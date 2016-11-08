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إليك 15 جدار حجرى مميز لمنزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
CASA NO CAMPO, Kika Prata Arquitetura e Interiores. Kika Prata Arquitetura e Interiores. بلكونة أو شرفة
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الجدران الحجرية واحدة من أحدث الصيحات فى تصميم الجدران، فدائماً ما تعطى لمسات من الجمال على أى تصميم لأعتبارها واحدة من كلاسيكيات مواد البناء، الجدران الحجرية تساعدك على الحصول على النمط الريفى، كما انها تناسب تصميمات الجدران الخاصة بغرف المنزل بالكامل بلا استثناء، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 15 تصميم متميز جداً للجدران الحجرية.

1- جدران البحر الأبيض المتوسط

Projeto, Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores قبو النبيذ
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores

Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores

تصميم لجدران حجرية على نمط البحر الأبيض المتوسط، يشعرك بروح البحر فى تصميم يشبه لون الرمال، يمكنك الأستعانة بال

2- جدار حجرى بالكامل

CASA NO CAMPO, Kika Prata Arquitetura e Interiores. Kika Prata Arquitetura e Interiores. بلكونة أو شرفة
Kika Prata Arquitetura e Interiores.

Kika Prata Arquitetura e Interiores.
Kika Prata Arquitetura e Interiores.
Kika Prata Arquitetura e Interiores.

وهنا فى تصميم غرفة المعيشة كان تصميم هذا الجدار الحجرى  سمة الجمال المتميزة التى أضافت مزيد من الجمال على غرفة المعيشة وتصميمها.

3- واجهة حجرية

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores منازل
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

اللمسة الحجرية لا تقتصر فقط على الجدران أحياناً يمكن أن تكون هى لمسة  الجمال فى تصميم الواجهة، فكما نرى هنا فى تصميم ذلك المنزل كانت اللمسة الحجرية عى السمة الواضحة فى تصميم تلك الواجهة.

4-جدران حجرية ساطعة

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura حمام
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

لمسة من النقاء والسطوع فى تصميم ذلك الحمام، جدران حجرية بيضاء تشعرك وكأنك أمام حمام بلمسة استوائية.

5-جدران شرفة جميلة

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design بلكونة أو شرفة
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

الجمال هو السمة الواضحة فى تصميم جدران تلك الشرفة الحجرية كما نرى، بدلاً من التصميم التقليدى للجدران أضق لمسة من الجدران الحجرية وأعطى الشرفة الخاصة بك تفاصيل من الجمال.

6-جدران حجرية متوازنة

ZAAV-Casa-Interiores-1342, ZAAV Arquitetura ZAAV Arquitetura بيت زجاجي
ZAAV Arquitetura

ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura

وفى تصميم تلك الجدران كانت الجدران الحجرية هى حلقة والوصل ومصدر التواصل بين الداخل والخارج كما نرى.

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7- تفاصيل أنيقة

Vivienda Unifamiliar en Coro, Objetos DAC Objetos DAC غرفة المعيشة
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

دمج لمسات من الخشب مع الجدران الحجرية تعطيك لمسات وتفاصيل أنيقة جداً لأى تصميم لذلك كان هذا المزج هو مصدر الأناقة المفرطة فى تصميم غرفة المعيشة.

8- لمسة ريفية

homify جدران ألواح خشب مضغوط Beige
homify

homify
homify
homify

اذا كنت من محبى النمط الريفى، فببساطة يمكنك الحصول على لمسة ريفية فى منزلك وبناء هذا الجدار الحجرى.

9- الخشب للمسة دافئة

homify جدران ألواح خشب مضغوط Brown
homify

homify
homify
homify

فى وسط الجدار الحجرى يمكنك الأستعانة ببعض الرفوف واستخدامها لتخزين قطع من خشب المواقد الدافئ.

10- جدار حجرى مضئ

Casas Trapecio, INDICO INDICO جدران حجر
INDICO

INDICO
INDICO
INDICO

لمسات الأضاءة البسيطة للجدران الحجرية من التفاصيل التى يمكنك الأستعانة بها لتزيين الجدران الحجرية وأضافة لمسة مضيئة وأنيقة.

11- تدرج لونى

CAROLCO 2, GF ARQUITECTOS GF ARQUITECTOS جدران
GF ARQUITECTOS

GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS

أجمل ما يميز الجدران الحجرية فى تصميمها انه يمكنك اضافة تدرج لونى بسيط للجدران وتصميمها بطريقة متميزة جداً كما نرى فى تصميم هذا الجدار، فتم استخدام التدرج اللونى فى درجات الحجر ليصنع لمسات من الجمال على تصميم الجدران بالكامل.

12- الجدران وسبوتات الأضاءة

homify جدران
homify

homify
homify
homify

سبوتات الأضاءة فى السقف تصنع لمسات من الجمال مع الحائط الحجرى، لذلك لا تهمل تلك اللمسة فى منزلك ودع الأمر للأضاءة وحقاً ستبهرك.

13- الظل والجدران الحجرية

Mi Hogar, Liferoom Liferoom جدران
Liferoom

Liferoom
Liferoom
Liferoom

فى الجدران الحجرية تدرج الظلال بأمكانه أضافة جمال أضافى على جدران المنزل الحجرية وابراز جمالها.

14- تابلوه حجرى

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design حمام
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

ليست مجرد جدار حجرى عادى بل تابلوه أنيق ملئ بالتفاصيل، هكذا سترى تصميم ذلك الجدار عندما تراه للوهلة الأولى.

15- بساطة وجمال

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design حمام
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

لأحساس بالأنتعاش والسطوع داخل تصميم الحمام الخاص بك إليك تصميم هذا الجدار البسيط والمتميز داخل الحمام، لتأتى تلك المرآة لتضيف مزيد من البساطة والجمال لحمامك.

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