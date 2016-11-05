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16 فكرة لباب عصري ومميز

أميرة قاسم أميرة قاسم
EGL 1916, Alvaro Moragrega / arquitecto Alvaro Moragrega / arquitecto شبابيك
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باب المنزل بالطبع له دور مهم للبيت، ليس من الناحية الوظيفية فقط، ولكن على المستوى الجمالي أيضا، فهو آخر ما ترى عينيك قبل الخروج من المنزل. يمكنك أن تعيد شكل باب منزلك دون أن تضطر لتغييره بالكامل، بعض الأكسسوارات أو الطلاء المميز قد يفي بالغرض، وهناك أيضا حلول وأفكار أكثر إبداعية يمكنها أن تجعل من الباب تحفة فنية، لذا في كتاب الأفكار هذا جمعنا لك 15 فكرة ملهمة ستلهمك بتغيير باب منزلك القديم ليصبح بمظهر أكثر عصرية وأناقة.

1. متعة الرسم

casa dei colori, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

هذه الفكرة تنطوي على كثير من المرح وهى سهلة التنفيذ أيضا، فالرسم على الأبواب يخلق عمق أكبر للمكان كما ترى بالصورة لكنها تتناسب أكثر مع الأبواب المسطحة، المميز هنا أيضا هو استخدام ألوان بدرجات هادئة للتناغم بسلاسة مع اللون الأبيض للجدران، والأرضية الخشبية، المرح يكمن هنا في أنك تستطيع تنفيذ هذه الفكرة بنفسك وتطور مواهبك الفنية.

2. زخارف الزهور والنباتات

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

الاستعانة بالرسومات المفرغة من الأفكار السهلة للغاية لتجديد باب المنزل، كما أن نتائجها في الغالب تكون مرضية خاصة إذا كان الباب خشبي وبلون داكن، هذه الرسومات ستجدها في متاجر الطلاء أو يمكنك تنفيذ نمط آخر بنفسك وهو بالطبع ما سيمنح باب منزلك شخصية فريدة ومميزة.

3. ألوان واقعية ومبهجة

Puertas de interior, Timberplan Timberplan شبابيك
Timberplan

Timberplan
Timberplan
Timberplan

من الصيحات الحديثة في تصميم أبواب المنازل هي طلاء الباب بألوان واقعية و ومبهجة، الباب هنا قد تم طلاءه باللون الأصفر الذي يزيد الكثير من البهجة لأي مكان ويمنح المنزل لمسة مشرقة كما أنه يكسر رتابة التصميم الخالي من التفاصيل.

4. شرائط الألوان

Residencia CD de México, Studio Orfeo Quagliata Studio Orfeo Quagliata شبابيك
Studio Orfeo Quagliata

Studio Orfeo Quagliata
Studio Orfeo Quagliata
Studio Orfeo Quagliata

فكرة أخرى مميزة لإدخال الألوان المبهجة بالباب، وهى دمج مجموعة من الألوان من بالتة محددة على شكل شرائط كما بالصورة وتثبيتها بالباب، يمكن تطبيق هذه الفكرة على البلاستيك الأكليريك.

5. أشكال هندسية

ＨＯＵＳＥ華茶庵, 設計工房 Ａ・Ｄ・ＦＡＣＴＯＲＹ 一級建築士事務所 設計工房 Ａ・Ｄ・ＦＡＣＴＯＲＹ 一級建築士事務所 شبابيك
設計工房　Ａ・Ｄ・ＦＡＣＴＯＲＹ　一級建築士事務所

設計工房　Ａ・Ｄ・ＦＡＣＴＯＲＹ　一級建築士事務所
設計工房　Ａ・Ｄ・ＦＡＣＴＯＲＹ　一級建築士事務所
設計工房　Ａ・Ｄ・ＦＡＣＴＯＲＹ　一級建築士事務所

دمج الزجاج مع الخشب يمنح الباب مظهر أكثر عصرية ويسمح بمرور إضاءة أكبر للمكان بالداخل، هذا الدمج يمكن أن يحدث من خلال تفريغ أشكال هندسية بخشب الباب كما بالصورة.

6. صور جدارية

ARMARIOS PUERTAS CORREDERAS, AstiDkora AstiDkora غرفة نومخزانة الملابس
AstiDkora

AstiDkora
AstiDkora
AstiDkora

تتناسب فكرة لصق الصور الجدارية مع الأبواب الكبيرة، سواء باب المنزل الرئيسي أو ربما الأبواب الفاصلة بين الغرف كما بالصورة، هذه الفكرة ستمنح منزلك لمسة شخصية خاصة إذا كنت ممن تحبون التصوير الفوتوجرافي.

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7. صور ثلاثية الأبعاد

ARMARIOS PUERTAS CORREDERAS, AstiDkora AstiDkora غرفة نومخزانة الملابس
AstiDkora

AstiDkora
AstiDkora
AstiDkora

الصور و التصميمات ثلاثية الأبعاد على الأبواب ستمنح المكان عمق أكبر ومشهد أقوى.

8. أعمال الحدادة

Clásica y actual, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects شبابيك
Mikkael Kreis Architects

Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects

من الأفكار التي يعتبرها البعض تقليدية بشكل أو بآخر، لكن تصميمات أعمال الحدادة التي ستضيفها للباب هي التي ستمنح الباب مظهر وقور وعصري في الوقت نفسه.

9. أناقة ورقي

Porte interne in legno Linea EMPIRE, TONDIN PORTE SRL con unico socio TONDIN PORTE SRL con unico socio شبابيك
TONDIN PORTE SRL con unico socio

TONDIN PORTE SRL con unico socio
TONDIN PORTE SRL con unico socio
TONDIN PORTE SRL con unico socio

النمط الحداثي في تصميم الأبواب يوفر تركيبات مميزة ومثيرة للاهتمام، الباب هنا مثلا خشبي بالكامل، لكن تركيبة الألوان من الأسود والأبيض والبني جعل للباب شخصية مميزة وفريدة وأصبح عنصر قوي من عناصر ديكور الغرفة.

10 . أبواب مخفية

MEYLENSTEIN: Wohnungsumbau Berlin-Schöneberg, Meylenstein Meylenstein شبابيك خشب Red
Meylenstein

Meylenstein
Meylenstein
Meylenstein

طلاء الباب بنفس لون الجدار من الأفكار الخادعة والمميزة للمساحات الصغيرة لأنه يمنح المكان رحابة واتساع، ولمزيد من المرح قد بطلاء الجانب الآخر للباب بنفس لون الجدران الداخلية وهو ما سيكسر رتابة اللون الواحد للباب.

11. مشمع الفينيل

Frases Chulas de Vinilo, Petit Vinilo Petit Vinilo سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Petit Vinilo

Petit Vinilo
Petit Vinilo
Petit Vinilo

فكرة أخرى ذات تكلفة بسيطة، وهى لصق مشمع الفينيل الخاص بالأرضيات على أجزاء من الباب أو الباب بالكامل، الرائع هنا هو تنوع تصميمات الفينيل والتي بالطبع ستجد منها ما يتناسب مع ذوق منزلك.

12. باب معدني

Steel resin sliding doors and cupboard Ligneous Designs أبواب منزلقة
Ligneous Designs

Steel resin sliding doors and cupboard

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

13. عمل فني

Valeriano Villegas, Valeriano Villegas Valeriano Villegas شبابيك
Valeriano Villegas

Valeriano Villegas
Valeriano Villegas
Valeriano Villegas

أن يكون الباب تحفة فنية كهذا، فهو حتما سيكون إضافة كبيرة لديكور المنزل، خاصة إذا كنت ممن يقدرون الفنون، يمكنك تنفيذ هذه الفكرة بنفسك إذا كانت قدراتك الفنية تسمح بذلك، أو تستعين بمتخصص ليرسم لك لوحتك المفضلة على الباب.

14. الخشب المفرغ

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos شبابيك
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

تطبيق مميز للدمج بين الخشب المفرغ وبلاستيك الأكليريك.

15. تفاصيل صغيرة

EGL 1916, Alvaro Moragrega / arquitecto Alvaro Moragrega / arquitecto شبابيك
Alvaro Moragrega / arquitecto

Alvaro Moragrega / arquitecto
Alvaro Moragrega / arquitecto
Alvaro Moragrega / arquitecto

يمكنك منح باب منزلك مظهر جديد بإضافة بعض الأكسسوارات الملونة كالمقابض أو الأقفال ذات التصميمات المميزة.

16. ورق الحائط

Collezione Olivia, PIXIE progetti e prodotti PIXIE progetti e prodotti شبابيك و أبوابأبواب
PIXIE progetti e prodotti

PIXIE progetti e prodotti
PIXIE progetti e prodotti
PIXIE progetti e prodotti

ورق الحائط من الخيرات التي ستوفر لك تصميمات متنوعة ولا نهائية لتجد ما يتناسب مع ذوقك والسمت العام لتصميم منزلك، الرائع هنا أنها سهلة التركيب وذات تكلفة بسيطة وستمنح بابك مظهر يُحسد عليه.

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