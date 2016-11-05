بين اللون الأبيض و الحداثة : شقة رائعة

ما بين مسألة حسابات المساحة و الخوف من صغرها و عدم استغلال كبرها تكمن الحيرة، شقتنا اليوم صغيرة المساحة و لكنها تمتعت بأسلوب جيد في التقسيم و التنسيق، تم البعد عن المسببات في الضيق بالمساحة سواء بقتامة اللون و سوء استغلال الدوائر و الغرف و التقسيمات الهندسية و سوء استغلال الاضاءةب الشكل الجيد ، و تم التصرف بشكل حسن للغاية مع كل المعطيات، شقتنا اليوم في روما الإيطالية حققت كل المميزات بلونها الأبيض على الطراز الحداثي بتكلفة اجمالية وصلت إلى 70 ألف يورو فقط
المدخل ترحيبي واسع و أنيق و تصرف رائع من المصمم بتوفير المساحة لتكبير المدخل تحديداً ليعطي شعوراً من البداية باتساع الشقة بالرغم من أن الحقيقة غير ذلك، و عليك كذلك أن تلجأ لهذا التصرف الذي يوحي لضيوفك بترحيبك و فتح ذراعيك لاستقبالهم بالمرور في مساحة مريحة مفتوحة لايوجد بها عوائق
الصالة هي غرفة المعيشة ببساطة الاثاث الابيض في كنبة مريحة بدلاً من كرسيين يستحوذون على المساحة دون فائدة ، اللون الابيض رائع في كل التفاصيل في الجدران و السقف و حتى اللوحات الزخرفية و الأضواء، كل شيء استخدم هنا بتخصص كبير ، و تسليط الضوء الصناعي في المصابيح و الطبيعي من النوافذ جعل المساحة كبيرة فعلاً أمام العين
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الـمطبخ باللون الابيض أيضاً و المصباح القوي الفلورسنت في المدخنة استخدام جعل من الحوض و مشتملاته ظاهرة بشكل رائع و السفرة كذلك باللون ذاته و النجف و مصابيحه، و الخزانات كلها باللون ذاته الذي يعتبر الحل الأول للمساحات الضيقة
غرفة النوم بسيطة يمكننا تسليط الضوء على خلو جدرانها من أي تفاصيل سوى الطلاء الأبيض و الارضية الباركية الطولية في رص خشبها التي اعطت احساساً أكبر بالمساحة بالرغم من صغر حجم الغرفة
غرفة الأطفال تنسيقها يختلف عن الصورة الماضية لغرفة النوم الرئيسية في حجم السرير و المساحة في الوسط لاعطاء مساحة أكبر للطفل للعب و المكتب الذي وضع أيضاً كالسرير الملون في ملاصقة الحائط و النوافذ التي تسمح بدخول الضوء والهواء النقي للغرفة
الحمام بسيط و أنيق و اللون الذهبي كسر حالة السيادة لللون الأبيض السائد في كل الشقة ، الجدران الشفافة لم تأتي على حساب المساحة و المرآة الكبيرة تصرف متبع لو أردت تكبير مساحة حمامك أو غرفتك
نلاحظ ان الحمام متكامل به كل المميزات من حوض و خزانات و بانيو و في الناحية الاخرى مكان للدش و الاستحمام زجاجي الجدران، و هذا هو التصرف الامثل لمثل تلك المساحات
الحمام الإضافي وضعت فيه الأدوات الصحية الأصغر حجماً مثل الكابينية و البانيو القدم الارضي و الحوض الدائري ، و كلها قطع غير رسمية و يعتبر حمام داخلي مخصص لأهل المنزل و ليس الضيوف كما في الحمام الرئيسي الذي كان يتسم برسمية أكثر