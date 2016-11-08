11 فكرة لدرابزين منزلك ستعجبك

الدرج من التفاصيل المهمة داخل المنزل، فهو يعتبر من نقاط الوصل بين تفاصيل المنزل المختلفة وغرفه أيضاً، ومن أساسيات الديكور داخل المنزل، لذلك الأهتمام بتصميمه أمر واجب، ومن التفاصيل المهمة فى الدرج هى الدرابزين، وهناك العديد من الأنماط المختلفة فى تصميم الدرابزين، أى منهم يناسبك ويناسب تصميم منزلك، هذا ما سنقدمه لك اليوم فى هذا المقال 11 فكرة مختلفة لتصميمات الدرابزين.