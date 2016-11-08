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11 فكرة لدرابزين منزلك ستعجبك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa unifamiliare, Studio di Urbanistica ed Architettura Studio di Urbanistica ed Architettura سلالم وأروقة سلالم
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الدرج من التفاصيل المهمة داخل المنزل، فهو يعتبر من نقاط الوصل بين تفاصيل المنزل المختلفة وغرفه أيضاً، ومن أساسيات الديكور داخل المنزل، لذلك الأهتمام بتصميمه أمر واجب، ومن التفاصيل المهمة فى الدرج هى الدرابزين، وهناك العديد من الأنماط المختلفة فى تصميم الدرابزين، أى منهم يناسبك ويناسب تصميم منزلك، هذا ما سنقدمه لك اليوم فى هذا المقال 11 فكرة مختلفة لتصميمات الدرابزين. 

1- درابزين مبتكر

Lámparas-Fotoambientes, Class Iluminación Class Iluminación غرفة المعيشة
Class Iluminación

Class Iluminación
Class Iluminación
Class Iluminación

تصميم لدرابزين مبتكر جداً، يحميك أثناء صعودك إلى الدرج مع أضافة بعض لمسات من الجمال والأناقة على تصميم الدرج ليبدو أكثر جمال وجاذبية.

2- درابزين هندسي

Casa unifamiliare, Studio di Urbanistica ed Architettura Studio di Urbanistica ed Architettura سلالم وأروقة سلالم
Studio di Urbanistica ed Architettura

Studio di Urbanistica ed Architettura
Studio di Urbanistica ed Architettura
Studio di Urbanistica ed Architettura

درابزين على شكل هندسي مميز جداً من اللون الأبيض ليعطيك لمسات من البساطة والجمال على تصميم الدرج الخاص بك.

3- جدار خشبى أم درابزين

Rancho San Francisco Lopez Duplan Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Lopez Duplan Arquitectos

Rancho San Francisco

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

عندما ترى هذا التصميم للوهلة الأولى تتعجب اذا كان هذا الدرابزين مجرد درابزين أم جدار خشبى أنيق يزين الدرج.

4- درابزين موسيقى

Guitar Staircase, Preetham Interior Designer Preetham Interior Designer الممر الحديث، المدخل و الدرج
Preetham Interior Designer

Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer

عشاق الموسيقى سيقعون فى غرام هذا الدرابزين، درابزين ذو نمط فنى جذاب جداً يشعرك انك تصعد على سلم موسيقى لألة الكمان.

5- درابزين كلاسيكي

Experiments in art Nouveau style, D O M | Architecture interior D O M | Architecture interior قبو النبيذ
D O M | Architecture interior

D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior

وعشاق الكلاسيكية يعتبر تصميم هذا الدرابزين هو المناسب إليهم، درابزين كلاسيكى فخم يضيف لمسات من الجمال على منزلك ذو النمط الكلاسيكى.

6-درابزين خشبى

Princes Way, Frost Architects Ltd Frost Architects Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Frost Architects Ltd

Princes Way

Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd

حلقات متصلة من الخشب اجتمعت معاً لتصميم هذا الدرابزين الأنيق، الدرابزين خشبى بالكامل مثل تصميم الدرج الحلزونى.

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7-درابزين من العصورالوسطى

Brick House, Wada, iSTUDIO Architecture iSTUDIO Architecture ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
iSTUDIO Architecture

iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture

ليس مجرد درابزين عادى بل درابزين من العصور الوسطى، لدرج يشبه القلاع القديمة فى العصور الوسطى تصميم متميز وجذاب جداً.

8- درابزين زجاجى

_c a s a |A S_, RO|a_ RO|a_ الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
RO|a_

RO|a_
RO|a_
RO|a_

درابزين من الزجاج لدرج تصميمه بسيط وجذاب لأقصى درجة ممكنه، الدرج من الطوب الجيرى الأبيض ممزوج مع عنصر الخشب فى الأرضيات ليخلق بذلك تصميماً أنيقاً ومتميزاً.

9- درابزين سفينة بحرية

Kayak staircase , Preetham Interior Designer Preetham Interior Designer الممر الحديث، المدخل و الدرج
Preetham Interior Designer

Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer

اذا كنت من عشاق السفر وقضاء الأوقات فى البحر إليك هذا التصميم المبهج لدرج يشبه درج السفن البحرية مع درابزين متميز، الدرابزين حديدى مزين بلمسات من أطواق الغوص، وتصميمه يغلب عليه اللون الأصفر لمزيد من اللمسات المبهجة.

10- درابزين استوائى

Brick House, Wada, iSTUDIO Architecture iSTUDIO Architecture ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
iSTUDIO Architecture

iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture

تشعر وانت صاعد هذا السلم انك تصعد سلم لدرج يطل جزيرة استوائية، حتى تصميم الدرابزين كان من أغصان الشجر ومن الطبيعة.

11- درابزين خشبى

Chalet, RI-NOVO RI-NOVO ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

وختاماً مع هذا التصميم للدرج الخشبى التقليدى، الذى تشعر انك تصعد على بيت صغير داخل شجرة.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: منزل فخم مُستوحى من العمارة الأندلسية

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