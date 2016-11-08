11 فكرة لدرابزين منزلك ستعجبك

الدرج من التفاصيل المهمة داخل المنزل، فهو يعتبر من نقاط الوصل بين تفاصيل المنزل المختلفة وغرفه أيضاً، ومن أساسيات الديكور داخل المنزل، لذلك الأهتمام بتصميمه أمر واجب، ومن التفاصيل المهمة فى الدرج هى الدرابزين، وهناك العديد من الأنماط المختلفة فى تصميم الدرابزين، أى منهم يناسبك ويناسب تصميم منزلك، هذا ما سنقدمه لك اليوم فى هذا المقال 11 فكرة مختلفة لتصميمات الدرابزين.
تصميم لدرابزين مبتكر جداً، يحميك أثناء صعودك إلى الدرج مع أضافة بعض لمسات من الجمال والأناقة على تصميم الدرج ليبدو أكثر جمال وجاذبية.
درابزين على شكل هندسي مميز جداً من اللون الأبيض ليعطيك لمسات من البساطة والجمال على تصميم الدرج الخاص بك.
عندما ترى هذا التصميم للوهلة الأولى تتعجب اذا كان هذا الدرابزين مجرد درابزين أم جدار خشبى أنيق يزين الدرج.
عشاق الموسيقى سيقعون فى غرام هذا الدرابزين، درابزين ذو نمط فنى جذاب جداً يشعرك انك تصعد على سلم موسيقى لألة الكمان.
وعشاق الكلاسيكية يعتبر تصميم هذا الدرابزين هو المناسب إليهم، درابزين كلاسيكى فخم يضيف لمسات من الجمال على منزلك ذو النمط الكلاسيكى.
حلقات متصلة من الخشب اجتمعت معاً لتصميم هذا الدرابزين الأنيق، الدرابزين خشبى بالكامل مثل تصميم الدرج الحلزونى.
ليس مجرد درابزين عادى بل درابزين من العصور الوسطى، لدرج يشبه القلاع القديمة فى العصور الوسطى تصميم متميز وجذاب جداً.
درابزين من الزجاج لدرج تصميمه بسيط وجذاب لأقصى درجة ممكنه، الدرج من الطوب الجيرى الأبيض ممزوج مع عنصر الخشب فى الأرضيات ليخلق بذلك تصميماً أنيقاً ومتميزاً.
اذا كنت من عشاق السفر وقضاء الأوقات فى البحر إليك هذا التصميم المبهج لدرج يشبه درج السفن البحرية مع درابزين متميز، الدرابزين حديدى مزين بلمسات من أطواق الغوص، وتصميمه يغلب عليه اللون الأصفر لمزيد من اللمسات المبهجة.
تشعر وانت صاعد هذا السلم انك تصعد سلم لدرج يطل جزيرة استوائية، حتى تصميم الدرابزين كان من أغصان الشجر ومن الطبيعة.
وختاماً مع هذا التصميم للدرج الخشبى التقليدى، الذى تشعر انك تصعد على بيت صغير داخل شجرة.
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