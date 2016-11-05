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بين اللون الأبيض و الحداثة : شقة رائعة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
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ما بين مسألة حسابات المساحة و الخوف من صغرها و عدم استغلال كبرها تكمن الحيرة، شقتنا اليوم صغيرة المساحة و لكنها تمتعت بأسلوب جيد في التقسيم و التنسيق، تم البعد عن المسببات في الضيق بالمساحة سواء بقتامة اللون و سوء استغلال الدوائر و الغرف و التقسيمات الهندسية و سوء استغلال الاضاءةب الشكل الجيد ، و تم التصرف بشكل حسن للغاية مع كل المعطيات، شقتنا اليوم في روما الإيطالية حققت كل المميزات بلونها الأبيض على الطراز الحداثي بتكلفة اجمالية وصلت إلى 70 ألف يورو فقط

مدخل ترحيبي

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

المدخل ترحيبي واسع و أنيق و تصرف رائع من المصمم بتوفير المساحة لتكبير المدخل تحديداً ليعطي شعوراً من البداية باتساع الشقة بالرغم من أن الحقيقة غير ذلك، و عليك كذلك أن تلجأ لهذا التصرف الذي يوحي لضيوفك بترحيبك و فتح ذراعيك لاستقبالهم بالمرور في مساحة مريحة مفتوحة لايوجد بها عوائق 

الصالة

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

الصالة هي غرفة المعيشة ببساطة الاثاث الابيض في كنبة مريحة بدلاً من كرسيين يستحوذون على المساحة دون فائدة ، اللون الابيض رائع في كل التفاصيل في الجدران و السقف و حتى اللوحات الزخرفية و الأضواء، كل شيء استخدم هنا بتخصص كبير ، و تسليط الضوء الصناعي في المصابيح و الطبيعي من النوافذ جعل المساحة كبيرة فعلاً أمام العين

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المطبخ

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign مطبخ
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

الـمطبخ باللون الابيض أيضاً و المصباح القوي الفلورسنت في المدخنة استخدام جعل من الحوض و مشتملاته ظاهرة بشكل رائع و السفرة كذلك باللون ذاته و النجف و مصابيحه، و الخزانات كلها باللون ذاته الذي يعتبر الحل الأول للمساحات الضيقة

غرفة النوم

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة نوم
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

غرفة النوم بسيطة يمكننا تسليط الضوء على خلو جدرانها من أي تفاصيل سوى الطلاء الأبيض و الارضية الباركية الطولية في رص خشبها التي اعطت احساساً أكبر بالمساحة بالرغم من صغر حجم الغرفة

غرفة الأطفال

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة نوم
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

غرفة الأطفال تنسيقها يختلف عن الصورة الماضية لغرفة النوم الرئيسية في حجم السرير و المساحة في الوسط لاعطاء مساحة أكبر للطفل للعب و المكتب الذي وضع أيضاً كالسرير الملون في ملاصقة الحائط و النوافذ التي تسمح بدخول الضوء والهواء النقي للغرفة

الحمام الرئيسي

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign حمام
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

الحمام بسيط و أنيق و اللون الذهبي كسر حالة السيادة لللون الأبيض السائد في كل الشقة ، الجدران الشفافة لم تأتي على حساب المساحة و المرآة الكبيرة تصرف متبع لو أردت تكبير مساحة حمامك أو غرفتك 

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تكامل في كل شيء

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign حمام
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

نلاحظ ان الحمام متكامل به كل المميزات من حوض و خزانات و بانيو و في الناحية الاخرى مكان للدش و الاستحمام زجاجي الجدران، و هذا هو التصرف الامثل لمثل تلك المساحات 

حمام إضافي

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign حمام
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

الحمام الإضافي وضعت فيه الأدوات الصحية الأصغر حجماً مثل الكابينية و البانيو القدم الارضي و الحوض الدائري ، و كلها قطع غير رسمية و يعتبر حمام داخلي مخصص لأهل المنزل و ليس الضيوف كما في الحمام الرئيسي الذي كان يتسم برسمية أكثر

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