify

هذا المنزل يجعلك على الفور تود الذهاب في عطلة في بلد من بلاد البحر المتوسط، فنوافذه تأخذ شكل مميز والخشب يمتزج مع الواجهة البيضاء الرائعة والذي يتناسب كله مع نباتات الحديقة التى تنبض بالحياة و الطاقة إيجابية.

2.سقف غير متماثل

homify منازل
homify

homify
homify
homify

الأسقف غير المتماثلة هي طريقة مثالية لإضافة لمسة مميزة للمنزل. هذه الفكرة البسيطة تغير شكل المبنى بالكامل و تجعل شكله ديناميكي وملفت للنظر، على الرغم من بساطة خامات الواجهة والمكونة من خشب ودهان أبيض اللون ولكن شكله مميز حقاً.

3.منزل خشبي جاهز

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri منزل جاهز للتركيب
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

هذا التصميم الرائع الخشبي يجعل هذا المنزل النموذج المثالي لعطلات الصيف، فهو تقليدي ولكنه رائع و مميز ببساطته، فهو يشع بالدفئ والسلام النفسي.

4.شخصية ريفية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

لمحبى الطابع الريفي العتيق جئنا اليوم بهذا المنزل لينال إعجابكم بالتأكيد، فهو مكون من مواد طبيعية و صديقة للبيئة.

​5.منزل على الطراز المينمال ذو سقف مستوى

PROJEKT DOMU EX 7 (z wiatą) , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG منازل
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

الآن مع المنازل ذات التصميم المودرن، إليكم هذا المنزل البسيط المينمال مصمم بخطوط انيقة واجهة زجاجية ومزين بحديقة من حوله تعطيه مساحة إضافية للتنفس بالإضافة إطلالة رائعة على حمام السباحة مفروش بأثاث مودرن ذو ألوان مميزه..

​6.واجهة ملونة

BEACH HOUSE - TRAMANDAÍ/RS, Arquitetando ideias Arquitetando ideias منازل
Arquitetando ideias

Arquitetando ideias
Arquitetando ideias
Arquitetando ideias

هذا المنزل الملفت للنظر قد يبدو مثل اللعبة في بداية الأمر. فهو مصنوع من الخشب و لكن تم دهانه بألوان مشرقة ليعطي احساس البحر والعطلة والحرية.

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​7.أناقة الطراز المينمال

Modernisierung eines Bungalows der 60er , 4plus5 4plus5 منازل
4plus5

4plus5
4plus5
4plus5

هنا مثال آخر للعمارة على الطراز المينمال، فهذا المنزل الصغير الأنيق المكون من دور واحد يمكن أن يلبي حاجات أسرة صغيرة. واجهة سوداء اللون مع سطح مستوى ليكون كتله ذات شخصية بسيطة..

​8.تصميم مودرن بخطوط تقليدية

PROJEKT DOMU Ralf G1 – nowoczesny i energooszczędny dom do 100 m², Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG منازل
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

هذا المشروع يمثل واحة حديثة فهي مكان مثالي للراحة والاسترخاء. التصميم الأنيق للمنزل يكتمل بوجود خلايا شمسية على السقف، لاستغلال شمس الصيف الساطعة لتزويد المنزل بالطاقة.

​9.تفاصيل ريفية

あきる野の家 （ｽｰﾊﾟｰﾛｰｺｽﾄの家）, 氏原求建築設計工房 氏原求建築設計工房 منازل
氏原求建築設計工房

氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房

أكثر ما يميز هذا المنزل هي الشرفة في الدور العلوي والتي تسمح لقاطنيه بالاستمتاع بالهواء المنعش من داخل حدود المنزل.

​10.منزل خشبي عائم على حافة العالم

Casa em Guararema, Cabana Arquitetos Cabana Arquitetos منازل خشب
Cabana Arquitetos

Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos

في النهاية نأتيكم بتصميم بديع لمنزل خشبي على حافة صخرة عملاقة فتم تصميمه بعناية فائقة بأعمدة ظاهرة  و بتصميم أنيق.

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