بين اللون الأبيض و الحداثة : شقة رائعة

ما بين مسألة حسابات المساحة و الخوف من صغرها و عدم استغلال كبرها تكمن الحيرة، شقتنا اليوم صغيرة المساحة و لكنها تمتعت بأسلوب جيد في التقسيم و التنسيق، تم البعد عن المسببات في الضيق بالمساحة سواء بقتامة اللون و سوء استغلال الدوائر و الغرف و التقسيمات الهندسية و سوء استغلال الاضاءةب الشكل الجيد ، و تم التصرف بشكل حسن للغاية مع كل المعطيات، شقتنا اليوم في روما الإيطالية حققت كل المميزات بلونها الأبيض على الطراز الحداثي بتكلفة اجمالية وصلت إلى 70 ألف يورو فقط