16 فكرة لباب عصري ومميز

باب المنزل بالطبع له دور مهم للبيت، ليس من الناحية الوظيفية فقط، ولكن على المستوى الجمالي أيضا، فهو آخر ما ترى عينيك قبل الخروج من المنزل. يمكنك أن تعيد شكل باب منزلك دون أن تضطر لتغييره بالكامل، بعض الأكسسوارات أو الطلاء المميز قد يفي بالغرض، وهناك أيضا حلول وأفكار أكثر إبداعية يمكنها أن تجعل من الباب تحفة فنية، لذا في كتاب الأفكار هذا جمعنا لك 15 فكرة ملهمة ستلهمك بتغيير باب منزلك القديم ليصبح بمظهر أكثر عصرية وأناقة.
هذه الفكرة تنطوي على كثير من المرح وهى سهلة التنفيذ أيضا، فالرسم على الأبواب يخلق عمق أكبر للمكان كما ترى بالصورة لكنها تتناسب أكثر مع الأبواب المسطحة، المميز هنا أيضا هو استخدام ألوان بدرجات هادئة للتناغم بسلاسة مع اللون الأبيض للجدران، والأرضية الخشبية، المرح يكمن هنا في أنك تستطيع تنفيذ هذه الفكرة بنفسك وتطور مواهبك الفنية.
الاستعانة بالرسومات المفرغة من الأفكار السهلة للغاية لتجديد باب المنزل، كما أن نتائجها في الغالب تكون مرضية خاصة إذا كان الباب خشبي وبلون داكن، هذه الرسومات ستجدها في متاجر الطلاء أو يمكنك تنفيذ نمط آخر بنفسك وهو بالطبع ما سيمنح باب منزلك شخصية فريدة ومميزة.
من الصيحات الحديثة في تصميم أبواب المنازل هي طلاء الباب بألوان واقعية و ومبهجة، الباب هنا قد تم طلاءه باللون الأصفر الذي يزيد الكثير من البهجة لأي مكان ويمنح المنزل لمسة مشرقة كما أنه يكسر رتابة التصميم الخالي من التفاصيل.
فكرة أخرى مميزة لإدخال الألوان المبهجة بالباب، وهى دمج مجموعة من الألوان من بالتة محددة على شكل شرائط كما بالصورة وتثبيتها بالباب، يمكن تطبيق هذه الفكرة على البلاستيك الأكليريك.
دمج الزجاج مع الخشب يمنح الباب مظهر أكثر عصرية ويسمح بمرور إضاءة أكبر للمكان بالداخل، هذا الدمج يمكن أن يحدث من خلال تفريغ أشكال هندسية بخشب الباب كما بالصورة.
تتناسب فكرة لصق الصور الجدارية مع الأبواب الكبيرة، سواء باب المنزل الرئيسي أو ربما الأبواب الفاصلة بين الغرف كما بالصورة، هذه الفكرة ستمنح منزلك لمسة شخصية خاصة إذا كنت ممن تحبون التصوير الفوتوجرافي.
الصور و التصميمات ثلاثية الأبعاد على الأبواب ستمنح المكان عمق أكبر ومشهد أقوى.
من الأفكار التي يعتبرها البعض تقليدية بشكل أو بآخر، لكن تصميمات أعمال الحدادة التي ستضيفها للباب هي التي ستمنح الباب مظهر وقور وعصري في الوقت نفسه.
النمط الحداثي في تصميم الأبواب يوفر تركيبات مميزة ومثيرة للاهتمام، الباب هنا مثلا خشبي بالكامل، لكن تركيبة الألوان من الأسود والأبيض والبني جعل للباب شخصية مميزة وفريدة وأصبح عنصر قوي من عناصر ديكور الغرفة.
طلاء الباب بنفس لون الجدار من الأفكار الخادعة والمميزة للمساحات الصغيرة لأنه يمنح المكان رحابة واتساع، ولمزيد من المرح قد بطلاء الجانب الآخر للباب بنفس لون الجدران الداخلية وهو ما سيكسر رتابة اللون الواحد للباب.
فكرة أخرى ذات تكلفة بسيطة، وهى لصق مشمع الفينيل الخاص بالأرضيات على أجزاء من الباب أو الباب بالكامل، الرائع هنا هو تنوع تصميمات الفينيل والتي بالطبع ستجد منها ما يتناسب مع ذوق منزلك.
أن يكون الباب تحفة فنية كهذا، فهو حتما سيكون إضافة كبيرة لديكور المنزل، خاصة إذا كنت ممن يقدرون الفنون، يمكنك تنفيذ هذه الفكرة بنفسك إذا كانت قدراتك الفنية تسمح بذلك، أو تستعين بمتخصص ليرسم لك لوحتك المفضلة على الباب.
تطبيق مميز للدمج بين الخشب المفرغ وبلاستيك الأكليريك.
يمكنك منح باب منزلك مظهر جديد بإضافة بعض الأكسسوارات الملونة كالمقابض أو الأقفال ذات التصميمات المميزة.
ورق الحائط من الخيرات التي ستوفر لك تصميمات متنوعة ولا نهائية لتجد ما يتناسب مع ذوقك والسمت العام لتصميم منزلك، الرائع هنا أنها سهلة التركيب وذات تكلفة بسيطة وستمنح بابك مظهر يُحسد عليه.
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