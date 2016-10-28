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10 شوايات مثالية للشواء في عطلة الأسبوع

آية منير آية منير
Casa Caiçara, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA بلكونة أو شرفة
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لا شئ يضاهى بهجة وسعادة كسعادة حفلة باربيكيو وشواء خاصة مع أصدقائك وعائلتك فى المنزل، فحفلات الشواء فى المنزل سواء فى  حديقة خاصة، أو فى سطح منزلك أو حتى داخل المنزل اذا لم يتوفر لك وجود مساحات خارجية، تحتاج إلى بعض التحضيرات، ومن هذة التحضيرات وأهمها على الأطلاق هى وجود شواية فى منزلك، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 10 تصميمات أنيقة للشوايات فى منزلك مع بعض النصائح لأقامة وتجهيز حفلة شواء جيدة مع عائلتك وأصدقائك.

1- شواية داخلية

Un nuovo spazio per tutte le stagioni, Odue Modena - Concept Store Odue Modena - Concept Store مطبخألواح المطبخ
Odue Modena – Concept Store

Odue Modena - Concept Store
Odue Modena – Concept Store
Odue Modena - Concept Store

اذا كان المطبخ وتصميمه لا يسمح بوجود مطبخ فى الهواء طلق، يمكنك ببساطة جلب الطبيعة والهواء الطلق إلى مطبخك وعمل حفلة شواء وسط الطبيعة كيف ذلك؟؟ من خلال هذا التصميم المتميز جداً لمطبخ وشواية داخلية، ولكن محاط بالطبيعة والنباتات التى جعلتك تشعر وكأنك داخل مطبخ  وحفلة شواء فى الهواء الطلق.

2- لمسات ريفية

CASA DAS PRIMAVERAS, BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA بلكونة أو شرفة
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

اذا كنت من عشاق التفاصيل الريفية، فأنت بالتأكيد ستقع فى غرام تصميم تلك الشواية المتميزة جداً، شواية على النمط الريفى داخل مطبخ مصمم فى الهواء الطلق، يعتبر من التصميمات الرائعة جداً..

3- شواية عصرية

Giardino privato, Progetti d'Interni e Design Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design

Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design
Progetti d'Interni e Design

شواية على النمط العصري الأنيق لمطبخ حديث جداً ومتميز بشكل كبير فى التصميم الذى امتاز بالعصرية، مطبخ مصمم بلمسات من المعدن فى تصميم المطبخ بالكامل وبالتالى تصميم الشواية أيضاً، هذا التصميم مناسب جداً اذا لم يكن لديك مساحات خارجية، فهذا التصميم سيفى بالغرض.

4- شواية حجرية

Buitenhaarden, De Vuurtafel De Vuurtafel حدائقمواقد وشوايات
De Vuurtafel

De Vuurtafel
De Vuurtafel
De Vuurtafel

وللحجر دائماً لمسته الخاصة فى كل شئ، فهو دائماً يضفى لمسة من الأناقة والرقى على أى تصميم، وهنا كان الحجر هو السمة الأساسية فى تصميم تلك الشواية، مما أعطاها رقى وأناقة كما أنها يمكن أن تكون بسهولة شواية ومدفأة داخل المنزل.

5- النمط الحديث والتقليدى معاً

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura بلكونة أو شرفة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

فى تصميم جمع بين نمطين مختلفين العصرى والحديث، جاء تصميم تلك الشواية المفعمة بالأناقة والجمال، منطقة شواء فى الهواء الطلق واسقف عالية تلك المنطقة المليئة بالتفاصيل الريفية التقليدية والعصرية معاً ستفاجئك بجمالها وبجمل لحظاتك التى ستقضيها فى حفلة الشواء الخاصة بك مع اصدقائك.

6- شواية ريفية تقليدية

Outdoor Cooler, Blastcool Blastcool حدائقديكورات واكسسوارات
Blastcool

Outdoor Cooler

Blastcool
Blastcool
Blastcool

ويعود من جديد النمط الريفى ليفاجئنا بجمال تصميمه، بتصميم شواية على النمط الريفى التقليدى داخل شرفة المنزل، الشواية مصممة بالكامل من الحجر، وبالتأكيد بما أن الشواية داخلية  كان يجب وجود نظام تهوئة جيد، وهذا ما حدث بالفعل من خلال تثبيت شبكة بسيطة تحتوي على ثلاثة جدران منخفضة، وبالتالى أصبح لدينا تصميم مميز ونظام تهوئة جيد.

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7- شواية وفرن معاً

Fazzone camini, Fazzone camini Fazzone camini حديقة
Fazzone camini

Fazzone camini
Fazzone camini
Fazzone camini

هذا التصميم جمع بين الفرن والشواية معاً  بشكل جميل، وتصميم جمع بين عناصر مختلفة كالطوب، الحجر والخشب.

8-شواية حجرية داخل شرفة

Outdoor Cooler, Blastcool Blastcool حدائقديكورات واكسسوارات
Blastcool

Outdoor Cooler

Blastcool
Blastcool
Blastcool

شرفة واسعة بتصميم أنيق ومثالى جداً، مع تلك الشواية الحجرية المتميزة لحفلات الشواء العائلية.

9- شواية لمطبخ داخلى

Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira بلكونة أو شرفة
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira

لا بأس اذا لم يكن لديك مساحات خارجية لأقامة منطقة شواء، يمكنك تصميم شواية ومدخنة مثل تلك فى مطبخك وسيصبح لديك منطقة شواء داخل المطبخ متميزة جداً.

10- شواية خارجية مغطاة

Casa Caiçara, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA بلكونة أو شرفة
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

من الأفكار أيضاً اذا كنت تريد مطبخ وشواية فى الهواء الطلق ولكن فى نفس الوقت تقلق من الغبار والاتربة، يمكنك تغطية السقف مثل هذا التصميم وستحصل على مطبخ وشواية مغطاة فى الهواء الطلق.

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