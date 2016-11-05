16 فكرة لباب عصري ومميز

باب المنزل بالطبع له دور مهم للبيت، ليس من الناحية الوظيفية فقط، ولكن على المستوى الجمالي أيضا، فهو آخر ما ترى عينيك قبل الخروج من المنزل. يمكنك أن تعيد شكل باب منزلك دون أن تضطر لتغييره بالكامل، بعض الأكسسوارات أو الطلاء المميز قد يفي بالغرض، وهناك أيضا حلول وأفكار أكثر إبداعية يمكنها أن تجعل من الباب تحفة فنية، لذا في كتاب الأفكار هذا جمعنا لك 15 فكرة ملهمة ستلهمك بتغيير باب منزلك القديم ليصبح بمظهر أكثر عصرية وأناقة.