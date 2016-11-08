إليك 15 جدار حجرى مميز لمنزلك

الجدران الحجرية واحدة من أحدث الصيحات فى تصميم الجدران، فدائماً ما تعطى لمسات من الجمال على أى تصميم لأعتبارها واحدة من كلاسيكيات مواد البناء، الجدران الحجرية تساعدك على الحصول على النمط الريفى، كما انها تناسب تصميمات الجدران الخاصة بغرف المنزل بالكامل بلا استثناء، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 15 تصميم متميز جداً للجدران الحجرية.
تصميم لجدران حجرية على نمط البحر الأبيض المتوسط، يشعرك بروح البحر فى تصميم يشبه لون الرمال، يمكنك الأستعانة بال
وهنا فى تصميم غرفة المعيشة كان تصميم هذا الجدار الحجرى سمة الجمال المتميزة التى أضافت مزيد من الجمال على غرفة المعيشة وتصميمها.
اللمسة الحجرية لا تقتصر فقط على الجدران أحياناً يمكن أن تكون هى لمسة الجمال فى تصميم الواجهة، فكما نرى هنا فى تصميم ذلك المنزل كانت اللمسة الحجرية عى السمة الواضحة فى تصميم تلك الواجهة.
لمسة من النقاء والسطوع فى تصميم ذلك الحمام، جدران حجرية بيضاء تشعرك وكأنك أمام حمام بلمسة استوائية.
الجمال هو السمة الواضحة فى تصميم جدران تلك الشرفة الحجرية كما نرى، بدلاً من التصميم التقليدى للجدران أضق لمسة من الجدران الحجرية وأعطى الشرفة الخاصة بك تفاصيل من الجمال.
وفى تصميم تلك الجدران كانت الجدران الحجرية هى حلقة والوصل ومصدر التواصل بين الداخل والخارج كما نرى.
دمج لمسات من الخشب مع الجدران الحجرية تعطيك لمسات وتفاصيل أنيقة جداً لأى تصميم لذلك كان هذا المزج هو مصدر الأناقة المفرطة فى تصميم غرفة المعيشة.
اذا كنت من محبى النمط الريفى، فببساطة يمكنك الحصول على لمسة ريفية فى منزلك وبناء هذا الجدار الحجرى.
فى وسط الجدار الحجرى يمكنك الأستعانة ببعض الرفوف واستخدامها لتخزين قطع من خشب المواقد الدافئ.
لمسات الأضاءة البسيطة للجدران الحجرية من التفاصيل التى يمكنك الأستعانة بها لتزيين الجدران الحجرية وأضافة لمسة مضيئة وأنيقة.
أجمل ما يميز الجدران الحجرية فى تصميمها انه يمكنك اضافة تدرج لونى بسيط للجدران وتصميمها بطريقة متميزة جداً كما نرى فى تصميم هذا الجدار، فتم استخدام التدرج اللونى فى درجات الحجر ليصنع لمسات من الجمال على تصميم الجدران بالكامل.
سبوتات الأضاءة فى السقف تصنع لمسات من الجمال مع الحائط الحجرى، لذلك لا تهمل تلك اللمسة فى منزلك ودع الأمر للأضاءة وحقاً ستبهرك.
فى الجدران الحجرية تدرج الظلال بأمكانه أضافة جمال أضافى على جدران المنزل الحجرية وابراز جمالها.
ليست مجرد جدار حجرى عادى بل تابلوه أنيق ملئ بالتفاصيل، هكذا سترى تصميم ذلك الجدار عندما تراه للوهلة الأولى.
لأحساس بالأنتعاش والسطوع داخل تصميم الحمام الخاص بك إليك تصميم هذا الجدار البسيط والمتميز داخل الحمام، لتأتى تلك المرآة لتضيف مزيد من البساطة والجمال لحمامك.
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